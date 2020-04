Walmart Customer Satisfaction Sweepstakes Winners

Please note that the winner must be officially verified before being listed on this page. Therefore, there is a delay between the end of a sweepstakes period and the posting of the sweepstakes winner on this page.

Q4 2019 (November 1, 2019 — January 31, 2020)

Timothy B. - Toledo, OH

Olivia E. - Fayetteville, AR

Candace L. - Albany, LA

Laura G. - Conklin, NY

Tim R. - Denver, CO

Q3 2019 (August 1, 2019 — October 31, 2019)

Nalini K. - Toledo, OH

Dinora Q. - Belmont, MI

Diana T. - Charlestown, IN

Suzanne T. - Ste Genevieve, MO

Angela V. - Romeoville, IL

Q2 2019 (May 1, 2019 — July 31, 2019)

Tammy S. - Dayton, TN

Stephen V. - Sautee Nacoochee, GA

Deeanna B. - Coshocton, OH

Jessica R. - Madison, AL

Pam T. - Seneca, SC

Q1 2019 (February 1, 2019 — April 30, 2019)

Amy H. - Hattieville, AR

Jonathan G. - Murfreesboro, TN

John S. - Perrysville, OH

Elainor G. - North Charleston, SC

Vicky M. - Stroudsburg, PA

Q4 2018 (November 1, 2018 — January 31, 2019)

Joseph S. - Wausau, WI

Heather W. - Phillipsburg, NJ

Jill K. - Purcell, MO

Alexander W. - Tampa, FL

Elizabeth A. - Monticello, IN

Q3 2018 (August 1, 2018 — October 31, 2018)

Pedro V. - Layton, UT

Robert R. - Brent, AL

Kevin S. - Severna Park, MD

Laliesa J. - Albany, GA

Sally S. - Gretna, NE

Q2 2018 (May 1, 2018 — July 31, 2018)

Judi M. - Roper, NC

Cindy G. - Casper, WY

Michelle S. - Chauncey, GA

Jose A. - Milton, WA

Serena K. - Johnstown, PA

Q1 2018 (February 1, 2018 — April 30, 2018)

Christopher S. - Aurora, CO

Emily K. - Wesley Chapel, FL

George M. - Chicago, IL

Robert N. - Jefferson, LA

Daniel G. - San Antonio, TX

Q4 2017 (November 1, 2017 — January 31, 2018)

Joyce B. - McAlpin, FL

Delise C. - Rock Tavern, NY

Charmin L. - Old Hickory, TN

Kristy S. - Cocoa, FL

Gary V. - Heber City, UT

Q3 2017 (August 1, 2017 — October 31, 2017)

Brian H. - California

Mayra C. - North Carolina

Crystal C. - Colorado

Nikki S. - Kansas

Austin B. - Maryland

Q2 2017 (May 1, 2017 — July 31, 2017)

D. Witt - Claton, NC

D. Brown - Ardmore, OK

A. Otey - Chesterfield, VA

M. Renaux - Fernandina Beach, FL

J. Eby - Dallas, GA

Q1 2017 (February 1, 2017 — April 30, 2017)

S. Irizarry - Cleveland, OH

A. Butler - Cleveland, OH

J. Will - Salem, NH

T. Pettigrew - Oklahoma City, OK

L. Majeski - West Allis, WI

Q4 2016 (November 1, 2016 — January 31, 2017)

A. Goins - Sabin, MN

L. Asadourian - Mount Laurel, NJ

E. Esau - Evergreen, CO

S. Headon - West Melbourne, FL

R. Lefever - York, PA

C. McNamara - Larimore, ND

Q3 2016 (August 1, 2016 — October 31, 2016)

C. Singleton - Snellville, GA

A. Sullivan - Jacksonville, NC

N. Summitt - Ponca City, OK

M. Anthony - Farnham, VA

D. Stanley - Flora, IL

S. Mallikarjuna - Manchester, CT

Q2 2016 (May 1, 2016 — July 31, 2016)

H. Braun - Naperville, IL

C. Biddle - Wellington, CO

W. Sohn - Racine, WI

B. Tucker - Middleboro, MA

S. Negron - National Park, NJ

M. Gailas - Elyria, OH

Q1 2016 (February 1, 2016 — April 30, 2016)

R. White - Summerville, SC

J. Imm - Clearwater, FL

L. McLaughlin - Myrtle Beach, SC

M. Mifsud - Homosassa, FL

L. Olivia - Davenport, FL

Q4 2015 (November 1, 2015 — January 31, 2016)

C. Beltran - Lindsay, CA

J. Acton - Dublin, VA

M. Lloyd - New Castle, DE

J. Bladow - Marshall, MN

J. Duby - Forks, WA

Q3 2015 (August 1, 2015 — October 31, 2015)

