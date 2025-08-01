 
 
Aviso de privacidad del cliente de Walmart (en línea y en la tienda)

Actualizado: 24 de febrero de 2026
This Notice is also available in English.

Aviso de Cambios

  • Se enmendó la sección “Divulgaciones específicas de la región y derechos de privacidad”.

¿Qué Abarca este Aviso de Privacidad?

Este Aviso de Privacidad describe qué información personal recopilamos, cómo recopilamos y usamos su información personal, a quién la divulgamos y por qué, las medidas que adoptamos para proteger su información personal y las opciones que puede tener con respecto a nuestro uso de su información personal. Abarca nuestras tiendas Walmart de los Estados Unidos y Puerto Rico, así como nuestros sitios web y aplicaciones y servicios móviles en los que se publica este Aviso de Privacidad (“Sitios”).

 

¿Qué No se Trata en Este Aviso de Privacidad?

 

Nuestros Avisos para Nuestras Operaciones Especializadas abarcan los usos y tratamientos de información personal relacionada con nuestras operaciones especializadas como servicios de salud, los que incluye farmacias Walmart, centros oftalmológicos; productos y servicios financieros que ofrecemos directamente o en conexión con socios comerciales; y ventas a plazos al por menor de dispositivos móviles.

    ¿Qué Información Personal Recopilamos?

    Podemos recopilar o recibir las categorías de información personal que se enumeran a continuación, que pueden depender de los productos o servicios que pueda usar, así como de la configuración de su dispositivo y cuenta. No todas las categorías de información personal pueden recopilarse o recibirse sobre cada individuo.

    • Identificadores personales básicos, como nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico, identificadores emitidos por el gobierno (p. ej., números de identificación nacional, números de licencia de conducir), firmas, y direcciones físicas, de envío y de facturación.
    • Identificadores de dispositivos y en línea, como información de inicio de sesión de la cuenta, dirección MAC, dirección IP, ID de cookies, ID de anuncios móviles e información de redes sociales.
    • Información de actividad en internet y otra red, como información sobre su actividad de navegación o búsqueda, así como sus interacciones con nuestros sitios web, aplicaciones móviles, correos electrónicos o anuncios (por ejemplo, patrones de pulsación de teclas que nos ayudan a determinar si es usted o un bot quien interactúa con nosotros).
    • Información comercial, como información sobre el historial de compras y transacciones (como productos o servicios que ha comprado, alquilado o devuelto), detalles sobre productos asociados a servicios que recibe de nosotros o a través de nosotros (p. ej., marca del automóvil, modelo, año, lectura del odómetro y número de identificación del vehículo cuando visita nuestro Centro de Servicios para Automóviles), reseñas de productos, información sobre viajes y vacaciones, y participaciones en sorteos y concursos.
    • Comunicación, como el contenido de correos electrónicos, mensajes de texto, interacciones con nuestro bot (chatbots asistentes impulsados por IA) u otra comunicación, registros de llamadas e información de calendario, cuando Walmart sea una de las partes del intercambio.
    • Información demográfica, como edad, género, ciudadanía, origen étnico, fecha de nacimiento, estado familiar o civil, ingresos del hogar, educación, información profesional y laboral, salud familiar, cantidad de hijos, cantidad de automóviles en propiedad y software o activos virtuales en propiedad.
    • Información financiera, como números de tarjetas de crédito o débito y números de cuentas financieras.
    • Información biométrica, como huellas de voz, imágenes del iris o la retina, geometría facial y huellas palmares o dactilares.
    • Geolocalización, como información sobre la ubicación de su dispositivo, que puede ser imprecisa (es decir, inferida desde la dirección IP de su dispositivo). Si otorga su consentimiento, estos datos podrán ser precisos. Para obtener más información sobre la geolocalización precisa, consulte la sección ¿Cómo Recopilamos la Información Personal? > Recopilada a través de Medios Automatizados a continuación.
    • Información sensorial, como la información sonora, visual y sensorial de otro tipo; p. ej., fotografías (tal como servicios de prueba virtual), y grabaciones de audio y video.
    • Información de antecedentes, como comprobaciones de antecedentes y condenas penales.
    • Inferencias, como preferencias y características individuales. Esto puede incluir inferencias derivadas de y relacionadas con patrones y comportamientos de compra, inteligencia y aptitudes.

    ¿Cómo Utilizamos la Información Personal?

