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Política de devoluciones

A partir del 31 de Julio, 2025

 

Available in English

 

Esta política se aplica a las devoluciones de productos comprados en tiendas Walmart de los EE. UU., Walmart.com y Walmart Business. Los artículos comprados a través de Walmart Marketplace podrían tener diferentes políticas de devolución y excepciones. Confirme que su artículo es elegible para devolución revisando las políticas de devolución aplicables para vendedores del Marketplace.

Para cambiar o devolver un artículo, debe saber lo siguiente:


Dispone de un plazo de 90 días después de la compra para cambiar o devolver un artículo, a menos que se indique lo contrario en nuestras excepciones. Proporcione su recibo de la tienda o el número de pedido de Walmart.com/Walmart Business y le reembolsaremos su compra al modo de pago original.

  • Ahorre tiempo comenzando su devolución en la aplicación de Walmart o en Walmart.com o en Business.walmart.com. ¿No tiene una cuenta en Walmart.com? Comience aquí: walmart.com/returns.
  • Devuelva los artículos en la tienda o desde su auto, sin cargo por correo o programe un retiro con FedEx. Los miembros de Walmart+ tienen opciones adicionales de retiro en casa como parte de su membresía.
  • ¿No tiene recibo? Podemos buscar las compras realizadas en la tienda con una tarjeta de débito/crédito o los pedidos en línea con un número de teléfono o correo electrónico.

(se aplican restricciones de los programas WIC/SNAP)


Periodo de devolución extendida durante la temporada de festividades: la mayoría de los artículos comprados entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2026. Pueden aplicarse algunas excepciones (por ejemplo, teléfonos móviles, planes de protección, artículos de lujo seleccionados, artículos de temporada)


Garantía de productos frescos: Reciba un reembolso por productos agrícolas, flores naturales, carne, artículos de panadería, charcutería, lácteos y congelados* con un recibo. Comience una devolución en la aplicación o aquí walmart.com/returns o en su cuenta en business.walmart.com. Es posible que algunos artículos no puedan devolverse, pero pueden ser reembolsables.


Garantía de 90 días para baterías de automóviles: Reembolso del dinero o cambio al comprador original si la batería falla dentro de un periodo de 90 días. Después de un periodo de 90 días, el comprador original solo puede cambiar la batería de conformidad con los términos de la garantía.


*Los pedidos en línea de artículos perecederos no pueden devolverse por correo. Para recibir un reembolso, visite Walmart.com o la aplicación para comenzar la devolución.

Su artículo puede estar sujeto a restricciones de devolución y/o instrucciones especiales:

  • Artículos del Mercado en Línea (la mayoría se pueden devolver dentro de 30 días)
  • Artículos/productos de lujo y celulares (la mayoría se pueden devolver dentro de 14 días)
  • Artículos con materiales peligrosos (por ejemplo, artículos con baterías de iones de litio, productos químicos para el hogar, combustibles, materiales corrosivos, aerosoles etc.) pueden tener restricciones de devolución por correo.
  • Los artículos que incluyen una batería recargable (Por ejemplo, herramientas, taladros, equipos de jardinería, computadoras portátiles, bicicleta eléctrica etc.) deben contener la batería original para calificar para una devolución.
  • Es posible que los artículos de Marketplace que incluyen una batería recargable no se puedan devolver en la tienda. (Consulte los detalles adicionales en la sección de devolución de artículos vendidos por vendedores de Marketplace a continuación.)
  • Artículos para enviar mediante transporte de mercancías/extragrandes/pesados no se pueden devolver en la tiendas de Walmart
  • Los artículos que requieren ensamblaje (por ejemplo, muebles de interior/exterior, parrillas, bicicletas, etc.) se deben desarmar por completo y volver a empaquetar antes de devolverlos a una tienda o ubicación de FedEx (FedEx puede rechazar el servicio para artículos ensamblados sin empaquetar)
  • Los artículos que contengan combustible, propano u otro líquido inflamable (p. ej., equipos de jardinería, vehículos recreativos, tanques de propano, etc.) deben vaciarse completamente o devolverse vacíos. No devuelva por correo artículos que contengan combustible.
  • Los artículos enviados a estados y territorios no contiguos de EE. UU. pueden tener restricciones de devolución por correo.
  • Los artículos de marca privada que incluyen una garantía o promesa de satisfacción en el paquete no están sujetos al período de devolución o cambio de 90 días indicado anteriormente.
  • Consulte más detalles a continuación o visite walmart.com/returns.

