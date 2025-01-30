 
 
Logout
Logout
Home
Privacy & Security
Aviso de Privacidad del Vendedor de Walmart Global Marketplace
Aviso de Cookies del Vendedor de Walmart Marketplace

Aviso de Cookies del Vendedor de Walmart Marketplace

Última actualización: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés y francés.

Aviso de Cambios

  • Información actualizada de “Contáctenos”

¿Qué Incluye Nuestro Aviso de Cookies?

Para los usuarios de la Unión Europea, el Reino Unido, Canadá y Hong Kong, nuestro Aviso de Cookies incluye información sobre cómo Walmart utiliza cookies en los sitios web (los “Sitios”) que operamos para los Vendedores de Walmart Marketplace y cómo se relaciona con su uso de nuestro sitio web. Este Aviso tiene como fin complementar el Aviso de Privacidad del Vendedor de Walmart Marketplace, que establece cómo y por qué recopilamos, almacenamos, usamos y compartimos información personal de manera más general.

 

Este Aviso de Cookies se aplica a los siguientes Sitios:

¿Qué son las Cookies?

Una cookie es un pequeño archivo de texto que se coloca en su computadora o dispositivo cuando visita estos Sitios para identificar su computadora y navegador web. Las cookies y otras tecnologías similares (denominadas en conjunto “Cookies”) se almacenan y utilizan para enviar información al sitio web sobre sus preferencias y acciones pasadas para facilitar el funcionamiento de los Sitios y ofrecer una experiencia más personalizada. La información recopilada puede relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo. Walmart implementa los siguientes tipos de cookies en los Sitios:

  • Cookies estrictamente necesarias o esenciales: estas cookies permiten funciones centrales de nuestros Sitios y son necesarias para su funcionamiento. Entre otras funciones, se requieren para permitirle navegar por los Sitios, asegurar que el contenido se cargue rápidamente, iniciar y cerrar sesión en su cuenta y mantener estos Sitios seguros. Debido a que estas cookies son esenciales para que el sitio web funcione, se establecen de forma predeterminada y no se pueden desactivar.
  • Cookies de rendimiento: Estas cookies nos permiten reconocer y contar a los visitantes de estos Sitios. También nos permiten verificar que nuestros servicios en línea funcionen según lo previsto y realizar mejoras a estos servicios.
  • Cookies funcionales: estas cookies también nos permiten recordar las elecciones que usted hace en estos Sitios y personalizarlo para su uso, como su visualización y preferencias de idioma.
  • Cookies dirigidas o de publicidad: estas cookies recopilan más información sobre usted y su actividad en línea para ayudar a los anunciantes a ofrecer marketing personalizado más relevante para sus intereses.

Puede elegir no permitir cookies de rendimiento, funcionales y dirigidas o de publicidad. Sin embargo, puede afectar su experiencia con los Sitios y los servicios que podemos ofrecer.


Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, incluida una lista detallada de su información que nosotros y otros podemos recopilar a través de cookies, consulte la sección titulada “¿Qué cookies usamos y por qué”? a continuación.


Para obtener más información sobre las cookies en general, incluido cómo controlarlas y administrarlas, consulte la guía sobre cookies publicada por la Oficina del Comisario de Información del Reino Unido (Cookies | ICO) para usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido.

¿Cómo Puedo Dar mi Consentimiento Para el Uso de Cookies o Cambiar mis Preferencias de Cookies?

Si bien las cookies estrictamente necesarias no requieren consentimiento y son esenciales para que los Sitios funcionen, le pediremos su consentimiento para colocar otras cookies o tecnologías similares en su dispositivo mediante el uso de un banner de cookies que aparecerá cuando visite los Sitios.


Puede retirar cualquier consentimiento para el uso de cookies o administrar cualquier otra preferencia de cookies en cualquier momento haciendo clic en “Centro de privacidad” en el pie de página de los Sitios.