    Utilizamos la información personal para proporcionarle productos y servicios y para operar y mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, la usamos para lo siguiente:

    • Prestar servicios, incluido el mantenimiento o la gestión de cuentas, prestar servicios al cliente, tramitar o realizar pedidos y transacciones, verificar la información del cliente, tramitar pagos, brindar financiación, prestar y gestionar servicios de análisis, almacenar o prestar servicios similares.
    • Llevar a cabo y prestar servicios de publicidad y mercadotecnia, incluida la publicidad dirigida.
    • Proporcionar información y recomendaciones de productos para facilitar una prueba virtual con realidad aumentada.
    • Realizar auditorías y supervisar las transacciones y el compromiso, incluidas las auditorías relacionadas con el recuento de impresiones de anuncios a visitantes únicos, verificar el posicionamiento y la calidad de las impresiones de anuncios, y auditar el cumplimiento.
    • Hacer uso en forma transitoria y a corto plazo, como publicidad no personalizada mostrada como parte de su interacción actual con nosotros.
    • Ayudar a garantizar la seguridad e integridad y prevenir fraudes.
    • Llevar a cabo actividades para verificar o mantener la calidad o seguridad de nuestros servicios o dispositivos y para mejorarlos, actualizarlos o perfeccionarlos, al igual que para entrenar nuestra IA.
    • Implementar una depuración para identificar y reparar errores.
    • Realizar análisis comerciales, como análisis, proyecciones, identificar áreas de mejora operativa.
    • Llevar a cabo investigaciones y desarrollo, incluida la realización de investigaciones internas para el desarrollo y demostraciones en materia tecnológica.
    • Cumplir con nuestras funciones u obligaciones legales.
    • No participamos en la elaboración de perfiles para tomar decisiones que produzcan efectos legales o igualmente significativos en relación con los consumidores.

    También podemos combinar y asociar información personal recopilada o inferida sobre usted de múltiples fuentes en línea y en la tienda (incluidas otras compañías y servicios de la familia corporativa de Walmart) para lograr mejor estos fines.

     

    En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.

     

    Usamos información que puede considerarse información personal sensible en virtud de las leyes estatales para cada uno de los fines descritos anteriormente y para hacer inferencias sobre los clientes, que podemos utilizar para promocionar determinados productos o servicios. Cuando lo exija la ley, Walmart solo procesará esta Información Personal Confidencial con su consentimiento.

    ¿Cómo Recopilamos la Información Personal?

    Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, que incluye nuestras tiendas, en línea y de terceros.

     

    Proporcionada directamente por usted o por un miembro de su hogar

    Cuando nos visita en nuestras tiendas o en línea, puede compartir diferentes tipos de información personal con nosotros cuando participa en las siguientes actividades:

