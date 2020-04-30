Walmart Customer Satisfaction Sweepstakes Winners

Please note that the winner must be officially verified before being listed on this page. Therefore, there is a delay between the end of a sweepstakes period and the posting of the sweepstakes winner on this page.
Q4 2019 (November 1, 2019 — January 31, 2020)
Timothy B. - Toledo, OH
Olivia E. - Fayetteville, AR
Candace L. - Albany, LA
Laura G. - Conklin, NY
Tim R. - Denver, CO
Q3 2019 (August 1, 2019 — October 31, 2019)
Nalini K. - Toledo, OH
Dinora Q. - Belmont, MI
Diana T. - Charlestown, IN
Suzanne T. - Ste Genevieve, MO
Angela V. - Romeoville, IL
Q2 2019 (May 1, 2019 — July 31, 2019)
Tammy S. - Dayton, TN
Stephen V. - Sautee Nacoochee, GA
Deeanna B. - Coshocton, OH
Jessica R. - Madison, AL
Pam T. - Seneca, SC
Q1 2019 (February 1, 2019 — April 30, 2019)
Amy H. - Hattieville, AR
Jonathan G. - Murfreesboro, TN
John S. - Perrysville, OH
Elainor G. - North Charleston, SC
Vicky M. - Stroudsburg, PA
Q4 2018 (November 1, 2018 — January 31, 2019)
Joseph S. - Wausau, WI
Heather W. - Phillipsburg, NJ
Jill K. - Purcell, MO
Alexander W. - Tampa, FL
Elizabeth A. - Monticello, IN
Q3 2018 (August 1, 2018 — October 31, 2018)
Pedro V. - Layton, UT
Robert R. - Brent, AL
Kevin S. - Severna Park, MD
Laliesa J. - Albany, GA
Sally S. - Gretna, NE
Q2 2018 (May 1, 2018 — July 31, 2018)
Judi M. - Roper, NC
Cindy G. - Casper, WY
Michelle S. - Chauncey, GA
Jose A. - Milton, WA
Serena K. - Johnstown, PA
Q1 2018 (February 1, 2018 — April 30, 2018)
Christopher S. - Aurora, CO
Emily K. - Wesley Chapel, FL
George M. - Chicago, IL
Robert N. - Jefferson, LA
Daniel G. - San Antonio, TX
Q4 2017 (November 1, 2017 — January 31, 2018)
Joyce B. - McAlpin, FL
Delise C. - Rock Tavern, NY
Charmin L. - Old Hickory, TN
Kristy S. - Cocoa, FL
Gary V. - Heber City, UT
Q3 2017 (August 1, 2017 — October 31, 2017)
Brian H. - California
Mayra C. - North Carolina
Crystal C. - Colorado
Nikki S. - Kansas
Austin B. - Maryland
Q2 2017 (May 1, 2017 — July 31, 2017)
D. Witt - Claton, NC
D. Brown - Ardmore, OK
A. Otey - Chesterfield, VA
M. Renaux - Fernandina Beach, FL
J. Eby - Dallas, GA
Q1 2017 (February 1, 2017 — April 30, 2017)
S. Irizarry - Cleveland, OH
A. Butler - Cleveland, OH
J. Will - Salem, NH
T. Pettigrew - Oklahoma City, OK
L. Majeski - West Allis, WI
Q4 2016 (November 1, 2016 — January 31, 2017)
A. Goins - Sabin, MN
L. Asadourian - Mount Laurel, NJ
E. Esau - Evergreen, CO
S. Headon - West Melbourne, FL
R. Lefever - York, PA
C. McNamara - Larimore, ND
Q3 2016 (August 1, 2016 — October 31, 2016)
C. Singleton - Snellville, GA
A. Sullivan - Jacksonville, NC
N. Summitt - Ponca City, OK
M. Anthony - Farnham, VA
D. Stanley - Flora, IL
S. Mallikarjuna - Manchester, CT
Q2 2016 (May 1, 2016 — July 31, 2016)
H. Braun - Naperville, IL
C. Biddle - Wellington, CO
W. Sohn - Racine, WI
B. Tucker - Middleboro, MA
S. Negron - National Park, NJ
M. Gailas - Elyria, OH
Q1 2016 (February 1, 2016 — April 30, 2016)
R. White - Summerville, SC
J. Imm - Clearwater, FL
L. McLaughlin - Myrtle Beach, SC
M. Mifsud - Homosassa, FL
