Aviso de Privacidad del Vendedor de Walmart Global Marketplace

Última Actualización: 16 de febrero de 2026
Este Aviso está disponible en inglés y francés canadiense.
Las actualizaciones incluyen lo siguiente:
Walmart Marketplace (denominado colectivamente “Walmart”, “nosotros”, “nos” o “nuestro” en este Aviso) es un mercado en línea que permite a las empresas vender sus productos en diferentes plataformas de comercio electrónico de Walmart. El controlador de datos es Walmart Inc., con domicilio en 811 Excellence Dr., Bentonville, Arkansas 72716-0160, Estados Unidos de América.
Este Aviso describe cómo y por qué recopilamos, usamos, divulgamos, retenemos, procesamos y protegemos información personal o información equivalente, que está protegida por las leyes de privacidad vigentes, en relación con nuestras negociaciones con los vendedores minoristas de Walmart Marketplace (“vendedores”, “sujetos de datos”, o “residentes”) y vendedores potenciales, en relación con Walmart Marketplace (“plataforma”). Este Aviso también explica los derechos que tienen las personas mencionadas anteriormente con respecto a nuestro procesamiento de su información personal.
Este Aviso se aplica a los vendedores, a los vendedores que son comerciantes individuales, a las personas que visitan sitios web de Walmart Marketplace, a las personas contratadas por vendedores corporativos o a vendedores potenciales, en particular cuando dichas personas participen en el acceso y uso de Walmart Marketplace en nombre del vendedor corporativo. Esto incluye, por ejemplo, la interacción de los vendedores con brandportal.walmart.com; advertisinghelp.walmart.com; seller.walmart.com; marketplace.walmart.com; retaillink.login.wal-mart.com; developer.walmart.com; y marketplacelearn.walmart.com (“Sitios web de Walmart Marketplace”).
En caso de contradicciones entre las disposiciones descritas en este Aviso, prevalecerán las disposiciones de la sección pertinente específica del país.
La referencia a “usted” o “su” en este Aviso se refiere a las personas descritas anteriormente.
¿Qué no se trata en este Aviso de Privacidad?
Este Aviso no se aplica a ningún servicio, sitio web o aplicación que tenga su propio aviso de privacidad, como Massmart Holdings Limited y Flipkart India Private Limited.
Podemos recopilar las siguientes categorías de información personal. No todas las categorías pueden ser recopiladas sobre cada persona:
Podemos procesar sus datos personales para los fines identificados a continuación, como cumplir con el contrato que hemos celebrado con usted y proporcionarle nuestros servicios, así como para llevar a cabo las transacciones en nuestra plataforma. Este procesamiento incluye los siguientes propósitos:
Propósito del procesamiento
Base para el procesamiento (cuando corresponda)
Podemos procesar su información cuando determinemos que es apropiado, en relación con la solicitud de un vendedor potencial de unirse a Walmart Marketplace, para cumplir con la ley vigente o llevar a cabo verificaciones de incorporación en relación con un vendedor potencial. Esto puede incluir determinar si un vendedor o vendedor potencial está en una lista de entidades restringidas, una lista de sanciones o sujeto a restricciones similares.
Por ejemplo, incluye comprobar si los vendedores potenciales están en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) de países, regiones, organizaciones y personas sancionadas por el Gobierno Federal de EE. UU. y verificar los comunicados de prensa relacionados con los vendedores potenciales y otras bases de datos que almacenan listas de vendedores restringidos.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Crear y mantener la cuenta del vendedor correspondiente y permitir y mantener el acceso del vendedor a Walmart Marketplace, facilitar las transacciones con otros usuarios de nuestra plataforma, proporcionarle un historial de sus transacciones, servicios de autenticación, procesamiento de pagos u otros servicios que pueda solicitar y, en general, gestionar nuestra relación con usted.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Gestionar reclamos, quejas y otras comunicaciones de vendedores.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Liquidar los pagos del vendedor.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Informar y brindar capacitación y desarrollo al vendedor.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Cumplir con los pedidos o solicitudes de servicios de los clientes, y proporcionar servicio al cliente.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Brindar servicios de administración y soporte de TI.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Realizar auditorías y supervisar transacciones y compromisos.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Realizar análisis comerciales, como análisis, proyecciones, identificar áreas de mejora operativa y hacer crecer nuestro negocio, lo que incluye identificar vendedores potenciales.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Informar de mejoras en nuestros servicios, sistemas y procesos.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Mantener y actualizar nuestra funcionalidad operativa y técnica.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Responder a nuestras funciones u obligaciones legales y de cumplimiento, incluidos los requisitos y políticas externos e internos en relación con la gestión comercial, la seguridad, la auditoría, la contabilidad y el seguro.