    • Realiza o procura realizar una transacción en la tienda o en línea, o solicita un servicio en el que recopilemos información (incluso cuando lo exija la ley, como en el caso de las licencias de venta de bebidas alcohólicas o licencias de caza y pesca).
    • Crea una cuenta en uno de nuestros sitios web o servicios móviles.
    • Utiliza un registro de regalos o crea una lista de compras móvil.
    • Participa en nuestros programas, como Walmart Pay o Walmart+.
    • Solicita un servicio al cliente o se pone en contacto con nosotros.
    • Interactúa con varios tipos de tecnologías, aplicaciones y funciones, incluido nuestro chatbot y la función de prueba virtual.
    • Publica una valoración, reseña u otro contenido generado por el usuario en uno de nuestros sitios web o servicios móviles, o publica una reseña o un comentario en una de nuestras páginas de redes sociales.
    • Participa en concursos, sorteos, promociones o encuestas.
    • Utiliza funciones de nuestros sitios web o servicios móviles que nos permiten, con su consentimiento, acceder a la cámara, al micrófono o a contactos de su computadora o dispositivo móvil para proporcionarle funcionalidad, como la búsqueda por voz o el escaneado de códigos de barras para búsquedas en línea o escaneado y pago móvil, o importación de sus contactos del teléfono móvil. Debe darnos su permiso antes de que accedamos a estas funciones, y puede optar por no proporcionar acceso a ellas en cualquier momento al ajustar la configuración en su dispositivo.
    • Además de lo anterior, y si está disponible en su región, podemos usar la cámara de su dispositivo para proporcionar servicios, como pruebas virtuales de ropa, anteojos y maquillaje. Usted tiene la opción de dar consentimiento para la recopilación y el uso de su información biométrica cuando la experiencia de prueba virtual lo requiera o de rechazar el uso del servicio, antes de que usemos la cámara de su dispositivo para los siguientes servicios:
      • Prueba virtual de ropa. Se procesará su foto con el objetivo de mostrarle productos virtuales, proporcionarle información personalizada sobre los productos y también podrá usarse para mejorar y perfeccionar esta herramienta.
      • Prueba virtual de anteojos. La cámara de su dispositivo utiliza tecnología de escaneo facial para medir sus características únicas, de modo que podamos colocar marcos de anteojos de manera virtual sobre la imagen de su rostro. Para ello, recopilamos su información biométrica. Cualquier información biométrica que recopilemos de usted se eliminará en un plazo de 48 horas y se utilizará con el fin de permitirle verse cuando utilice marcos de anteojos virtuales. No vendemos ni compartimos ninguna información biométrica recopilada a través de nuestro servicio de prueba virtual de anteojos.
      • Prueba virtual de maquillaje. La cámara de su dispositivo utiliza tecnología de escaneo facial para medir sus características únicas, de modo que podamos colocar maquillaje de manera virtual sobre la imagen de su rostro. Las imágenes creadas a través de la prueba virtual de maquillaje no se almacenan. Esta experiencia puede requerir que sus mediciones e imágenes se compartan con nuestro proveedor de servicios externo Perfect Corp.
    • Si utiliza el asistente de voz de compras de Walmart dentro de la aplicación de Walmart y otorga su consentimiento para el reconocimiento de micrófono y voz, Walmart tendrá acceso a su micrófono cuando la aplicación de Walmart esté abierta y escuchará continuamente las palabras clave “Hola, Walmart” para activar su asistente. Walmart no conserva ninguna información antes de reconocer la declaración “Hola, Walmart”, y solo utiliza la información recopilada después de escuchar esa declaración para fines limitados, como proporcionar el servicio, mantener la calidad o seguridad del servicio, o cumplir con otros fines comerciales internos, o nuestras obligaciones legales o de cumplimiento.

    Cuando realiza una compra o utiliza nuestros servicios en la tienda, como los servicios proporcionados por nuestro Centro de Servicios para Automóviles o Panadería, también podemos pedirle su número de teléfono y recopilar otra información relacionada con su transacción. Si decide proporcionarnos su número de teléfono, podemos asociarlo y almacenarlo con su cuenta de Walmart u otra información personal que ya tengamos sobre usted, junto con la información relacionada con su transacción. Además de usar esta información como se describe en la sección ¿Cómo Utilizamos la Información Personal? anterior, también podemos usarla para proporcionarle una experiencia más personalizada de Walmart, incluso para mejorar y entregar anuncios en línea personalizados, recomendaciones de productos y promociones.

     

    Recopilada a través de Medios Automatizados

    Obtenemos información personal sobre usted, como identificadores del dispositivo y en línea e información de actividad en Internet u otra red, tanto en nuestra tienda como en línea, por ejemplo, cuando visita nuestros sitios web, utiliza nuestras aplicaciones o servicios móviles, o hace clic en anuncios o enlaces en correos electrónicos que recibe de nosotros.

     

    Además, según la configuración de su dispositivo y con su consentimiento, podemos recopilar información precisa de geolocalización. Puede controlar nuestra capacidad de recopilar esta información al ajustar la configuración de uso compartido de ubicación en su dispositivo móvil en cualquier momento. Es posible que también desee ajustar la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil para desactivar el uso compartido de datos relacionados con la ubicación por Bluetooth.

    • La señal GPS de su dispositivo móvil nos permite mostrarle las tiendas Walmart más cercanas a usted. También nos permite saber cuándo está a punto de llegar para retirar su pedido de comestibles en línea después de registrarse.
    • Es posible que podamos reconocer la ubicación de su dispositivo móvil en nuestras tiendas cuando usted se encuentre en una tienda en la que proporcionamos acceso wifi gratuito o mediante el uso de tecnología Bluetooth. Es posible que usemos tecnología Bluetooth en nuestras tiendas para permitir que nuestros servicios móviles le muestren productos cercanos que puedan interesarle, facilitándole la localización de productos dentro de nuestras tiendas y la navegación por ellas. 

