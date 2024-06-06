Aviso de Privacidad de la Información de los Solicitantes de Walmart

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés.
Este Aviso se aplica a la información personal recopilada por Walmart Inc. y su familia de compañías durante el proceso de reclutamiento y contratación. La información personal es información que le identifica o que razonablemente puede vincularse a información que le identifica. El Aviso se aplica en los sitios web y servicios móviles (es decir, aplicaciones móviles) de la familia de compañías de Walmart Inc. donde se publique. Si se le ofrece un puesto en la compañía y usted lo acepta, esta información pasará a formar parte de su archivo de personal y su uso se regirá de acuerdo con nuestras políticas y procedimientos internos para asociados, y los términos de este Aviso dejarán de aplicarse.
Este aviso describe cómo manejamos su información personal, las razones por las que lo hacemos y los derechos que usted tiene como residente de California con respecto a su información.
Podemos recopilar o recibir (y es posible que lo hayamos hecho durante el período de 12 meses anterior a la fecha de la última actualización de este aviso) las categorías de información personal que se indican a continuación. No todas las categorías pueden ser recopiladas o recibidas por cada individuo.
Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, según se indica a continuación:
Proporcionada directamente por usted o un miembro de su hogar
Walmart recopila información personal directamente de usted como parte de su empleo. Por ejemplo, información que usted nos proporciona cuando completa una solicitud de empleo o se inscribe en programas de beneficios, o puede ser información que usted nos proporciona cuando interactúa con servicios como OneWalmart o completa su perfil de Workplace. También podemos recopilar fotografías o grabaciones audiovisuales en las instalaciones de Walmart, o durante eventos y actividades relacionados con su empleo en Walmart.
Recopilada a través de medios automatizados
Recopilamos información personal suya de forma automática cuando utiliza determinados sitios web gestionados por Walmart, como OneWalmart.com. Es posible que esta información no le identifique directamente. Por ejemplo, podemos recolectar la dirección IP, la información del buscador o del sistema operativo, y la página de Internet de referencia. Nuestros sitios web también pueden utilizar cookies que son pequeños textos almacenados en su computadora que nos ayudan a mantener su sesión o proporcionar otras características interactivas. Puede cancelar las cookies desde su buscador. Sin embargo, desactivar las cookies puede limitar algunas funciones del sitio, como cambiar el diseño de su contenido personalizado. El sitio puede también utilizar etiquetas de pixeles que nos permiten saber si ha visitado cierta página.
Además, recogemos información suya cuando utiliza equipos, sistemas y aplicaciones de la compañía. Para obtener más información y una guía más detallada sobre el uso de los sistemas de Walmart, acceda a la página de Políticas en OneWalmart.
Podemos recopilar su información personal a través de la tecnología que utilizamos en nuestras tiendas e instalaciones corporativas, como las cámaras de nuestras instalaciones. Utilizamos cámaras en propiedad de la compañía con fines operativos y de seguridad; por ejemplo, para ayudarnos a mejorar el diseño de nuestras tiendas para prestar un mejor servicio a nuestros clientes y asociados. Además, recopilamos datos telemáticos en vehículos corporativos. Los datos telemáticos implican el uso de hardware instalado para recopilar y transmitir datos sobre un vehículo que pueden incluir su ubicación, uso y necesidades de mantenimiento.
Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.
Información que recopilamos de otras compañías de nuestra familia corporativa
Podemos recopilar su información personal de otra organización dentro de nuestra familia corporativa de compañías, como Sam’s Club.
Información recopilada de fuentes externas de terceros
Recibimos información sobre usted de fuentes externas para ayudarnos con actividades relacionadas con el empleo y otros asuntos legales. Por ejemplo, podemos recopilar información de agencias de empleo con el fin de realizar una comprobación de antecedentes. Algunos ejemplos de los tipos de información contenida en una comprobación de antecedentes pueden incluir su historial penal, laboral y educativo, así como información sobre su carácter, reputación general, características personales, modo de vida, solvencia crediticia, etc. Antes de solicitar una comprobación de antecedentes, Walmart obtendrá su consentimiento informado y específico al pedirle que firme un Formulario de Autorización y Divulgación de la Ley de Informes de Crédito Justos. Puede encontrar más información, incluidos detalles específicos del mercado, en la sección “Recursos adicionales” a continuación.
Podemos utilizar su información personal para diversos fines, entre los que se incluyen:
Algunos ejemplos de los fines de contratación y empleo descritos anteriormente son:
También podemos usar la información de otras maneras para las cuales proporcionamos un aviso específico al momento de la recopilación.
