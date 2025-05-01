Aviso de privacidad para lectores automáticos de placas (ALPR) de Walmart

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso está disponible en inglés.
Walmart utiliza lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir robos y fraudes, ayudar con la gestión del estacionamiento y ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Este aviso de privacidad complementa el Aviso de Privacidad del Cliente de Walmart (en línea y en la tienda) o cualquier otro aviso de privacidad al que este aviso esté vinculado, y describe las prácticas de ALPR de Walmart.
Walmart utiliza lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir robos y fraudes, ayudar con la gestión del estacionamiento y ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Este aviso de privacidad complementa el Aviso de Privacidad del Cliente de Walmart (en línea y en la tienda) o cualquier otro aviso de privacidad al que este aviso esté vinculado, y describe las prácticas de ALPR de Walmart.
El sistema ALPR de Walmart está dirigido por nuestro vicepresidente y director de Seguridad. Solo los asociados autorizados pueden acceder a los sistemas ALPR, incluidos los equipos de protección de activos y gestión de productos, así como los asociados que administran nuestras instalaciones.
Los asociados deben recibir capacitación para garantizar el uso responsable y ético de la información personal, incluidos los datos de ALPR. La capacitación incluye comprender los principios de privacidad de los datos, incluida la protección de la información personal y el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones pertinentes, así como los procedimientos para responder a incidentes de seguridad, violaciones de datos e intentos de acceso no autorizados.
La información personal recopilada a través de los ALPR se procesa de acuerdo con este aviso y puede divulgarse cuando creamos que hacerlo ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de las personas o de Walmart. Consulte “A quién la divulgamos y por qué” > Requisitos legales y protecciones de nuestra empresa y otras personas en el Aviso de Privacidad del Cliente de Walmart (en línea y en la tienda) para obtener información adicional.
Utilizamos medidas de seguridad de la información razonables que incluyen salvaguardas físicas, administrativas y técnicas para proteger su información personal, incluida la información recopilada por los ALPR. Walmart monitorea rutinariamente su sistema ALPR para verificar su precisión; sin embargo, si desea enviar una solicitud para corregir su información personal, consulte la sección Derechos de Privacidad Estatales del Aviso de Privacidad del Cliente de Walmart.
Conservamos la información personal recopilada a través de nuestro sistema ALPR durante 60 días. Este período de retención nos permite garantizar la precisión y efectividad de nuestros servicios. Sin embargo, si la información se requiere para procedimientos legales u otros fines legales, puede conservarse durante más tiempo según sea necesario para cumplir con las leyes y reglamentaciones aplicables.
Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Intercambio sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
We received a GPC signal or a request to opt-out of selling/sharing your personal information (including for targeted advertising); this notification is to indicate that your opt-out request is being honored. You can find out more about your consumer privacy rights in our Privacy Notice.