    Recopilamos su información personal a través de la tecnología que utilizamos en nuestras tiendas y fuera de ellas. Por ejemplo, nuestras terminales de punto de venta procesan la información de su tarjeta de crédito cuando completa su compra, y operamos cámaras dentro de la tienda y en las propiedades de Walmart fuera de las tiendas por motivos de seguridad y operativos. Estas cámaras pueden registrar imágenes de usted como parte de la compra, para ayudar a disuadir el robo o mejorar el diseño de la tienda para atender mejor a nuestros clientes.

     

    Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.

     

    Obtenida de otras compañías dentro de nuestra familia corporativa

    Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa, como Sam’s Club.

     

    Obtenida de fuentes externas de terceros

    Podemos obtener información personal sobre usted de otras fuentes para ayudarnos a corregir o complementar nuestros registros, mejorar la calidad o personalización de nuestros servicios, aumentar el atractivo y la relevancia de la publicidad, y prevenir o detectar fraudes. También podemos obtener información de dispositivos y navegación de terceros con fines de marketing.

     

    Recopilada de Otra Solución u Otro Activo

    Cuando usted habla con el servicio al cliente, recopilamos su información personal mediante la tecnología de grabación de llamadas de acuerdo con la ley vigente.

    ¿A Quién la Divulgamos y Por Qué?

    Podemos divulgar las categorías de información personal descritas anteriormente con determinadas categorías de terceros, como se describe a continuación. Todas las categorías de información personal que recopilamos han sido reveladas a otras compañías, incluidas las de nuestra familia corporativa, con fines comerciales. Podemos divulgar su información personal en las siguientes circunstancias:

     

    Dentro de nuestra familia corporativa de compañías

    Podemos divulgar su información personal con otras compañías minoristas y no minoristas (p. ej., Sam’s Club y One Finance) dentro de nuestra familia corporativa para que la usen de maneras que sean coherentes con este Aviso de Privacidad.

     

    Otras compañías

    Podemos divulgar información personal a las entidades enumeradas a continuación, por los motivos descritos. En circunstancias que no sean las descritas a continuación, cuando la ley aplicable lo requiera, le proporcionaremos un aviso específico o le pediremos su consentimiento afirmativo.

     

    Proveedores para operaciones comerciales: divulgamos información personal sobre usted a proveedores para prestar servicios en nuestro nombre. Estos proveedores incluyen, entre otros, proveedores de envíos, proveedores de facturación y reembolso, procesadores de tarjetas de pago y compañías que nos ayudan a mejorar nuestros productos y servicios.

     

    Walmart Marketplace y otras compañías con interacción directa con el cliente: trabajamos con varias compañías que le prestan servicios directamente a usted, ya sea a través de nuestro Marketplace o a través de promociones de marca compartida y otras. Para los programas de marca compartida, podemos recibir compensación por la actividad de marca compartida. Cuando compartimos su información personal con estas compañías, estas tienen prohibido usarla para cualquier fin que no sea poner sus productos o servicios a disposición de usted.

     

    Publicidad, mercadotecnia y otros socios tecnológicos relacionados: trabajamos con distintos socios de publicidad, mercadotecnia y de otras tecnologías relacionadas para poder comercializar nuestros productos con usted y prestar servicios de publicidad a otras compañías.

    • Anunciantes. Estas son las compañías que publican anuncios a través de nuestros servicios de publicidad. Los anunciantes pueden usar píxeles o cookies en sus anuncios que recopilan información de o sobre usted que les ayuda a comprender cómo responde a los anuncios. 
    • Editores. Estas son compañías que operan los sitios web que usted visita (p. ej., un periódico en línea o un sitio web de entretenimiento). Compartimos información personal con los editores para que nos ayuden a mostrarle anuncios en sus sitios web y para ayudarnos a comprender cómo funcionan esos anuncios. 
    • Plataformas de redes sociales. Compartimos información personal con las plataformas de redes sociales que nos ayudan a mostrarle anuncios allí.
    • Proveedores de tecnología publicitaria. Trabajamos con compañías que utilizan cookies, píxeles, balizas y tecnologías similares para adaptar los anuncios que ve utilizando información suya recopilada a lo largo del tiempo en nuestros Sitios y en otros sitios web y servicios móviles participantes. Los proveedores de tecnología publicitaria incluyen servidores de anuncios, agencias de publicidad, proveedores de tecnología que respaldan la compra y venta de medios de comunicación, así como firmas de investigación. Para obtener más información sobre sus opciones relacionadas con la publicidad basada en intereses, consulte Preferencias de Publicidad Basadas en Intereses en la sección ¿Cómo Puede Establecer sus Preferencias? a continuación.
    • Proveedores de tecnología de datos. Trabajamos con proveedores de tecnología que nos ayudan a gestionar y automatizar el uso de los datos que recopilamos (incluida la información personal). Estas compañías incluyen, por ejemplo, proveedores de tecnología que nos ayudan a automatizar nuestros servicios de publicidad y compañías de gestión de identidad.
    • Proveedores de análisis y mediciones. Estos proveedores incluyen, por ejemplo, compañías que proporcionan informes agregados sobre el rendimiento de nuestro sitio web y la efectividad de nuestras campañas y nuestros servicios publicitarios. Para obtener más información sobre Google Analytics, visite https://www.google.com/policies/privacy/partners/.

