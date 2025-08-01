Aviso de privacidad del cliente de Walmart (en línea y en la tienda)

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Actualizado: 24 de febrero de 2026
This Notice is also available in English.
Este Aviso de Privacidad describe qué información personal recopilamos, cómo recopilamos y usamos su información personal, a quién la divulgamos y por qué, las medidas que adoptamos para proteger su información personal y las opciones que puede tener con respecto a nuestro uso de su información personal. Abarca nuestras tiendas Walmart de los Estados Unidos y Puerto Rico, así como nuestros sitios web y aplicaciones y servicios móviles en los que se publica este Aviso de Privacidad (“Sitios”).
¿Qué No se Trata en Este Aviso de Privacidad?
Nuestros Avisos para Nuestras Operaciones Especializadas abarcan los usos y tratamientos de información personal relacionada con nuestras operaciones especializadas como servicios de salud, los que incluye farmacias Walmart, centros oftalmológicos; productos y servicios financieros que ofrecemos directamente o en conexión con socios comerciales; y ventas a plazos al por menor de dispositivos móviles.
Podemos recopilar o recibir las categorías de información personal que se enumeran a continuación, que pueden depender de los productos o servicios que pueda usar, así como de la configuración de su dispositivo y cuenta. No todas las categorías de información personal pueden recopilarse o recibirse sobre cada individuo.
Utilizamos la información personal para proporcionarle productos y servicios y para operar y mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, la usamos para lo siguiente:
También podemos combinar y asociar información personal recopilada o inferida sobre usted de múltiples fuentes en línea y en la tienda (incluidas otras compañías y servicios de la familia corporativa de Walmart) para lograr mejor estos fines.
En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.
Usamos información que puede considerarse información personal sensible en virtud de las leyes estatales para cada uno de los fines descritos anteriormente y para hacer inferencias sobre los clientes, que podemos utilizar para promocionar determinados productos o servicios. Cuando lo exija la ley, Walmart solo procesará esta Información Personal Confidencial con su consentimiento.
Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, que incluye nuestras tiendas, en línea y de terceros.
Proporcionada directamente por usted o por un miembro de su hogar
Cuando nos visita en nuestras tiendas o en línea, puede compartir diferentes tipos de información personal con nosotros cuando participa en las siguientes actividades:
Cuando realiza una compra o utiliza nuestros servicios en la tienda, como los servicios proporcionados por nuestro Centro de Servicios para Automóviles o Panadería, también podemos pedirle su número de teléfono y recopilar otra información relacionada con su transacción. Si decide proporcionarnos su número de teléfono, podemos asociarlo y almacenarlo con su cuenta de Walmart u otra información personal que ya tengamos sobre usted, junto con la información relacionada con su transacción. Además de usar esta información como se describe en la sección ¿Cómo Utilizamos la Información Personal? anterior, también podemos usarla para proporcionarle una experiencia más personalizada de Walmart, incluso para mejorar y entregar anuncios en línea personalizados, recomendaciones de productos y promociones.
Recopilada a través de Medios Automatizados
Obtenemos información personal sobre usted, como identificadores del dispositivo y en línea e información de actividad en Internet u otra red, tanto en nuestra tienda como en línea, por ejemplo, cuando visita nuestros sitios web, utiliza nuestras aplicaciones o servicios móviles, o hace clic en anuncios o enlaces en correos electrónicos que recibe de nosotros.
Además, según la configuración de su dispositivo y con su consentimiento, podemos recopilar información precisa de geolocalización. Puede controlar nuestra capacidad de recopilar esta información al ajustar la configuración de uso compartido de ubicación en su dispositivo móvil en cualquier momento. Es posible que también desee ajustar la configuración de Bluetooth de su dispositivo móvil para desactivar el uso compartido de datos relacionados con la ubicación por Bluetooth.
Recopilamos su información personal a través de la tecnología que utilizamos en nuestras tiendas y fuera de ellas. Por ejemplo, nuestras terminales de punto de venta procesan la información de su tarjeta de crédito cuando completa su compra, y operamos cámaras dentro de la tienda y en las propiedades de Walmart fuera de las tiendas por motivos de seguridad y operativos. Estas cámaras pueden registrar imágenes de usted como parte de la compra, para ayudar a disuadir el robo o mejorar el diseño de la tienda para atender mejor a nuestros clientes.
Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.
Obtenida de otras compañías dentro de nuestra familia corporativa
Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa, como Sam’s Club.
Obtenida de fuentes externas de terceros
Podemos obtener información personal sobre usted de otras fuentes para ayudarnos a corregir o complementar nuestros registros, mejorar la calidad o personalización de nuestros servicios, aumentar el atractivo y la relevancia de la publicidad, y prevenir o detectar fraudes. También podemos obtener información de dispositivos y navegación de terceros con fines de marketing.
