Aviso de Privacidad para Visitantes de Walmart

Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés.
La información que comparte con Walmart antes y durante su visita nos ayuda a proporcionarle un proceso de registro eficiente y a proteger la seguridad y protección de nuestras instalaciones.
Nuestro fundador Sam Walton nos recordaba que “una promesa que hacemos es una promesa que cumplimos”, y es nuestra promesa a nuestros clientes, proveedores y visitantes que respetamos la confianza que depositan en nosotros y la privacidad de la información que comparten. Nuestra forma de hacerlo es comunicarle de forma clara y destacada cómo recopilamos, utilizamos, compartimos y, sobre todo, protegemos su información personal.
Este Aviso describe cómo y por qué recopilamos, utilizamos, compartimos y protegemos la información personal de los visitantes de nuestras oficinas corporativas. Este Aviso se aplica a las sedes corporativas de Walmart Inc. y de nuestra familia de compañías en Estados Unidos.
Algunas leyes definen la “información personal” de forma diferente, y nosotros utilizamos esas definiciones cuando son aplicables.
Podemos recopilar las categorías de información personal que se indican a continuación. No todas las categorías de información personal pueden recopilarse sobre cada individuo:
Utilizamos la información personal para operar y mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, la usamos para lo siguiente:
En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.
Usamos información que puede considerarse información personal sensible en virtud de las leyes estatales para cada uno de los fines descritos anteriormente. Cuando lo exija la ley, Walmart solo procesará esta Información Personal Confidencial con su consentimiento.
Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, incluidos nuestras instalaciones, en línea y de terceros.
Proporcionada directamente por usted o un miembro de su hogar
Usted comparte información con nosotros cuando llega y participa en nuestro proceso de registro de visitantes. La información que nos proporciona está vinculada a usted personalmente.
Recopilada a través de Medios Automatizados
Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.
Obtenida de otras compañías dentro de nuestra familia corporativa
Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa, como Sam’s Club.
Recopilada de terceras fuentes externas
En el caso de grandes grupos de visitantes, permitimos un proceso de preinscripción para agilizar el registro de los visitantes y preimprimir las tarjetas de identificación de los invitados. A través del registro previo, recibimos información sobre usted de su empleador en relación con su próxima visita, como su nombre y a quién va a visitar.
Todas las categorías de información personal que recopilamos se han compartido con otras compañías, incluidas las de nuestra familia corporativa Walmart Inc., con fines comerciales. Podemos compartir su información personal en circunstancias limitadas, como para llevar a cabo nuestro negocio, o cuando la ley nos obligue a hacerlo. Podemos compartir información personal sobre usted con proveedores para operaciones comerciales que nos ayudan con nuestras actividades comerciales. Exigimos a nuestros proveedores para operaciones comerciales que mantengan segura su información personal, y no les permitimos que utilicen o divulguen su información personal para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre.
Podemos compartir su información personal en otras circunstancias especiales, entre las que se incluyen situaciones en las que la ley lo exija, o cuando creamos que compartirla ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de Walmart, nuestros clientes, nuestros asociados u otras personas.
Categorías de información personal que revelamos a cada tipo de tercero
Podemos compartir todas las categorías de información personal descritas anteriormente con determinadas categorías de terceros, tal y como se describe a continuación.
|
Tipos de Terceros a los que se les Reveló Información Personal con Fines Comerciales
|
Categorías de información personal revelada con fines comerciales
|
Aquellos con los que estamos legalmente obligados a compartir
|
Información sensorial
|
Información demográfica
|
Identificadores de dispositivos y en línea
|
Inferencias
|
Información de localización
|
Identificadores personales básicos
|
Proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestarnos servicios (por ejemplo, proveedores de tecnología, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.)
|
Información sensorial
|
Información demográfica
|
Identificadores de dispositivos y en línea
|
Inferencias
|
Información de localización
|
Identificadores personales básicos
Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluyendo salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.
Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información personal que recopilamos de conformidad con las políticas y los procedimientos de retención de Walmart.
Programa de retención biométrica: Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: i) se haya cumplido el propósito inicial de recopilar u obtener dichos datos biométricos; ii) dentro de los tres años de su última interacción con nosotros, o iii) según lo requiera la ley vigente.
Derechos de privacidad de California
Los residentes de California que visiten una sede corporativa como proveedores pueden obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad y sus derechos de privacidad en California en nuestro Aviso de Privacidad para Proveedores.
Los residentes de California que visiten una sede corporativa como solicitantes de empleo pueden obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad y sus derechos de privacidad en California en nuestro Aviso de Privacidad de información de solicitantes de empleo.
Los residentes de California que visiten una ubicación corporativa como visitantes pueden tener ciertos derechos con respecto al tratamiento de su información personal. Para obtener más información sobre sus derechos o para solicitar ejercerlos, en la medida en que lo permita la ley, comuníquese con nosotros a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos del visitante” o escríbanos a la dirección física que figura en la sección “Contáctenos” a continuación.
Proporcionaremos un aviso de actualizaciones significativas, pero revise nuestro Aviso de Privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Siempre publicaremos la fecha de la última actualización de nuestro Aviso de Privacidad en la parte superior de este.
Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Comentarios sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
