Aviso de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Walmart Washington

Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés.
Aviso de cambios:
Este Aviso de Privacidad de Datos de Salud del Consumidor de Washington complementa la información del Aviso de Privacidad de Walmart. Se aplica únicamente a los consumidores de Washington que interactúan con nosotros en forma individual o familiar, y solo se aplica a la información personal definida como “datos de salud del consumidor” sujeta a la Ley Mi Salud, Mis Datos (My Health My Data Act) de Washington.
Este aviso describe qué tipo de información de la salud recopilamos, cómo lo hacemos y de qué manera la utilizamos, a quién la divulgamos y por qué, y las opciones que usted tiene respecto de nuestro uso o divulgación de su información de salud del consumidor. Este aviso solo se aplica a la información de salud del consumidor, que constituye un subconjunto de información personal que identifica su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. A continuación, se detallan algunos ejemplos de información de salud del consumidor.
Este aviso no es aplicable a ninguna información otra información personal que no sea información de salud del consumidor, en virtud de la Ley Mi Salud, Mis Datos de Washington. La información de salud del consumidor no incluye datos que se generen en razón de sus interacciones con nosotros, tales como navegación o compra, que no identifiquen su estado de salud. Por ejemplo, la búsqueda de productos de interés para la población general no generará información de salud. Los productos que se utilizan para higiene general (tales como crema dental o papel higiénico), preparación del hogar (como productos de primeros auxilios), productos deportivos (como pesas) y que no se utilicen para determinar una afección de salud específica (por ejemplo, podómetros) no darán lugar a información de salud del consumidor al realizar búsquedas o compras.
Asimismo, la información de salud del consumidor tampoco incluye datos disponibles públicamente, información de salud protegida en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), tal como los datos que se generan cuando usted visita Centros de Saluds de Walmart, Centros de la Visión de Walmart o Farmacias de Walmart; la información personal que se hubiera anonimizado tampoco constituye información de salud del consumidor. En la medida en que procesemos información anonimizada, mantendremos y usaremos la información en forma anonimizada y no intentaremos volver a identificarla, a menos que lo permita la ley pertinente.
Es posible que recopilemos o recibamos las categorías de información de salud del consumidor que se enumeran a continuación. No todas las categorías se recopilarán o recibirán para cada persona.
Es posible que obtengamos información de salud del consumidor de diferentes fuentes, tal como se describe en la sección Cómo Recopilamos la Información del Aviso de Privacidad de Walmart y según se establece a continuación:
Es posible que recopilemos y utilicemos información de salud del consumidor según se detalla a continuación:
Es posible que compartamos cada una de las categorías de información de salud del consumidor que se describen anteriormente. En particular, podemos compartir datos personales, incluida información de salud del consumidor, con su consentimiento, con el objeto de finalizar transacciones, o proporcionar productos o servicios que usted ha solicitado, y para los fines que se describen en el presente.
Podemos compartir información de salud del consumidor con socios comerciales, por ejemplo, quienes nos prestan servicios tecnológicos o de publicidad, socios del Marketplace de Walmart, agencias gubernamentales y entidades legales, y los compradores o sucesores de nuestros negocios o activos.
Es posible que compartamos información de salud del consumidor con nuestra familia de empresas, incluidas las siguientes afiliadas:
Walmart Inc.
Wal-Mart Stores East, LP
Wal-Mart Stores Arkansas, LLC
Wal-Mart Stores Louisiana, LLC
Wal-Mart Stores Texas, LLC
Sam’s West, Inc.
Sam’s East, Inc.
Wal-Mart Associates, Inc.
Walmart Claims Services, Inc.
MC Health MSO, LLC
Wal-Mart.com USA, LLC
Wal-Mart Stores East, LLC
Si usted es residente de Washington, puede tener derecho a (1) solicitar acceso a su información de salud del consumidor; (2) confirmar si hemos divulgado o vendido su información de salud del consumidor; (3) eliminar su información de salud del consumidor; o (4) retirar su consentimiento o autorización en relación con dicha información. Para presentar una solicitud al respecto, diríjase al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de ajustes de nuestra aplicación y seleccione el enlace “Request My Personal Information” (Solicitar mi Información Personal).
Puede apelar nuestra decisión con respecto a una solicitud que haya presentado ingresando a nuestra página de solicitud de privacidad.
Comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente o escriba a la Oficina de Privacidad de Walmart si tiene preguntas o comentarios sobre este aviso o sobre cómo manejamos su información personal. La dirección de la Oficina de Privacidad es la siguiente:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
