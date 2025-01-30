Aviso de Cookies del Vendedor de Walmart Marketplace

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Para los usuarios de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Hong Kong, nuestro Aviso de Cookies incluye información sobre cómo Walmart utiliza cookies en los sitios web (los “Sitios”) que operamos para los Vendedores de Walmart Marketplace y cómo se relaciona con su uso de nuestro sitio web. Este Aviso tiene como fin complementar el Aviso de Privacidad del Vendedor de Walmart Marketplace, que establece cómo y por qué recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos información personal de manera más general.
Este Aviso de Cookies se aplica a los siguientes Sitios:
Una cookie es un pequeño archivo de texto que se coloca en su computadora o dispositivo cuando visita estos Sitios para identificar su computadora y navegador web. Las cookies y otras tecnologías similares (denominadas en conjunto “Cookies”) se almacenan y utilizan para enviar información al sitio web sobre sus preferencias y acciones pasadas para facilitar el funcionamiento de los Sitios y ofrecer una experiencia más personalizada. La información recopilada puede relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo. Walmart implementa los siguientes tipos de cookies en los Sitios:
Puede elegir no permitir cookies de rendimiento, funcionales y dirigidas o de publicidad. Sin embargo, puede afectar su experiencia con los Sitios y los servicios que podemos ofrecer.
Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, incluida una lista detallada de su información que nosotros y otros podemos recopilar a través de cookies, consulte la sección titulada “¿Qué cookies usamos y por qué”? a continuación.
Para obtener más información sobre las cookies en general, incluido cómo controlarlas y administrarlas, consulte la guía sobre cookies publicada por la Oficina del Comisario de Información del Reino Unido (Cookies | ICO) para usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido.
Si bien las cookies estrictamente necesarias no requieren consentimiento y son esenciales para que los Sitios funcionen, le pediremos su consentimiento para colocar otras cookies o tecnologías similares en su dispositivo mediante el uso de un banner de cookies que aparecerá cuando visite los Sitios.
Puede retirar cualquier consentimiento para el uso de cookies o administrar cualquier otra preferencia de cookies en cualquier momento haciendo clic en “Centro de privacidad” en el pie de página de los Sitios.
Luego puede desactivar los controles deslizantes para retirar su consentimiento. Es posible que sea necesario actualizar la página para que se aplique la configuración actualizada.
Si prefiere no recibir cookies, tiene la opción de modificar la configuración de su navegador para rechazar todas las cookies, incluidas aquellas que son esenciales. Sin embargo, tenga en cuenta que al hacerlo, puede perder el acceso a algunas de las funciones disponibles en nuestros Sitios. Para obtener más información sobre las cookies y cómo desactivarlas, consulte la guía sobre cookies publicada por la Oficina del Comisario de Información del Reino Unido (Cookies | ICO) para usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido.
Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en brandportal.walmart.com:
|
Nombre de la cookie
|
Duración
|
Clasificación
|
Propósito
|
¿De terceros o de Walmart?
|
mp_*_mixpanel
|
1 año
|
Rendimiento
|
Mixpanel configura esta cookie para hacer un seguimiento de los eventos de interacción del usuario.
|
Tercero
Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en marketplacelearn.walmart.com:
|
Nombre de la cookie
|
Duración
|
Clasificación
|
Propósito
|
¿De terceros o de Walmart?
|
mp_636daec7f1bb5d642f18978887ea1a2d_mixpanel
|
1 año
|
Rendimiento
|
Mixpanel configura esta cookie para hacer un seguimiento de los eventos de interacción del usuario.
|
Tercero
Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en advertisinghelp.walmart.com:
|
Nombre de la cookie
|
Duración
|
Clasificación
|
Propósito
|
¿De terceros o de Walmart?
|
_ga_<cadena>, _ga
|
2 años
|
Rendimiento
|
Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.
|
Tercero
|
_gat_UA-<cadena>
|
1 minuto, 12 segundos
|
Rendimiento
|
Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).
|
Tercero
|
_gat_gtag_UA_
|
1 minuto, 18 segundos
|
Rendimiento
|
Google Analytics configura esta cookie para distinguir de forma anónima a usuarios únicos del sitio web.
|
Tercero
|
_gid
|
1 día
|
Rendimiento
|
Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.
