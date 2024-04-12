Aviso de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Walmart Washington

Este aviso no es aplicable a ninguna información otra información personal que no sea información de salud del consumidor, en virtud de la Ley Mi Salud, Mis Datos de Washington. La información de salud del consumidor no incluye datos que se generen en razón de sus interacciones con nosotros, tales como navegación o compra, que no identifiquen su estado de salud. Por ejemplo, la búsqueda de productos de interés para la población general no generará información de salud. Los productos que se utilizan para higiene general (tales como crema dental o papel higiénico), preparación del hogar (como productos de primeros auxilios), productos deportivos (como pesas) y que no se utilicen para determinar una afección de salud específica (por ejemplo, podómetros) no darán lugar a información de salud del consumidor al realizar búsquedas o compras.





Asimismo, la información de salud del consumidor tampoco incluye datos disponibles públicamente, información de salud protegida en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), tal como los datos que se generan cuando usted visita Centros de Saluds de Walmart, Centros de la Visión de Walmart o Farmacias de Walmart; la información personal que se hubiera anonimizado tampoco constituye información de salud del consumidor. En la medida en que procesemos información anonimizada, mantendremos y usaremos la información en forma anonimizada y no intentaremos volver a identificarla, a menos que lo permita la ley pertinente.