Cuáles Son Sus Derechos de Privacidad en California

Última Actualización: 1 de julio de 2021

Ley de Privacidad del Consumidor de California

Si es residente de California, puede solicitar ciertas cosas en relación con su información personal. Responderemos a cada una de estas solicitudes según los requisitos de la ley de California.

1. Puede solicitar acceso a una copia de la información personal que tenemos sobre usted, incluida la lista de categorías de su información personal que hayamos vendido y la lista de categorías de su información personal que hayamos compartido con otra compañía con fines comerciales.

2. Puede solicitar que eliminemos su información personal.

3. Puede solicitar que no vendamos su información personal.

A continuación, encontrará más información sobre cada una de estas solicitudes.

1. Solicitar mi Información Personal: Si realiza esta solicitud, que también denominamos Solicitud de Acceso a la Información, le enviaremos lo siguiente (en la medida en que lo requiera la ley):

Las categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted.

Las categorías de fuentes desde las cuales recopilamos su información personal.

El fin comercial por el cual se recopila o vende su información personal.

Las categorías de terceros con los que compartimos información personal.

Los datos personales específicos que hemos recopilado sobre usted.

Una lista de categorías de la información personal que hemos vendido, junto con la categoría de cualquier otra compañía a la que se la hayamos vendido. Cualquiera de las categorías de información personal que recopilamos podría estar incluida en una venta a otras compañías, incluidas aquellas de nuestro grupo corporativo. Si no hemos vendido su información personal, se lo informaremos.

Una lista de categorías de la información personal que hemos divulgado con un fin comercial, junto con la categoría de cualquier otra compañía con la que la hayamos compartido.

Puede solicitarnos que le proporcionemos esta información hasta dos veces en un periodo de doce meses consecutivos. Cuando realiza esta solicitud, la información proporcionada puede estar limitada a información personal que recopilamos sobre usted en los últimos 12 meses.

2. Eliminar Mi Información Personal: Tiene derecho a pedirnos que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo requiera la ley) que conservamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud e indicaremos a cualquier proveedor de servicio que haga lo mismo. En algunos casos, esto se puede llevar a cabo a través de la eliminación de la identificación de la información. Optar por la eliminación de su información personal puede afectar su capacidad de utilizar nuestros sitios web y funciones en línea, incluido el cierre de su cuenta en línea y podría limitar su uso de las funciones en la tienda que requieren su información personal.

3. Solicitud de No Vender Información Personal: Compartimos información personal dentro de nuestro grupo corporativo y con ciertos terceros, lo que se puede considerar una "venta" en virtud de la ley de California. A los fines de la ley de California, podemos compartir con estos terceros todas las categorías de información personal, excepto los antecedentes y datos penales, información biométrica e identificadores gubernamentales. No vendemos información personal de menores de 16 años intencionalmente. Si es residente de California, tiene derecho a excluir la venta de su información personal. Para esto, haga clic en “No Vender Mi Información Personal.”

A continuación se presenta una tabla que muestra los tipos de identificadores personales que podemos haber vendido en los 12 meses anteriores.



Categorías de Terceros a los Que se Puede Vender la Información Personal

Categorías de Información Personal Vendida

Compañías de publicidad (como servidores publicitarios, agencias de publicidad, proveedores de tecnología, proveedores de contenido patrocinado y otros)

Características de categorías protegidas por leyes federales o de California

Información demográfica

Identificadores de dispositivos y en línea

Información sobre educación

Información laboral

Información financiera

Preferencias y características individuales

Actividad en internet, aplicaciones y redes

Información sobre ubicación

Identificadores personales

Información sobre el historial de compras

Otra entidad en el grupo corporativo de Walmart

Características de categorías protegidas por leyes federales o de California

Información demográfica

Identificadores de dispositivos y en línea

Información sobre educación

Información laboral

Información financiera

Preferencias y características individuales

Actividad en internet, aplicaciones y redes

Información sobre ubicación

Identificadores personales

Información sobre el historial de compras



No lo discriminaremos por ejercer estos derechos. Esto generalmente significa que no le negaremos bienes o servicios, cobraremos precios o tarifas diferentes, proporcionaremos un nivel de servicio o calidad de bienes diferente, ni sugeriremos que reciba un precio o nivel de calidad de bienes diferente. Tenga en cuenta que, si nos solicita que eliminemos o dejemos de vender sus datos, esto podría afectar su experiencia con nosotros, y tal vez no pueda participar en ciertos programas o servicios de membresía que requieren el uso de su información personal para su funcionamiento.

