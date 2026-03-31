Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart (en ligne et en succursale)

En cas de contradiction entre les dispositions du présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels et les dispositions propres à telle ou telle des régions indiquées ci-dessus, les dispositions propres à la région en question prévalent.

La Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, l’Oregon, le Rhode Island, le Texas, le Tennessee, l’Utah et la Virginie se sont dotés d’une législation complète en matière de confidentialité des données. Selon l’État où vous résidez, vous pouvez exercer certains droits en matière de protection des renseignements personnels en accédant au pied de page de notre site Web ou à la section « Paramètres » de notre application et en sélectionnant « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».

Pour en savoir plus sur les droits en matière de protection des renseignements personnels qui vous sont conférés par votre État, consultez notre FAQ.

Les clients résidant dans les États qui exigent que les clients disposent d’un second moyen d’exercer les droits en matière de protection des renseignements personnels qui leur sont conférés par leur État peuvent le faire en appelant le 1-800-Walmart (1-800-925-6278) et en prononçant le mot « Privacy » (protection des renseignements personnels).

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez demander à :

Accéder à vos renseignements personnels. Vous pouvez être en droit d’obtenir vos renseignements personnels dans un format qui vous permet de transmettre ces données personnelles à une autre entité. Si vous résidez dans l’Oregon ou au Minnesota, vous pouvez recevoir un complément d’information concernant certaines divulgations que nous faisons à des tiers. Nous vous fournirons ce complément d’information dans notre réponse à votre demande d’accès.

Corriger vos renseignements personnels.

Supprimer vos renseignements personnels. Les demandes de suppression de renseignements personnels sont soumises à certaines exceptions, établies par le droit applicable.

Refuser le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicités ciblées.

Refuser la vente ou le partage de vos renseignements personnels.

Vous pouvez également utiliser l’outil Global Privacy Control (GPC) pour refuser le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicité ciblée ou encore de vente ou de partage de vos renseignements personnels. Si vous nous informez de vos préférences en matière de refus par l’intermédiaire de GPC, nous respecterons votre demande pour le navigateur qui nous transmet son signal. Si vous vous connectez à votre compte Walmart puis envoyez une demande de refus via GPC, ce refus s’appliquera à votre compte Walmart, y compris aux produits VIZIO OS liés à votre compte Walmart. Nos sites ne répondent pas aux autres signaux de type « ne pas effectuer de suivi ».

Lorsque nous recevrons un signal de GPC ou une demande de refus de vente ou de partage des renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées), nous affichons une notification pour vous indiquer que votre demande de refus a été acceptée. Le refus en question prend effet immédiatement et s’applique aux données recueillies lors de cette interaction. Pour les autres données conservées dans notre système, le traitement de votre demande de refus peut prendre jusqu’à 15 jours à compter de la réception de celle-ci.

Si vous vous connectez à vos produits VIZIO OS avec un compte Walmart pour lequel vous avez refusé la vente ou le partage de vos renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées), nous respecterons ce refus sur les appareils VIZIO OS associés à votre compte, à condition qu’ils disposent de la dernière version du micrologiciel prenant en charge cette fonctionnalité. Si nous détectons des produits VIZIO OS associés à votre compte qui ne permettent pas de respecter automatiquement votre choix de refus, vous recevrez une notification par courriel avec des instructions supplémentaires.

Si nous refusons de donner suite à une demande relative à la protection des renseignements personnels, selon votre lieu de résidence, vous pouvez faire appel de notre décision en vous rendant sur notre page consacrée aux demandes relatives à la protection des renseignements personnels, en entrant l’identifiant de votre demande de protection des renseignements personnels et votre code postal, ainsi qu’en sélectionnant l’option qui permet de faire appel de notre décision.

Vous pouvez exercer vos droits sans craindre de faire l’objet de représailles ou d’une quelconque discrimination. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, ne vous facturerons jamais de prix ou tarifs différents, ne vous fournirons pas un niveau de service ou qualité de biens différents, et n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différent pour les biens. Certains services ou programmes sur abonnement nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner, de sorte que le fait de donner suite à votre demande pourrait avoir une incidence sur les expériences liées à ces programmes ou services.

Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à des tiers ou traiter vos renseignements personnels à diverses fins, y compris à des fins de publicité ciblée. Ce type de divulgation peut être considéré comme une vente en vertu des lois de certains États relatives à la protection des renseignements personnels. Vous êtes en droit de refuser la vente ou le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicité ciblée, comme cela est indiqué ci-dessus.

Divulgations et avis supplémentaires relatifs à la protection des renseignements personnels – Californie :

Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels concernant la Californie

Consultez l’Annexe 1 pour en savoir plus sur les renseignements personnels qui sont vendus ou partagés et pour savoir s’ils sont ou non utilisés à des fins de publicité ciblée.

Comment vérifions-nous votre identité pour traiter vos demandes d’accès, de correction et de suppression?

Dans le cas où vous soumettez une demande de consultation, de correction ou de suppression de vos renseignements personnels, nous vérifions votre identité avant de divulguer les renseignements demandés. Pour ce faire, nous pouvons vous demander de vous connecter à votre compte ou de nous indiquer :

Prénom*, initiale du deuxième prénom, nom de famille*

Adresse*

Adresse électronique

Numéro de téléphone

* Champ obligatoire

Lorsque vous soumettez une demande, vous devez répondre à quelques questions vous concernant afin de nous aider à vérifier votre identité. Des services d’identification tiers peuvent nous aider à vérifier l’identité des utilisateurs afin de prévenir la divulgation de vos renseignements personnels à la suite de demandes frauduleuses. Il se peut que l’on vous demande de vous connecter à votre compte en ligne et d’effectuer une validation à l’aide d’un code d’accès. Si d’autres documents sont nécessaires pour vérifier votre identité, nous vous en informons directement.

Que passe-t-il si vous ne pouvez pas vérifier mon identité?

Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous vous en informons, et votre demande de consultation, de correction ou de suppression de vos renseignements personnels ne sera pas traitée. Toute demande peut être refusée si nous avons des motifs de croire qu’elle est frauduleuse.

Comment puis-je soumettre une demande par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé?

Dans certains États, vous pouvez demander à des mandataires autorisés d’exercer certains de vos droits à votre place. Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en votre nom, ce dernier peut soumettre des demandes à l’aide des mêmes liens que ceux indiqués ci-dessus. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à soumettre des demandes en votre nom. Il peut s’agir, par exemple, d’une procuration valide ou d’autres documents, y compris une lettre, portant votre signature (en tant que personne résidente de la Californie) et autorisant votre mandataire à soumettre des demandes en votre nom. Si cela est possible dans votre État, vous pouvez télécharger un modèle de lettre pour demander l’exercice d’un droit relatif à la protection des renseignements personnels. Les documents requis peuvent être téléversés au moment où vous soumettez votre demande sur notre site Web, ou nous être fournis dans les 10 jours ouvrables suivant ce moment. Si vous soumettez votre demande par téléphone, vous pouvez envoyer vos formulaires par courriel à globalprivacy@wal-mart.com avec pour objet « Agent autorisé ».

Canada

Énoncé relatif au marketing et à la publicité : Lorsque nous disposons des consentements appropriés ou conformément aux lois locales, nous et nos partenaires tiers de confiance chargés de l’analyse ou de la publicité utilisons des témoins, des pixels-espions, des outils d’analyse mobile, des identifiants publicitaires et d’autres mécanismes de suivi, pour suivre l’utilisation que vous faites de nos services. Là où c’est permis, lorsque vous utilisez nos sites Web ou nos applications, ces mécanismes de suivi peuvent automatiquement recueillir des renseignements tels que votre adresse IP, le type de navigateur et votre système d’exploitation, les pages Web que vous consultez, les liens sur lesquels vous cliquez; les produits et services que vous ajoutez au panier ou que vous achetez; la façon dont vous parcourez les services et la durée d’utilisation des services, ou des fonctions ou pages particulières des services; et l’adresse URL de référence, ou la page Web qui vous a conduit à notre site Web ou à notre application.

Vous pouvez désactiver les témoins non essentiels et les technologies de suivi similaires ou modifier vos préférences à tout moment en sélectionnant « Gérer les paramètres des témoins », accessible dans le pied de page de notre page d’accueil.

