Aviso de Privacidad para Visitantes de Walmart

Aviso de Privacidad para Visitantes de Walmart

Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés.

Aviso de cambios

  • Información actualizada de “Contáctenos”

La información que comparte con Walmart antes y durante su visita nos ayuda a proporcionarle un proceso de registro eficiente y a proteger la seguridad y protección de nuestras instalaciones.

 

Nuestro fundador Sam Walton nos recordaba que “una promesa que hacemos es una promesa que cumplimos”, y es nuestra promesa a nuestros clientes, proveedores y visitantes que respetamos la confianza que depositan en nosotros y la privacidad de la información que comparten. Nuestra forma de hacerlo es comunicarle de forma clara y destacada cómo recopilamos, utilizamos, compartimos y, sobre todo, protegemos su información personal.

¿Qué abarca este Aviso de Privacidad?

Este Aviso describe cómo y por qué recopilamos, utilizamos, compartimos y protegemos la información personal de los visitantes de nuestras oficinas corporativas. Este Aviso se aplica a las sedes corporativas de Walmart Inc. y de nuestra familia de compañías en Estados Unidos.

 

Algunas leyes definen la “información personal” de forma diferente, y nosotros utilizamos esas definiciones cuando son aplicables.

¿Qué información personal recopilamos?

Podemos recopilar las categorías de información personal que se indican a continuación. No todas las categorías de información personal pueden recopilarse sobre cada individuo:

  • Identificadores personales básicos, como nombre, dirección física, dirección de correo electrónico, número de teléfono, identificadores emitidos por el gobierno (por ejemplo, números de identificación nacional, números de licencia de conducir) y firmas.
  • Identificadores de dispositivos y en línea, como dirección MAC, dirección IP, identificadores de cookies, e información de redes sociales.
  • Actividad en internet y otra red, como información sobre su actividad de navegación o búsqueda y sus interacciones con nuestros sitios web, aplicaciones móviles, correos electrónicos o anuncios.
  • Información comercial, como información sobre el historial de compras y transacciones, detalles sobre productos asociados con servicios que recibe de nosotros o a través de nosotros (p. ej., marca del automóvil, modelo, año, lectura del odómetro y número de identificación del vehículo cuando visita nuestro Centro de servicios para automóviles), información sobre viajes y vacaciones, y participaciones en sorteos y concursos.
  • Comunicaciones, como el contenido de correos electrónicos, mensajes de texto u otra comunicación, registros de llamadas e información de calendario, cuando Walmart sea una de las partes del intercambio.
  • Información demográfica, como edad, género, origen étnico, fecha de nacimiento, estado familiar o civil, educación, información profesional y laboral, salud familiar, y software o activos virtuales en propiedad.
  • Información financiera, como números de tarjetas de crédito o de débito, y números de cuentas financieras.
  • Información de reclamaciones, como información personal recopilada cuando se informa un accidente, lesión u otra reclamación. Walmart puede investigar y recopilar dicha información adicional con respecto a la reclamación según lo determine Walmart a su criterio.
  • Información biométrica, como huellas de voz, imágenes del iris, geometría facial y huellas palmares o dactilares.
  • Geolocalización, como información sobre la ubicación de su dispositivo, que puede ser imprecisa (es decir, inferida desde la dirección IP de su dispositivo). Si otorga su consentimiento, estos datos podrán ser precisos.
  • Información sensorial, como la información sonora, visual y sensorial de otro tipo; p. ej., fotografías y grabaciones de audio y video.
  • Información de antecedentes, como comprobaciones de antecedentes.
  • Inferencias, como la hora y la fecha de su llegada a nuestras instalaciones, incluido con quién se va a reunir, y preferencias y características individuales. Esto puede incluir inferencias derivadas de y relacionadas con comportamientos y aptitudes.

¿Cómo utilizamos la información personal?

Utilizamos la información personal para operar y mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, la usamos para lo siguiente:

  • Ayudar a garantizar la seguridad e integridad y prevenir fraudes.
  • Llevar a cabo actividades para verificar o mantener la calidad o seguridad de nuestros servicios o dispositivos y para mejorarlos, actualizarlos o perfeccionarlos, al igual que para entrenar nuestra IA.
  • Implementar una depuración para identificar y reparar errores.
  • Realizar análisis comerciales, como analíticas, proyecciones e identificar áreas de mejora operativa.
  • Cumplir con nuestras funciones u obligaciones legales.

