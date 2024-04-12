 
 
Logout
Logout
Home
Privacy & Security
Walmart Consumer Health Data Privacy Notices
Aviso de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Walmart Nevada

Aviso de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Walmart Nevada

Actualizado: 16 de febrero de 2026
Este Aviso también está disponible en inglés

Aviso de cambios:

  • Información actualizada de “Contáctenos”

Este Aviso de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Nevada complementa la información provista en el Aviso de Privacidad de Walmart. Se aplica exclusivamente a los consumidores en Nevada que interactúan con nosotros en carácter individual o familiar, y únicamente a la información personal que se define como “información de salud del consumidor” en virtud de la Ley de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Nevada.

Qué Abarca este Aviso de Privacidad

Este aviso describe qué tipo de información de la salud recopilamos, cómo lo hacemos y de qué manera la utilizamos, a quién la divulgamos y por qué, y las opciones que usted tiene respecto de nuestro uso o divulgación de su información de salud del consumidor. Este aviso solo se aplica a la información de salud del consumidor, que constituye un subconjunto de información personal que identifica su estado de salud física o mental pasado, presente o futuro. A continuación, se detallan algunos ejemplos de información de salud del consumidor.

Qué No Abarca este Aviso de Privacidad

Este aviso no es aplicable a ninguna información personal que no sea información de salud del consumidor, en virtud de la Ley de Privacidad de Información de Salud del Consumidor de Nevada. La información de salud del consumidor no incluye datos que se generen en razón de sus interacciones con nosotros, tales como navegación o compra, que no identifiquen su estado de salud. Por ejemplo, la búsqueda de productos de interés para la población general no generará información de salud. Los productos que se utilizan para higiene general (tales como crema dental o papel higiénico), preparación del hogar (como productos de primeros auxilios), productos deportivos (como pesas) y que no se utilicen para determinar una afección de salud específica (por ejemplo, podómetros) no darán lugar a información de salud del consumidor al realizar búsquedas o compras.


Asimismo, la información de salud del consumidor tampoco incluye datos disponibles públicamente, información de salud protegida en virtud de la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), tal como los datos que se generan cuando usted visita Centros de Salud de Walmart, Centros de la Visión de Walmart o Farmacias de Walmart; la información personal que se hubiera anonimizado tampoco constituye información de salud del consumidor. En la medida en que procesemos información anonimizada, mantendremos y usaremos la información en forma anonimizada y no intentaremos volver a identificarla, a menos que lo permita la ley pertinente.


Para los residentes de Nevada, la información de salud del consumidor no incluye información personal que no se utilice a fin de identificar su estado de salud. Por ejemplo, cuando compra productos de salud, recopilamos información personal para completar su transacción. Si no utilizamos esos datos para identificar su estado de salud, entonces no constituye información de salud del consumidor. De manera similar, la información personal que utilizamos para determinar sus hábitos o intereses de compra no constituirá información de salud del consumidor si no la empleamos para identificar su estado de salud.

Qué Categorías de Información de Salud del Consumidor Recopilamos

Es posible que recopilemos o recibamos las categorías de información de salud del consumidor que se enumeran a continuación. No todas las categorías se recopilarán o recibirán para cada persona.

  • Datos que identifiquen una afección de salud, tratamiento, enfermedad o diagnóstico, tales como la compra de audífonos o medicamentos que se administren para tratar un problema de salud identificable y sensible
  • Información que identifique un procedimiento médico o cirugía, tal como la compra de una prenda de compresión de uso posquirúrgico
  • Información que identifique la compra de medicamentos recetados, a menos que dicha información esté protegida en virtud de la ley HIPAA
  • Información que identifique funciones corporales, signos vitales o síntomas, como la compra de productos utilizados para abordar una función o síntoma identificables específicos
  • Mediciones de los datos que se detallan anteriormente
  • Información que identifique diagnósticos o pruebas de diagnóstico, tratamientos o medicación, tal como la compra de tiras de prueba de glucosa
  • Información de salud reproductiva o sexual, como la compra de accesorios de ayuda para la lactancia
  • Datos biométricos
  • Información que identifique una ubicación precisa, si dicha información pudiera indicar razonablemente un intento de adquirir o recibir servicios o suministros de salud
  • Información que identifique la intención de un individuo de obtener servicios de salud
  • Información derivada o que extrapolemos de datos que no constituyen información de salud del consumidor, y que posteriormente se utilice para vincular a un individuo con la información que se detalla más arriba

Cuáles Son las Categorías de Fuentes a Través de las Cuales Podemos Recopilar Información de Salud del Consumidor

Es posible que obtengamos información de salud del consumidor de diferentes fuentes, tal como se describe en la sección Cómo Recopilamos la Información del Aviso de Privacidad de Walmart y según se establece a continuación: 

  • a través suyo o de un miembro de su hogar;
  • a través de un dispositivo asociado con usted o con su hogar;
  • a través de tecnología en la tienda;
  • a través de otra compañía del grupo corporativo;
  • a través de otra solución u otro activo.

