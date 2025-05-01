Aviso de privacidad para lectores automáticos de placas (ALPR) de Walmart

El sistema ALPR de Walmart está dirigido por nuestro vicepresidente y director de Seguridad. Solo los asociados autorizados pueden acceder a los sistemas ALPR, incluidos los equipos de protección de activos y gestión de productos, así como los asociados que administran nuestras instalaciones.





Los asociados deben recibir capacitación para garantizar el uso responsable y ético de la información personal, incluidos los datos de ALPR. La capacitación incluye comprender los principios de privacidad de los datos, incluida la protección de la información personal y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones pertinentes, así como los procedimientos para responder a incidentes de seguridad, violaciones de datos e intentos de acceso no autorizados.