Debe ser devuelto dentro de la siguiente cantidad de días, con un recibo, para obtener un reembolso o cambio; consulte las notas a continuación para obtener más detalles:

  • 2 Dias
    • Electrodomesticos Grandes* (por ejemplo, refrigeradores grandes, congeladores, lavavajillas, cocinas, estufas, hornos, compactadores de basura, trituradores, hornos de pared, lavadoras y secadoras, campanas extractoras, hieleros.
  • 14 Dias
    • La mayoría de celulares
  • 30 Dias
    • AppleCare+*
    • Refrigeración y Calefaccion (por ejemplo, acondicionadores de aire, calentadores, purificadores de aire, humidificadores, deshumidificadores, ventiladores, chimeneas de interior)
    • Productos electrónicos
    • Patinetas eléctricas
    • Hoverboards
    • La mayoría de artículos vendidos por vendedores de Marketplace
    • PC’s & Componentes para una PC* (por ejemplo, placas base, tarjetas gráficas, RAM)
    • True Network Tech Services
    • Celulares post pago de Verizon Wireless
    • Aspiradoras y mantenimiento de pisos (por ejemplo, Aspiradoras, Aspiradoras robóticas, maquinas para lavar tapetes, limpiadores de vapor, artículos para aspiradoras)
    • Planes de protección de Walmart*
  • 60 Dias
    • Lentes de contacto
    • Audífonos
    • Anteojos recetados
    • Lentes de contacto recetados
  • 90 Dias
    • Membrecía de Walmart+ (A menos que haya sido usada o activada)
    • Equipos para el hogar y el jardín* (por ejemplo, cortacéspedes, corta setos, motosierras, lavadoras a presión)
    • Neumáticos y llantas*
    • Fotos, artículos personalizados* (por ejemplo, cobijas, pocillos, calendarios)
    • Inodoros y urinarios*
  • 365 Dias
    • Arboles perennes, arbustos (solo se pueden devolver en la tienda)


*NOTA:

  • Sepa Cómo cancelar un Plan de protección de Walmart o AppleCare+
  • Grandes electrodomésticos (p. ej., grandes refrigeradores, estufas, lavadoras): se pueden devolver para un reembolso completo dentro de 2 días desde la entrega aceptada.
    • Articulos sin abrise, no instalados, no dañados en su embalaje original no dañado se pueden devolver hasta 30 dias después de la entrega.
    • Para soporte en dispositivos abiertos y/o instalados después de la ventana de devolución de 2 días, consulte la garantía del fabricante.
  • Las devoluciones de electrodomésticos grandes vendidos en el Mercado de Walmart Marketplace pueden estar sujetas a una tarifa de reposición de hasta el 20 %.
  • Las devoluciones de electrodomesticos grandes no son aceptadas en las tiendas de Walmart.
  • Por favor inicie su devolucion en la aplicacion de Walmart o visite walmart.com/returns
    • NOTA: Los electrodomésticos pequeños, refrigeradores para vinos o dormitorios se pueden devolver hasta 90 días si se venden en la tienda o cuando los entrega Walmart. Los electrodomésticos pequeños, para un dormitorio y los refrigeradores para vinos que se venden en el Mercado de Walmart se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la entrega. (Consulte los detalles adicionales en la sección Guía de compra y devoluciones de electrodomésticos principales a continuación).
  • Componentes de PC: deben devolverse en el embalaje original. Después de 30 días, comuníquese con el Fabricante para obtener asistencia con la garantía.
  • Wireless Phones, Tablets, Laptops and other electronic devices: Antes de devolver artículos en los que haya guardado información personal, borre esta información por completo siguiendo las instrucciones del fabricante. Para obtener más ayuda sobre cómo eliminar su información personal del dispositivo, visite https://consumer.ftc.gov/articles/how-remove-your-personal-information-you-get-rid-your-phone
  • Equipos para el hogar y el jardín: Vacíe la gasolina u otros materiales inflamables antes de la devolución. NO retire el freón de las unidades de acondicionadores de aire. Si aplica, el articulo debe devolverse con la batería original. Para los artículos en Walmart.com, consulte la página del artículo para confirmar que se puede devolver por correo.
  • Neumáticos: Los neumáticos nuevos que nunca se montaron o instalaron se pueden devolver a cualquier tienda con un Centro de cuidado del automóvil. Las tiendas sin un Centro de cuidado del automóvil no pueden aceptar devoluciones de neumáticos.
  • Impresiones fotográficas, artículos personalizados y productos fotográficos (por ejemplo, mantas, tazas, calendarios): se pueden devolver a una tienda o puede comunicarse con nosotros en walmart.com/help. No los devuelva por correo.
  • Inodoros, tazas de inodoros y urinarios: se pueden devolver si no se han instalado ni utilizado e incluyen el embalaje original. Se pueden devolver inodoros, tazas de inodoros y urinarios nuevos, dañados o defectuosos.
  • Artículos vendidos por Walmart: Algunos artículos retirados del mercado pueden devolverse, reembolsarse o recibir crédito de Walmart, pero para otros, es posible que deba contactar directamente con el fabricante para su reparación, reemplazo o reembolso.
    • Algunos artículos pueden ser elegibles para reembolso, pero no para devolución.
    • Puede encontrar más información sobre productos retirados del mercado aquí: Retiradas de productos.
    • Se aplican exclusiones de WIC/SNAP.
  • Artículos vendidos por un vendedor de Marketplace: Siga las instrucciones del aviso de retiro del mercado o comuníquese directamente con el fabricante o el vendedor.