Luego puede desactivar los controles deslizantes para retirar su consentimiento. Es posible que sea necesario actualizar la página para que se aplique la configuración actualizada.


Si prefiere no recibir cookies, tiene la opción de modificar la configuración de su navegador para rechazar todas las cookies, incluidas aquellas que son esenciales. Sin embargo, tenga en cuenta que al hacerlo, puede perder el acceso a algunas de las funciones disponibles en nuestros Sitios. Para obtener más información sobre las cookies y cómo desactivarlas, consulte la guía sobre cookies publicada por la Oficina del Comisario de Información del Reino Unido (Cookies | ICO) para usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido.

¿Qué Cookies Usamos y Por Qué?

Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en brandportal.walmart.com:

 

Nombre de la cookie

Duración

Clasificación

Propósito

¿De terceros o de Walmart?

mp_*_mixpanel

1 año

Rendimiento

Mixpanel configura esta cookie para hacer un seguimiento de los eventos de interacción del usuario.

Tercero

 

Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en marketplacelearn.walmart.com:

 

Nombre de la cookie

Duración

Clasificación

Propósito

¿De terceros o de Walmart?

mp_636daec7f1bb5d642f18978887ea1a2d_mixpanel

1 año

Rendimiento

Mixpanel configura esta cookie para hacer un seguimiento de los eventos de interacción del usuario.

Tercero

 

Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en advertisinghelp.walmart.com:

 

Nombre de la cookie

Duración

Clasificación

Propósito

¿De terceros o de Walmart?

_ga_<cadena>, _ga

2 años

Rendimiento

Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.

Tercero

_gat_UA-<cadena>

1 minuto, 12 segundos

Rendimiento

Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).

Tercero

_gat_gtag_UA_

1 minuto, 18 segundos

Rendimiento

Google Analytics configura esta cookie para distinguir de forma anónima a usuarios únicos del sitio web.

Tercero

_gid

1 día

Rendimiento

Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.

Tercero

 

Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en seller.walmart.com:

 

Nombre de la cookie

Duración

Clasificación

Propósito

¿De terceros o de Walmart?

_ga_<cadena>, _ga

2 años

Rendimiento

Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.

Tercero

_gat_UA-<cadena>

1 minuto, 12 segundos

Rendimiento

Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).

Tercero

_gid

1 día

Rendimiento

Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.

Tercero

Mp_*_mixpanel

1 año

Rendimiento

Mixpanel configura esta cookie para hacer un seguimiento de los eventos de interacción del usuario.

Tercero

_gcl_au

3 meses

Dirigida/de publicidad

Se utiliza para medir el rendimiento y las tasas de conversión de anuncios y campañas para anuncios de Google en un sitio visitado.

Tercero

__hssrc

Sesión

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Hubspot se configura cuando se cambia la cookie de sesión para determinar si el usuario ha restablecido su navegador.

Tercero

__hstc

6 meses

Dirigida/de publicidad

Esta es una cookie de seguimiento de sesión de análisis de HubSpot y se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes del sitio web.

Tercero

hubspotutk

6 meses

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de la identidad de un visitante. Se transfiere a HubSpot mediante el envío de formularios y se utiliza cuando se eliminan duplicaciones de contactos.

Tercero

__hssc

30 minutos, 12 segundos

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de sesiones. Se utiliza para determinar si HubSpot debe aumentar el número de sesiones y las marcas de tiempo en la cookie __hstc.

Tercero

personalización_identificación

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter configura esta cookie que se utiliza para fines de seguimiento y personalización, incluidos anuncios dirigidos basados en los intereses y la actividad del usuario.

Tercero

invitado_identificación_publicidad

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter utiliza esta cookie para fines de publicidad cuando se cierra la sesión.

Tercero

invitado_identificaación_marketing

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter utiliza esta cookie para fines de marketing cuando se cierra la sesión.