    Nota: No divulgaremos datos de la aceptación y el consentimiento de mensajes de texto a terceros para sus propios fines de mercadotecnia.

     

    Proveedores de Walmart y otros terceros: para ayudar a que las experiencias de compra de los clientes sean más relevantes y sin inconvenientes, podemos ofrecer información y servicios relacionados a las compañías, incluidos nuestros proveedores que nos proporcionan productos y servicios para ofrecer directamente a los clientes tanto en línea como en nuestras tiendas. Esta información no le identifica directamente y se deriva al combinar información como el historial de compras de muchos clientes. Walmart puede recibir un pago por esta información.

     

    Requisitos legales y protección de nuestra compañía y de terceros

    Podemos divulgar su información personal cuando lo exija la ley o un proceso legal, o cuando creamos que hacerlo ayudará a proteger la seguridad, los bienes o los derechos de las personas o de Walmart. Los ejemplos incluyen lo siguiente:

    • Proteger la salud o seguridad de las personas.
    • Abordar delitos cometidos en la propiedad de Walmart.
    • Identificar y abordar fraudes o riesgos financieros.
    • Responder a una orden de un organismo de cumplimiento de la ley, de registro u otra consulta legal válida.
    • Responder a un tribunal u otro organismo de investigación en caso de supuesto incumplimiento de un contrato o violación de la ley.
    • Ayudar con la prevención del fraude y la posible actividad delictiva.

    Transferencias comerciales

    Si planeamos fusionar, vender o reorganizar nuestro negocio, podemos divulgar su información personal, junto con la información personal de otros clientes de Walmart como parte del acuerdo comercial. (Esto también puede incluir transferencias de información personal realizadas en el marco de procedimientos de insolvencia o quiebra). Adoptaremos medidas razonables para ayudar a garantizar que su información personal se gestione de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.

     

    Con Aviso Específico o con Su Consentimiento

    En circunstancias distintas de las descritas anteriormente, le proporcionaremos un aviso específico o le pediremos su consentimiento afirmativo, según lo exija la ley, antes de divulgar su información personal fuera de nuestra familia corporativa de compañías.

    ¿Cómo Puede Establecer Sus Preferencias?

    Mercadotecnia

    Para las comunicaciones de mercadotecnia, utilizamos lo siguiente:

    • Una norma de aceptación voluntaria para mensajes telefónicos y de texto automatizados, y para divulgar información personal a compañías fuera de nuestra familia corporativa de compañías para promocionar sus productos y servicios a través de mercadotecnia directa. Optar por la inclusión significa que sólo llevaremos a cabo la actividad con su consentimiento. 
    • Una norma de exclusión voluntaria para correos electrónicos, notificaciones automáticas y correo postal.

    Puede retirar su consentimiento si desea dejar de recibir comunicaciones de marketing. Infórmenos sus preferencias de marketing directamente por los siguientes medios:

    • Visite la página Preferencias y alertas de comunicación para ajustar sus preferencias para comunicaciones de marketing.
    • Use la sección Comuníquese con nosotros a continuación, proporcione los tipos de comunicaciones que le gustaría recibir o no recibir, y su información de contacto.

    Para las solicitudes por correo electrónico, podemos tardar hasta diez días en procesar sus solicitudes. Para las solicitudes relacionadas con llamadas telefónicas, mensajes de texto, notificaciones automáticas e información de divulgación con su consentimiento, pueden transcurrir hasta 30 días. Si ajusta sus preferencias de correo postal, pueden transcurrir entre seis y diez semanas antes de que deje de recibir el correo porque los correos postales se preparan con muchas semanas de anticipación.