Algunos productos, si se abren o utilizan, solo pueden cambiarse por un artículo idéntico o similar como se indica a continuación:

  • Teléfonos inalámbricos/celulares desbloqueados abiertos en un plazo de 14 días*
  • Drones en un plazo de 30 días*
  • Camas de aire/colchones de aire en un plazo de 90 días*
  • Equipo médico duradero en un plazo de 90 días* (es decir, muletas, andadores, cabestrillos, scooters de movilidad, oxímetros de pulso)


*Los artículos nuevos/sin abrir se pueden devolver para obtener un reembolso completo.


Productos funerarios: (por ejemplo, féretros, ataúdes) pueden cambiarse en un plazo de 90 días si están dañados o tienen defectos y no están usados. Los artículos nuevos o usados no son reembolsables a menos que la devolución se deba a un defecto o daño del fabricante.

Para ayudar a mantener la seguridad de nuestros clientes y asociados, los vendedores del Mercado no reemplazarán ni aceptarán devoluciones ni proporcionarán reembolsos por:

  • Armas de fuego y municiones
  • Pistolas de Airsoft, pistolas de balines y de aire comprimido, ballestas, Ballestas verticales
  • Gas lacrimogeno/repelente de osos en aerosol
  • Vehículos recreativos propulsados por gas (p. ej., motos de cross, minimotos, karts, scooters, correpasillos, vehículos UTV y ATV)
  • Neumáticos usados o montados, ruedas, llantas, neumáticos de nieve
  • Cromos (abiertos o sin abrir)
  • Metales preciosos (p. ej., barras de oro, monedas de plata, moneda)
  • Alcohol (cerveza, licores, vino)
  • Medicamentos y dispositivos recetados
  • Artículos que contienen pseudoefedrina, efedrina, fenilpropanolamina
  • Juguetes sexuales y vibradores, pruebas de embarazo, pruebas de ovulación y kits de pruebas de diagnóstico en el hogar (incluidos tests de COVID-19)
  • Suministros para la diabetes* incluidos medidores, tiras, lancetas, dispositivos para lancetas y jeringas
  • Equipo médico higiénico (es decir, cubrecamas, asientos para baño, baños de asiento, guía de gotas oculares, extractores de leche abiertos/sin sellar)
  • Redes de alcantarillado para caravanas, inodoros, tazas de inodoros y urinarios (usados o instalados)
  • Productos de tabaco


*Se pueden devolver los suministros para diabéticos y los artículos cubiertos por la Parte B de Medicare que se consideren deficientes o inadecuados de conformidad con los estándares de los proveedores de Medicare.


