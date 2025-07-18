Política de devoluciones

Un artículo del Mercado es un artículo vendido en Walmart.com por un vendedor que no es Walmart.







La mayoría de los artículos se pueden devolver en un plazo de 30 días. Devolver los artículos comprados a un vendedor del Mercado es fácil. Solo tiene que:

Comenzar una devolución ingresando a su cuenta de Walmart o a su cuenta de Business.Walmart.com. Verificar la ventana de devolución, seguir las instrucciones y devolver el artículo en el embalaje original. Guardar en la caja y preparar el artículo para su envío. ¿No tiene la caja? Lleve los artículos elegibles a una tienda Walmart para su embalaje. Dejarlo en FedEx para su envío o en una tienda de Walmart, si corresponde. La tienda proporcionará una etiqueta de envío para los artículos elegibles.





NOTA:

Los artículos que requieren ensamblaje (por ejemplo, muebles de interior/exterior, parrillas, bicicletas, etc.) se deben desarmar por completo y volver a empaquetar antes de devolverlos a una tienda o ubicación de FedEx (FedEx puede rechazar el servicio para artículos ensamblados sin empaquetar).

Algunos artículos del Mercado no son elegibles para devolución en una tienda Walmart. Suelen ser artículos de tamaño poco común, de carga, grandes o de gran tamaño o de lujo.

Materiales peligrosos (Por ejemplo baterías de iones de litio, productos químicos domésticos, combustible, materiales corrosivos, aerosoles, etc.) pueden tener restricciones de devolución por correo.

Los artículos que incluyen una batería recargable (p. ej., herramientas, taladros, equipo de jardinería, computadoras portátiles, bicicleta eléctrica, etc.) deben contener la batería original para calificar para una devolución.

Es posible que algunos artículos de Marketplace que incluyen una batería recargable no se puedan devolver en una tienda. Estos vendedores del Mercado de Marketplace son responsables del procesamiento, envío, devoluciones y servicio al cliente relacionados con su pedido del Mercado de Walmart. Wireless Phones, Tablets, Laptops and other electronic devices : Antes de devolver artículos en los que haya guardado información personal, borre esta información por completo siguiendo las instrucciones del fabricante. Para obtener más ayuda sobre cómo eliminar su información personal del dispositivo, visite https://consumer.ftc.gov/articles/how-remove-your-personal-information-you-get-rid-your-phone Use las instrucciones de envío para la devolución de tales artículos del vendedor del Mercado de Marketplace.

Los estados y territorios no contiguos de EE. UU. pueden tener restricciones de devolución de correo.

Los artículos que contengan combustible, propano u otro líquido inflamable (p. ej., equipos de jardinería, vehículos recreativos, tanques de propano, etc.) deben vaciarse completamente o devolverse vacíos. No devuelva por correo artículos que contengan combustible.





Consulte la política de devoluciones del vendedor del Mercado para obtener información sobre reembolsos, y posibles cargos por reposición (hasta el 20 %). Se recomienda asegurar los artículos con un valor superior a $600 antes del envío de la devolución.





En un plazo de 2 días hábiles tras recibir un artículo devuelto que cumpla los requisitos, el vendedor del Marketplace verificará el artículo y procesará el reembolso, descontando los cargos correspondientes. Los importes correspondientes se reembolsarán al método de pago original del cliente en un plazo de 10 días hábiles.





NOTA: Al dejar su paquete en Walmart para envío vía FedEx, declara que el paquete no contiene materiales peligrosos. Entre los artículos con materiales peligrosos se incluyen baterías, líquidos inflamables, equipos informáticos, ciertos cosméticos, artículos domésticos y otros productos comunes. Para obtener más información sobre lo que puede considerarse un material peligroso, consulte las pautas del Departamento de Transporte (Department of Transport, DOT).





Consulte información adicional en la política de devoluciones del Mercado.





Para devolver un artículo de lujo* vendido por un vendedor del Mercado en Walmart.com:

En un plazo de 14 días* a partir de la recepción del artículo, comience la devolución en línea. Fotografíe el artículo y conserve las fotos para sus registros. Empaque el producto con cuidado. Incluya todas las cajas originales, documentos, tarjetas de garantía, calificaciones, certificados de autenticidad y tasaciones. La ropa/los zapatos/los accesorios que se venden como nuevos deben estar sin usar con las etiquetas y adhesivos originales. Use una etiqueta de envío proporcionada por Walmart o por el vendedor del Marketplace.Use las instrucciones de envío para devolución del vendedor del Marketplace. Algunos artículos pueden ser elegibles para devolución en una tienda Walmart.





Consulte la política de devoluciones del vendedor sobre reembolso y posibles cargos por reposición (hasta el 20 %). Se recomienda asegurar los artículos con un valor superior a $ 600 antes del envío de la devolución.







Cualquier artículo de lujo de Marketplace Seller devuelto sin los materiales requeridos será rechazado para su devolución y no se emitirá un reembolso.





Los artículos de lujo dañados serán rechazados para su devolución y no se emitirá un reembolso. Los relojes y artículos de joyería desgastados, redimensionados o alterados pueden tener un cargo por reposición de hasta el 20% del precio de compra.





Dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la recepción de un artículo de lujo devuelto, el Vendedor del Mercado validará y certificará que el artículo se encuentra en las mismas condiciones en las que se envió originalmente al cliente.





Una vez validados, los reembolsos se procesan al modo de pago original del cliente en un plazo de hasta 10 días hábiles.





*Categorías de artículos de lujo: Ropa, zapatos y accesorios nuevos y de segunda mano (p. ej., pañuelos, gafas de sol, bolsos), joyas y relojes de más de $300, obras de arte, gemas y piedras preciosas sueltas, objetos coleccionables (por ej., monedas, sellos) y recuerdos.