En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.

 

Usamos información que puede considerarse información personal sensible en virtud de las leyes estatales para cada uno de los fines descritos anteriormente. Cuando lo exija la ley, Walmart solo procesará esta Información Personal Confidencial con su consentimiento.

¿Cómo recopilamos la información personal?

Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, incluidos nuestras instalaciones, en línea y de terceros.

 

Proporcionada directamente por usted o un miembro de su hogar
Usted comparte información con nosotros cuando llega y participa en nuestro proceso de registro de visitantes. La información que nos proporciona está vinculada a usted personalmente.

 

Recopilada a través de Medios Automatizados

Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.

 

Obtenida de otras compañías dentro de nuestra familia corporativa

Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa, como Sam’s Club.

 

Recopilada de terceras fuentes externas
En el caso de grandes grupos de visitantes, permitimos un proceso de preinscripción para agilizar el registro de los visitantes y preimprimir las tarjetas de identificación de los invitados. A través del registro previo, recibimos información sobre usted de su empleador en relación con su próxima visita, como su nombre y a quién va a visitar.

¿A quién la divulgamos y por qué?

Todas las categorías de información personal que recopilamos se han compartido con otras compañías, incluidas las de nuestra familia corporativa Walmart Inc., con fines comerciales. Podemos compartir su información personal en circunstancias limitadas, como para llevar a cabo nuestro negocio, o cuando la ley nos obligue a hacerlo. Podemos compartir información personal sobre usted con proveedores para operaciones comerciales que nos ayudan con nuestras actividades comerciales. Exigimos a nuestros proveedores para operaciones comerciales que mantengan segura su información personal, y no les permitimos que utilicen o divulguen su información personal para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre.

 

Podemos compartir su información personal en otras circunstancias especiales, entre las que se incluyen situaciones en las que la ley lo exija, o cuando creamos que compartirla ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de Walmart, nuestros clientes, nuestros asociados u otras personas.

 

Categorías de información personal que revelamos a cada tipo de tercero
Podemos compartir todas las categorías de información personal descritas anteriormente con determinadas categorías de terceros, tal y como se describe a continuación.

 

Tipos de Terceros a los que se les Reveló Información Personal con Fines Comerciales

Categorías de información personal revelada con fines comerciales

Aquellos con los que estamos legalmente obligados a compartir

Información sensorial

 

Información demográfica

 

Identificadores de dispositivos y en línea

 

Inferencias

 

Información de localización

 

Identificadores personales básicos

Proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestarnos servicios (por ejemplo, proveedores de tecnología, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.)

Información sensorial

 

Información demográfica

 

Identificadores de dispositivos y en línea

 

Inferencias

 

Información de localización

 

Identificadores personales básicos

¿Cómo protegemos su información personal?

Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluyendo salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.

¿Cuánto tiempo conservamos su información personal?

Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información personal que recopilamos de conformidad con las políticas y los procedimientos de retención de Walmart.

 

Programa de retención biométrica: Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: i) se haya cumplido el propósito inicial de recopilar u obtener dichos datos biométricos; ii) dentro de los tres años de su última interacción con nosotros, o iii) según lo requiera la ley vigente.

Derechos de privacidad estatales

Derechos de privacidad de California
Los residentes de California que visiten una sede corporativa como proveedores pueden obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad y sus derechos de privacidad en California en nuestro Aviso de Privacidad para Proveedores.

 

Los residentes de California que visiten una sede corporativa como solicitantes de empleo pueden obtener información sobre nuestras prácticas de privacidad y sus derechos de privacidad en California en nuestro Aviso de Privacidad de información de solicitantes de empleo.

 

Los residentes de California que visiten una ubicación corporativa como visitantes pueden tener ciertos derechos con respecto al tratamiento de su información personal. Para obtener más información sobre sus derechos o para solicitar ejercerlos, en la medida en que lo permita la ley, comuníquese con nosotros a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos del visitante” o escríbanos a la dirección física que figura en la sección “Contáctenos” a continuación.

¿Cómo sabré si cambia este Aviso de Privacidad?

Proporcionaremos un aviso de actualizaciones significativas, pero revise nuestro Aviso de Privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Siempre publicaremos la fecha de la última actualización de nuestro Aviso de Privacidad en la parte superior de este.

Comuníquese con nosotros

Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Comentarios sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:

 

Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160

