Resumen de la Política de Privacidad para Postulantes de Walmart

Esta política se aplica a la información personal recopilada por Walmart Inc. y su grupo de compañías durante el proceso de reclutamiento y contratación. La información personal es aquella que permite identificar a una persona o que puede vincularse de manera razonable a información que identifica a una persona. La política se aplica a los sitios web y servicios móviles (es decir, aplicaciones (apps) móviles) para el grupo de compañías de Walmart Inc. donde se publica. Si se le ofrece y acepta un puesto en la compañía, esta información pasará a formar parte de su archivo de personal y su uso se regirá por las políticas y los procedimientos para asociados internos, y los términos de esta política ya no serán aplicables.

Nuestra política explica: