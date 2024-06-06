 
 
Aviso de Privacidad para Proveedores de Walmart

Aviso de Privacidad para Proveedores de Walmart

Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés.

Aviso de cambios:

  • Información actualizada de “Contáctenos”

Resumen del Aviso de Privacidad para Proveedores de Walmart

La información que comparte con Walmart nos ayuda a asociarnos con usted para crear y gestionar nuestra relación comercial.

¿Qué abarca este Aviso de Privacidad?

Este Aviso describe cómo y por qué recopilamos, usamos, compartimos y protegemos la información personal de las personas cuando interactúan con Walmart en calidad de empresa a empresa. Este Aviso se aplica a los proveedores de Walmart y a los proveedores de otros miembros de nuestra familia corporativa de empresas en los Estados Unidos, incluidos los proveedores de bienes o servicios y arrendatarios de espacio propiedad de Walmart.

¿Qué información personal recopilamos?

Podemos recopilar o recibir (y es posible que hayamos recopilado o recibido durante el período de 12 meses anterior a la fecha de la última “Actualización” de este aviso) las categorías de información personal que se indican a continuación. No todas las categorías de información personal pueden recopilarse o recibirse sobre cada individuo.

  • Identificadores personales básicos, como nombre, número de teléfono, dirección física, dirección de correo electrónico, identificadores emitidos por el gobierno (por ejemplo, números de identificación nacional, números de licencia de conducir) y firmas.
  • Identificadores de dispositivos y en línea, como información de inicio de sesión de la cuenta, dirección MAC, dirección IP, ID de cookies, ID de anuncios móviles e información de redes sociales.
  • Actividad en internet y otra red, como información, como su información sobre su actividad de navegación o búsqueda y sus interacciones con nuestros sitios web.
  • Información demográfica, como edad, sexo, nacionalidad, fecha de nacimiento, educación, información profesional y laboral, salud familiar y activos virtuales de propiedad.
  • Información financiera, como información de cuentas de instituciones financieras, así como informes de crédito y puntuaciones.
  • Información de geolocalización, como datos sobre la ubicación de su dispositivo.
  • Antecedentes e información penal, como comprobaciones de antecedentes y condenas penales
  • Información sensorial, como la información sonora, visual y sensorial de otro tipo; p. ej., fotografías y grabaciones de audio y video.
  • Inferencias, como preferencias y características individuales.
  • Información biométrica, como huellas de voz, imágenes del iris o la retina, geometría facial y huellas palmares o dactilares.
  • Información comercial, como información del historial de compras y transacciones.

¿Cómo recopilamos la información personal?

Podemos obtener y combinar información personal de diferentes fuentes, tipos de tecnología y dispositivos. Esta información puede recopilarse de varios lugares, que incluye nuestras tiendas, en línea y de terceros.

 

Proporcionada directamente por usted o un miembro de su hogar
Usted comparte información con nosotros de varias maneras, como cuando visita nuestras tiendas, se relaciona con los asociados de la Oficina de Gestión de Proveedores o que gestionan su relación comercial, completa el proceso de incorporación de proveedores o utiliza nuestros sitios web o aplicaciones móviles para proveedores.

 

Cuando usted participa en estas actividades, puede compartir con nosotros diferentes tipos de información personal, como su nombre, dirección de correo electrónico, dirección física o postal, número de teléfono, fecha de nacimiento e información de ubicación.

 

Recopilada a través de medios automatizados
Podemos recopilar su información personal a través de la tecnología que utilizamos en nuestras tiendas y otras instalaciones, como las cámaras de nuestras instalaciones. Utilizamos cámaras en las tiendas y otras instalaciones con fines operativos y de seguridad; por ejemplo, para ayudarnos a mejorar el diseño de nuestras tiendas y ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes.

 

Usted también nos proporciona información de otras formas a través de la tecnología, como cuando utiliza nuestros sitios web y aplicaciones. Parte de esta información puede estar vinculada a usted personalmente. Esta información nos ayuda a asociarnos eficazmente con usted y a dirigir nuestro negocio.

 

Los lectores automáticos de placas (Automated License Plate Readers, ALPR) también pueden usarse en nuestras propiedades, cuando lo permita la ley. La información personal se recopila de los ALPR para ayudar a garantizar la seguridad, prevenir el robo y el fraude, ayudar con la gestión del estacionamiento y para ayudar a mantener la seguridad de las personas y las propiedades. Consulte nuestro Aviso de privacidad de ALPR para obtener información adicional.

 

Información que recopilamos de otras compañías de nuestra familia de compañías
Podemos obtener su información personal de otra compañía dentro de nuestra familia corporativa de compañías, como Sam’s Club.

 

Obtenido de fuentes externas
Como parte de nuestro proceso estándar de incorporación de proveedores, podemos recibir información de fuentes de terceros, como el informe y la puntuación de crédito comercial, para ayudarnos a evaluar la idoneidad del proveedor, reducir el fraude y ayudar a garantizar una asociación eficaz con usted o la empresa para la que trabaja.

¿Cómo utilizamos la información personal?