Otros artículos de servicio y productos digitales no elegibles para devolución/reembolso/reemplazo:

  • Tarjetas de teléfono celular prepagadas
  • Tarjetas de regalo
  • Tarjetas de descarga para videojuegos
  • Tarjetas de juego prepagadas
  • Tarjetas Sim
  • Video On Demand


A menos que se especifique, los juegos electrónicos y las descargas de software no se pueden devolver después de la compra. Si no recibió un correo electrónico con el código o no puede canjear el código proporcionado, visite walmart.com/help, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en el botón azul Contact Us (Comuníquese con nosotros).

Artículos no elegibles:Artículos elegibles con recibo*:Elegibles únicamente a través de los Proveedores de Servicios:
Pagos de facturas Express de WalmartTransferencia de dineroServicios para el hogar (p. ej., Angi, Hello Tech, GoConfigure, Tot Squad)
Tarjeta de crédito/débito recargableÓrdenes de pago
Comisión por cobro de cheques/tarjetasAffirm
Tarjetas de regalo de marca (Visa, MC, Amex)Membrecía de Walmart+
Lotería


*NOTA:

  • Las transferencias de dinero se pueden reembolsar al cliente que las envía si los fondos no se han recibido o depositado en la cuenta bancaria/billetera móvil de los receptores. El cliente debe tener el Número de Referencia o Número de Control de Transferencia (MTCN) de la transacción y la identificación correspondiente.
  • Las órdenes de pago se pueden reembolsar en efectivo hasta 180 días después de la compra con el recibo original. Las órdenes de pago que se hayan cobrado o depositado previamente no son elegibles para reembolsos. Para reembolsos por órdenes de pago dañadas o perdidas, visite moneygram.com/replacement.
  • Los artículos comprados con Affirm se reembolsarán a la cuenta de Affirm del cliente. Si el monto del reembolso supera el saldo del préstamo adeudado, Affirm emitirá un reembolso menos los intereses al banco del cliente. El procesamiento de los reembolsos puede demorar hasta 10 días hábiles. Si el reembolso se emite mediante otro modo de pago, como una tarjeta de regalo, el cliente es responsable de la devolución del préstamo.
  • La membrecía de Walmart+ se puede devolver dentro de 90 días a menos de que haya sido utilizada o activada.


Productos de servicios para el hogar (p. ej., montaje de televisores en el hogar, montaje de muebles):

  • Productos de servicios para el hogar realizados o no realizados no son elegibles para el reembolso, esto incluye cancelaciones realizadas en menos de las 24 horas antes de la cita programada *
  • Para cancelar un servicio no utilizado o analizar un problema con un servicio completado:
    • Servicios Angi: Seleccione “Review Booking” (Revisar reserva) en el correo electrónico de confirmación o llame a la línea dedicada de Angi para pedidos de Walmart al 1-877-600-3455
    • Otros proveedores de servicios: Busque el contacto del proveedor de servicios que aparece en el correo electrónico de confirmación de su reserva o vaya a Servicios para el hogar y desplácese hasta la sección de preguntas frecuentes.

Productos de servicios técnicos (p. ej., configuración de dispositivos, instalaciones de hogares conectados): se reembolsan en un plazo de 30 días.

  • Para hablar sobre un problema con un servicio realizado, comuníquese con True Network Solutions al (888) 725-4544.

*Algunos Productos de Servicio Técnico y Productos de Servicios para el Hogar que se compraron en la tienda, donde el PIN no se ha activado, se pueden devolver en la tienda, con un recibo.

Devoluciones con recibo

¿No tiene recibo? Podemos buscar las compras realizadas en la tienda con una tarjeta de débito/crédito o los pedidos en línea con un número de teléfono o correo electrónico. Los reembolsos procesados a una tarjeta de débito/crédito sin recibo pueden demorar hasta 10 días hábiles.


