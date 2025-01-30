Aviso de Cookies del Vendedor de Walmart Marketplace

Nombre de la cookie Duración Clasificación Propósito ¿De terceros o de Walmart?

_ga_<cadena>, _ga 2 años Rendimiento Estas cookies están asociadas con Google Universal Analytics y se utilizan para distinguir usuarios únicos asignando un número generado aleatoriamente como identificador de cliente. Se incluyen en cada solicitud de página en un sitio y se utilizan para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas para los informes analíticos del sitio. Tercero

_gat_UA-<cadena> 1 minuto, 12 segundos Rendimiento Google Analytics utiliza esta cookie para limitar la tasa de solicitud del servicio de Google Analytics (limitar la cantidad de solicitudes que deben realizarse a Google). Tercero

_gid 1 día Rendimiento Esta cookie de Google Analytics registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web. Tercero

_gcl_au 3 meses Dirigida/de publicidad Se utiliza para medir el rendimiento y las tasas de conversión de anuncios y campañas para anuncios de Google en un sitio visitado. Tercero

__hssc 30 minutos, 12 segundos Dirigida/de publicidad Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de sesiones. Se utiliza para determinar si HubSpot debe aumentar el número de sesiones y las marcas de tiempo en la cookie __hstc. Tercero

hubspotutk 6 meses Dirigida/de publicidad Esta cookie de Hubspot hace un seguimiento de la identidad de un visitante. Se transfiere a HubSpot mediante el envío de formularios y se utiliza cuando se eliminan duplicaciones de contactos. Tercero

__hstc 6 meses Dirigida/de publicidad Esta es una cookie de seguimiento de sesión de análisis de HubSpot y se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes del sitio web. Tercero

__hssrc Sesión Dirigida/de publicidad Esta cookie de Hubspot se configura cuando se cambia la cookie de sesión para determinar si el usuario ha restablecido su navegador. Tercero

CONSENTIMIENTO 2 años Dirigida/de publicidad Esta cookie de Google transmite información sobre cómo el usuario final utiliza el sitio web y sobre cualquier publicidad que el usuario final pueda haber visto antes de visitar dicho sitio web. Tercero

prueba_cookie 15 minutos, 6 segundos Dirigida/de publicidad DoubleClick (propiedad de Google) configura esta cookie para determinar si el navegador del visitante del sitio web acepta cookies. Tercero

IDE 2 años Dirigida/de publicidad Google DoubleClick utiliza esta cookie para registrar e informar las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante. Tercero

li_sugr 3 meses Dirigida/de publicidad LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento del uso de servicios integrados. Tercero

_rdt_uuid 3 meses Dirigida/de publicidad Reddit configura esta cookie para ayudar a crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes. Tercero

invitado_identificación 2 años Dirigida/de publicidad Twitter configura esta cookie para identificar y rastrear al visitante del sitio web. Tercero

personalización_identificación 2 años Dirigida/de publicidad Twitter configura esta cookie que le permite al visitante compartir contenido del sitio web en su perfil de Twitter. Tercero

VISITANTE_INFORMACIÓN1_ENVIVO 6 meses Funcional Youtube configura esta cookie para hacer un seguimiento de las preferencias del usuario sobre los videos de Youtube integrados en los sitios; también puede determinar si el visitante del sitio web está utilizando la versión nueva o anterior de la interfaz de Youtube. Tercero

YSC Sesión Rendimiento YouTube configura esta cookie para hacer un seguimiento de las visualizaciones de los videos integrados. Tercero

invitado_identificación_publicidad 2 años Dirigida/de publicidad Esta cookie se configura debido a las capacidades de integración e intercambio de información de Twitter para las redes sociales. Tercero

_fbp 3 meses Dirigida/de publicidad Facebook utiliza esta cookie para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de anunciantes externos. Tercero

CONSENTIMIENTO 2 años Dirigida/de publicidad Google utiliza esta cookie para almacenar el estado de un usuario con respecto a sus opciones de cookies. Tercero

fr 3 meses Dirigida/de publicidad Esta cookie de Facebook se utiliza para ofrecer anuncios relevantes y medir y mejorar la relevancia de dichos anuncios. Tercero

invitado_identificaación_marketing 2 años Dirigida/de publicidad Twitter configura esta cookie que se utiliza para fines de publicidad cuando se cierra la sesión. Esta cookie recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Dicha información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web. Tercero

NID 6 meses Dirigida/de publicidad Google utiliza esta cookie para recordar sus preferencias y otra información, como su idioma preferido. Tercero

bscookie 1 año Dirigida/de publicidad LinkedIn utiliza esta cookie para recordar que un usuario conectado se verifica mediante la autenticación de dos factores y ha iniciado sesión previamente. Tercero

li_gc 6 meses Dirigida/de publicidad LinkedIn utiliza esta cookie para almacenar el consentimiento de los visitantes con respecto al uso de cookies para fines no esenciales. Tercero

Historialdesincronizacióndedatos 2 días, 12 horas Dirigida/de publicidad LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para almacenar información sobre la sincronización de datos analíticos entre diferentes dominios de LinkedIn. Tercero

ln_or 1 día Dirigida/de publicidad LinkedIn utiliza esta cookie para determinar si el análisis de Oribi puede llevarse a cabo en un dominio específico, lo que ayuda en la recopilación de datos estadísticos sobre el comportamiento de los usuarios en todo el sitio web y sus subdominios. Tercero

Historialdecoincidenciasdelusuario 2 días, 12 horas Dirigida/de publicidad LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para hacer un seguimiento de los visitantes de varios sitios web con el fin de presentarles anuncios relevantes basados en sus preferencias. Tercero

bcookie 1 año Dirigida/de publicidad LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para identificar de manera única los dispositivos que acceden a LinkedIn para detectar abuso en la plataforma. Tercero

lidc 1 día Dirigida/de publicidad LinkedIn configura esta cookie que se utiliza para el enrutamiento desde botones de uso compartido y etiquetas de anuncios. Tercero

_an_uid 1 semana Dirigida Le presenta contenido y anuncios relevantes al usuario, y facilita las ofertas en tiempo real de anunciantes. Tercero

_gd_session 4 horas Dirigida Recopila datos de visitantes relacionados con la visita del usuario al sitio web con fines de publicidad dirigida. Tercero

_gd_visitor 2 años Dirigida Esta cookie recopila datos de visitantes relacionados con la visita del usuario al sitio web con fines de publicidad dirigida. Tercero

mp_706c95f0b1efdbcfcce0f666821c2237_mixpanel 1 año Rendimiento Esta cookie recopila información sobre cómo los visitantes utilizan un sitio web. Tercero

muc_ads 730 días Dirigida Esta cookie recopila datos sobre el comportamiento y la interacción del usuario para optimizar el sitio web y hacer que la publicidad en el sitio web sea más relevante. Tercero

receive-cookie-deprecation 3640 días Dirigida Esta cookie recopila información sobre el comportamiento del usuario en varios sitios web. Dicha información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios en el sitio web. Tercero

XANDR_PANID 3 meses Dirigida Esta cookie registra datos del visitante. La información se utiliza para optimizar la relevancia de los anuncios. Tercero

qm-rc, qm-ssc Sesión Rendimiento Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web. Tercero

QuantumMetricSessionID 30 minutos, 18 segundos Rendimiento Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web. Tercero

QuantumMetricUserID 1 año Rendimiento Esta cookie es de Quantum Metric para comprender y mejorar la forma en que un usuario utiliza el sitio web. Tercero