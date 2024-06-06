Aviso de Privacidad para Proveedores de Walmart

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés.
Aviso de cambios:
La información que comparte con Walmart nos ayuda a asociarnos con usted para crear y gestionar nuestra relación comercial.
Este Aviso describe cómo y por qué recopilamos, usamos, compartimos y protegemos la información personal de las personas cuando interactúan con Walmart en calidad de empresa a empresa. Este Aviso se aplica a los proveedores de Walmart y a los proveedores de otros miembros de nuestra familia corporativa de empresas en los Estados Unidos, incluidos los proveedores de bienes o servicios y arrendatarios de espacio propiedad de Walmart.
Podemos recopilar o recibir (y es posible que hayamos recopilado o recibido durante el período de 12 meses anterior a la fecha de la última “Actualización” de este aviso) las categorías de información personal que se indican a continuación. No todas las categorías de información personal pueden recopilarse o recibirse sobre cada individuo.
Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, que incluye nuestras tiendas, en línea y de terceros.
Proporcionada directamente por usted o un miembro de su hogar
Usted comparte información con nosotros de varias maneras, como cuando visita nuestras tiendas, se relaciona con los asociados de la Oficina de Gestión de Proveedores o que gestionan su relación comercial, completa el proceso de incorporación de proveedores o utiliza nuestros sitios web o aplicaciones móviles para proveedores.
Cuando usted participa en estas actividades, puede compartir con nosotros diferentes tipos de información personal, como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección física o postal, número de teléfono, fecha de nacimiento e información de ubicación.
Recopilada a través de medios automatizados
Podemos recopilar su información personal a través de la tecnología que utilizamos en nuestras tiendas y otras instalaciones, como las cámaras de nuestras instalaciones. Utilizamos cámaras en las tiendas y otras instalaciones con fines operativos y de seguridad; por ejemplo, para ayudarnos a mejorar el diseño de nuestras tiendas y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.
Usted también nos proporciona información de otras formas a través de la tecnología, como cuando utiliza nuestros sitios web y aplicaciones. Parte de esta información puede estar vinculada a usted personalmente. Esta información nos ayuda a asociarnos eficazmente con usted y a dirigir nuestro negocio.
Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.
Información que recopilamos de otras compañías de nuestra familia de compañías
Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa de compañías, como Sam’s Club.
Obtenido de fuentes externas
Como parte de nuestro proceso estándar de incorporación de proveedores, podemos recibir información de fuentes de terceros, como el informe y la puntuación de crédito comercial, para ayudarnos a evaluar la idoneidad del proveedor, reducir el fraude y ayudar a garantizar una asociación eficaz con usted o la empresa para la que trabaja.
Utilizamos la información personal para proporcionarle servicios y para operar y mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, la usamos para lo siguiente:
En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.
Usamos información que puede considerarse información personal sensible (SPI) en virtud de las leyes estatales para cada uno de los fines descritos anteriormente y para hacer inferencias, que podemos utilizar para promocionar determinados productos o servicios. Cuando lo exija la ley, Walmart solo procesará esta SPI con su consentimiento.
Aviso previo al uso de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones en California: es posible que usemos tecnologías automatizadas que nos ayuden a tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en usted. Si implementamos esas tecnologías, se lo notificaremos y podrá ejercer cualquier derecho disponible para usted según se describe en la sección “¿Cuáles son sus derechos de privacidad en California?” a la que se accede a través de “Sus opciones de privacidad”.
Podemos compartir todas las categorías de información personal mencionadas anteriormente con determinadas categorías de terceros, como se describe a continuación.
|
Categoría de información personal divulgada
|
Categoría de terceros destinatarios
|
Información sensorial
|
Entidades gubernamentales locales, estatales o federales; proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); Organizaciones no gubernamentales (ONG)
|
Identificadores personales básicos
|
Proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); entidades del gobierno federal, estatal o local; ONG
|
Información de antecedentes e información penal
|
Entidades del gobierno federal, estatal o local; proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); ONG
|
Identificadores de dispositivos y en línea
|
Proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); socios comerciales; entidades de gobierno federal, estatal o local; ONG
|
Inferencias
|
Proveedores para operaciones comerciales (como redes publicitarias, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); ONG
|
Información demográfica
|
Proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (por ejemplo, proveedores de análisis, redes publicitarias, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.); entidades gubernamentales locales, estatales o federales
|
Información financiera
|
Entidades gubernamentales locales, estatales o federales; proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad Walmart; ONG
|
Información de geolocalización
|
Proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (p. ej., proveedores de análisis, redes publicitarias, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.); ONG
Walmart no vende ni comparte conscientemente (para publicidad conductual de contexto cruzado) la información personal de consumidores menores de 16 años. Para obtener más información sobre el tratamiento de la información personal de menores, consulte el Aviso de Privacidad de Walmart.