Tercero

invitado_identificación

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter configura esta cookie para identificar y rastrear al visitante del sitio web.

Tercero

Historialdecoincidenciasdelusuario

2 días, 12 horas

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentarles anuncios relevantes basados en sus preferencias.

Tercero

bscookie

1 año

Dirigida/de publicidad

LinkedIn utiliza esta cookie para recordar que un usuario conectado se verifica mediante la autenticación de dos factores y ha iniciado sesión previamente.

Tercero

ln_or

1 día

Dirigida/de publicidad

LinkedIn utiliza esta cookie para determinar si el análisis de Oribi puede llevarse a cabo en un dominio específico, lo que ayuda en la recopilación de datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en todo el sitio web y sus subdominios.

Tercero

lidc

1 día

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para el enrutamiento desde botones de uso compartido y etiquetas de anuncios.

Tercero

li_sugr

3 meses

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para establecer una coincidencia probabilística de la identidad de un usuario fuera de los países designados.

Tercero

li_gc

6 meses

Dirigida/de publicidad

LinkedIn utiliza esta cookie para almacenar el consentimiento de los visitantes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales.

Tercero

Historialdesincronizacióndedatos

2 días, 12 horas

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para almacenar información sobre la sincronización de datos analíticos entre diferentes dominios de LinkedIn.

Tercero

bcookie

1 año

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para identificar de manera única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abuso en la plataforma.

Tercero

_fbp

3 meses

Dirigida/de publicidad

Facebook configura esta cookie que se utiliza con fines publicitarios, lo que incluye hacer un seguimiento y dirigir anuncios a usuarios específicos.

Tercero

_rdt_uuid

3 meses

Dirigida/de publicidad

Reddit configura esta cookie que se utiliza para fines de remarketing en reddit.com.

Tercero

prueba_cookie

15 minutos, 6 segundos

Dirigida/de publicidad

DoubleClick (propiedad de Google) configura esta cookie para determinar si el navegador del visitante del sitio web acepta cookies.

Tercero

__cf_bm

30 minutos, 12 segundos

Dirigida/de publicidad

Esta cookie es establecida por el proveedor de CDN de HubSpots (Cloudflare) y es necesaria para la protección contra bots.

Tercero

 

Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en marketplace.walmart.com:

 

Nombre de la cookie

Duración

Clasificación

Propósito

¿De terceros o de Walmart?

_ga_<cadena>, _ga

2 años

Rendimiento

Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.

Tercero

_gat_UA-<cadena>

1 minuto, 12 segundos

Rendimiento

Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).

Tercero

_gid

1 día

Rendimiento

Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.

Tercero

_gcl_au

3 meses

Dirigida/de publicidad

Se utiliza para medir el rendimiento y las tasas de conversión de anuncios y campañas para anuncios de Google en un sitio visitado.

Tercero

__hssc

30 minutos, 12 segundos

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de sesiones. Se utiliza para determinar si HubSpot debe aumentar el número de sesiones y las marcas de tiempo en la cookie __hstc.

Tercero

hubspotutk

6 meses

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de la identidad de un visitante. Se transfiere a HubSpot mediante el envío de formularios y se utiliza cuando se eliminan duplicaciones de contactos.

Tercero

__hstc

6 meses

Dirigida/de publicidad

Esta es una cookie de seguimiento de sesión de análisis de HubSpot y se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes del sitio web.

Tercero

__hssrc

Sesión

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Hubspot se configura cuando se cambia la cookie de sesión para determinar si el usuario ha restablecido su navegador.

Tercero

CONSENTIMIENTO

2 años

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Google transmite información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y sobre cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web.

Tercero

prueba_cookie

15 minutos, 6 segundos

Dirigida/de publicidad

DoubleClick (propiedad de Google) configura esta cookie para determinar si el navegador del visitante del sitio web acepta cookies.

Tercero

IDE

2 años

Dirigida/de publicidad

Google DoubleClick utiliza esta cookie para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante.