     

    Independientemente de sus preferencias de comunicación de mercadotecnia, aún podemos comunicarnos con usted para fines transaccionales o informativos, como servicio al cliente, recordatorios o avisos de servicio, retiros o información sobre sus pedidos.

     

    Además, las normas de consentimiento descritas en esta sección no se aplican a las ofertas de tarjetas de crédito de marca compartida de Walmart proporcionadas a través de instituciones financieras asociadas. Para dejar de recibir determinadas ofertas de crédito preseleccionadas que se originan en las agencias de informes de crédito participantes a nivel nacional, comuníquese con la organización oficial de la Industria de Informes de Crédito al Consumidor al 1-888-567-8688 o visite www.optoutprescreen.com.

     

    Publicidad basada en intereses

    Los anuncios basados en intereses están optimizados para la efectividad en función de las inferencias sobre usted. Para obtener más información sobre la publicidad basada en intereses, consulte la sección anterior Publicidad, marketing y otros socios tecnológicos relacionados. Para ajustar sus preferencias de publicidad basada en intereses, siga las instrucciones a continuación:

    • Opte por excluirse de los anuncios basados en intereses de Walmart a través de su cuenta de Walmart.com. Cuando navegue por Walmart.com a través de su navegador web o explore sitios donde Walmart tenga espacio publicitario, es posible que vea anuncios que se adapten a sus intereses. Puede optar por no recibir estos anuncios a través de nuestra configuración publicitaria. Si opta por excluirse, seguirá viendo anuncios en Walmart.com, pero es posible que no estén relacionados con sus intereses.
    • Opte por no recibir anuncios basados en intereses en su dispositivo móvil. Los dispositivos móviles ofrecen opciones para aceptar o rechazar la publicidad basada en intereses. Consulte la configuración y las instrucciones de su dispositivo para obtener información adicional.
    • Opte por excluirse de los anuncios basados en intereses a través de grupos publicitarios. Puede excluirse de la publicidad basada en intereses por parte de anunciantes que forman parte de la Iniciativa Nacional de Publicidad o que siguen los Principios Autorreguladores para la Publicidad Conductual en Línea de Digital Advertising Alliance si hace clic en los enlaces proporcionados.

    Para excluirse con éxito de la publicidad basada en intereses, debe tener habilitadas las cookies en su navegador web (consulte las instrucciones de su navegador para obtener información sobre las cookies y cómo habilitarlas). La exclusión solo se aplica a su navegador web actual en su computadora actual. Si utiliza varias computadoras o varios navegadores web, debe excluirse de cada uno. Si elimina las cookies guardadas de su navegador, deberá excluirse nuevamente. Si ha optado por no recibir anuncios basados en intereses en Walmart.com anteriormente y desea excluirse de los anuncios basados en intereses que proporciona Walmart en sitios fuera de Walmart, vuelva a enviar una solicitud de exclusión en esta página de Preferencias de anuncios.

     

    Puede utilizar el control de privacidad global (Global Privacy Control, GPC) para optar por no permitir el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida o la venta de su información personal mediante el uso del GPC. Consulte la sección Divulgaciones específicas de la región y derechos de privacidad a continuación.

    ¿Cómo Puede Acceder a Su Información Personal y Actualizarla?

    Puede acceder a su información personal o actualizarla como se describe a continuación.

    • Ingrese y actualice su propia información de contacto e información de pago, así como la información de contacto de sus destinatarios de entrega, al iniciar sesión en su cuenta de Walmart.
    • Para cambiar su información personal en relación con servicios específicos proporcionados por socios comerciales o proveedores de servicios de Walmart, utilice la sección Comuníquese con Nosotros a continuación y le derivaremos al socio correcto.
    • Para eliminar su cuenta de Walmart, utilice la sección Comuníquese con Nosotros a continuación. O bien, dentro de nuestras aplicaciones móviles, visite la sección “Cuenta” de la aplicación Walmart y haga clic en el enlace “Eliminar cuenta”.

    También puede acceder o actualizar cualquier información descrita en las viñetas anteriores utilizando la sección Comuníquese con Nosotros a continuación e incluyendo, junto con sus datos de contacto, la información a la que desea acceder o que desea actualizar y cualquier cambio solicitado. Los consumidores de determinadas regiones tienen derechos adicionales, que se abordan a continuación en la sección Divulgaciones específicas de la región y derechos de privacidad.