Cuáles Son los Fines para los Cuales Recopilamos su Información de Salud del Consumidor

Es posible que recopilemos y utilicemos información de salud del consumidor según se detalla a continuación:

  • Para ofrecerle productos y servicios que usted solicita, tal como mostrar los productos que incluye en su carro de compras en línea, completar su compra, proporcionar respuestas a sus búsquedas en línea, sugerir productos que pueden ser de su interés sobre la base de su historial de navegación, búsqueda o compras, y mostrarle su historial de compras pasadas para su referencia. Dependiendo de los ajustes de preferencias de comunicación que usted establezca, es posible que también le enviemos comunicaciones sobre sus solicitudes, tales como recordatorios a fin de completar su transacción para los elementos en su carro de compras o notificaciones de que un producto que buscó anteriormente está otra vez disponible.
  • A fin de satisfacer sus solicitudes, como brindarle una lista de productos disponibles para hacer nuevos pedidos, participar en servicios de suscripción o llevar a cabo actividades de servicios para clientes.
  • Para cumplir con nuestras funciones u obligaciones legales, como mantener y auditar el cumplimiento.
  • Con el objeto de ayudar a garantizar la seguridad e integridad de nuestros sistemas, incluida la detección y prevención de incidentes de seguridad.
  • Para detectar o prevenir comportamientos dañinos tales como robo de identidad, fraude, acoso o actividades engañosas, o actos ilegales en virtud de las leyes aplicables.
  • Para otros fines, con su consentimiento.

Qué Categorías de Información de Salud del Consumidor Compartimos

Es posible que compartamos cada una de las categorías de información de salud del consumidor que se describen anteriormente. En particular, podemos compartir datos personales, incluida información de salud del consumidor, con su consentimiento, con el objeto de finalizar transacciones, o proporcionar productos o servicios que usted ha solicitado, y para los fines que se describen en el presente.

Con Quién Compartimos su Información de Salud del Consumidor y Por Qué

Podemos compartir información de salud del consumidor con socios comerciales, por ejemplo, quienes nos prestan servicios tecnológicos o de publicidad, socios del Marketplace de Walmart, agencias gubernamentales y entidades legales, y los compradores o sucesores de nuestros negocios o activos.


Es posible que compartamos información de salud del consumidor con nuestra familia de empresas, incluidas las siguientes afiliadas:


Walmart Inc.

Wal-Mart Stores East, LP

Wal-Mart Stores Arkansas, LLC

Wal-Mart Stores Louisiana, LLC

Wal-Mart Stores Texas, LLC

Sam’s West, Inc.

Sam’s East, Inc.

Wal-Mart Associates, Inc.

Walmart Claims Services, Inc.

MC Health MSO, LLC

Wal-Mart.com USA, LLC

Wal-Mart Stores East, LLC


Asimismo, es posible que autoricemos a terceros a recopilar información de la salud del consumidor a lo largo del tiempo en nuestros sitios web y servicios móviles, y a través de otros sitios web o servicios móviles participantes.

Cómo Puede Ejercer sus Derechos de Información de la Salud del Consumidor en Nevada

Si usted es Residente de Nevada, puede tener derecho a (1) confirmar si hemos recopilado su información de la salud del consumidor; (2) confirmar si hemos divulgado o vendido su información de la salud del consumidor; (3) eliminar su información de la salud del consumidor; o (4) retirar su consentimiento o autorización en relación con dicha información. Para presentar una solicitud al respecto, diríjase al pie de página de nuestro sitio web o a la sección de ajustes de nuestra aplicación y seleccione el enlace “Request My Personal Information” (Solicitar mi Información Personal).

Cómo Presentar una Apelación

Puede apelar nuestra decisión con respecto a una solicitud que haya presentado ingresando a nuestra página de solicitud de privacidad.

Cómo Sabré si Cambia este Aviso de Privacidad

Le informaremos las actualizaciones importantes, pero consulte este aviso periódicamente para conocer los cambios. Publicaremos la fecha de entrada en vigor en la parte superior de este aviso.

 

Comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente o escriba a la Oficina de Privacidad de Walmart si tiene preguntas o comentarios sobre este aviso o sobre cómo manejamos su información personal. La dirección de la Oficina de Privacidad es la siguiente:

 

Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160

Click Here To Navigate
Close Navigation
Qué Abarca este Aviso de Privacidad
Qué No Abarca este Aviso de Privacidad
Qué Categorías de Información de Salud del Consumidor Recopilamos
Cuáles Son las Categorías de Fuentes a Través de las Cuales Podemos Recopilar Información de Salud del Consumidor
Cuáles Son los Fines para los Cuales Recopilamos su Información de Salud del Consumidor
Qué Categorías de Información de Salud del Consumidor Compartimos
Con Quién Compartimos su Información de Salud del Consumidor y Por Qué
Cómo Puede Ejercer sus Derechos de Información de la Salud del Consumidor en Nevada
Cómo Presentar una Apelación
Cómo Sabré si Cambia este Aviso de Privacidad
#f2f2f2
Stock pricing delayed by 20 minutes.
© 2026 Walmart Inc. All Rights Reserved.