Los artículos con recibo devueltos dentro del plazo requerido se reembolsarán al modo de pago original de la siguiente manera:


Método de pagoCon reciboPlazo del reembolso
Efectivo o chequeEfectivoInmediato
Tarjeta de créditoMisma tarjeta de crédito* o tarjeta de regaloHasta 10 días hábiles
Tarjeta de débito con PINMisma tarjeta de débito,* tarjeta de regalo o efectivoHasta 7 días hábiles
Tarjeta de regalo de WalmartTarjeta de regalo de WalmartHasta 3 horas
Tarjeta EBTTarjeta EBTHasta 3 horas
Efectivo EBTEfectivo o Tarjeta de regalo de WalmartInmediato
Walmart CashSaldo de Walmart CashHasta 3 horas
Walmart BalanceSaldo de cuenta de WalmartHasta 3 horas


*Cuando la tarjeta de crédito/débito original no esté disponible, los reembolsos por compras en la tienda se realizarán a una tarjeta de regalo de Walmart y los reembolsos por compras en línea se devolverán al banco emisor.

Devoluciones sin recibo

Para devolver o cambiar artículos sin recibo, el cliente debe presentar una identificación oficial con foto válida. La información de la identificación del cliente se almacena en una base de datos segura que Walmart utiliza para autorizar las devoluciones. Si el proceso de verificación de reembolso acepta la devolución, se emitirá una tarjeta de regalo de Walmart.


Without receipt —> Valid ID required —> Walmart gift card issued

  • Una tarjeta de regalo de Walmart es un crédito que se puede usar como medio de pago en una tienda física o en Walmart.com.
  • Los fondos emitidos a una tarjeta de regalo de Walmart pueden tardar hasta 3 horas en procesarse.
  • Consulte los términos y condiciones de la tarjeta de regalo para obtener más información.

Los reembolsos emitidos por artículos perdidos, artículos devueltos erróneamente o artículos equivocados, o si se detecta actividad fraudulenta, estarán sujetos a recargo si Walmart o el Vendedor pueden verificar la entrega o el abuso frecuente.


Por favor tenga en cuenta: Los artículos que requieren verificación de edad a través de una identificación válida emitida por el gobierno, como el alcohol, pueden tener un retraso en el reembolso de hasta 10 días hábiles si Walmart no puede verificar la edad o el cliente no puede recibir su entrega.

Los artículos con un recibo de regalo se pueden cambiar, reembolsar a una tarjeta de regalo de Walmart o abonar al método de pago original del remitente.


Los artículos sin recibo de regalo se pueden cambiar o reembolsar a una tarjeta de regalo de Walmart.

Si un artículo fue vendido y enviado por Walmart, se aplica la Política de devoluciones estándar.


Para las instrucciones de devolución por correo, haga clic en: cómo devolver su artículo por correo.


Tenga en cuenta que su artículo puede tener restricciones de devolución y/o instrucciones especiales de la siguiente manera:

  • Teléfonos inalámbricos/ celulares y productos de lujo (la mayoría de los artículos son de 14 días)
  • Materiales peligrosos (por ejemplo artículos con baterías de iones de litio, productos químicos domésticos, combustible, materiales corrosivos, aerosoles, etc.)
  • Los artículos de flete/sobredimensionados/pesados ​​no se pueden devolver a las tiendas
  • Los artículos que requieren ensamblaje (p. ej., muebles de interior/exterior, parrillas, bicicletas, etc.) se deben desarmar por completo y volver a empaquetar antes de devolverlos a una tienda o ubicación de FedEx (FedEx puede rechazar el servicio para artículos ensamblados sin empaquetar).
  • Los artículos que incluyen una batería recargable (p. ej., herramientas, taladros, equipo de jardinería, computadoras portátiles, bicicleta eléctrica, etc.) deben contener la batería original para calificar para una devolución.
  • Los estados y territorios no contiguos de EE. UU. pueden tener restricciones de devolución de correo.
  • Los artículos que contengan combustible, propano u otro líquido inflamable (p. ej., equipos de jardinería, vehículos recreativos, tanques de propano, etc.) deben vaciarse completamente o devolverse vacíos. No devuelva por correo artículos que contengan combustible.
  • Los artículos de marca privada que incluyen una garantía o promesa de satisfacción en el paquete no están sujetos al período de devolución o cambio de 90 días indicado anteriormente.