Recopilada de Otra Solución u Otro Activo
Cuando usted habla con el servicio al cliente, recopilamos su información personal mediante la tecnología de grabación de llamadas de acuerdo con la ley vigente.
Podemos divulgar las categorías de información personal descritas anteriormente con determinadas categorías de terceros, como se describe a continuación. Todas las categorías de información personal que recopilamos han sido reveladas a otras compañías, incluidas las de nuestra familia corporativa, con fines comerciales. Podemos divulgar su información personal en las siguientes circunstancias:
Dentro de nuestra familia corporativa de compañías
Podemos divulgar su información personal con otras compañías minoristas y no minoristas (p. ej., Sam’s Club y One Finance) dentro de nuestra familia corporativa para que la usen de maneras que sean coherentes con este Aviso de Privacidad.
Otras compañías
Podemos divulgar información personal a las entidades enumeradas a continuación, por los motivos descritos. En circunstancias que no sean las descritas a continuación, cuando la ley aplicable lo requiera, le proporcionaremos un aviso específico o le pediremos su consentimiento afirmativo.
Proveedores para operaciones comerciales: divulgamos información personal sobre usted a proveedores para prestar servicios en nuestro nombre. Estos proveedores incluyen, entre otros, proveedores de envíos, proveedores de facturación y reembolso, procesadores de tarjetas de pago y compañías que nos ayudan a mejorar nuestros productos y servicios.
Walmart Marketplace y otras compañías con interacción directa con el cliente: trabajamos con varias compañías que le prestan servicios directamente a usted, ya sea a través de nuestro Marketplace o a través de promociones de marca compartida y otras. Para los programas de marca compartida, podemos recibir compensación por la actividad de marca compartida. Cuando compartimos su información personal con estas compañías, estas tienen prohibido usarla para cualquier fin que no sea poner sus productos o servicios a disposición de usted.
Publicidad, mercadotecnia y otros socios tecnológicos relacionados: trabajamos con distintos socios de publicidad, mercadotecnia y de otras tecnologías relacionadas para poder comercializar nuestros productos con usted y prestar servicios de publicidad a otras compañías.
Nota: No divulgaremos datos de la aceptación y el consentimiento de mensajes de texto a terceros para sus propios fines de mercadotecnia.
Proveedores de Walmart y otros terceros: para ayudar a que las experiencias de compra de los clientes sean más relevantes y sin inconvenientes, podemos ofrecer información y servicios relacionados a las compañías, incluidos nuestros proveedores que nos proporcionan productos y servicios para ofrecer directamente a los clientes tanto en línea como en nuestras tiendas. Esta información no le identifica directamente y se deriva al combinar información como el historial de compras de muchos clientes. Walmart puede recibir un pago por esta información.
Requisitos legales y protección de nuestra compañía y de terceros
Podemos divulgar su información personal cuando lo exija la ley o un proceso legal, o cuando creamos que hacerlo ayudará a proteger la seguridad, los bienes o los derechos de las personas o de Walmart. Los ejemplos incluyen lo siguiente:
Transferencias comerciales
Si planeamos fusionar, vender o reorganizar nuestro negocio, podemos divulgar su información personal, junto con la información personal de otros clientes de Walmart como parte del acuerdo comercial. (Esto también puede incluir transferencias de información personal realizadas en el marco de procedimientos de insolvencia o quiebra). Adoptaremos medidas razonables para ayudar a garantizar que su información personal se gestione de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Con Aviso Específico o con Su Consentimiento
En circunstancias distintas de las descritas anteriormente, le proporcionaremos un aviso específico o le pediremos su consentimiento afirmativo, según lo exija la ley, antes de divulgar su información personal fuera de nuestra familia corporativa de compañías.
Mercadotecnia
Para las comunicaciones de mercadotecnia, utilizamos lo siguiente:
Puede retirar su consentimiento si desea dejar de recibir comunicaciones de marketing. Infórmenos sus preferencias de marketing directamente por los siguientes medios:
Para las solicitudes por correo electrónico, podemos tardar hasta diez días en procesar sus solicitudes. Para las solicitudes relacionadas con llamadas telefónicas, mensajes de texto, notificaciones automáticas e información de divulgación con su consentimiento, pueden transcurrir hasta 30 días. Si ajusta sus preferencias de correo postal, pueden transcurrir entre seis y diez semanas antes de que deje de recibir el correo porque los correos postales se preparan con muchas semanas de anticipación.
Independientemente de sus preferencias de comunicación de mercadotecnia, aún podemos comunicarnos con usted para fines transaccionales o informativos, como servicio al cliente, recordatorios o avisos de servicio, retiros o información sobre sus pedidos.