    ¿Cómo Protegemos su Información Personal?

    Tanto si utiliza nuestros sitios web o servicios móviles como si visita nuestras tiendas, utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluidas salvaguardias físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.

    ¿Cuánto Tiempo Conservamos Su Información Personal?

    Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información personal que recopilamos de conformidad con las políticas y los procedimientos de retención de Walmart.

     

    Programa de retención datos biométrica: Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: (i) se haya cumplido el propósito inicial de recopilar u obtener dichos datos biométricos; (ii) dentro de los 3 años de su última interacción con nosotros; o (iii) según lo requiera la ley vigente.

    ¿Cómo Protege Walmart la Privacidad de los Niños en Línea?

    Como regla general, nuestros Sitios están diseñados para una audiencia general y no están dirigidos a niños menores de 13 años. No recopilamos conscientemente información personal de niños menores de 13 años en línea. Cualquier sitio web o servicio móvil de Walmart dirigido a niños menores de 13 años indicará explícitamente que recopila información de niños. En estos casos, se publicará un aviso de privacidad independiente en el que se detallarán las prácticas específicas de esos sitios web o servicios móviles.


    Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda sobre la posible recopilación de la información de su hijo.

    Enlaces a Servicios y Características de Terceros

    Queremos mejorar su experiencia en línea y facilitar el descubrimiento de nuevos productos y servicios a través de nuestros Sitios. Podemos proporcionarle enlaces a otros servicios en línea (como sitios web o plataformas de redes sociales) y podemos incluir funciones de terceros como aplicaciones, herramientas, módulos interactivos y complementos. Es posible que no seamos propietarios ni controlemos los servicios en línea enlazados o las funciones de terceros, y no somos responsables de las prácticas de información de los terceros que tienen propiedad o control sobre ellos. En algunos casos, dichos terceros operan independientemente de nosotros, lo que significa que sus prácticas de privacidad no están contempladas en este Aviso. Le recomendamos que revise sus declaraciones de privacidad para conocer las prácticas de privacidad de terceros, incluidos los detalles sobre la información personal que pueden recopilar sobre usted.

    Divulgaciones específicas de la región y derechos de privacidad

    En caso de contradicciones entre las disposiciones descritas en este Aviso de privacidad, prevalecerán las disposiciones de la sección pertinente y específica de la región a continuación.

    Derechos de privacidad según el estado de EE. UU.

    California, Colorado, Connecticut, Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Texas, Tennessee, Utah y Virginia sancionaron leyes integrales sobre privacidad de datos. Según el estado en el que resida, puede ejercer ciertos derechos de privacidad accediendo al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”.

     

    Para obtener más información sobre sus derechos de privacidad estatales, consulte nuestras Preguntas frecuentes.

     

    Los clientes de estados que requieren una segunda forma de presentación, que actualmente son California, Texas y Nebraska, también pueden ejercer los derechos de privacidad que les confiere su estado llamando al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), y diciendo “Privacy” (privacidad). 

    Según su lugar de residencia, es posible que pueda solicitar lo siguiente:

    • Acceder a su información personal. Puede tener derecho a obtener su información personal en un formato portátil que le permita transmitir los datos personales a otra entidad. Si es residente de Oregón o Minnesota, puede recibir información adicional sobre ciertas divulgaciones que hacemos a terceros; proporcionaremos este detalle en nuestra respuesta a su solicitud de acceso.
    • Corregir su información personal.
    • Eliminar su información personal. Las solicitudes para eliminar información personal están sujetas a ciertas excepciones, definidas por la ley.
    • Rechazar el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida.
    • Rechazar la venta o la divulgación de su información personal.

    Usted también puede utilizar el control de privacidad global (GPC) para rechazar el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida o la venta/intercambio de su información personal. Si nos notifica sus preferencias de exclusión a través del GPC, respetaremos su solicitud con respecto al navegador o dispositivo que nos envíe la señal GPC, y cuando inicie sesión en su cuenta desde ese dispositivo, la exclusión voluntaria se extenderá también a su cuenta. Nuestros Sitios no responderán a otros tipos de señales de “no registrar.

