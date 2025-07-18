Política de devoluciones

A partir del 31 de Julio, 2025
Esta política se aplica a las devoluciones de productos comprados en tiendas Walmart de los EE. UU., Walmart.com y Walmart Business. Los artículos comprados a través de Walmart Marketplace podrían tener diferentes políticas de devolución y excepciones. Confirme que su artículo es elegible para devolución revisando las políticas de devolución aplicables para vendedores del Marketplace.
Para cambiar o devolver un artículo, debe saber lo siguiente:
Dispone de un plazo de 90 días después de la compra para cambiar o devolver un artículo, a menos que se indique lo contrario en nuestras excepciones. Proporcione su recibo de la tienda o el número de pedido de Walmart.com/Walmart Business y le reembolsaremos su compra al modo de pago original.
(se aplican restricciones de los programas WIC/SNAP)
Periodo de devolución extendida durante la temporada de festividades: la mayoría de los artículos comprados entre el 1 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025 se pueden devolver hasta el 31 de enero de 2026. Pueden aplicarse algunas excepciones (por ejemplo, teléfonos móviles, planes de protección, artículos de lujo seleccionados, artículos de temporada)
Garantía de productos frescos: Reciba un reembolso por productos agrícolas, flores naturales, carne, artículos de panadería, charcutería, lácteos y congelados* con un recibo. Comience una devolución en la aplicación o aquí walmart.com/returns o en su cuenta en business.walmart.com. Es posible que algunos artículos no puedan devolverse, pero pueden ser reembolsables.
Garantía de 90 días para baterías de automóviles: Reembolso del dinero o cambio al comprador original si la batería falla dentro de un periodo de 90 días. Después de un periodo de 90 días, el comprador original solo puede cambiar la batería de conformidad con los términos de la garantía.
*Los pedidos en línea de artículos perecederos no pueden devolverse por correo. Para recibir un reembolso, visite Walmart.com o la aplicación para comenzar la devolución.
Su artículo puede estar sujeto a restricciones de devolución y/o instrucciones especiales:
Debe ser devuelto dentro de la siguiente cantidad de días, con un recibo, para obtener un reembolso o cambio; consulte las notas a continuación para obtener más detalles:
*NOTA:
Algunos productos, si se abren o utilizan, solo pueden cambiarse por un artículo idéntico o similar como se indica a continuación:
*Los artículos nuevos/sin abrir se pueden devolver para obtener un reembolso completo.
Productos funerarios: (por ejemplo, féretros, ataúdes) pueden cambiarse en un plazo de 90 días si están dañados o tienen defectos y no están usados. Los artículos nuevos o usados no son reembolsables a menos que la devolución se deba a un defecto o daño del fabricante.
Para ayudar a mantener la seguridad de nuestros clientes y asociados, los vendedores del Mercado no reemplazarán ni aceptarán devoluciones ni proporcionarán reembolsos por:
*Se pueden devolver los suministros para diabéticos y los artículos cubiertos por la Parte B de Medicare que se consideren deficientes o inadecuados de conformidad con los estándares de los proveedores de Medicare.
Otros artículos de servicio y productos digitales no elegibles para devolución/reembolso/reemplazo:
A menos que se especifique, los juegos electrónicos y las descargas de software no se pueden devolver después de la compra. Si no recibió un correo electrónico con el código o no puede canjear el código proporcionado, visite walmart.com/help, desplácese hasta la parte inferior de la página y haga clic en el botón azul Contact Us (Comuníquese con nosotros).
|Artículos no elegibles:
|Artículos elegibles con recibo*:
|Elegibles únicamente a través de los Proveedores de Servicios:
|Pagos de facturas Express de Walmart
|Transferencia de dinero
|Servicios para el hogar (p. ej., Angi, Hello Tech, GoConfigure, Tot Squad)
|Tarjeta de crédito/débito recargable
|Órdenes de pago
|Comisión por cobro de cheques/tarjetas
|Affirm
|Tarjetas de regalo de marca (Visa, MC, Amex)
|Membrecía de Walmart+
|Lotería
*NOTA:
Productos de servicios para el hogar (p. ej., montaje de televisores en el hogar, montaje de muebles):
Productos de servicios técnicos (p. ej., configuración de dispositivos, instalaciones de hogares conectados): se reembolsan en un plazo de 30 días.
*Algunos Productos de Servicio Técnico y Productos de Servicios para el Hogar que se compraron en la tienda, donde el PIN no se ha activado, se pueden devolver en la tienda, con un recibo.
¿No tiene recibo? Podemos buscar las compras realizadas en la tienda con una tarjeta de débito/crédito o los pedidos en línea con un número de teléfono o correo electrónico. Los reembolsos procesados a una tarjeta de débito/crédito sin recibo pueden demorar hasta 10 días hábiles.