El procesamiento es necesario para lo siguiente:
Hacer cumplir los derechos legales o defender o llevar a cabo procedimientos legales.
El procesamiento es necesario para lo siguiente:
Prestar servicios de publicidad y mercadotecnia a usted o al vendedor correspondiente, incluida la publicidad dirigida. Administramos nuestras campañas de mercadotecnia y publicidad en relación con Walmart Marketplace, para obtener información de mercadotecnia y personalizar nuestra oferta de servicios.
Nuestro fundamento legal para el procesamiento es que usted (o la organización de vendedores pertinente, según corresponda) ha autorizado, contratado o dado su consentimiento (cuando se requiera según la ley correspondiente) para recibir comunicados de mercadotecnia o personalizados, incluida publicidad dirigida, de nuestra parte.
Analizar cómo los vendedores y usuarios utilizan Walmart Marketplace.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Enviar notificaciones de servicio relevantes a los vendedores en relación con Walmart Marketplace.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
Prevenir y detectar fraudes y engaños, como comparar información personal con información almacenada en bases de datos de detección de fraude y almacenar más resultados potenciales.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
De acuerdo con la Sección 1071 de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) (que es una regla federal en EE. UU.), podemos procesar detalles de información sobre la etnia, la raza y el sexo sobre los propietarios de organizaciones de vendedores estadounidenses.
El procesamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos sujetos.
Hacer cálculos de impuestos y cálculos relacionados con el programa de exención de impuestos.
El procesamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos sujetos.
Llevar a cabo verificaciones de crédito para determinar la elegibilidad para adelantos de dinero en efectivo para comerciantes.
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos de garantizar que nuestros vendedores puedan cumplir con los términos de pago de un adelanto de dinero en efectivo para comerciantes.
Datos de verificación de identidad: con su consentimiento explícito por escrito, recopilamos y utilizamos (a) sus datos personales sensibles y datos biométricos, es decir, huellas dactilares, escaneos de geometría facial, huellas de voz y escaneos de iris; e (b) imágenes escaneadas o datos extraídos de documentos de identidad emitidos por el gobierno, como tarjetas de identificación, pasaportes o licencias de conducir (en conjunto, “Datos de verificación”) con el único fin de verificar su identidad, validar su capacidad para participar en los servicios de Walmart, prevenir el fraude relacionado con su identidad y ayudar a cumplir con las obligaciones legales y regulatorias de Walmart (en conjunto, “Objetivos”). Es posible que compartamos, transfiramos o facilitemos los Datos de verificación a proveedores de servicios externos, organismos o agencias gubernamentales y otros terceros afiliados y no afiliados, ya sea a nivel nacional o internacional, en la medida necesaria para permitir y facilitar los servicios de Walmart, así como para cumplir con las obligaciones legales o regulatorias de Walmart. No vendemos, arrendamos, publicamos ni comercializamos los Datos de verificación. Las transferencias de los Datos de verificación a dichos terceros fuera de su jurisdicción se realizarán de acuerdo con las protecciones adecuadas requeridas por la ley aplicable.
Puede retirar su consentimiento para recopilar Datos de verificación de identidad en cualquier momento. Para ello, envíe un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com. El hecho de retirar su consentimiento no afectará la legalidad del uso que hayamos hecho de dichos Datos de verificación antes del retiro de su consentimiento.