En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.
Aviso previo al uso de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones en California: es posible que usemos tecnologías automatizadas que nos ayuden a tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en usted. Si implementamos esas tecnologías, se lo notificaremos y podrá ejercer cualquier derecho disponible para usted según se describe en la sección “¿Cuáles son sus derechos de privacidad en California?” a la que se accede a través de “Sus opciones de privacidad”.
Dentro de nuestra familia corporativa de compañías
Todas las categorías de información personal que recopilamos se han compartido a proveedores para operaciones comerciales o contratistas, incluidas las de nuestra familia corporativa, con fines comerciales. Solo compartiremos su información personal dentro de nuestra familia corporativa de compañías según lo permita la ley, excepto en las siguientes circunstancias.
Proveedores de operaciones comerciales
De vez en cuando, podemos utilizar proveedores de operaciones comerciales para administrar ciertos programas, beneficios o funciones administrativas en nombre de Walmart que se relacionen con nuestros procesos de selección y contratación. Exigimos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que mantengan la confidencialidad de la información que obtenemos de usted como solicitante. No permitimos que nuestros proveedores de operaciones comerciales utilicen o compartan su información para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre, sin su consentimiento afirmativo.
Intercambio de información por motivos legales y para la protección de nuestras compañías y de terceros
Podemos compartir su información personal en otras circunstancias determinadas, entre las que se incluyen situaciones en las que la ley lo exija, o cuando creamos que hacerlo ayudará a proteger la seguridad, la propiedad, así como nuestros derechos o los de nuestros clientes, nuestros solicitantes, asociados u otras personas. Los ejemplos incluyen lo siguiente:
Transferencias comerciales
En caso de fusión, venta o reorganización total o parcial de nuestra empresa (incluidas las transferencias realizadas en el marco de procedimientos de insolvencia o quiebra), su información personal podría compartirse con la empresa sucesora. Adoptaremos medidas razonables para ayudar a garantizar que cualquier sucesor trate su información de conformidad con el presente Aviso.
Durante el período de 12 meses anterior a la fecha de la Última Actualización de este Aviso, es posible que hayamos divulgado su información personal con ciertas categorías de terceros, tal como se describe en las secciones a continuación.
Podemos revelar su información personal con ciertas categorías de terceros, como se describe a continuación.
|
Categoría de información personal divulgada
|
Categoría de terceros destinatarios
|
Información sensorial
|
|
Identificadores personales básicos
|
|
Información de antecedentes e información penal
|
|
Información del dispositivo y actividad en línea
|
|
Inferencias
|
|
Información demográfica
|
|
Geolocalización
|
|
Educación
|
|
Información sobre salud y seguros médicos
|
|
Información profesional y laboral
|
Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información que recopilamos de conformidad con las políticas y procedimientos de retención de Walmart.
Programa de retención datos biométricos
Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: i) se haya cumplido el propósito inicial de la recopilación u obtención de dichos datos biométricos; ii) dentro de los 3 años de su última interacción con nosotros, o iii) según lo requiera la ley vigente.
Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluyendo salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.
Walmart no vende ni comparte conscientemente (para publicidad conductual de contexto cruzado) la información personal de consumidores menores de 16 años. Para obtener más información sobre el tratamiento de la información personal de menores, consulte el Aviso de Privacidad de Walmart.
Cámaras
Para propiciar la seguridad y protección de nuestros solicitantes, clientes, asociados y activos, se utilizan circuitos cerrados de televisión y cámaras en todas las instalaciones de Walmart y otra propiedad (incluidos los vehículos). Estas cámaras se utilizan con fines de seguridad, protección de activos, mejora de las operaciones y disuasión e investigación de conductas indebidas. Las cámaras solo se utilizarán en áreas en las que una persona tenga la expectativa de que puede ser grabada.
Equipos y sistemas
Tenemos un interés razonable en asegurar que los equipos y sistemas de la compañía, así como los datos, estén protegidos y se utilicen correctamente. En consecuencia, en la medida en que lo permita la legislación aplicable, supervisamos o grabamos cualquier uso de los equipos y sistemas de la compañía, incluido el uso con fines personales.
Para obtener más información, incluidas las políticas específicas de cada mercado, consulte la sección “Recursos Adicionales” a continuación.