Además, las normas de consentimiento descritas en esta sección no se aplican a las ofertas de tarjetas de crédito de marca compartida de Walmart proporcionadas a través de instituciones financieras asociadas. Para dejar de recibir determinadas ofertas de crédito preseleccionadas que se originan en las agencias de informes de crédito participantes a nivel nacional, comuníquese con la organización oficial de la Industria de Informes de Crédito al Consumidor al 1-888-567-8688 o visite www.optoutprescreen.com.
Publicidad basada en intereses
Los anuncios basados en intereses están optimizados para la efectividad en función de las inferencias sobre usted. Para obtener más información sobre la publicidad basada en intereses, consulte la sección anterior Publicidad, marketing y otros socios tecnológicos relacionados. Para ajustar sus preferencias de publicidad basada en intereses, siga las instrucciones a continuación:
Para excluirse con éxito de la publicidad basada en intereses, debe tener habilitadas las cookies en su navegador web (consulte las instrucciones de su navegador para obtener información sobre las cookies y cómo habilitarlas). La exclusión solo se aplica a su navegador web actual en su computadora actual. Si utiliza varias computadoras o varios navegadores web, debe excluirse de cada uno. Si elimina las cookies guardadas de su navegador, deberá excluirse nuevamente. Si ha optado por no recibir anuncios basados en intereses en Walmart.com anteriormente y desea excluirse de los anuncios basados en intereses que proporciona Walmart en sitios fuera de Walmart, vuelva a enviar una solicitud de exclusión en esta página de Preferencias de anuncios.
Puede utilizar el control de privacidad global (Global Privacy Control, GPC) para optar por no permitir el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida o la venta de su información personal mediante el uso del GPC. Consulte la sección Divulgaciones específicas de la región y derechos de privacidad a continuación.
Puede acceder a su información personal o actualizarla como se describe a continuación.
También puede acceder o actualizar cualquier información descrita en las viñetas anteriores utilizando la sección Comuníquese con Nosotros a continuación e incluyendo, junto con sus datos de contacto, la información a la que desea acceder o que desea actualizar y cualquier cambio solicitado. Los consumidores de determinadas regiones tienen derechos adicionales, que se abordan a continuación en la sección Divulgaciones específicas de la región y derechos de privacidad.
Tanto si utiliza nuestros sitios web o servicios móviles como si visita nuestras tiendas, utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluidas salvaguardias físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.
Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información personal que recopilamos de conformidad con las políticas y los procedimientos de retención de Walmart.
Programa de retención datos biométrica: Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: (i) se haya cumplido el propósito inicial de recopilar u obtener dichos datos biométricos; (ii) dentro de los 3 años de su última interacción con nosotros; o (iii) según lo requiera la ley vigente.
Como regla general, nuestros Sitios están diseñados para una audiencia general y no están dirigidos a niños menores de 13 años. No recopilamos conscientemente información personal de niños menores de 13 años en línea. Cualquier sitio web o servicio móvil de Walmart dirigido a niños menores de 13 años indicará explícitamente que recopila información de niños. En estos casos, se publicará un aviso de privacidad independiente en el que se detallarán las prácticas específicas de esos sitios web o servicios móviles.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda sobre la posible recopilación de la información de su hijo.
Queremos mejorar su experiencia en línea y facilitar el descubrimiento de nuevos productos y servicios a través de nuestros Sitios. Podemos proporcionarle enlaces a otros servicios en línea (como sitios web o plataformas de redes sociales) y podemos incluir funciones de terceros como aplicaciones, herramientas, módulos interactivos y complementos. Es posible que no seamos propietarios ni controlemos los servicios en línea enlazados o las funciones de terceros, y no somos responsables de las prácticas de información de los terceros que tienen propiedad o control sobre ellos. En algunos casos, dichos terceros operan independientemente de nosotros, lo que significa que sus prácticas de privacidad no están contempladas en este Aviso. Le recomendamos que revise sus declaraciones de privacidad para conocer las prácticas de privacidad de terceros, incluidos los detalles sobre la información personal que pueden recopilar sobre usted.
En caso de contradicciones entre las disposiciones descritas en este Aviso de privacidad, prevalecerán las disposiciones de la sección pertinente y específica de la región a continuación.
California, Colorado, Connecticut, Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Texas, Tennessee, Utah y Virginia sancionaron leyes integrales sobre privacidad de datos. Según el estado en el que resida, puede ejercer ciertos derechos de privacidad accediendo al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”.
Para obtener más información sobre sus derechos de privacidad estatales, consulte nuestras Preguntas frecuentes.