Aviso previo al uso de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones: es posible que usemos tecnologías automatizadas que nos ayuden a tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en usted. Si implementamos esas tecnologías, se lo notificaremos y podrá ejercer cualquier derecho disponible para usted en virtud de la ley vigente.
Recopilamos información personal sobre usted de diversas formas. Estas formas pueden incluir lo siguiente:
Información Proporcionada Directamente por Usted o el Vendedor de Marketplace
Usted, o el vendedor de Marketplace, puede proporcionarnos información personal de diversas maneras, como cuando usted, o el vendedor de Marketplace, interactúa con nosotros para la incorporación, la administración de cuentas y el uso de Walmart Marketplace.
Recopilada a través de Medios Automatizados
Podemos recopilar automáticamente información personal de los dispositivos que usted (o un miembro de su hogar) utiliza para interactuar con Walmart Marketplace y de su interacción con los correos electrónicos que le enviamos. La información personal que recopilamos automáticamente puede incluir identificadores de dispositivos y en línea.
Cuando visita o interactúa con los sitios web de Walmart Marketplace, podemos obtener cierta información personal por medios automatizados, como cookies. Para obtener más información sobre nuestro uso de cookies, consulte el Aviso de Cookies de Walmart Marketplace.
Obtenida de Otras Compañías Dentro de Nuestra Familia Corporativa
Podemos obtener su información personal de otra organización dentro de nuestra familia corporativa de empresas.
Obtenida de Fuentes Externas de Terceros
Como parte de nuestro proceso estándar de incorporación de vendedores a Walmart Marketplace y para ayudar a controlar los riesgos del vendedor durante todo el ciclo de vida del vendedor, podemos recibir información personal de fuentes externas, que incluyen:
Dentro de Nuestra Familia Corporativas de Compañías
Las categorías de información personal que recopilamos se pueden compartir con otras empresas, incluidas las de nuestra familia corporativa, para los fines descritos anteriormente.
Otras Compañías
Proveedores para operaciones comerciales: También podemos divulgar información personal a proveedores para operaciones comerciales con el fin de que nos presten servicios o nos ayuden con nuestras actividades comerciales. También podemos divulgar información personal a nuestros bancos, agencias de referencia de crédito, aseguradoras y corredores. Exigimos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que mantengan segura su información personal, y no permitimos que nuestros proveedores de operaciones comerciales utilicen o divulguen su información personal para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre.
Publicidad, marketing y otros socios tecnológicos relacionados: podríamos revelar su información personal a socios de tecnología publicitaria, que son compañías que utilizan cookies, píxeles, balizas web y tecnologías similares para adaptar los anuncios que ve utilizando información suya recopilada a lo largo del tiempo en los sitios web de Walmart Marketplace y en otros sitios web y servicios móviles participantes. Los proveedores de tecnología publicitaria incluyen servidores de anuncios, agencias de publicidad, proveedores de tecnología que respaldan la compra y venta de medios de comunicación, así como firmas de investigación. Para obtener más información sobre sus opciones relacionadas con la publicidad basada en intereses, consulte el Aviso de Cookies de Walmart Marketplace.
Podemos divulgar su información personal a proveedores análisis y mediciones. Estos proveedores incluyen, por ejemplo, compañías que proporcionan informes agregados sobre el rendimiento de los sitios web de Walmart Marketplace y la efectividad de nuestras campañas y nuestros servicios publicitarios. Para obtener más información sobre Google Analytics, visite https://www.google.com/policies/privacy/partners/.
Podemos anonimizar su información personal y divulgar la información agregada resultante que no lo identifique a usted o a un miembro de su hogar (directa o indirectamente) (“datos anonimizados”) a terceros para cualquier propósito, incluido el análisis de la industria y el análisis demográfico.
Organismos de Cumplimiento de la Ley, Tribunales y otros Organismos Jurídicos o Gubernamentales
También podemos proporcionar su información personal a terceros, como las fuerzas del orden público, tribunales u otros organismos legales o gubernamentales cuando la ley así lo exija cuando creamos que esto ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de Walmart, nuestros clientes, nuestros asociados u otras personas. También podemos compartir para responder a una solicitud de las fuerzas del orden público, una orden de registro u otra investigación legal válida, o para responder a un tribunal u otro organismo de investigación en el caso de un supuesto incumplimiento de un acuerdo o violación de la ley.