Su acceso
Cuando usted crea un perfil a través de nuestro sitio web o servicio de contratación, tiene la posibilidad de acceder y actualizar en cualquier momento la información del perfil que nos ha proporcionado. Tenga en cuenta que una vez que haya enviado una solicitud para un puesto de trabajo específico, esa solicitud en particular no se puede editar.
Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley. Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación. No ofrecemos la opción de que nos solicite que dejemos de vender su información personal o compartirla para publicidad conductual de contexto cruzado porque no realizamos dicha venta o divulgación de la información personal de nuestros solicitantes de empleo.
Como se indica con más detalle a continuación, puede solicitarnos lo siguiente:
Para ejercer cualquiera de estos derechos de privacidad, haga clic en “Sus opciones de privacidad” o llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), presione uno y diga “Privacidad”.
Solicitar acceso a mi información personal: usted tiene derecho a solicitar acceso a la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted.
Las solicitudes de acceso a su información personal pueden presentarse hasta dos veces en un periodo de 12 meses consecutivos. En respuesta, le devolveremos las siguientes categorías de información, en la medida en que lo exija la ley:
Eliminar mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo exija la ley) que tengamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud y ordenaremos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que hagan lo mismo. La elección de eliminar su información personal puede afectar su capacidad para utilizar nuestros sitios web y funciones en línea, incluido el cierre de su cuenta en línea, y limitar su uso de las funciones en la tienda que requieren su información personal.
Corregir mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que corrijamos la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted si dicha información es inexacta. Nos reservamos el derecho a solicitarle documentación de identificación en determinadas circunstancias, según permita la ley.
Limitar el uso y la divulgación de SPI: usted tiene derecho a solicitar que limitemos nuestro uso y divulgación de su SPI a ciertos fines permitidos por la ley. Si hemos procesado su solicitud para limitar el uso y la divulgación de su SPI, puede confirmar su preferencia en la misma página en la que realizó la solicitud desde “Sus opciones de privacidad”.
Exclusión de la toma de decisiones automatizada
Usted tiene derecho a solicitar que no tomemos decisiones significativas sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones. Cuando empleamos estas tecnologías, puede optar por no participar en cualquier momento al seleccionar “Sus opciones de privacidad” y seguir las indicaciones que se proporcionen.
No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.
Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación:
Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:
*Campo obligatorio
Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.
¿Qué sucede si no puede verificar mi identidad?
Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos, y es posible que sus solicitudes de acceso, corrección o eliminación de su información personal no se procesen. Las solicitudes podrán denegarse si tenemos motivos para creer que son fraudulentas.
¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado?
Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.
Número de solicitudes que atendimos el año pasado
Para ver los datos sobre cuántas solicitudes recibimos el año pasado, haga clic en ¿Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado?
Shine the Light
Los residentes en California también tienen derecho a solicitar que les proporcionemos a) una lista de determinadas categorías de información personal que hayamos revelado a terceros para sus fines de marketing directo durante el año natural inmediatamente anterior y b) la identidad de dichos terceros. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.
Aviso de incentivo financiero
Si proporcionamos un incentivo financiero, le proporcionaremos los detalles, incluida la forma en que el incentivo está relacionado con sus datos antes de que participe, para que pueda tomar una decisión informada sobre si desea participar y cómo hacerlo. En caso de que decida beneficiarse de un incentivo económico, siempre tendrá derecho a retirarse de la participación y le daremos instrucciones sobre cómo hacerlo.
Para ponerse en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Intercambio sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Puede discutir preguntas o inquietudes sobre este Aviso con su equipo de gestión o su socio comercial de RR. HH. Además, puede ponerse en contacto con el departamento de prestaciones, el departamento de nóminas o cualquier otro grupo que mantenga información sobre usted a través de este proceso. Los números de teléfono actualizados se mantienen en OneWalmart. Si tiene alguna inquietud, puede informarla a Ética Global a través de www.walmartethics.com, ethics@wal-mart.com o al 1-800-WM-ETHIC.
Los asociados actuales pueden acceder a la página de Políticas en OneWalmart para obtener información adicional.
Este Aviso no establece un contrato de empleo expreso o implícito ni ningún otro compromiso contractual. Walmart podría modificar este Aviso según su propio criterio sin notificación previa, en cualquier momento, de acuerdo con las leyes aplicables. El empleo con Walmart es a voluntad, lo que significa que tanto Walmart como el asociado son libres de terminar la relación laboral en cualquier momento por cualquier motivo o sin motivo alguno, de conformidad con la ley aplicable.