Para devolver artículos de más de $300 que sean joyas, gemas o un reloj de lujo vendido por Walmart:

  1. Inicie sesión en su cuenta de Walmart o comuníquese con Atención al Cliente en walmart.com/help en un plazo de 90 días desde la compra.
  2. Guarde el artículo en una caja. Incluya todas las cajas originales, documentos, calificaciones, certificados de autenticidad y tasaciones.
  3. Deje el artículo en FedEx para su envío o en una tienda Walmart.
  4. Use la etiqueta de envío proporcionada por Walmart.


Walmart validará y certificará que el artículo se ha devuelto exactamente en las mismas condiciones que se envió dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del artículo. Una vez validado, se procesará el reembolso al método de pago original en un plazo de hasta 10 días hábiles.

Un artículo del Mercado es un artículo vendido en Walmart.com por un vendedor que no es Walmart.


La mayoría de los artículos se pueden devolver en un plazo de 30 días. Devolver los artículos comprados a un vendedor del Mercado es fácil. Solo tiene que:

  1. Comenzar una devolución ingresando a su cuenta de Walmart o a su cuenta de Business.Walmart.com.
  2. Verificar la ventana de devolución, seguir las instrucciones y devolver el artículo en el embalaje original.
  3. Guardar en la caja y preparar el artículo para su envío. ¿No tiene la caja? Lleve los artículos elegibles a una tienda Walmart para su embalaje.
  4. Dejarlo en FedEx para su envío o en una tienda de Walmart, si corresponde.
  5. La tienda proporcionará una etiqueta de envío para los artículos elegibles.


NOTA:

  • Los artículos que requieren ensamblaje (por ejemplo, muebles de interior/exterior, parrillas, bicicletas, etc.) se deben desarmar por completo y volver a empaquetar antes de devolverlos a una tienda o ubicación de FedEx (FedEx puede rechazar el servicio para artículos ensamblados sin empaquetar).
  • Algunos artículos del Mercado no son elegibles para devolución en una tienda Walmart.
    • Suelen ser artículos de tamaño poco común, de carga, grandes o de gran tamaño o de lujo.
  • Materiales peligrosos (Por ejemplo baterías de iones de litio, productos químicos domésticos, combustible, materiales corrosivos, aerosoles, etc.) pueden tener restricciones de devolución por correo.
  • Los artículos que incluyen una batería recargable (p. ej., herramientas, taladros, equipo de jardinería, computadoras portátiles, bicicleta eléctrica, etc.) deben contener la batería original para calificar para una devolución.
  • Es posible que algunos artículos de Marketplace que incluyen una batería recargable no se puedan devolver en una tienda.
    • Estos vendedores del Mercado de Marketplace son responsables del procesamiento, envío, devoluciones y servicio al cliente relacionados con su pedido del Mercado de Walmart.
    • Wireless Phones, Tablets, Laptops and other electronic devices: Antes de devolver artículos en los que haya guardado información personal, borre esta información por completo siguiendo las instrucciones del fabricante. Para obtener más ayuda sobre cómo eliminar su información personal del dispositivo, visite https://consumer.ftc.gov/articles/how-remove-your-personal-information-you-get-rid-your-phone
    • Use las instrucciones de envío para la devolución de tales artículos del vendedor del Mercado de Marketplace.
  • Los estados y territorios no contiguos de EE. UU. pueden tener restricciones de devolución de correo.
  • Los artículos que contengan combustible, propano u otro líquido inflamable (p. ej., equipos de jardinería, vehículos recreativos, tanques de propano, etc.) deben vaciarse completamente o devolverse vacíos. No devuelva por correo artículos que contengan combustible.


Consulte la política de devoluciones del vendedor del Mercado para obtener información sobre reembolsos, y posibles cargos por reposición (hasta el 20 %). Se recomienda asegurar los artículos con un valor superior a $600 antes del envío de la devolución.


En un plazo de 2 días hábiles tras recibir un artículo devuelto que cumpla los requisitos, el vendedor del Marketplace verificará el artículo y procesará el reembolso, descontando los cargos correspondientes. Los importes correspondientes se reembolsarán al método de pago original del cliente en un plazo de 10 días hábiles.


NOTA: Al dejar su paquete en Walmart para envío vía FedEx, declara que el paquete no contiene materiales peligrosos. Entre los artículos con materiales peligrosos se incluyen baterías, líquidos inflamables, equipos informáticos, ciertos cosméticos, artículos domésticos y otros productos comunes. Para obtener más información sobre lo que puede considerarse un material peligroso, consulte las pautas del Departamento de Transporte (Department of Transport, DOT).