Para ejercer los derechos de privacidad de California descriptos anteriormente, haga clic en "Request My Personal Information" o llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278).

Para solicitar la exclusión de la venta de su información personal, haga clic en “No Vender Mi Información Personal.”

Verificación de su Identidad para Solicitudes de Acceso o Eliminación de Información Personal

Nos tomamos muy en serio la privacidad de su información personal y queremos garantizarle que solo le proporcionaremos su información personal a usted o a su agente autorizado. La CCPA también requiere que verifiquemos la identidad de cada persona que realiza una solicitud para saber qué información personal tenemos sobre usted o para eliminar la información personal que tengamos sobre usted.

¿Qué Información Personal Debo Proporcionar para Verificar mi Identidad?

Para verificar su identidad, le pedimos que nos proporcione:

Nombre*

Apellido*

Inicial del segundo nombre

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono

Dirección*

*campo obligatorio

¿Cómo Verificamos su Identidad?

Podemos verificar su identidad de varias maneras. Nos asociamos con un servicio de identificación externo para que nos ayude a verificar su identidad y evitar solicitudes fraudulentas. Cuando realice su solicitud, le pediremos que responda algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a validar su identidad. Si tiene una cuenta en línea, podemos solicitarle que inicie sesión en su cuenta y que complete la validación de clave de acceso por única vez.

En algunos casos, podemos pedirle que proporcione otra documentación para verificar su identidad. Si sucede esto, nos comunicaremos con usted directamente para solicitarle esa documentación.

¿Qué Sucede Si No Pueden Verificar Mi Identidad?

Si no podemos verificar su identidad, no podremos procesar su solicitud para saber qué información personal tenemos sobre usted o eliminar la información personal que tengamos sobre usted. Si no podemos verificar su identidad con un alto nivel de certeza, solo podremos proporcionarle un informe con información a nivel de la categoría y tal vez no podamos eliminar parte de su información.

¿Cómo presentar una solicitud a través de un Agente Autorizado?

Un agente autorizado es una persona o empresa que tiene autorización para consultar qué información personal tenemos sobre usted, eliminar la información personal que tengamos sobre usted o solicitar la exclusión de la venta de información personal en nombre de un residente de California. Los agentes autorizados utilizan los mismos enlaces descriptos anteriormente para presentar solicitudes.

Si presenta una solicitud en nombre de otra persona, solicitaremos un poder de representación válido u otra documentación que demuestre su autoridad para presentar esta solicitud. Puede ser una carta u otra documentación firmada por el residente de California que lo autoriza a presentar esta solicitud. Puede descargar una muestra de la carta del formulario de solicitud.

¿Cómo Puedo Enviarles Mi Documentación?

Si presenta una solicitud en nuestro sitio web, le solicitaremos que cargue esta documentación cuando presente su solicitud. Si presenta su solicitud por teléfono, le pediremos que nos envíe los formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com. Tenga en cuenta que tendrá 10 días laborales para proporcionar toda la documentación solicitada.

Cantidad de Solicitudes Recibidas en 2020

Para ver las métricas de la cantidad de solicitudes que recibimos el año pasado, haga clic aquí.

Sus Derechos de Privacidad en California - Aspectos Destacados

Los siguientes derechos se aplican a los residentes de California.



Compartimos información personal con otros que no pertenecen a Walmart para marketing directo de sus productos solo si tenemos su consentimiento afirmativo (inclusión). Consulte "Cómo Compartimos su Información Personal Fuera de Walmart" .

. Compartimos información personal con otras empresas dentro de nuestro grupo corporativo, como Sam´s Club o Moosejaw.com. Puede solicitarnos más información sobre este uso compartido y consultarnos si esto lo afecta comunicándose con nosotros a la dirección que aparece a continuación. Consulte "Cómo Utilizamos su Información Personal"

Comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente o escriba a la Oficina de Privacidad de Walmart si tiene preguntas o comentarios sobre esta Política o sobre cómo manejamos su información personal. La dirección de la Oficina de Privacidad es la siguiente:

Walmart Corporate

Privacy Office, MS #0160

702 SW 8th Street

Bentonville, AR 72716-0160

Ver toda la Política de Privacidad de Walmart