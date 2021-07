¿Cuántas Solicitudes en Virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California Cumplimos el Año Pasado?

In English

Durante 2020, recibimos solicitudes de los residentes de California en virtud de la Ley de Privacidad del Consumidor de California. Se recibe una solicitud cuando un consumidor o su agente presenta una solicitud mediante nuestro formulario en línea o centro de contacto. Se puede rechazar una solicitud si el consumidor presentó una solicitud pero no siguió los pasos para que podamos verificar su identidad, o si su identidad no se pudo verificar de otro modo. Una solicitud que presentó un agente autorizado puede rechazarse si el agente no brindó suficiente documentación para que podamos determinar que el agente estaba autorizado por el consumidor para presentar la solicitud.

Nos tomamos seriamente la confianza que nos brinda y la privacidad de la información que comparte con nosotros. Queremos asegurarnos de entregar su información personal solo a usted o a una persona a quien usted autorice específicamente. Por eso, solo cumplimos solicitudes de acceso o eliminación de información personal si podemos verificar la identidad o la autorización del solicitante.



Cantidad recibida

Cantidad entregada

Cantidad denegada*

Promedio de Días para Responder

Solicitudes de Acceso a la Información Personal

47,445

22,693

24,752

28.43

Solicitudes de Eliminación de la Información Personal

6,194

2,714

3,480

19.99

Solicitudes de Dejar de Vender la Información Personal

354,275

352,940

1,335

7.76



*Las solicitudes denegadas incluyen los casos en que el cliente no siguió los pasos para verificar su identidad, en que no pudimos verificar la identidad del solicitante por otro motivo, o cuando un agente no brindó suficiente documentación para que podamos determinar si estaba autorizado para presentar la solicitud.