Tercero

li_sugr

3 meses

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento del uso de servicios integrados.

Tercero

_rdt_uuid

3 meses

Dirigida/de publicidad

Reddit configura esta cookie para ayudar a crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes.

Tercero

invitado_identificación

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter configura esta cookie para identificar y rastrear al visitante del sitio web.

Tercero

personalización_identificación

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter configura esta cookie que le permite al visitante compartir contenido del sitio web en su perfil de Twitter.

Tercero

VISITANTE_INFORMACIÓN1_ENVIVO

6 meses

Funcional

Youtube configura esta cookie para hacer un seguimiento de las preferencias del usuario sobre los videos de Youtube integrados en los sitios; también puede determinar si el visitante del sitio web está utilizando la versión nueva o anterior de la interfaz de Youtube.

Tercero

YSC

Sesión

Rendimiento

YouTube configura esta cookie para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los videos integrados.

Tercero

invitado_identificación_publicidad

2 años

Dirigida/de publicidad

Esta cookie se configura debido a las capacidades de integración e intercambio de información de Twitter para las redes sociales.

Tercero

_fbp

3 meses

Dirigida/de publicidad

Facebook utiliza esta cookie para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos.

Tercero

CONSENTIMIENTO

2 años

Dirigida/de publicidad

Google utiliza esta cookie para almacenar el estado de un usuario con respecto a sus opciones de cookies.

Tercero

fr

3 meses

Dirigida/de publicidad

Esta cookie de Facebook se utiliza para ofrecer anuncios relevantes y medir y mejorar la relevancia de dichos anuncios.

Tercero

invitado_identificaación_marketing

2 años

Dirigida/de publicidad

Twitter configura esta cookie que se utiliza para fines de publicidad cuando se cierra la sesión. Esta cookie recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Dicha información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web.

Tercero

NID

6 meses

Dirigida/de publicidad

Google utiliza esta cookie para recordar sus preferencias y otra información, como su idioma preferido.

Tercero

bscookie

1 año

Dirigida/de publicidad

LinkedIn utiliza esta cookie para recordar que un usuario conectado se verifica mediante la autenticación de dos factores y ha iniciado sesión previamente.

Tercero

li_gc

6 meses

Dirigida/de publicidad

LinkedIn utiliza esta cookie para almacenar el consentimiento de los visitantes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales.

Tercero

Historialdesincronizacióndedatos

2 días, 12 horas

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para almacenar información sobre la sincronización de datos analíticos entre diferentes dominios de LinkedIn.

Tercero

ln_or

1 día

Dirigida/de publicidad

LinkedIn utiliza esta cookie para determinar si el análisis de Oribi puede llevarse a cabo en un dominio específico, lo que ayuda en la recopilación de datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en todo el sitio web y sus subdominios.

Tercero

Historialdecoincidenciasdelusuario

2 días, 12 horas

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentarles anuncios relevantes basados en sus preferencias.

Tercero

bcookie

1 año

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para identificar de manera única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abuso en la plataforma.

Tercero

lidc

1 día

Dirigida/de publicidad

LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para el enrutamiento desde botones de uso compartido y etiquetas de anuncios.

Tercero

_an_uid

1 semana

Dirigida

Le presenta contenido y anuncios relevantes al usuario, y facilita las ofertas en tiempo real de anunciantes.

Tercero

_gd_session

4 horas

Dirigida

Recopila datos de visitantes relacionados con la visita del usuario al sitio web con fines de publicidad dirigida.

Tercero

_gd_visitor

2 años

Dirigida

Esta cookie recopila datos de visitantes relacionados con la visita del usuario al sitio web con fines de publicidad dirigida.

Tercero

mp_706c95f0b1efdbcfcce0f666821c2237_mixpanel

1 año

Rendimiento

Esta cookie recopila información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio web.