J. Straight - San Diego, CA

S. Matthews - Monmouth, OR

S. Jatkowski - Brooklyn, NY

J. Ferguson - Beaverton, OR

S. Cruz - Chicago, IL

Q2 2015 (May 1, 2015 — July 31, 2015)

J. Bowman - Stafford, TX

G. Whiteaker - Emporia, KS

C. Lavelle - Glendale, AZ

B. Atkinson - Indian Harbour Beach, FL

J. Hileman - Loxley, AL

Q1 2015 (February 1, 2015 — April 30, 2015)

M. Williams - Kissimmee, FL

K. Poarch - Barre, VT

A. Azgiloglu - Arlington, VA

P. Daigle - Fairhaven, MA

R. Seighman - Escondido, CA

Q4 2014 (November 1, 2014 — January 31, 2015)

S. Skeens - Akron, OH

L. Hyde - Blountsville, AL

K. Windham - Slidell, LA

D. Johnson - Waldo, FL

D. Deuser - Prescott, AZ

Q3 2014 (August 1, 2014 — October 31, 2014)

L. Rock - Jacksonville, FL

A. Herold - Kendall, NY

M. Hayles - Hazlehurst, MS

A. Barner - Shelby, NC

P. Roehrig - Manitowoc, WI

Q2 2014 (May 1, 2014 — July 31, 2014)

J. Love - Sanford, FL

J. Kaplan - Rancho Mirage, CA

T. Greene - Purlear, NC

C. Torrance - Daytona Beach, FL

V. Lamb - Soldotna, AK

Q1 2014 (February 1, 2014 — April 30, 2014)

K. Lowry - Bellingham, WA

J. Mackey - Ypsilanti, MI

M. Hippman - East Haven, CT

E. Molina - Melbourne, FL

S. Shaffer - Princeton, NC

Q4 2013 (November 1, 2013 — January 31, 2014)

S. Fox - Phoenix, AZ

G. Zoukee - Washington D.C.

J. Kester - Kalamazoo, MI

S. Brennan - Cressona, PA

B. Smith - Wichita, KS

Q3 2013 (August 1, 2013 — October 31, 2013)

C. Struve-Galewski - South Milwaukee, WI

M. DuVall - Lakeland, FL

N. Kyder - North Haven, CT

L. Gauger - Twin Falls, ID

L. Meuhlen - Dover, OH

Q2 2013 (May 1, 2013 — July 31, 2013)

B. Sims - Greenville, SC

F. Iser - Ridgeley, WV

E. Clark - Memphis, TN

M. Lane - Matthews, MI

J. Kolberg - Milwaukee, WI

Q1 2013 (February 1, 2013 — April 30, 2013)

T. Swanson - Anchorage, AK

T. Pilgrim - Reno, NV

K. Nolin - North Point, FL

J. Onufer - Williamsville, NY

E. Lucero - Erie, CO

Q4 2012 (November 1, 2012 — January 31, 2013)

G. Van Tuinen - Worth, IL

G. Spears - Memphis, TN

A. Brooks - Palm Harbor, FL

K. Cobb - Des Moines, IA

C. Staats - Mount Vernon, OH

Q3 2012 (August 1, 2012 — October 31, 2012)

B. Wolf - Macungie, PA

C. Camp - North Augusta, SC

V. Fox - Battle Mountain, NV

L. Reynolds - Fort Collins, CO

J. Bullock - Waynesburg, KY

Q2 2012 (May 1, 2012 — July 31, 2012)

B. Wrobel - New Harmony, IN

D. Prindeville - Albuquerque, NM

B. Brown - Portsmouth, IA

Q. Oates - Wayne, MI

R. Snell - San Diego, CA

Q1 2012 (February 1, 2012 — April 30, 2012)

W. Guy - Pittsburgh, PA

C. Penaflorida Jr. - Chula Vista, CA

G. Martin - Hendersonville, NC

C. Kelso - Toby Hanna, PA

S. Watson - Baton Rouge, LA

Q4 2011 (November 1, 2011 — January 31, 2012)

M. Turner - Troy, IL

J. Erickson - Cumming, GA

T. Ahuero - Amherst, VA

E. Cabrera - Sultana, CA

K. Haughtigan - Bowling Green, KY

Q3 2011 (August 1, 2011 — October 31, 2011)

K. Gross - Olathe, KS

P. Beck - St. Paul, NE

C. Allen - Port Charlotte, FL

G. Estrada - San Tan Valley, AZ

S. Mims - Broken Arrow, OK

Q2 2011 (May 1, 2011 — July 31, 2011)