Además, su información personal puede divulgarse a autoridades reguladoras, por ejemplo, en respuesta a consultas sobre protección del consumidor.
Transferencias Comerciales
Si planeamos fusionar, vender o reorganizar nuestro negocio, podemos divulgar su información personal como parte del acuerdo comercial. (Esto también puede incluir transferencias de información personal realizadas en el marco de procedimientos de insolvencia o quiebra). Adoptaremos medidas razonables para ayudar a asegurar que su información personal se gestione de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Categorías de información personal que divulgamos a terceros
Podemos revelar su información personal a ciertas categorías de terceros, como se describe a continuación o como se indica de otro modo en este Aviso.
Categoría de tercero
Categorías de información personal divulgada
Motivo
Proveedores para operaciones comerciales
|
Consultores de investigación
|
Auditores
|
Asesores profesionales
|
Bancos, agencias de referencia crediticia; empresas de seguros y corredores
|
Aquellos que tienen o pueden adquirir el control o la propiedad de nuestro negocio
|
Otros vendedores de Marketplace y vendedores potenciales que acceden al Foro de vendedores
|
Tomamos medidas para asegurar que la información personal que recopilamos se procese de acuerdo con las disposiciones de este Aviso y los requisitos de las leyes de protección de datos vigentes para el sujeto de datos. Podemos procesar su información personal en otras jurisdicciones, incluidas, entre otras, Estados Unidos, Canadá, México, Chile e India.
Conservaremos su información personal el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con los fines para los que la recopilamos, según se establece en este Aviso de privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado al momento de la recopilación, incluso con el fin de cumplir requisitos legales, normativos, fiscales, contables o de presentación de informes. Podemos conservar su información personal por un período más prolongado en caso de una queja, investigación o si creemos razonablemente que hay una posibilidad de litigio con respecto a nuestra relación con usted o la organización para la que trabaja. Sin embargo, no conservaremos su información durante más tiempo del requerido o permitido por la ley vigente o la política interna de Walmart. Disponemos de la información personal que recopilamos de conformidad con las políticas y procedimientos de retención de Walmart.
Programa de retención biométrica: Solo conservamos identificadores biométricos e información biométrica hasta que se haya cumplido el propósito inicial en el punto de recopilación o dentro de los tres años de su última interacción con nosotros, lo que ocurra primero, de acuerdo con las leyes aplicables, momento en el cual se eliminarán de forma segura Eliminamos de forma segura las imágenes escaneadas o los datos extraídos de las tarjetas de identificación emitidas por el gobierno tan pronto como se haya cumplido el propósito inicial de la recopilación, a menos que se requiera que se conserven durante un período más largo en virtud de la ley aplicable.
Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información que cumplen con las leyes de protección de datos, incluidas salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para proteger la seguridad de su información personal.
Walmart Marketplace puede incluir enlaces a sitios web, complementos y aplicaciones de terceros. Hacer clic en esos enlaces o habilitar esas conexiones puede permitir que terceros recopilen o divulguen información personal sobre usted. Es posible que no seamos propietarios ni controlemos los servicios en línea enlazados o las funciones de terceros, y no somos responsables de las prácticas de información de los terceros que tienen propiedad o control sobre ellos. En algunos casos, dichos terceros operan independientemente de nosotros, lo que significa que sus prácticas de privacidad no están contempladas en este Aviso. Le recomendamos que revise sus declaraciones de privacidad para conocer las prácticas de privacidad de terceros, incluidos los detalles sobre la información personal que pueden recopilar sobre usted.
California
Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley.
Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación. Puede solicitar:
Usted también puede utilizar el Control de Privacidad Global (GPC) para optar por no permitir el procesamiento de su información personal con fines de publicidad dirigida o la venta/divulgación de su información personal mediante el uso del GPC. Si nos notifica sus preferencias de exclusión a través del GPC, respetaremos su solicitud con respecto al navegador o dispositivo que nos envíe la señal GPC. Nuestros Sitios no responderán a otros tipos de señales de “no registrar”.
