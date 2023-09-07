Aviso de Privacidad para Visitantes de Walmart

Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, incluidos nuestras instalaciones, en línea y de terceros.

Proporcionada directamente por usted o un miembro de su hogar

Usted comparte información con nosotros cuando llega y participa en nuestro proceso de registro de visitantes. La información que nos proporciona está vinculada a usted personalmente.

Recopilada a través de Medios Automatizados

Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.

Obtenida de otras compañías dentro de nuestra familia corporativa

Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa, como Sam’s Club.

Recopilada de terceras fuentes externas

En el caso de grandes grupos de visitantes, permitimos un proceso de preinscripción para agilizar el registro de los visitantes y preimprimir las tarjetas de identificación de los invitados. A través del registro previo, recibimos información sobre usted de su empleador en relación con su próxima visita, como su nombre y a quién va a visitar.