Consulte información adicional en la política de devoluciones del Mercado.


Para devolver un artículo de lujo* vendido por un vendedor del Mercado en Walmart.com:

  1. En un plazo de 14 días* a partir de la recepción del artículo, comience la devolución en línea.
  2. Fotografíe el artículo y conserve las fotos para sus registros.
  3. Empaque el producto con cuidado. Incluya todas las cajas originales, documentos, tarjetas de garantía, calificaciones, certificados de autenticidad y tasaciones. La ropa/los zapatos/los accesorios que se venden como nuevos deben estar sin usar con las etiquetas y adhesivos originales.
  4. Use una etiqueta de envío proporcionada por Walmart o por el vendedor del Marketplace.Use las instrucciones de envío para devolución del vendedor del Marketplace. Algunos artículos pueden ser elegibles para devolución en una tienda Walmart.


Consulte la política de devoluciones del vendedor sobre reembolso y posibles cargos por reposición (hasta el 20 %). Se recomienda asegurar los artículos con un valor superior a $ 600 antes del envío de la devolución.


Cualquier artículo de lujo de Marketplace Seller devuelto sin los materiales requeridos será rechazado para su devolución y no se emitirá un reembolso.


Los artículos de lujo dañados serán rechazados para su devolución y no se emitirá un reembolso. Los relojes y artículos de joyería desgastados, redimensionados o alterados pueden tener un cargo por reposición de hasta el 20% del precio de compra.


Dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la recepción de un artículo de lujo devuelto, el Vendedor del Mercado validará y certificará que el artículo se encuentra en las mismas condiciones en las que se envió originalmente al cliente.


Una vez validados, los reembolsos se procesan al modo de pago original del cliente en un plazo de hasta 10 días hábiles.


*Categorías de artículos de lujo: Ropa, zapatos y accesorios nuevos y de segunda mano (p. ej., pañuelos, gafas de sol, bolsos), joyas y relojes de más de $300, obras de arte, gemas y piedras preciosas sueltas, objetos coleccionables (por ej., monedas, sellos) y recuerdos.

Consejos para la compra/asesoramiento:


Para ayudar a evitar devoluciones y/o tarifas de reabastecimiento, a continuación se incluyen algunos consejos que debe seguir antes de ordenar un electrodoméstico grande:

  1. Investigue sus opciones
  2. Mide el espacio para asegurar el ajuste
  3. Confirme los requisitos de utilidad, voltaje y tipo de enchufe para el espacio para garantizar la compatibilidad del producto
  4. Compre todos los accesorios necesarios para la instalación/uso (p. ej., mangueras, tapones, respiraderos, etc.)
  5. Tome nota de cualquier instrucción de entrega especial para compartir con el transportista de entrega cuando corresponda.
  6. Desarrolle un plan para el montaje y la instalación del artículo.


Antes de aceptar la entrega, los productos de electrodomésticos principales (incluidos los electrodomésticos de refrigeración, lavadoras, secadoras, estufas, lavavajillas y algunos microondas) deben inspeccionarse en busca de defectos o daños. Si existen, notifique al conductor sobre los daños, solicite opciones y/o rechace la entrega sin cargo. Los descuentos por defectos/daños para los electrodomésticos de Walmart Marketplace están sujetos a la discreción del vendedor y se recomienda que los clientes rechacen la entrega por defectos/daños para evitar más complicaciones.


Un cliente puede iniciar una devolución de un electrodoméstico para obtener un reembolso completo dentro de los 2 días posteriores a la entrega aceptada.


Los electrodomésticos grandes no se pueden devolver en las tiendas Walmart. Inicie su devolución en la aplicación de Walmart o en línea en walmart.com/returns para programar la recogida por parte del transportista.


Electrodomésticos defectuosos o dañados:

  • El cliente es responsable de inspeccionar su compra en el momento de la entrega.
  • Se permiten devoluciones por daños/defectos dentro de los 2 días posteriores a la entrega sin cargo.
  • Cualquier defecto o daño que se descubra después del período de gracia de 2 días debe tratarse directamente a través de la garantía del fabricante.