Tercero

muc_ads

730 días

Dirigida

Esta cookie recopila datos sobre el comportamiento y la interacción del usuario para optimizar el sitio web y hacer que la publicidad en el sitio web sea más relevante.

Tercero

receive-cookie-deprecation

3640 días

Dirigida

Esta cookie recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Dicha información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web.

Tercero

XANDR_PANID

3 meses 

Dirigida

Esta cookie registra datos del visitante. La información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios.

Tercero

qm-rc, qm-ssc

Sesión

Rendimiento

Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web.

Tercero

QuantumMetricSessionID

30 minutos, 18 segundos

Rendimiento

Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web.

Tercero

QuantumMetricUserID

1 año

Rendimiento

Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web.

Tercero

icegram_campaign_shown_16415, icegram_campaign_shown_16418, icegram_campaign_shown_16428, icegram_campaign_shown_19357, icegram_campaign_shown_18336, icegram_campaign_shown_20604, icegram_campaign_shown_20222

Sesión

Dirigida

El sitio web utiliza Icegram para elaborar banners para la sección que está en la parte superior de las páginas de destino del sitio web, lo que ayuda a generar clientes potenciales para el negocio.

Tercero

 

Además de las cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección anterior “¿Qué son las cookies?”, a continuación, puede ver una lista de cookies utilizadas en developer.walmart.com:

 

Nombre de la cookie

Duración

Clasificación

Propósito

¿De terceros o de Walmart?

_ga_<cadena>, _ga

2 años

Rendimiento

Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio.

Tercero

_gat_gtag_UA_*, _gat_gtag_UA_

1 minuto, 18 segundos

Rendimiento

Google Analytics configura estas cookies para distinguir de forma anónima a usuarios únicos del sitio web.

Tercero

_gat

1 minuto, 36 segundos

Rendimiento

Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google).

Tercero

_gid

1 día

Rendimiento

Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.

Tercero

 

El sitio web cvent.me solo utiliza cookies estrictamente necesarias, como se describe en la sección “¿Qué son las cookies?” mencionada anteriormente.

 

¿Qué Cookies Hay en los Sitios Web de Terceros?

Nuestros Sitios contienen enlaces a los sitios web de terceros de confianza. Estos sitios web de terceros también pueden usar cookies o tecnologías similares de acuerdo con sus propias políticas independientes. Consulte sus políticas según corresponda.

¿Cómo Puedo Comunicarme con Walmart?

Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta o comentario sobre nuestras prácticas de privacidad o sobre este Aviso de Cookies. Puede ponerse en contacto con nosotros en globalprivacy@wal-mart.com o puede escribirnos a:

 

Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160

Cambios en el Aviso de Cookies

Consulte periódicamente nuestro Aviso de Cookies y nuestra Aviso de Privacidad para comprobar si se han producido cambios. Podemos modificar este Aviso en cualquier momento y a nuestra entera discreción. Si realizamos cambios sustanciales en este Aviso con respecto a usos nuevos o ampliados de la información personal que hemos recopilado sobre usted, le notificaremos a través de un correo electrónico a la dirección que proporcionó o mediante una publicación visible en los Sitios y, cuando corresponda, obtendremos su consentimiento ya sea a través de un correo electrónico o los Sitios.

Click Here To Navigate
Close Navigation
Aviso de Cambios
¿Qué Incluye Nuestro Aviso de Cookies?
¿Qué son las Cookies?
¿Cómo Puedo Dar mi Consentimiento Para el Uso de Cookies o Cambiar mis Preferencias de Cookies?
¿Qué Cookies Usamos y Por Qué?
¿Qué Cookies Hay en los Sitios Web de Terceros?
¿Cómo Puedo Comunicarme con Walmart?
Cambios en el Aviso de Cookies
#f2f2f2
Stock pricing delayed by 20 minutes.
© 2026 Walmart Inc. All Rights Reserved.