L. Olivia - Davenport, FL
Q4 2015 (November 1, 2015 — January 31, 2016)
C. Beltran - Lindsay, CA
J. Acton - Dublin, VA
M. Lloyd - New Castle, DE
J. Bladow - Marshall, MN
J. Duby - Forks, WA
Q3 2015 (August 1, 2015 — October 31, 2015)
J. Straight - San Diego, CA
S. Matthews - Monmouth, OR
S. Jatkowski - Brooklyn, NY
J. Ferguson - Beaverton, OR
S. Cruz - Chicago, IL
Q2 2015 (May 1, 2015 — July 31, 2015)
J. Bowman - Stafford, TX
G. Whiteaker - Emporia, KS
C. Lavelle - Glendale, AZ
B. Atkinson - Indian Harbour Beach, FL
J. Hileman - Loxley, AL
Q1 2015 (February 1, 2015 — April 30, 2015)
M. Williams - Kissimmee, FL
K. Poarch - Barre, VT
A. Azgiloglu - Arlington, VA
P. Daigle - Fairhaven, MA
R. Seighman - Escondido, CA
Q4 2014 (November 1, 2014 — January 31, 2015)
S. Skeens - Akron, OH
L. Hyde - Blountsville, AL
K. Windham - Slidell, LA
D. Johnson - Waldo, FL
D. Deuser - Prescott, AZ
Q3 2014 (August 1, 2014 — October 31, 2014)
L. Rock - Jacksonville, FL
A. Herold - Kendall, NY
M. Hayles - Hazlehurst, MS
A. Barner - Shelby, NC
P. Roehrig - Manitowoc, WI
Q2 2014 (May 1, 2014 — July 31, 2014)
J. Love - Sanford, FL
J. Kaplan - Rancho Mirage, CA
T. Greene - Purlear, NC
C. Torrance - Daytona Beach, FL
V. Lamb - Soldotna, AK
Q1 2014 (February 1, 2014 — April 30, 2014)
K. Lowry - Bellingham, WA
J. Mackey - Ypsilanti, MI
M. Hippman - East Haven, CT
E. Molina - Melbourne, FL
S. Shaffer - Princeton, NC
Q4 2013 (November 1, 2013 — January 31, 2014)
S. Fox - Phoenix, AZ
G. Zoukee - Washington D.C.
J. Kester - Kalamazoo, MI
S. Brennan - Cressona, PA
B. Smith - Wichita, KS
Q3 2013 (August 1, 2013 — October 31, 2013)
C. Struve-Galewski - South Milwaukee, WI
M. DuVall - Lakeland, FL
N. Kyder - North Haven, CT
L. Gauger - Twin Falls, ID
L. Meuhlen - Dover, OH
Q2 2013 (May 1, 2013 — July 31, 2013)
B. Sims - Greenville, SC
F. Iser - Ridgeley, WV
E. Clark - Memphis, TN
M. Lane - Matthews, MI
J. Kolberg - Milwaukee, WI
Q1 2013 (February 1, 2013 — April 30, 2013)
T. Swanson - Anchorage, AK
T. Pilgrim - Reno, NV
K. Nolin - North Point, FL
J. Onufer - Williamsville, NY
E. Lucero - Erie, CO
Q4 2012 (November 1, 2012 — January 31, 2013)
G. Van Tuinen - Worth, IL
G. Spears - Memphis, TN
A. Brooks - Palm Harbor, FL
K. Cobb - Des Moines, IA
C. Staats - Mount Vernon, OH
Q3 2012 (August 1, 2012 — October 31, 2012)
B. Wolf - Macungie, PA
C. Camp - North Augusta, SC
V. Fox - Battle Mountain, NV
L. Reynolds - Fort Collins, CO
J. Bullock - Waynesburg, KY
Q2 2012 (May 1, 2012 — July 31, 2012)
B. Wrobel - New Harmony, IN
D. Prindeville - Albuquerque, NM
B. Brown - Portsmouth, IA
Q. Oates - Wayne, MI
R. Snell - San Diego, CA
Q1 2012 (February 1, 2012 — April 30, 2012)
W. Guy - Pittsburgh, PA
C. Penaflorida Jr. - Chula Vista, CA
G. Martin - Hendersonville, NC
C. Kelso - Toby Hanna, PA
S. Watson - Baton Rouge, LA
Q4 2011 (November 1, 2011 — January 31, 2012)
M. Turner - Troy, IL
J. Erickson - Cumming, GA
T. Ahuero - Amherst, VA
E. Cabrera - Sultana, CA
K. Haughtigan - Bowling Green, KY
Q3 2011 (August 1, 2011 — October 31, 2011)
K. Gross - Olathe, KS
P. Beck - St. Paul, NE
C. Allen - Port Charlotte, FL
G. Estrada - San Tan Valley, AZ
S. Mims - Broken Arrow, OK