     

    Cuando recibamos una señal del GPC o una solicitud de exclusión de venta/intercambio, mostraremos una notificación para indicarle que se cumple con su solicitud. Esta exclusión entrará en vigencia de inmediato para los datos recopilados durante esa interacción. Para otra información que tengamos en nuestro sistema, procesar la exclusión puede demorar hasta 15 días desde la recepción de su solicitud. Si nos negamos a tomar medidas en relación con uno de sus derechos, según su residencia, usted puede presentar una apelación en nuestra página de solicitud de privacidad, donde deberá introducir su identificación de solicitud de privacidad y código postal, y seleccionar la opción de apelación.

     

    No le discriminaremos ni tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.

     

    Podemos divulgar información personal a terceros o procesarla para distintos fines, incluida la publicidad dirigida. Estos tipos de divulgaciones pueden considerarse como venta en virtud de la legislación de algunos estados. Usted tiene derecho a excluirse de la venta o el procesamiento de su información personal para publicidad dirigida como se describe anteriormente.

     

    Avisos y divulgaciones de privacidad estatales adicionales:

    Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación? Si solicita acceso a su información personal, o la corrección o eliminación de la misma, verificaremos su identidad antes de revelar la información solicitada. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:

    Nombre*, inicial del segundo nombre, apellido*

     

    Dirección*

    Dirección de correo electrónico

    Número telefónico

    *Campo obligatorio

     

    Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.

     

    ¿Qué sucede si no puede verificar mi identidad? Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos, y es posible que sus solicitudes de acceso, corrección o eliminación de su información personal no se procesen. Las solicitudes podrán denegarse si tenemos motivos para creer que son fraudulentas.

     

    ¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado? En algunos estados y regiones, usted puede hacer que un agente autorizado ejerza algunos de sus derechos en su nombre. Si desea que un agente autorizado ejerza esos derechos, este puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta firmada por usted (el residente en el estado) en la que autorice al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. Puede cargar la documentación en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.

    México

    Controlador de datos: Wal-Mart.com USA, LLC, con domicilio en 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos, es el controlador de datos. Si tiene preguntas sobre este Aviso o nuestras prácticas de privacidad de datos, puede enviarnos un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de sujetos de datos de México” o escribirnos como se describe en la sección “Comuníquese con nosotros”.

     

    Derechos de privacidad: Es posible que tenga derechos en virtud de la ley de protección de datos aplicable, incluidos los siguientes:

    • El derecho a acceder a la información personal que Walmart tiene sobre usted.
    • El derecho a corregir información personal inexacta en los sistemas de Walmart.
    • El derecho a solicitar la eliminación de parte de su información personal de los sistemas de Walmart.

    Según el estado en el que resida, puede ejercer ciertos derechos de privacidad accediendo al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”.

    ¿Cómo Sabré si Cambia este Aviso de Privacidad?

    Proporcionaremos un aviso de actualizaciones significativas, pero revise nuestro Aviso de Privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Siempre publicaremos la fecha de la última actualización de nuestro Aviso de Privacidad en la parte superior de este.

    Comuníquese con Nosotros

    Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Intercambio sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:

     

    Walmart Corporate
    Privacy Office, MS #0160
    811 Excellence Dr
    Bentonville, AR 72716-0160

    Apéndice 1

    Todas las categorías de información personal, según se define en la sección “¿Qué información personal recopilamos?” se utilizan para todos los fines descritos en la sección “¿Cómo usamos la información personal?”. Para obtener más información, consulte la tabla a continuación.

     

    Categoría de información personal

    ¿Se usa para publicidad dirigida?

      Vendido o compartido

    Identificadores personales básicos 

    Sí 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Identificadores de dispositivos y en línea 

    Sí 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información sobre actividades en Internet y otra red 

    Sí 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información comercial 

    Sí 
    • proveedores de operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (p. ej., proveedores de análisis, redes publicitarias, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Comunicaciones 

    No 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información demográfica 

    (Si otorga su consentimiento para procesar su información personal confidencial, según las leyes de privacidad vigentes, su información personal confidencial puede procesarse para los fines divulgados en el momento de la recopilación, pero no se utilizará para fines de publicidad dirigida). 

    Sí 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información financiera 

    No 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información biométrica 

    No 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 

    Geolocalización 

    No 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información sensorial 

    No 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Información de antecedentes 

    No 
    • proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (como redes publicitarias, vendedores del mercado, proveedores de análisis, etc.) 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 

    Inferencias 

    Sí 
    • proveedores de operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (p. ej., proveedores de análisis, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.). 
    • socios comerciales que reciben datos para su propio uso independiente y no para prestar servicios a una entidad de Walmart. 