Después de 2 días o 48 horas, las devoluciones están sujetas a las siguientes pautas:

  • Abierto: el sello de fábrica se ha roto, el producto ha sido abierto por el cliente, no por el transportista.
    • Sujeto a discreción del vendedor. El vendedor puede negar el cambio o el reembolso.
    • Día 3-30: Sin retorno; consulte la garantía del fabricante.
  • Producto sin abrir/desinstalado/en empaque sellado de fábrica:
    • Día 3-30: hasta un 20 % de tarifa de reposición.


Electrodomésticos instalados:

  • Después de la ventana de devolución de 2 días, después de la instalación del producto, para todos los defectos/daños, comuníquese con el vendedor de Marketplace y/o consulte la garantía del fabricante para obtener detalles adicionales.


Excepciones:

  • Los electrodomésticos en su embalaje original, sin daños y sellado de fábrica se pueden devolver después de un período de devolución de 2 días para obtener un reembolso completo sujeto a una tarifa de reabastecimiento adicional (hasta el 20 % del precio de compra) a discreción del vendedor. Las devoluciones deben iniciarse dentro de los 30 días posteriores a la entrega.
  • El cliente puede comunicarse con el vendedor para cambiar el artículo a discreción del vendedor dentro de un período de 2 días.
  • Los artículos personalizados o hechos a pedido no se pueden devolver para reembolso o cambio.

Los artículos elegibles se pueden devolver para obtener un reembolso en efectivo/crédito o Tarjeta de Regalo únicamente si el cliente tiene un recibo que demuestre que el artículo no fue adquirido mediante los programas WIC o SNAP:


Clientecon WICcon NAPsin WIC o SNAP

con recibo que demuestre la compra realizada

Artículo cambiado por el mismo artículo*

No está permitido un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo

El artículo puede reembolsarse a la cuenta EBT de SNAP o cambiarse por el mismo artículo.

No está permitido un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo.

Artículo devuelto para obtener un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo

sin recibo

Artículos elegibles para los programas WIC o SNAP

Artículo cambiado por el mismo artículo

No está permitido un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo


*El cliente debe tener documentación formal de la agencia WIC para que se permitan excepciones.


Un artículo elegible para el programa WIC es cualquier artículo enumerado en la lista aplicable de alimentos aprobados por el programa estatal WIC.


Un artículo adquirido mediante el programa WIC es cualquier artículo de la lista aplicable de alimentos aprobados por el programa estatal WIC comprado con un cupón para alimentos válido del programa WIC (p. ej.: cupón de WIC, tarjeta EBT, CVV de WIC, etc.).


La USDA define como artículo elegible para el programa SNAP cualquier alimento o producto alimenticio para consumo en el hogar. No incluye artículos específicos comprados con beneficios del programa SNAP.


Un artículo adquirido mediante el programa SNAP es cualquier artículo adquirido con un beneficio SNAP

Walmart se reserva el derecho de modificar los términos de esta política en cualquier momento. Se exige recibo con un número de transacción válido para recibir el reembolso sobre el impuesto a las ventas por artículos devueltos dentro del plazo permitido por ley en Connecticut, Massachusetts y Rhode Island.


Walmart se reserva el derecho a limitar o denegar las devoluciones o los intercambios, independientemente de que el cliente tenga o no un recibo. Todas las devoluciones sin recibo están sujetas a un proceso de verificación de reembolso. Todas las decisiones relacionadas con las devoluciones están sujetas a las leyes aplicables. El gerente de la tienda conserva la autoridad final para aceptar o rechazar cualquier artículo que sea elegible para devolución. Bajo ninguna circunstancia un gerente de la tienda puede aceptar la devolución de un artículo no elegible. Los gerentes de la tienda siempre pueden, a su criterio, rechazar la devolución de un artículo que consideren que presenta un posible riesgo para la salud o la seguridad de cualquier persona.


Walmart también se reserva el derecho de cerrar cuentas de Walmart.com, o cancelar o rechazar pedidos o devoluciones o reembolsos por violaciones o abuso de nuestra política de devoluciones, o cualquier actividad fraudulenta relacionada con las devoluciones.

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