R. Haversat - Oxford, CT

W. Stumpf - North Las Vegas, NV

D. Davis - Rowlett, TX

H. Stambuck - Farmington, AR

A. Cannon - Biloxi, MS

Q1 2011 (February 1, 2011 — April 30, 2011)

G. Biggs - Westland, MI

K. McNally - MurFreesboro, NC

J. Geary - Sun City Center, FL

R. Timanus - Plainville, CT

F. Jones - Warner Robins, GA

Q4 2010 (November 1, 2010 — January 31, 2011)

M. Olivera - Madras, OR

A. McCrory - Huntersville, NC

B. Boline - Watkins, MN

J. Kline - Stafford, VA

S. DeView - Greenbush, MI

Q3 2010 (August 1, 2010 — October 31, 2010)

W. Nicholson - Kansas City, MO

J. Purves - Springfield, MO

R. Hern - Box Elder, SD

T. Sylvester - Dallas, GA

J. Popp - Royalton, MN

Q2 2010 (May 1, 2010 — July 31, 2010)

K. Sehweil - Ruleville, MS

S. Haden - Topeka, KS

M. Saunders - Dublin, VA

K. James - Mira, LA

R. Samuel - Lancaster, TX

Q1 2010 (February 5, 2010 — April 30, 2010)

M. McCurry - Niagra Falls, NY

C. Hern - Clarkston, WA

J. McBride - Milwaukee, WI

T. Hill - Ocala, FL

N. Turner - Hastings, NE

Q4 2009 (November 1, 2009 — January 31, 2010)

E. Reed - Aledo, TX

K. Martin - Canton, MI

J. Edison - Morgantown, WV

D. Wade - Marion, OH

J. Bankard - Taneytown, MD

Q3 2009 (August 1, 2009 — October 31, 2009)

C. Gelinas - Grove, OK

G. Hays - Wylie, TX

R. Protasiewicz - Minneapolis, MN

J. Carr - Orangeburg, SC

W. McCloud - Greenfield, MA

Q2 2009 (May 1, 2009 — July 31, 2009)

B. Warren - Gulfport, MS

R. Hendren - New London, MO

C. Madden - Dallas, TX

S. Brady - Ocala, FL

J. Carroll - Dubuque, IA

Q1 2009 (February 5, 2009 — April 30, 2009)

J. Hartman - New Port Richey, FL

C. Davis - Greenville, MI

K. Hoene - Mattoon, IL

D. Schultz - Pawnee, IL

L. Lanier - Fort Payne, AL

Q4 2008 (November 1, 2008 — January 31, 2009)

S. Smith - Franklin, GA

C. Cook - Hudon Falls, NY

N. Kraft - Fulton, MD

D. Laroche - Arundel, ME

M. Hernandez - Round Rock, TX

Q3 2008 (August 1, 2008 — October 31, 2008)

B. Jarrell - Zachary, LA

C. Willitts - Simpsonville, SC

E. Flecha - Punta Gorda, FL

M. Fisher - Woodland Park, CO

K. Wagner - Asheville, NC

Q2 2008 (May 1, 2008 — July 31, 2008)

N. Hutchison - St. Charles, IL

F. Alexis - Tampa, FL

S. Andrews - Springfield, MO

T. Kelly - Fountain Hills, AZ

S. Horner - Lexington, SC

Q1 2008 (February 5, 2008 — April 30, 2008)

W. Macconnell - North Port, FL

J. Weber - Chesterfield, MI

R. Krivda - Spring Branch, TX

E. Hodgkinson - Standish, MI

D. Moss - Canoga Park, CA

Q4 2007 (November 1, 2007 — January 31, 2008)

D. Glascock - Whiteland, IN

D. Terry - Signal Mountain, TN

S. Ward - Baltimore, MD

C. Dickson - Hot Springs, AR

F. Poulin - Alexandria, VA

Q3 2007 (August 1, 2007 — October 31, 2007)

J. Languirand - Salisbury, MA

S. Woods - Choctaw, AR

J. Robertson - Oklahoma City, OK

R. Cummins - Owensboro, KY

D. LeBlanc - Berwick, LA

Q2 2007 (May 1, 2007 — July 31, 2007)

L. Hargrove - Jasper, TX

M. Emmanuel - Gainesville, FL

J. Robinson - Harrisonburg, VA

W. Henshaw - Sabattus, ME

S. Foust - Tuolumne, CA

Q1 2007 (February 5, 2007 — April 30, 2007)

M. Townsend - Memphis, TN

C. Cox - Mankato, MN

R. Meyer - Lakeville, NY

K. Van Tassell - Summerville, NC

R. Starcevich - East Peoria, IL