Cuando recibamos una señal del GPC o una solicitud de exclusión de venta/intercambio, mostraremos una notificación en el pie de página para indicarle que se cumple con su solicitud. Esta exclusión entrará en vigencia de inmediato para los datos recopilados durante esa interacción. Para otra información que tengamos en nuestro sistema, procesar la exclusión puede demorar hasta 15 días desde la recepción de su solicitud.
Después de excluirse voluntariamente de la venta de su información personal o de compartir su información personal para propósitos de publicidad conductual de contexto cruzado, puede seguir recibiendo anuncios de Walmart Marketplace, pero no estarán adaptados a usted.
No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar esas experiencias.
Cómo ejercer sus derechos de privacidad de California: Los titulares de datos de California pueden solicitar ejercer cualquiera de sus derechos de privacidad o apelar el resultado de una solicitud de datos, haciendo clic en el enlace “Sus opciones de privacidad” en el pie de página de los sitios del vendedor que le correspondan. También puede llamar a 1-800-Walmart (1-800-925-6278), oprimir uno y decir “Privacidad”.
Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación: Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que nos proporcione la siguiente información:
Nombre y apellido
Dirección
Dirección de correo electrónico
Número telefónico
Es posible que se le pida que complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.
¿Qué sucede si no pueden verificar mi identidad? Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que no se tramiten sus solicitudes de acceso, petición o supresión de sus datos personales. Cualquier solicitud podrá ser denegada si tenemos motivos para creer que es fraudulenta.
¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado? Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com.
Cantidad de solicitudes que atendimos el año pasado: Para ver los datos sobre cuántas solicitudes recibimos el año pasado, haga clic en Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado
Divulgaciones adicionales de la Ley de Privacidad del Consumidor de California
Ocasionalmente Walmart puede proporcionar compensación a cambio de su tiempo. Sin embargo, Walmart no proporciona incentivos financieros para la información personal de los vendedores de Marketplace.
Walmart no vende ni comparte conscientemente (para publicidad conductual de contexto cruzado) la información personal de consumidores menores de 16 años.
Canadá
Puede solicitarnos que:
Su solicitud debe ser lo suficientemente detallada como para permitirnos identificar los documentos u otros medios que contengan la información personal a la que desea acceder. Cuando recibamos su solicitud por escrito, es posible que debamos validar su identidad y el motivo de su solicitud. Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos de privacidad en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted en la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes.
Para su protección, solo cumplimos con las solicitudes de información personal asociadas a la dirección de correo electrónico que usted identifica en su solicitud, y es posible que debamos tomar otras medidas para verificar su identidad antes de tomar cualquier medida. Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que su solicitud de privacidad no se procese.
Cuando lo permita la ley, podemos cobrar una tarifa adecuada para cubrir los costos de responder a su solicitud. Estos cargos, si los hubiera, son razonables y generalmente se limitan al costo de transcripción, reproducción o transmisión.
Si realiza una solicitud, confirmaremos que hemos recibido su solicitud y le informaremos si necesitamos más información. Por lo general, cumplimos con su solicitud en el plazo de un mes, a menos que la solicitud sea particularmente compleja o que recibamos múltiples solicitudes de su parte. En estos casos, podemos extender el período de tiempo, pero siempre se lo informaremos. Tenga en cuenta que podemos rechazar su solicitud de privacidad cuando tengamos derecho a hacerlo en virtud de la ley vigente.
No le discriminaremos por ejercer sus derechos de privacidad. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que reciba un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar esas experiencias.
Si tiene alguna inquietud acerca de la forma en que abordamos su solicitud de privacidad, utilice esta herramienta para encontrar la organización correcta con la que comunicarse o comuníquese con el comisionado de privacidad provincial o federal correspondiente.
Los sujetos de datos de Canadá pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos a través de un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos de Canadá de vendedores de Marketplace”.