Lieu de traitement et transferts internationaux de renseignements personnels : Vos renseignements sont généralement stockés aux États-Unis, mais nous pouvons faire appel à des fournisseurs ou partenaires situés en dehors du pays. Par exemple, certains de nos systèmes informatiques, y compris nos sites Web, sont exploités par d’autres entreprises sous contrat qui exercent leurs activités dans d’autres territoires.

Il peut donc arriver que nous transférions des renseignements personnels au-delà des frontières internationales pour qu’ils soient traités par des sociétés affiliées de Walmart ou des tiers responsables de traiter des données en notre nom dans des pays et des territoires où le niveau de protection des données n’est pas le même que dans votre pays. Il est possible que nous traitions vos renseignements personnels dans d’autres juridictions, entre autres aux États-Unis et en Inde. C’est pourquoi nous avons mis en place des ententes de gestion des renseignements avec chaque société responsable du traitement de renseignements personnels pour Walmart. Ces ententes exigent que, lorsque vos renseignements personnels sont conservés ou traités, ils soient protégés selon les mêmes normes élevées que celles prévues dans votre pays.

Si la loi applicable l’exige, nous ne partagerons, ne transférerons et ne stockerons vos renseignements personnels en dehors de votre territoire que si nous avons obtenu votre consentement au préalable.

Exercice de vos droits à la protection des renseignements personnels au Canada : Selon votre juridiction, vous pourriez avoir le droit d’accéder à vos renseignements personnels recueillis ou utilisés par Walmart.com, de les mettre à jour et d’en corriger les inexactitudes. Vous pourriez également avoir le droit de retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par Walmart.com (sous réserve de restrictions légales et contractuelles).

Ces demandes seront traitées sous réserve des exceptions prévues par la législation applicable en matière de protection des renseignements personnels.

Accédez à vos renseignements personnels, corrigez-les ou supprimez-les, ou retirez votre consentement au traitement des données en vous rendant dans le pied de page de notre site Web ou dans la section des paramètres de notre application, puis en sélectionnant le lien « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».

en vous rendant dans le pied de page de notre site Web ou dans la section des paramètres de notre application, puis en sélectionnant le lien « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ». Mettez à jour vos renseignements personnels qui se trouvent dans votre profil Walmart.com en vous connectant à Mon compte. Veuillez vous reporter à Gérer mon profil pour obtenir des conseils sur la manière de gérer votre profil Walmart.

qui se trouvent dans votre profil Walmart.com en vous connectant à Mon compte. Veuillez vous reporter à Gérer mon profil pour obtenir des conseils sur la manière de gérer votre profil Walmart. Obtenez de l’information sur le traitement automatisé des renseignements personnels servant à rendre une décision en envoyant un courriel à globalprivacy@wal-mart.com.

Pour contribuer au respect de notre engagement envers vous, nous avons nommé un vice-président principal, Services financiers et conformité des technologies, qui supervise nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, ainsi que notre programme de conformité en matière de protection des renseignements personnels. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos politiques et nos pratiques relatives à vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection de la vie privée au globalprivacy@wal-mart.com en indiquant comme objet « Demande relative aux renseignements personnels (Canada) » ou par la poste tel que décrit dans le paragraphe « Nous joindre ».

Responsable du traitement des données : Wal-Mart.com USA, LLC, dont l’adresse est la suivante : 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Mexique

Responsable du traitement des données : Le responsable du traitement des données est Wal-Mart.com USA, LLC, dont l’adresse est la suivante : 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Si vous avez des questions concernant le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels ou nos pratiques en matière de confidentialité des données, vous pouvez nous envoyer un courriel à globalprivacy@wal-mart.com en indiquant comme objet « Demande relative aux données personnelles – Mexique » (Mexico Data Subject Request), ou nous écrire comme en suivant les consignes indiquées au paragraphe « Nous joindre ».

Droits en matière de protection des renseignements personnels : Vous pouvez bénéficier de droits en vertu de la législation applicable en matière de protection des données, y compris :

du droit d’accéder aux renseignements personnels que Walmart détient à votre sujet;

du droit d’obtenir la correction des renseignements personnels inexacts figurant dans les systèmes de Walmart;

du droit de demander la suppression de certains de vos renseignements personnels présents dans les systèmes de Walmart.

Vous pouvez exercer certains droits en matière de protection des renseignements personnels en accédant au pied de page de notre site Web ou à la section « Paramètres » de notre application et en sélectionnant « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».