|
Tercero
Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en seller.walmart.com:
|
Nombre de la cookie
|
Duración
|
Clasificación
|
Propósito
|
¿De terceros o de Walmart?
|
_ga_<cadena>, _ga
|
2 años
|
Rendimiento
|
Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.
|
Tercero
|
_gat_UA-<cadena>
|
1 minuto, 12 segundos
|
Rendimiento
|
Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).
|
Tercero
|
_gid
|
1 día
|
Rendimiento
|
Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.
|
Tercero
|
Mp_*_mixpanel
|
1 año
|
Rendimiento
|
Mixpanel configura esta cookie para hacer un seguimiento de los eventos de interacción del usuario.
|
Tercero
|
_gcl_au
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Se utiliza para medir el rendimiento y las tasas de conversión de anuncios y campañas para anuncios de Google en un sitio visitado.
|
Tercero
|
__hssrc
|
Sesión
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Hubspot se configura cuando se cambia la cookie de sesión para determinar si el usuario ha restablecido su navegador.
|
Tercero
|
__hstc
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta es una cookie de seguimiento de sesión de análisis de HubSpot y se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes del sitio web.
|
Tercero
|
hubspotutk
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de la identidad de un visitante. Se transfiere a HubSpot mediante el envío de formularios y se utiliza cuando se eliminan duplicaciones de contactos.
|
Tercero
|
__hssc
|
30 minutos, 12 segundos
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de sesiones. Se utiliza para determinar si HubSpot debe aumentar el número de sesiones y las marcas de tiempo en la cookie __hstc.
|
Tercero
|
personalización_identificación
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter configura esta cookie que se utiliza para fines de seguimiento y personalización, incluidos anuncios dirigidos basados en los intereses y la actividad del usuario.
|
Tercero
|
invitado_identificación_publicidad
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter utiliza esta cookie para fines de publicidad cuando se cierra la sesión.
|
Tercero
|
invitado_identificaación_marketing
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter utiliza esta cookie para fines de marketing cuando se cierra la sesión.
|
Tercero
|
invitado_identificación
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter configura esta cookie para identificar y rastrear al visitante del sitio web.
|
Tercero
|
Historialdecoincidenciasdelusuario
|
2 días, 12 horas
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentarles anuncios relevantes basados en sus preferencias.
|
Tercero
|
bscookie
|
1 año
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn utiliza esta cookie para recordar que un usuario conectado se verifica mediante la autenticación de dos factores y ha iniciado sesión previamente.
|
Tercero
|
ln_or
|
1 día
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn utiliza esta cookie para determinar si el análisis de Oribi puede llevarse a cabo en un dominio específico, lo que ayuda en la recopilación de datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en todo el sitio web y sus subdominios.
|
Tercero
|
lidc
|
1 día
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para el enrutamiento desde botones de uso compartido y etiquetas de anuncios.
|
Tercero
|
li_sugr
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para establecer una coincidencia probabilística de la identidad de un usuario fuera de los países designados.
|
Tercero
|
li_gc
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn utiliza esta cookie para almacenar el consentimiento de los visitantes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales.
|
Tercero
|
Historialdesincronizacióndedatos
|
2 días, 12 horas
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para almacenar información sobre la sincronización de datos analíticos entre diferentes dominios de LinkedIn.
|
Tercero
|
bcookie
|
1 año
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para identificar de manera única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abuso en la plataforma.
|
Tercero
|
_fbp
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Facebook configura esta cookie que se utiliza con fines publicitarios, lo que incluye hacer un seguimiento y dirigir anuncios a usuarios específicos.
|
Tercero
|
_rdt_uuid
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Reddit configura esta cookie que se utiliza para fines de remarketing en reddit.com.
|
Tercero
|
prueba_cookie
|
15 minutos, 6 segundos
|
Dirigida/de publicidad
|
DoubleClick (propiedad de Google) configura esta cookie para determinar si el navegador del visitante del sitio web acepta cookies.
|
Tercero
|
__cf_bm
|
30 minutos, 12 segundos
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie es establecida por el proveedor de CDN de HubSpots (Cloudflare) y es necesaria para la protección contra bots.
|
Tercero
Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en marketplace.walmart.com:
|
Nombre de la cookie
|
Duración
|
Clasificación
|
Propósito
|
¿De terceros o de Walmart?