Chile
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Chile, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Los sujetos de datos de Chile pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos mediante un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos de Chile de vendedores de Marketplace”.
Hong Kong
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Hong Kong, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Los titulares de datos de Hong Kong pueden enviar su solicitud por correo electrónico para ejercer sus derechos de privacidad de datos a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Titular de datos de Hong Kong de vendedores de Marketplace”.
India
Cuando rijan las leyes de protección de datos de India, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
También conserva ciertas responsabilidades por la información que usted proporciona y son las siguientes:
Los sujetos de datos de India pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos mediante un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos de India de vendedores de Marketplace”.
México
Cuando rijan las leyes de protección de datos de México, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Cuando envíe su solicitud, debe adjuntar: copia de su identificación oficial; si actúa mediante su representante legal, debe adjuntar una copia del poder notarial en el que se lo designe a usted como representante legal y una copia de la identificación oficial.
Los titulares de datos de México pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos al Equipo de privacidad de Walmart con el asunto “Titular de datos de México de vendedores de Marketplace”.
Turquía
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Turquía, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Los sujetos de datos de Turquía pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos mediante un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos de Turquía de vendedores de Marketplace”.
Reino Unido y EEE
Cuando rijan las leyes de protección de datos del Reino Unido o la UE, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Según se apliquen las leyes de protección de datos del Reino Unido o la UE, puede tener derecho a presentar una queja ante la Oficina del Comisario de Información (Information Commissioner’s Office, ICO), el regulador del Reino Unido para asuntos de protección de datos, o ante la autoridad supervisora de protección de datos en su jurisdicción. Sin embargo, siempre agradeceríamos tener la oportunidad de abordar sus inquietudes antes de que recurra a una autoridad supervisora. Los datos de contacto de la ICO están disponibles aquí. Para obtener una lista de las autoridades supervisoras de protección de datos del EEE y sus datos de contacto, consulte aquí.
Los sujetos de datos de Reino Unido y EEE pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos mediante un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos de Reino Unido y EEE de vendedores de Marketplace”.
Vietnam
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Vietnam, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación cuando debamos hacerlo por ley.
Los ciudadanos vietnamitas también tienen ciertas obligaciones que se aplican a la información personal. Estas obligaciones incluyen:
¿Cuáles son los posibles daños que puede causar el procesamiento de datos? Respetamos la confianza que deposita en nosotros y la privacidad de la información que comparte, y utilizamos medidas razonables de seguridad de la información para proteger su información personal. Sin embargo, el procesamiento de datos personales supone riesgos, como la destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a datos personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo, que pueden provocar daños físicos, materiales o no materiales.
Los sujetos de datos de Vietnam pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos mediante un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Sujeto de datos de Vietnam de vendedores de Marketplace”.
Otras regiones
Todos los demás titulares de datos fuera de EE. UU. pueden comunicarse con nosotros a globalprivacy@wal-mart.com o a la dirección a continuación para ejercer sus derechos de privacidad correspondientes.
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Póngase en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente o escriba a la Oficina de Privacidad de Walmart si tiene alguna pregunta o comentario sobre este Aviso o sobre cómo tratamos su información personal. La dirección de la Oficina de Privacidad es:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Solo para los sujetos de datos de la UE:
Nuestro representante local es CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB. Su dirección es la siguiente:
Walmart EU Privacy (MRN)
c/o CMS Hasche Sigle
Nymphenburger Strasse 12
80335 Múnich
Alemania
GDPR-Representative@cms-hs.com
Solo para los sujetos de datos de México:
Si tiene preguntas sobre este Aviso o nuestras prácticas de privacidad de datos, puede comunicarse con nosotros por correo postal a:
Nueva Walmart de México
S. de R.L. de C.V. Av. Nextengo No. 78
Colonia Santa Cruz Acayucan
Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02770, Ciudad de México
Solo para los sujetos de datos del Reino Unido:
Nuestro representante local es CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Puede comunicarse con esta persona por correo electrónico a WMTUKrep@cms-cmno.com.
