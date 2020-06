Política de Privacidad para Visitantes

Esta política define cómo y por qué recopilamos, utilizamos, compartimos y protegemos la información personal de las personas que visitan nuestras oficinas corporativas. Esta política se aplica a las ubicaciones corporativas de Walmart Inc. y a nuestro grupo corporativo en los Estados Unidos.

Es posible que recopilemos las siguientes categorías de información personal. No todas las categorías se recopilan para todos los individuos:

Cómo Compartimos Su Información Personal Fuera de Nuestro Grupo Corporativo

Todas las categorías de información personal que recopilamos se comparten con otras compañías, incluso aquellas dentro del grupo corporativo de Walmart Inc., con fines comerciales. Podemos compartir su información personal en ciertas circunstancias, como para fines comerciales o cuando lo requiera la ley. Podemos compartir información personal sobre usted con los proveedores de servicio que nos ayudan con nuestras actividades comerciales. Les solicitamos a nuestros proveedores de servicio que mantengan su información personal de manera segura, y no les permitimos utilizar o compartir su información personal con fines que no sean proporcionar servicios en nuestro nombre.

Es posible que compartamos su información personal en otras circunstancias especiales, por ejemplo, si la ley establece que debemos compartir la información, o si creemos que hacerlo ayudará a proteger la seguridad, propiedad o derechos de Walmart, nuestros clientes, asociados u otras personas.

Categorías de Información Personal que Divulgamos a Cada Tipo de Terceros

Es posible que compartamos su información personal con determinadas categorías de terceros, según se describen a continuación.