Q2 2011 (May 1, 2011 — July 31, 2011)
R. Haversat - Oxford, CT
W. Stumpf - North Las Vegas, NV
D. Davis - Rowlett, TX
H. Stambuck - Farmington, AR
A. Cannon - Biloxi, MS
Q1 2011 (February 1, 2011 — April 30, 2011)
G. Biggs - Westland, MI
K. McNally - MurFreesboro, NC
J. Geary - Sun City Center, FL
R. Timanus - Plainville, CT
F. Jones - Warner Robins, GA
Q4 2010 (November 1, 2010 — January 31, 2011)
M. Olivera - Madras, OR
A. McCrory - Huntersville, NC
B. Boline - Watkins, MN
J. Kline - Stafford, VA
S. DeView - Greenbush, MI
Q3 2010 (August 1, 2010 — October 31, 2010)
W. Nicholson - Kansas City, MO
J. Purves - Springfield, MO
R. Hern - Box Elder, SD
T. Sylvester - Dallas, GA
J. Popp - Royalton, MN
Q2 2010 (May 1, 2010 — July 31, 2010)
K. Sehweil - Ruleville, MS
S. Haden - Topeka, KS
M. Saunders - Dublin, VA
K. James - Mira, LA
R. Samuel - Lancaster, TX
Q1 2010 (February 5, 2010 — April 30, 2010)
M. McCurry - Niagra Falls, NY
C. Hern - Clarkston, WA
J. McBride - Milwaukee, WI
T. Hill - Ocala, FL
N. Turner - Hastings, NE
Q4 2009 (November 1, 2009 — January 31, 2010)
E. Reed - Aledo, TX
K. Martin - Canton, MI
J. Edison - Morgantown, WV
D. Wade - Marion, OH
J. Bankard - Taneytown, MD
Q3 2009 (August 1, 2009 — October 31, 2009)
C. Gelinas - Grove, OK
G. Hays - Wylie, TX
R. Protasiewicz - Minneapolis, MN
J. Carr - Orangeburg, SC
W. McCloud - Greenfield, MA
Q2 2009 (May 1, 2009 — July 31, 2009)
B. Warren - Gulfport, MS
R. Hendren - New London, MO
C. Madden - Dallas, TX
S. Brady - Ocala, FL
J. Carroll - Dubuque, IA
Q1 2009 (February 5, 2009 — April 30, 2009)
J. Hartman - New Port Richey, FL
C. Davis - Greenville, MI
K. Hoene - Mattoon, IL
D. Schultz - Pawnee, IL
L. Lanier - Fort Payne, AL
Q4 2008 (November 1, 2008 — January 31, 2009)
S. Smith - Franklin, GA
C. Cook - Hudon Falls, NY
N. Kraft - Fulton, MD
D. Laroche - Arundel, ME
M. Hernandez - Round Rock, TX
Q3 2008 (August 1, 2008 — October 31, 2008)
B. Jarrell - Zachary, LA
C. Willitts - Simpsonville, SC
E. Flecha - Punta Gorda, FL
M. Fisher - Woodland Park, CO
K. Wagner - Asheville, NC
Q2 2008 (May 1, 2008 — July 31, 2008)
N. Hutchison - St. Charles, IL
F. Alexis - Tampa, FL
S. Andrews - Springfield, MO
T. Kelly - Fountain Hills, AZ
S. Horner - Lexington, SC
Q1 2008 (February 5, 2008 — April 30, 2008)
W. Macconnell - North Port, FL
J. Weber - Chesterfield, MI
R. Krivda - Spring Branch, TX
E. Hodgkinson - Standish, MI
D. Moss - Canoga Park, CA
Q4 2007 (November 1, 2007 — January 31, 2008)
D. Glascock - Whiteland, IN
D. Terry - Signal Mountain, TN
S. Ward - Baltimore, MD
C. Dickson - Hot Springs, AR
F. Poulin - Alexandria, VA
Q3 2007 (August 1, 2007 — October 31, 2007)
J. Languirand - Salisbury, MA
S. Woods - Choctaw, AR
J. Robertson - Oklahoma City, OK
R. Cummins - Owensboro, KY
D. LeBlanc - Berwick, LA
Q2 2007 (May 1, 2007 — July 31, 2007)
L. Hargrove - Jasper, TX
M. Emmanuel - Gainesville, FL
J. Robinson - Harrisonburg, VA
W. Henshaw - Sabattus, ME
S. Foust - Tuolumne, CA
Q1 2007 (February 5, 2007 — April 30, 2007)
M. Townsend - Memphis, TN
C. Cox - Mankato, MN
R. Meyer - Lakeville, NY
K. Van Tassell - Summerville, NC
R. Starcevich - East Peoria, IL