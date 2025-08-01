Aviso de privacidad del cliente de Walmart (en línea y en la tienda)

En caso de contradicciones entre las disposiciones descritas en este Aviso de privacidad, prevalecerán las disposiciones de la sección pertinente y específica de la región a continuación.

Derechos de privacidad según el estado de EE. UU.

California, Colorado, Connecticut, Delaware, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Texas, Tennessee, Utah y Virginia sancionaron leyes integrales sobre privacidad de datos. Según el estado en el que resida, puede ejercer ciertos derechos de privacidad accediendo al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”.

Para obtener más información sobre sus derechos de privacidad estatales, consulte nuestras Preguntas frecuentes.

Los clientes de estados que requieren una segunda forma de presentación, que actualmente son California, Texas y Nebraska, también pueden ejercer los derechos de privacidad que les confiere su estado llamando al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), y diciendo “Privacy” (privacidad).

Según su lugar de residencia, es posible que pueda solicitar lo siguiente:

Acceder a su información personal. Puede tener derecho a obtener su información personal en un formato portátil que le permita transmitir los datos personales a otra entidad. Si es residente de Oregón o Minnesota, puede recibir información adicional sobre ciertas divulgaciones que hacemos a terceros; proporcionaremos este detalle en nuestra respuesta a su solicitud de acceso.

Corregir su información personal.

Eliminar su información personal. Las solicitudes para eliminar información personal están sujetas a ciertas excepciones, definidas por la ley.

Rechazar el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida.

Rechazar la venta o la divulgación de su información personal.

Usted también puede utilizar el control de privacidad global (GPC) para rechazar el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida o la venta/intercambio de su información personal. Si nos notifica sus preferencias de exclusión a través del GPC, respetaremos su solicitud con respecto al navegador o dispositivo que nos envíe la señal GPC, y cuando inicie sesión en su cuenta desde ese dispositivo, la exclusión voluntaria se extenderá también a su cuenta. Nuestros Sitios no responderán a otros tipos de señales de “no registrar.

Cuando recibamos una señal del GPC o una solicitud de exclusión de venta/intercambio, mostraremos una notificación para indicarle que se cumple con su solicitud. Esta exclusión entrará en vigencia de inmediato para los datos recopilados durante esa interacción. Para otra información que tengamos en nuestro sistema, procesar la exclusión puede demorar hasta 15 días desde la recepción de su solicitud. Si nos negamos a tomar medidas en relación con uno de sus derechos, según su residencia, usted puede presentar una apelación en nuestra página de solicitud de privacidad, donde deberá introducir su identificación de solicitud de privacidad y código postal, y seleccionar la opción de apelación.

No le discriminaremos ni tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.

Podemos divulgar información personal a terceros o procesarla para distintos fines, incluida la publicidad dirigida. Estos tipos de divulgaciones pueden considerarse como venta en virtud de la legislación de algunos estados. Usted tiene derecho a excluirse de la venta o el procesamiento de su información personal para publicidad dirigida como se describe anteriormente.

Avisos y divulgaciones de privacidad estatales adicionales:

Aviso de privacidad de California

Consulte el Apéndice 1 para obtener más información sobre qué datos personales se venden o comparten y si se utilizan para publicidad dirigida.

Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación? Si solicita acceso a su información personal, o la corrección o eliminación de la misma, verificaremos su identidad antes de revelar la información solicitada. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:

Nombre*, inicial del segundo nombre, apellido*

Dirección*

Dirección de correo electrónico

Número telefónico

*Campo obligatorio

Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.

¿Qué sucede si no puede verificar mi identidad? Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos, y es posible que sus solicitudes de acceso, corrección o eliminación de su información personal no se procesen. Las solicitudes podrán denegarse si tenemos motivos para creer que son fraudulentas.

¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado? En algunos estados y regiones, usted puede hacer que un agente autorizado ejerza algunos de sus derechos en su nombre. Si desea que un agente autorizado ejerza esos derechos, este puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta firmada por usted (el residente en el estado) en la que autorice al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. Puede cargar la documentación en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.

México

Controlador de datos: Wal-Mart.com USA, LLC, con domicilio en 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Estados Unidos, es el controlador de datos. Si tiene preguntas sobre este Aviso o nuestras prácticas de privacidad de datos, puede enviarnos un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de sujetos de datos de México” o escribirnos como se describe en la sección “Comuníquese con nosotros”.

Derechos de privacidad: Es posible que tenga derechos en virtud de la ley de protección de datos aplicable, incluidos los siguientes:

El derecho a acceder a la información personal que Walmart tiene sobre usted.

El derecho a corregir información personal inexacta en los sistemas de Walmart.

El derecho a solicitar la eliminación de parte de su información personal de los sistemas de Walmart.