|
_ga_<cadena>, _ga
|
2 años
|
Rendimiento
|
Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.
|
Tercero
|
_gat_UA-<cadena>
|
1 minuto, 12 segundos
|
Rendimiento
|
Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).
|
Tercero
|
_gid
|
1 día
|
Rendimiento
|
Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.
|
Tercero
|
_gcl_au
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Se utiliza para medir el rendimiento y las tasas de conversión de anuncios y campañas para anuncios de Google en un sitio visitado.
|
Tercero
|
__hssc
|
30 minutos, 12 segundos
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de sesiones. Se utiliza para determinar si HubSpot debe aumentar el número de sesiones y las marcas de tiempo en la cookie __hstc.
|
Tercero
|
hubspotutk
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de la identidad de un visitante. Se transfiere a HubSpot mediante el envío de formularios y se utiliza cuando se eliminan duplicaciones de contactos.
|
Tercero
|
__hstc
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta es una cookie de seguimiento de sesión de análisis de HubSpot y se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes del sitio web.
|
Tercero
|
__hssrc
|
Sesión
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Hubspot se configura cuando se cambia la cookie de sesión para determinar si el usuario ha restablecido su navegador.
|
Tercero
|
CONSENTIMIENTO
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Google transmite información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y sobre cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web.
|
Tercero
|
prueba_cookie
|
15 minutos, 6 segundos
|
Dirigida/de publicidad
|
DoubleClick (propiedad de Google) configura esta cookie para determinar si el navegador del visitante del sitio web acepta cookies.
|
Tercero
|
IDE
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Google DoubleClick utiliza esta cookie para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante.
|
Tercero
|
li_sugr
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento del uso de servicios integrados.
|
Tercero
|
_rdt_uuid
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Reddit configura esta cookie para ayudar a crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes.
|
Tercero
|
invitado_identificación
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter configura esta cookie para identificar y rastrear al visitante del sitio web.
|
Tercero
|
personalización_identificación
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter configura esta cookie que le permite al visitante compartir contenido del sitio web en su perfil de Twitter.
|
Tercero
|
VISITANTE_INFORMACIÓN1_ENVIVO
|
6 meses
|
Funcional
|
Youtube configura esta cookie para hacer un seguimiento de las preferencias del usuario sobre los videos de Youtube integrados en los sitios; también puede determinar si el visitante del sitio web está utilizando la versión nueva o anterior de la interfaz de Youtube.
|
Tercero
|
YSC
|
Sesión
|
Rendimiento
|
YouTube configura esta cookie para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los videos integrados.
|
Tercero
|
invitado_identificación_publicidad
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie se configura debido a las capacidades de integración e intercambio de información de Twitter para las redes sociales.
|
Tercero
|
_fbp
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Facebook utiliza esta cookie para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos.
|
Tercero
|
CONSENTIMIENTO
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Google utiliza esta cookie para almacenar el estado de un usuario con respecto a sus opciones de cookies.
|
Tercero
|
fr
|
3 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Esta cookie de Facebook se utiliza para ofrecer anuncios relevantes y medir y mejorar la relevancia de dichos anuncios.
|
Tercero
|
invitado_identificaación_marketing
|
2 años
|
Dirigida/de publicidad
|
Twitter configura esta cookie que se utiliza para fines de publicidad cuando se cierra la sesión. Esta cookie recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Dicha información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web.
|
Tercero
|
NID
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
Google utiliza esta cookie para recordar sus preferencias y otra información, como su idioma preferido.
|
Tercero
|
bscookie
|
1 año
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn utiliza esta cookie para recordar que un usuario conectado se verifica mediante la autenticación de dos factores y ha iniciado sesión previamente.
|
Tercero
|
li_gc
|
6 meses
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn utiliza esta cookie para almacenar el consentimiento de los visitantes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales.
|
Tercero
|
Historialdesincronizacióndedatos
|
2 días, 12 horas
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para almacenar información sobre la sincronización de datos analíticos entre diferentes dominios de LinkedIn.
|
Tercero
|
ln_or
|
1 día
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn utiliza esta cookie para determinar si el análisis de Oribi puede llevarse a cabo en un dominio específico, lo que ayuda en la recopilación de datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en todo el sitio web y sus subdominios.
