Aviso de Privacidad de la Información del Asociado de Walmart

Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley. Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación. No ofrecemos la opción de que nos solicite que dejemos de vender su información personal o compartirla para publicidad conductual de contexto cruzado porque no realizamos dicha venta o divulgación de la información personal de nuestros asociados.

Como se indica con más detalle a continuación, puede solicitarnos lo siguiente:

Proporcionarle acceso a una copia y a ciertos detalles relativos a la información personal que tenemos sobre usted.

Que le proporcionemos acceso a tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, cuando corresponda.

Exclusión de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, cuando corresponda.

Eliminar su información personal.

Corregir su información personal inexacta.

Limitar el uso o la divulgación de su información personal sensible (sensitive personal information, SPI) si utilizamos dicha SPI para inferir características sobre usted, excepto en la medida permitida por la ley de California.

Para ejercer cualquiera de estos derechos de privacidad, haga clic en “Sus opciones de privacidad” o llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278), presione uno y diga “Privacidad”.

Solicitar acceso a mi información personal: usted tiene derecho a solicitar acceso a la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted.

Las solicitudes de acceso a su información personal pueden presentarse hasta dos veces en un periodo de doce meses consecutivos. En respuesta, le devolveremos las siguientes categorías de información, en la medida en que lo exija la ley:

Las categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted.

Las categorías de fuentes de las que recopilamos su información personal.

El propósito empresarial o comercial para recopilar, vender o compartir su información personal.

Las categorías de terceros a los que revelamos información personal.

Los datos personales concretos que hemos recopilado sobre usted.

Una lista de las categorías de información personal que hemos vendido o compartido para publicidad comportamental de contexto cruzado, junto con las categorías de terceros a los que se la hemos vendido o con los que la hemos compartido para publicidad comportamental de contexto cruzado.

Una lista de categorías de información personal que hemos revelado para un fin comercial, junto con las categorías de proveedores para operaciones comerciales o contratistas a los que se la hemos revelado.

Eliminar mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo exija la ley) que tengamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud y ordenaremos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que hagan lo mismo.

Corregir mi información personal: usted tiene derecho a solicitar que corrijamos la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted si dicha información es inexacta. Nos reservamos el derecho a solicitarle documentación de identificación en determinadas circunstancias, según permita la ley.

Limitar el uso y la divulgación de SPI: usted tiene derecho a solicitar que limitemos nuestro uso y divulgación de su SPI si la utilizamos para inferir características sobre usted, excepto cuando dicho uso esté permitido por la ley de California. Si hemos procesado su solicitud para limitar el uso y la divulgación de su SPI, puede confirmar su preferencia en la misma página en la que realizó la solicitud desde “Sus opciones de privacidad”.

Exclusión de la toma de decisiones automatizada

Usted tiene derecho a solicitar que no tomemos decisiones significativas sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones. Cuando empleamos estas tecnologías, puede optar por no participar en cualquier momento al seleccionar “Sus opciones de privacidad” y seguir las indicaciones que se proporcionen.

No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.

Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación:

Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que inicie sesión en su cuenta o que nos facilite lo siguiente:

Nombre*, Inicial del segundo nombre, Apellido*

Dirección*

Dirección de correo electrónico

Número telefónico

*Campo obligatorio

Cuando realice una solicitud, se le pedirá que responda a algunas preguntas sobre usted para ayudarnos a verificar su identidad. Los servicios de identificación de terceros pueden ayudarnos con la verificación para evitar la divulgación de su información personal resultante de solicitudes fraudulentas. Es posible que se le pida que acceda a su cuenta en línea y complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.

¿Qué sucede si no pueden verificar mi identidad?

Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que no se tramiten sus solicitudes de acceso, petición o supresión de sus datos personales. Cualquier solicitud podrá ser denegada si tenemos motivos para creer que es fraudulenta.

¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado?

Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a consumerprivacy@wal-mart.com.

Número de solicitudes que atendimos el año pasado

Para ver los datos sobre cuántas solicitudes recibimos el año pasado, haga clic en ¿Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado?

Shine the Light

Los residentes en California también tienen derecho a solicitar que les proporcionemos a) una lista de determinadas categorías de información personal que hayamos revelado a terceros para sus fines de marketing directo durante el año natural inmediatamente anterior y b) la identidad de dichos terceros. Para ejercer este derecho, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

Aviso de incentivo financiero

Si proporcionamos un incentivo financiero, le proporcionaremos los detalles, incluida la forma en que el incentivo está relacionado con sus datos antes de que participe, para que pueda tomar una decisión informada sobre si desea participar y cómo hacerlo. En caso de que decida beneficiarse de un incentivo económico, siempre tendrá derecho a retirarse de la participación y le daremos instrucciones sobre cómo hacerlo.