Utilizamos la información personal para proporcionarle servicios y para operar y mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, la usamos para lo siguiente:

  • Crear y mantener su cuenta de proveedor
  • Realizar auditorías y supervisar transacciones y compromisos.
  • Ayudar a garantizar la seguridad e integridad y prevenir fraudes.
  • Usar en forma transitoria y a corto plazo, como publicidad no personalizada mostrada como parte de su interacción actual con nosotros.
  • Implementar una depuración para identificar y reparar errores.
  • Realizar análisis comerciales, como análisis, proyecciones, identificar áreas de mejora operativa, como entrenar a nuestra IA.
  • Llevar a cabo investigaciones y desarrollo, incluida la realización de investigaciones internas para el desarrollo y demostraciones en materia tecnológica y oportunidades de entrenamiento.
  • Cumplir con nuestras funciones u obligaciones legales.

En la medida en que procesemos información desidentificada, mantendremos y utilizaremos la información de forma desidentificada y no intentaremos reidentificar la información a menos que lo permita la legislación aplicable.

 

Usamos información que puede considerarse información personal sensible (SPI) en virtud de las leyes estatales para cada uno de los fines descritos anteriormente y para hacer inferencias, que podemos utilizar para promocionar determinados productos o servicios. Cuando lo exija la ley, Walmart solo procesará esta SPI con su consentimiento.

 

Aviso previo al uso de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones en California: es posible que usemos tecnologías automatizadas que nos ayuden a tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en usted. Si implementamos esas tecnologías, se lo notificaremos y podrá ejercer cualquier derecho disponible para usted según se describe en la sección “¿Cuáles son sus derechos de privacidad en California?” a la que se accede a través de “Sus opciones de privacidad”.

¿A quién la divulgamos y por qué?

Podemos compartir todas las categorías de información personal mencionadas anteriormente con determinadas categorías de terceros, como se describe a continuación.

 

Categoría de información personal divulgada

Categoría de terceros destinatarios

Información sensorial

Entidades gubernamentales locales, estatales o federales; proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); Organizaciones no gubernamentales (ONG)

Identificadores personales básicos

Proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); entidades del gobierno federal, estatal o local; ONG

Información de antecedentes e información penal

Entidades del gobierno federal, estatal o local; proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); ONG

Identificadores de dispositivos y en línea

Proveedores para operaciones comerciales (como redes de publicidad, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); socios comerciales; entidades de gobierno federal, estatal o local; ONG

Inferencias

Proveedores para operaciones comerciales (como redes publicitarias, vendedores en el mercado, proveedores de análisis, etc.); ONG

Información demográfica

Proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (por ejemplo, proveedores de análisis, redes publicitarias, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.); entidades gubernamentales locales, estatales o federales

Información financiera

Entidades gubernamentales locales, estatales o federales; proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad Walmart; ONG

Información de geolocalización

Proveedores para operaciones comerciales que reciben datos para prestar servicios a una entidad de Walmart (p. ej., proveedores de análisis, redes publicitarias, proveedores de almacenamiento en la nube, etc.); ONG

¿Cómo Protege Walmart la Privacidad de los Niños en Línea?

Walmart no vende ni comparte conscientemente (para publicidad conductual de contexto cruzado) la información personal de consumidores menores de 16 años. Para obtener más información sobre el tratamiento de la información personal de menores, consulte el Aviso de Privacidad de Walmart.

Divulgación de información personal con fines comerciales

Todas las categorías de información personal que recopilamos se han compartido con otras compañías, incluidas las de nuestra familia corporativa Walmart Inc., con fines comerciales. Podemos compartir su información personal en circunstancias limitadas, como para llevar a cabo nuestro negocio, o cuando la ley nos obligue a hacerlo. Podemos compartir información personal sobre usted con proveedores para operaciones comerciales que nos ayudan con nuestras actividades comerciales. Exigimos a nuestros proveedores para operaciones comerciales que mantengan segura su información personal, y no les permitimos que utilicen o divulguen su información personal para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre.

 

Podemos compartir su información personal en otras circunstancias especiales, entre las que se incluyen situaciones en las que la ley lo exija, o cuando creamos que compartirla ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de Walmart, nuestros clientes, nuestros asociados u otras personas.

¿Cuánto tiempo conservamos su información personal?

Conservaremos la información personal que recopilemos sobre usted durante el tiempo que sea necesario para llevar a cabo los fines establecidos en este Aviso de Privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado en el momento de la recopilación de datos, pero no más tiempo del requerido o permitido por la legislación aplicable o la política interna de Walmart. Disponemos de la información que recopilamos de conformidad con las políticas y procedimientos de retención de Walmart.

 

Programa de retención datos biométricos: Walmart destruirá de forma permanente sus identificadores biométricos e información biométrica cuando uno de los siguientes eventos ocurra primero: i) se haya cumplido el propósito inicial de la recopilación u obtención de dichos datos biométricos; ii) dentro de los 3 años de su última interacción con nosotros, o iii) según lo requiera la ley vigente.

¿Cómo protegemos su información personal?

Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información, incluyendo salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para ayudar a proteger la seguridad de su información personal.

¿Cuáles son sus derechos de privacidad en California?

Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley. Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación.

 

No ofrecemos la opción de que nos solicite que dejemos de vender o compartir su información personal para publicidad dirigida porque no realizamos dicha venta o divulgación de la información personal de nuestros proveedores.

 

Como se indica con más detalle a continuación, puede solicitarnos lo siguiente:

  • Proporcionarle acceso a una copia y a ciertos detalles relativos a la información personal que tenemos sobre usted.
  • Que le proporcionemos acceso a tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, cuando corresponda.
  • Exclusión de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, cuando corresponda.
  • Eliminar su información personal.
  • Corregir su información personal inexacta.
  • Limitar el uso o divulgación de su información personal delicada (sensitive personal information, SPI).

Puede ejercer cualquiera de estos derechos de privacidad dirigiéndose al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de configuración de nuestra aplicación y seleccionando el enlace “Sus opciones de privacidad”, o bien llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), oprima uno y diga “Privacidad”.

 

Solicitar acceso a mi información personal: usted tiene derecho a solicitar acceso a la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted.

 

Las solicitudes de acceso a su información personal pueden presentarse hasta dos veces en un periodo de 12 meses consecutivos. En respuesta, le devolveremos las siguientes categorías de información, en la medida en que lo exija la ley:

  • Las categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted.
  • Las categorías de fuentes de las que recopilamos su información personal.
  • El propósito empresarial o comercial para recopilar, vender o compartir su información personal.
  • Las categorías de terceros a los que revelamos información personal.
  • Los datos personales concretos que hemos recopilado sobre usted.
  • Una lista de las categorías de información personal que hemos vendido o compartido para publicidad comportamental de contexto cruzado, junto con las categorías de terceros a los que se la hemos vendido o con los que la hemos compartido para publicidad comportamental de contexto cruzado.
  • Una lista de categorías de información personal que hemos revelado para un fin comercial, junto con las categorías de proveedores para operaciones comerciales y contratistas a los que se la hemos revelado.

Eliminar mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo exija la ley) que tengamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud y ordenaremos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que hagan lo mismo. La elección de eliminar su información personal puede afectar su capacidad para utilizar nuestros sitios web y funciones en línea, incluido el cierre de su cuenta en línea, y limitar su uso de las funciones en la tienda que requieren su información personal.

 

Corregir mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que corrijamos la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted si dicha información es inexacta. Nos reservamos el derecho a solicitarle documentación de identificación en determinadas circunstancias, según permita la ley.

 

Limitar el uso y la divulgación de SPI: usted tiene derecho a solicitar que limitemos nuestro uso y divulgación de su SPI a ciertos fines permitidos por la ley. Si hemos procesado su solicitud para limitar el uso y la divulgación de su SPI, puede confirmar su preferencia en la misma página en la que realizó la solicitud desde “Sus opciones de privacidad”.

 

Exclusión de la toma de decisiones automatizada

Usted tiene derecho a solicitar que no tomemos decisiones significativas sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones. Cuando empleamos estas tecnologías, puede optar por no participar en cualquier momento al seleccionar “Sus opciones de privacidad” y seguir las indicaciones que se proporcionen.

 

No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.

 


¿Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación?

Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:

  • Nombre*, inicial del segundo nombre, apellido*
  • Dirección*
  • Dirección de correo electrónico
  • Número telefónico

*Campo obligatorio

 

Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.

 

Qué sucede si no puede verificar mi identidad?
Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos, y es posible que sus solicitudes de acceso, petición o eliminación de su información personal no se procesen. Cualquier solicitud podrá ser denegada si tenemos motivos para creer que es fraudulenta.

 

¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado?
Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.

 


Cantidad de solicitudes recibidas en el último año

Para ver las métricas de sus solicitudes de privacidad, haga clic en ¿Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado?.

 

Shine the Light
Los residentes en California también tienen derecho a solicitar que les proporcionemos a) una lista de determinadas categorías de información personal que hayamos revelado a terceros para sus fines de marketing directo durante el año natural inmediatamente anterior y b) la identidad de dichos terceros. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

 

Aviso de incentivo financiero
Si proporcionamos un incentivo financiero, le proporcionaremos los detalles, incluida la forma en que el incentivo está relacionado con sus datos antes de que participe, para que pueda tomar una decisión informada sobre si desea participar y cómo hacerlo. En caso de que decida beneficiarse de un incentivo económico, siempre tendrá derecho a retirarse de la participación y le daremos instrucciones sobre cómo hacerlo.

¿Cómo sabré si cambia este Aviso de Privacidad?

Proporcionaremos un aviso de actualizaciones significativas, pero revise nuestro Aviso de Privacidad periódicamente para ver si hay cambios. Siempre publicaremos la fecha de la última actualización de nuestro Aviso de Privacidad en la parte superior de este.

Comuníquese con nosotros

Para ponerse en contacto con el Equipo de Atención al Cliente acerca de este Aviso de Privacidad o sobre cómo tratamos su información personal, visite nuestra página de Intercambio sobre las tiendas y la empresa y seleccione “Preguntas y comentarios de la empresa”. Como alternativa, escríbanos a la siguiente dirección postal:

 

Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160