|
Tercero
|
Historialdecoincidenciasdelusuario
|
2 días, 12 horas
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentarles anuncios relevantes basados en sus preferencias.
|
Tercero
|
bcookie
|
1 año
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para identificar de manera única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abuso en la plataforma.
|
Tercero
|
lidc
|
1 día
|
Dirigida/de publicidad
|
LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para el enrutamiento desde botones de uso compartido y etiquetas de anuncios.
|
Tercero
|
_an_uid
|
1 semana
|
Dirigida
|
Le presenta contenido y anuncios relevantes al usuario, y facilita las ofertas en tiempo real de anunciantes.
|
Tercero
|
_gd_session
|
4 horas
|
Dirigida
|
Recopila datos de visitantes relacionados con la visita del usuario al sitio web con fines de publicidad dirigida.
|
Tercero
|
_gd_visitor
|
2 años
|
Dirigida
|
Esta cookie recopila datos de visitantes relacionados con la visita del usuario al sitio web con fines de publicidad dirigida.
|
Tercero
|
mp_706c95f0b1efdbcfcce0f666821c2237_mixpanel
|
1 año
|
Rendimiento
|
Esta cookie recopila información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio web.
|
Tercero
|
muc_ads
|
730 días
|
Dirigida
|
Esta cookie recopila datos sobre el comportamiento y la interacción del usuario para optimizar el sitio web y hacer que la publicidad en el sitio web sea más relevante.
|
Tercero
|
receive-cookie-deprecation
|
3640 días
|
Dirigida
|
Esta cookie recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Dicha información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web.
|
Tercero
|
XANDR_PANID
|
3 meses
|
Dirigida
|
Esta cookie registra datos del visitante. La información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios.
|
Tercero
|
qm-rc, qm-ssc
|
Sesión
|
Rendimiento
|
Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web.
|
Tercero
|
QuantumMetricSessionID
|
30 minutos, 18 segundos
|
Rendimiento
|
Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web.
|
Tercero
|
QuantumMetricUserID
|
1 año
|
Rendimiento
|
Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web.
|
Tercero
|
icegram_campaign_shown_16415, icegram_campaign_shown_16418, icegram_campaign_shown_16428, icegram_campaign_shown_19357, icegram_campaign_shown_18336, icegram_campaign_shown_20604, icegram_campaign_shown_20222
|
Sesión
|
Dirigida
|
El sitio web utiliza Icegram para elaborar banners para la sección que está en la parte superior de las páginas de destino del sitio web, lo que ayuda a generar clientes potenciales para el negocio.
|
Tercero
Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en developer.walmart.com:
|
Nombre de la cookie
|
Duración
|
Clasificación
|
Propósito
|
¿De terceros o de Walmart?
|
_ga_<cadena>, _ga
|
2 años
|
Rendimiento
|
Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.
|
Tercero
|
_gat_gtag_UA_*, _gat_gtag_UA_
|
1 minuto, 18 segundos
|
Rendimiento
|
Google Analytics configura estas cookies para distinguir de forma anónima a usuarios únicos del sitio web.
|
Tercero
|
_gat
|
1 minuto, 36 segundos
|
Rendimiento
|
Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).
|
Tercero
|
_gid
|
1 día
|
Rendimiento
|
Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.
|
Tercero
El sitio web cvent.me solo utiliza cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección “¿Qué son las cookies?” mencionada anteriormente.
Nuestros Sitios contienen enlaces a los sitios web de terceros de confianza. Estos sitios web de terceros también pueden usar cookies o tecnologías similares de acuerdo con sus propias políticas independientes. Consulte sus políticas según corresponda.
Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestras prácticas de privacidad o sobre este Aviso de Cookies. Puede ponerse en contacto con nosotros en globalprivacy@wal-mart.com o puede escribirnos a:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Consulte periódicamente nuestro Aviso de Cookies y nuestra Aviso de Privacidad para comprobar si se han producido cambios. Podemos modificar este Aviso en cualquier momento y a nuestra entera discreción. Si realizamos cambios sustanciales en este Aviso con respecto a usos nuevos o ampliados de la información personal que hemos recopilado sobre usted, le notificaremos a través de un correo electrónico a la dirección que proporcionó o mediante una publicación visible en los Sitios y, cuando corresponda, obtendremos su consentimiento ya sea a través de un correo electrónico o los Sitios.