Los artículos con recibo devueltos dentro del plazo requerido se reembolsarán al modo de pago original de la siguiente manera:
|Método de pago
|Con recibo
|Plazo del reembolso
|Efectivo o cheque
|Efectivo
|Inmediato
|Tarjeta de crédito
|Misma tarjeta de crédito* o tarjeta de regalo
|Hasta 10 días hábiles
|Tarjeta de débito con PIN
|Misma tarjeta de débito,* tarjeta de regalo o efectivo
|Hasta 7 días hábiles
|Tarjeta de regalo de Walmart
|Tarjeta de regalo de Walmart
|Hasta 3 horas
|Tarjeta EBT
|Tarjeta EBT
|Hasta 3 horas
|Efectivo EBT
|Efectivo o Tarjeta de regalo de Walmart
|Inmediato
|Walmart Cash
|Saldo de Walmart Cash
|Hasta 3 horas
|Walmart Balance
|Saldo de cuenta de Walmart
|Hasta 3 horas
*Cuando la tarjeta de crédito/débito original no esté disponible, los reembolsos por compras en la tienda se realizarán a una tarjeta de regalo de Walmart y los reembolsos por compras en línea se devolverán al banco emisor.
Para devolver o cambiar artículos sin recibo, el cliente debe presentar una identificación oficial con foto válida. La información de la identificación del cliente se almacena en una base de datos segura que Walmart utiliza para autorizar las devoluciones. Si el proceso de verificación de reembolso acepta la devolución, se emitirá una tarjeta de regalo de Walmart.
Without receipt —> Valid ID required —> Walmart gift card issued
Los reembolsos emitidos por artículos perdidos, artículos devueltos erróneamente o artículos equivocados, o si se detecta actividad fraudulenta, estarán sujetos a recargo si Walmart o el Vendedor pueden verificar la entrega o el abuso frecuente.
Por favor tenga en cuenta: Los artículos que requieren verificación de edad a través de una identificación válida emitida por el gobierno, como el alcohol, pueden tener un retraso en el reembolso de hasta 10 días hábiles si Walmart no puede verificar la edad o el cliente no puede recibir su entrega.
Si un artículo fue vendido y enviado por Walmart, se aplica la Política de devoluciones estándar.
Para las instrucciones de devolución por correo, haga clic en: cómo devolver su artículo por correo.
Tenga en cuenta que su artículo puede tener restricciones de devolución y/o instrucciones especiales de la siguiente manera:
Para devolver artículos de más de $300 que sean joyas, gemas o un reloj de lujo vendido por Walmart:
Walmart validará y certificará que el artículo se ha devuelto exactamente en las mismas condiciones que se envió dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del artículo. Una vez validado, se procesará el reembolso al método de pago original en un plazo de hasta 10 días hábiles.
Un artículo del Mercado es un artículo vendido en Walmart.com por un vendedor que no es Walmart.
La mayoría de los artículos se pueden devolver en un plazo de 30 días. Devolver los artículos comprados a un vendedor del Mercado es fácil. Solo tiene que:
NOTA:
Consulte la política de devoluciones del vendedor del Mercado para obtener información sobre reembolsos, y posibles cargos por reposición (hasta el 20 %). Se recomienda asegurar los artículos con un valor superior a $600 antes del envío de la devolución.
En un plazo de 2 días hábiles tras recibir un artículo devuelto que cumpla los requisitos, el vendedor del Marketplace verificará el artículo y procesará el reembolso, descontando los cargos correspondientes. Los importes correspondientes se reembolsarán al método de pago original del cliente en un plazo de 10 días hábiles.
NOTA: Al dejar su paquete en Walmart para envío vía FedEx, declara que el paquete no contiene materiales peligrosos. Entre los artículos con materiales peligrosos se incluyen baterías, líquidos inflamables, equipos informáticos, ciertos cosméticos, artículos domésticos y otros productos comunes. Para obtener más información sobre lo que puede considerarse un material peligroso, consulte las pautas del Departamento de Transporte (Department of Transport, DOT).
Consulte información adicional en la política de devoluciones del Mercado.
Para devolver un artículo de lujo* vendido por un vendedor del Mercado en Walmart.com:
Consulte la política de devoluciones del vendedor sobre reembolso y posibles cargos por reposición (hasta el 20 %). Se recomienda asegurar los artículos con un valor superior a $ 600 antes del envío de la devolución.
Cualquier artículo de lujo de Marketplace Seller devuelto sin los materiales requeridos será rechazado para su devolución y no se emitirá un reembolso.
Los artículos de lujo dañados serán rechazados para su devolución y no se emitirá un reembolso. Los relojes y artículos de joyería desgastados, redimensionados o alterados pueden tener un cargo por reposición de hasta el 20% del precio de compra.
Dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la recepción de un artículo de lujo devuelto, el Vendedor del Mercado validará y certificará que el artículo se encuentra en las mismas condiciones en las que se envió originalmente al cliente.
Una vez validados, los reembolsos se procesan al modo de pago original del cliente en un plazo de hasta 10 días hábiles.
*Categorías de artículos de lujo: Ropa, zapatos y accesorios nuevos y de segunda mano (p. ej., pañuelos, gafas de sol, bolsos), joyas y relojes de más de $300, obras de arte, gemas y piedras preciosas sueltas, objetos coleccionables (por ej., monedas, sellos) y recuerdos.
Consejos para la compra/asesoramiento:
Para ayudar a evitar devoluciones y/o tarifas de reabastecimiento, a continuación se incluyen algunos consejos que debe seguir antes de ordenar un electrodoméstico grande:
Antes de aceptar la entrega, los productos de electrodomésticos principales (incluidos los electrodomésticos de refrigeración, lavadoras, secadoras, estufas, lavavajillas y algunos microondas) deben inspeccionarse en busca de defectos o daños. Si existen, notifique al conductor sobre los daños, solicite opciones y/o rechace la entrega sin cargo. Los descuentos por defectos/daños para los electrodomésticos de Walmart Marketplace están sujetos a la discreción del vendedor y se recomienda que los clientes rechacen la entrega por defectos/daños para evitar más complicaciones.
Un cliente puede iniciar una devolución de un electrodoméstico para obtener un reembolso completo dentro de los 2 días posteriores a la entrega aceptada.
Los electrodomésticos grandes no se pueden devolver en las tiendas Walmart. Inicie su devolución en la aplicación de Walmart o en línea en walmart.com/returns para programar la recogida por parte del transportista.
Electrodomésticos defectuosos o dañados:
Después de 2 días o 48 horas, las devoluciones están sujetas a las siguientes pautas:
Electrodomésticos instalados:
Excepciones:
Los artículos elegibles se pueden devolver para obtener un reembolso en efectivo/crédito o Tarjeta de Regalo únicamente si el cliente tiene un recibo que demuestre que el artículo no fue adquirido mediante los programas WIC o SNAP:
|Cliente
|con WIC
|con NAP
|sin WIC o SNAP
|
con recibo que demuestre la compra realizada
|
Artículo cambiado por el mismo artículo*
No está permitido un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo
|
El artículo puede reembolsarse a la cuenta EBT de SNAP o cambiarse por el mismo artículo.
No está permitido un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo.
|
Artículo devuelto para obtener un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo
|
sin recibo
|
Artículos elegibles para los programas WIC o SNAP
Artículo cambiado por el mismo artículo
No está permitido un reembolso en efectivo/tarjeta de crédito o de regalo
*El cliente debe tener documentación formal de la agencia WIC para que se permitan excepciones.
Un artículo elegible para el programa WIC es cualquier artículo enumerado en la lista aplicable de alimentos aprobados por el programa estatal WIC.
Un artículo adquirido mediante el programa WIC es cualquier artículo de la lista aplicable de alimentos aprobados por el programa estatal WIC comprado con un cupón para alimentos válido del programa WIC (p. ej.: cupón de WIC, tarjeta EBT, CVV de WIC, etc.).
La USDA define como artículo elegible para el programa SNAP cualquier alimento o producto alimenticio para consumo en el hogar. No incluye artículos específicos comprados con beneficios del programa SNAP.
Un artículo adquirido mediante el programa SNAP es cualquier artículo adquirido con un beneficio SNAP
Walmart se reserva el derecho de modificar los términos de esta política en cualquier momento. Se exige recibo con un número de transacción válido para recibir el reembolso sobre el impuesto a las ventas por artículos devueltos dentro del plazo permitido por ley en Connecticut, Massachusetts y Rhode Island.
Walmart se reserva el derecho a limitar o denegar las devoluciones o los intercambios, independientemente de que el cliente tenga o no un recibo. Todas las devoluciones sin recibo están sujetas a un proceso de verificación de reembolso. Todas las decisiones relacionadas con las devoluciones están sujetas a las leyes aplicables. El gerente de la tienda conserva la autoridad final para aceptar o rechazar cualquier artículo que sea elegible para devolución. Bajo ninguna circunstancia un gerente de la tienda puede aceptar la devolución de un artículo no elegible. Los gerentes de la tienda siempre pueden, a su criterio, rechazar la devolución de un artículo que consideren que presenta un posible riesgo para la salud o la seguridad de cualquier persona.
Walmart también se reserva el derecho de cerrar cuentas de Walmart.com, o cancelar o rechazar pedidos o devoluciones o reembolsos por violaciones o abuso de nuestra política de devoluciones, o cualquier actividad fraudulenta relacionada con las devoluciones.