Todas las categorías de información personal que recopilamos se han compartido con otras compañías, incluidas las de nuestra familia corporativa Walmart Inc., con fines comerciales. Podemos compartir su información personal en circunstancias limitadas, como para llevar a cabo nuestro negocio, o cuando la ley nos obligue a hacerlo. Podemos compartir información personal sobre usted con proveedores para operaciones comerciales que nos ayudan con nuestras actividades comerciales. Exigimos a nuestros proveedores para operaciones comerciales que mantengan segura su información personal, y no les permitimos que utilicen o divulguen su información personal para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre.
Podemos compartir su información personal en otras circunstancias especiales, entre las que se incluyen situaciones en las que la ley lo exija, o cuando creamos que compartirla ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de Walmart, nuestros clientes, nuestros asociados u otras personas.
Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información que recopilamos de conformidad con las políticas y procedimientos de retención de Walmart.
Programa de retención datos biométricos: Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: i) se haya cumplido el propósito inicial de la recopilación u obtención de dichos datos biométricos; ii) dentro de los 3 años de su última interacción con nosotros, o iii) según lo requiera la ley vigente.
Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluyendo salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.
Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley. Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación.
No ofrecemos la opción de que nos solicite que dejemos de vender o compartir su información personal para publicidad dirigida porque no realizamos dicha venta o divulgación de la información personal de nuestros proveedores.
Como se indica con más detalle a continuación, puede solicitarnos lo siguiente:
Puede ejercer cualquiera de estos derechos de privacidad dirigiéndose al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”, o bien llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), oprima uno y diga “Privacidad”.
Solicitar acceso a mi información personal: usted tiene derecho a solicitar acceso a la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted.
Las solicitudes de acceso a su información personal pueden presentarse hasta dos veces en un periodo de 12 meses consecutivos. En respuesta, le devolveremos las siguientes categorías de información, en la medida en que lo exija la ley:
Eliminar mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo exija la ley) que tengamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud y ordenaremos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que hagan lo mismo. La elección de eliminar su información personal puede afectar su capacidad para utilizar nuestros sitios web y funciones en línea, incluido el cierre de su cuenta en línea, y limitar su uso de las funciones en la tienda que requieren su información personal.
Corregir mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que corrijamos la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted si dicha información es inexacta. Nos reservamos el derecho a solicitarle documentación de identificación en determinadas circunstancias, según permita la ley.
Limitar el uso y la divulgación de SPI: usted tiene derecho a solicitar que limitemos nuestro uso y divulgación de su SPI a ciertos fines permitidos por la ley. Si hemos procesado su solicitud para limitar el uso y la divulgación de su SPI, puede confirmar su preferencia en la misma página en la que realizó la solicitud desde “Sus opciones de privacidad”.
Exclusión de la toma de decisiones automatizada
Usted tiene derecho a solicitar que no tomemos decisiones significativas sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones. Cuando empleamos estas tecnologías, puede optar por no participar en cualquier momento al seleccionar “Sus opciones de privacidad” y seguir las indicaciones que se proporcionen.
No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.
¿Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación?
Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:
*Campo obligatorio
Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.
Qué sucede si no puede verificar mi identidad?
Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos, y es posible que sus solicitudes de acceso, petición o eliminación de su información personal no se procesen. Cualquier solicitud podrá ser denegada si tenemos motivos para creer que es fraudulenta.
¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado?
Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.
Cantidad de solicitudes recibidas en el último año
Para ver las métricas de sus solicitudes de privacidad, haga clic en ¿Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado?.
Shine the Light
Los residentes en California también tienen derecho a solicitar que les proporcionemos a) una lista de determinadas categorías de información personal que hayamos revelado a terceros para sus fines de marketing directo durante el año natural inmediatamente anterior y b) la identidad de dichos terceros. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.
Aviso de incentivo financiero
Si proporcionamos un incentivo financiero, le proporcionaremos los detalles, incluida la forma en que el incentivo está relacionado con sus datos antes de que participe, para que pueda tomar una decisión informada sobre si desea participar y cómo hacerlo. En caso de que decida beneficiarse de un incentivo económico, siempre tendrá derecho a retirarse de la participación y le daremos instrucciones sobre cómo hacerlo.
Proporcionaremos un aviso de actualizaciones significativas, pero revise nuestro Aviso de Privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Siempre publicaremos la fecha de la última actualización de nuestro Aviso de Privacidad en la parte superior de este.
Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Intercambio sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
We received a GPC signal or a request to opt-out of selling/sharing your personal information (including for targeted advertising); this notification is to indicate that your opt-out request is being honored. You can find out more about your consumer privacy rights in our Privacy Notice.