Los clientes de estados que requieren una segunda forma de presentación, que actualmente son California, Texas y Nebraska, también pueden ejercer los derechos de privacidad que les confiere su estado llamando al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), y diciendo “Privacy” (privacidad).
Según su lugar de residencia, es posible que pueda solicitar lo siguiente:
Usted también puede utilizar el control de privacidad global (GPC) para rechazar el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida o la venta/intercambio de su información personal. Si nos notifica sus preferencias de exclusión a través del GPC, respetaremos su solicitud con respecto al navegador o dispositivo que nos envíe la señal GPC, y cuando inicie sesión en su cuenta desde ese dispositivo, la exclusión voluntaria se extenderá también a su cuenta. Nuestros Sitios no responderán a otros tipos de señales de “no registrar.
Cuando recibamos una señal del GPC o una solicitud de exclusión de venta/intercambio, mostraremos una notificación para indicarle que se cumple con su solicitud. Esta exclusión entrará en vigencia de inmediato para los datos recopilados durante esa interacción. Para otra información que tengamos en nuestro sistema, procesar la exclusión puede demorar hasta 15 días desde la recepción de su solicitud. Si nos negamos a tomar medidas en relación con uno de sus derechos, según su residencia, usted puede presentar una apelación en nuestra página de solicitud de privacidad, donde deberá introducir su identificación de solicitud de privacidad y código postal, y seleccionar la opción de apelación.
No le discriminaremos ni tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.
Podemos divulgar información personal a terceros o procesarla para distintos fines, incluida la publicidad dirigida. Estos tipos de divulgaciones pueden considerarse como venta en virtud de la legislación de algunos estados. Usted tiene derecho a excluirse de la venta o el procesamiento de su información personal para publicidad dirigida como se describe anteriormente.
Avisos y divulgaciones de privacidad estatales adicionales:
Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación? Si solicita acceso a su información personal, o la corrección o eliminación de la misma, verificaremos su identidad antes de revelar la información solicitada. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:
Nombre*, inicial del segundo nombre, apellido*
Dirección*
Dirección de correo electrónico
Número telefónico
*Campo obligatorio
Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.
¿Qué sucede si no puede verificar mi identidad? Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos, y es posible que sus solicitudes de acceso, corrección o eliminación de su información personal no se procesen. Las solicitudes podrán denegarse si tenemos motivos para creer que son fraudulentas.
¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado? En algunos estados y regiones, usted puede hacer que un agente autorizado ejerza algunos de sus derechos en su nombre. Si desea que un agente autorizado ejerza esos derechos, este puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta firmada por usted (el residente en el estado) en la que autorice al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. Puede cargar la documentación en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.
Controlador de datos: Wal-Mart.com USA, LLC, con domicilio en 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos, es el controlador de datos. Si tiene preguntas sobre este Aviso o nuestras prácticas de privacidad de datos, puede enviarnos un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de sujetos de datos de México” o escribirnos como se describe en la sección “Comuníquese con nosotros”.
Derechos de privacidad: Es posible que tenga derechos en virtud de la ley de protección de datos aplicable, incluidos los siguientes:
Según el estado en el que resida, puede ejercer ciertos derechos de privacidad accediendo al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”.
Proporcionaremos un aviso de actualizaciones significativas, pero revise nuestro Aviso de Privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Siempre publicaremos la fecha de la última actualización de nuestro Aviso de Privacidad en la parte superior de este.
Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Intercambio sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Todas las categorías de información personal, según se define en la sección “¿Qué información personal recopilamos?” se utilizan para todos los fines descritos en la sección “¿Cómo usamos la información personal?”. Para obtener más información, consulte la tabla a continuación.
|
Categoría de información personal
|
¿Se usa para publicidad dirigida?
|
Vendido o compartido
|
Identificadores personales básicos
|
Sí
|
|
Identificadores de dispositivos y en línea
|
Sí
|
|
Información sobre actividades en Internet y otra red
|
Sí
|
|
Información comercial
|
Sí
|
|
Comunicaciones
|
No
|
|
Información demográfica
(Si otorga su consentimiento para procesar su información personal confidencial, según las leyes de privacidad vigentes, su información personal confidencial puede procesarse para los fines divulgados en el momento de la recopilación, pero no se utilizará para fines de publicidad dirigida).
|
Sí
|
|
Información financiera
|
No
|
|
Información biométrica
|
No
|
|
Geolocalización
|
No
|
|
Información sensorial
|
No
|
|
Información de antecedentes
|
No
|
|
Inferencias
|
Sí
|
We received a GPC signal or a request to opt-out of selling/sharing your personal information (including for targeted advertising); this notification is to indicate that your opt-out request is being honored. You can find out more about your consumer privacy rights in our Privacy Notice.