Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart (en ligne et en succursale)

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Le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels décrit les renseignements personnels que nous recueillons, la manière dont nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels, à qui et les raisons pour lesquelles nous les divulguons, les mesures que nous prenons pour protéger vos renseignements personnels, ainsi que les choix qui s’offrent à vous concernant l’utilisation de vos renseignements personnels. Il couvre nos succursales Walmart situées aux États-Unis et à Porto Rico, ainsi que nos sites Web et nos applications et services mobiles où le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels est publié (les « sites »).
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels?
Les avis relatifs à nos activités spécialisées couvrent l’utilisation et le traitement des renseignements personnels liés à nos activités spécialisées comme les pharmacies Walmart et les centres de l’optique ainsi que les produits et services financiers que nous proposons directement ou en collaboration avec des partenaires commerciaux, de même que la vente à tempérament d’appareils mobiles.
Consultez le paragraphe « Quand cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique-t-il aux renseignements liés à VIZIO? » pour obtenir de l’information concernant votre utilisation des produits et services VIZIO OS.
Visitez notre site Web Privacy & Security (Confidentialité et sécurité) de l’entreprise pour accéder à des avis supplémentaires relatifs à la protection des renseignements personnels.
Nous pouvons recueillir ou recevoir les types de renseignements personnels listés ci-dessous, qui peuvent dépendre des produits ou services que vous utilisez ainsi que des paramètres de votre appareil et de votre compte. Nous ne recueillons ou ne recevons pas nécessairement tous ces types de renseignements personnels au sujet d’une personne donnée.
Nous utilisons les renseignements personnels pour vous fournir des produits et services ainsi que pour exploiter et améliorer notre entreprise. Nous pouvons par exemple utiliser les renseignements personnels aux fins suivantes :
Nous pouvons combiner et associer les renseignements personnels recueillis ou obtenus par déduction à votre sujet à partir de plusieurs sources en ligne et en succursale (y compris d’autres entreprises et services de la famille d’entreprises Walmart) afin de contribuer à l’atteinte des fins précitées.
Dans la mesure où nous traitons des renseignements anonymisés, nous nous engageons à les conserver et à les utiliser sous cette forme anonymisée et à ne pas tenter de les désanonymiser, sauf si le droit applicable le permet.
Nous utilisons à chacune des fins indiquées ci-dessus des renseignements susceptibles d’être considérés comme des renseignements personnels sensibles en vertu du droit applicable et pouvons en tirer des déductions au sujet des clients, que nous pouvons utiliser pour promouvoir certains produits ou services. Lorsque le droit applicable l’exige, Walmart ne traite ces renseignements personnels sensibles qu’avec votre consentement.
Nous pouvons obtenir et combiner des renseignements personnels issus de diverses sources ainsi que de différents types de technologies et appareils. Ces renseignements peuvent être recueillis à divers endroits, y compris dans nos succursales et en ligne, ainsi qu’auprès de tiers.
Renseignements personnels fournis directement par vous ou un membre de votre foyer
Quand vous nous rendez visite en succursale ou en ligne, vous pouvez nous communiquer divers types de renseignements personnels lorsque vous vous livrez aux activités suivantes :
Lorsque vous effectuez un achat ou utilisez nos services en succursale, comme ceux fournis par nos centres d’entretien automobile ou nos boulangeries, nous pouvons également vous demander votre numéro de téléphone et recueillir d’autres renseignements liés à votre transaction. Si vous choisissez de nous communiquer votre numéro de téléphone, nous pouvons l’associer et l’intégrer à votre compte Walmart ou aux autres renseignements personnels que nous détenons déjà à votre sujet, ainsi qu’aux renseignements liés à votre transaction. En plus d’utiliser ces renseignements de la manière décrite au paragraphe Comment utilisons-nous les renseignements personnels? ci-dessus, nous pouvons également les utiliser pour vous offrir une expérience Walmart encore plus personnalisée, y compris pour proposer des publicités en ligne, des recommandations de produits et des promotions sur mesure ainsi que pour améliorer celles-ci.
Renseignements personnels recueillis par des moyens automatisés
Nous recueillons des renseignements personnels vous concernant, comme les identifiants de vos appareils et vos identifiants en ligne, ainsi que des renseignements concernant vos activités sur Internet ou sur d’autres réseaux dans nos succursales ou en ligne, par exemple lorsque vous visitez nos sites Web, utilisez nos applications ou services mobiles (y compris l’activité sur des sites tiers lors de séances dans un navigateur intégré à l’application), ou encore lorsque vous cliquez sur des publicités ou des liens dans les courriels que vous recevez de notre part.
De plus, en fonction des paramètres de votre appareil et avec votre consentement, nous pouvons recueillir des données de géolocalisation précises. Vous pouvez contrôler notre capacité à faire ce qui précède en rajustant à tout moment les paramètres de partage de localisation sur votre appareil mobile. Vous pouvez également régler les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile pour désactiver le partage des données de localisation par Bluetooth.
Nous recueillons vos renseignements personnels au moyen des technologies que nous utilisons dans nos succursales et à l’extérieur de ceux-ci. Par exemple, nos terminaux de point de vente traitent les renseignements relatifs à votre carte de crédit lorsque vous effectuez un achat, et nous utilisons des caméras et des technologies automatisées dans nos succursales et sur les propriétés Walmart situées à l’extérieur de nos succursales à des fins de sécurité et opérationnelles. Ces caméras et technologies automatisées peuvent vous filmer quand vous passez à la caisse afin de contribuer à éviter les vols ou d’améliorer l’agencement de la succursale afin de mieux servir nos clients.
Des lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation peuvent également être utilisés sur nos propriétés, si le droit applicable le permet. Des renseignements personnels sont recueillis à partir des lecteurs en question afin d’assurer la sécurité, de prévenir les vols et les fraudes, d’aider au respect des règles concernant le stationnement et de contribuer à la sécurité des personnes et des biens. Consultez notre énoncé relatif à la protection des renseignements personnels issus des lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation pour en savoir plus.
Lorsque vous échangez avec le service à la clientèle, nous recueillons vos renseignements personnels à l’aide d’une technologie d’enregistrement des appels, conformément au droit applicable.
Nous recueillons également vos renseignements personnels à partir des produits et services VIZIO OS que vous connectez à votre compte Walmart, comme décrit dans le paragraphe « Quand cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique-t-il aux renseignements liés à VIZIO? » ci-dessous.
Renseignements personnels obtenus auprès d’autres entreprises membres de notre famille d’entreprises
Nous pouvons obtenir des renseignements personnels à votre sujet auprès des autres entreprises membres de notre famille d’entreprises, comme Sam’s Club.
Renseignements personnels obtenus auprès de sources tierces externes
Nous pouvons obtenir des renseignements personnels à votre sujet auprès d’autres sources pour nous aider à corriger ou à compléter nos dossiers, à améliorer la qualité ou la personnalisation de nos services, à rendre les publicités plus attrayantes et pertinentes, ainsi qu’à prévenir ou à déceler les fraudes. Nous pouvons également obtenir des renseignements sur vos appareils et votre navigation auprès de tiers, à des fins de marketing.
Nous pouvons divulguer tous les types de renseignements personnels décrits ci-dessus à certaines catégories de tiers, comme cela est précisé ci-dessous. Tous les types de renseignements personnels que nous recueillons peuvent être transmis à d’autres entreprises, y compris aux entreprises membres de notre famille d’entreprises, à des fins commerciales. Nous pouvons également divulguer vos renseignements personnels :
Aux entreprises membres de notre famille d’entreprises
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à d’autres entreprises de vente au détail ou non (comme Sam’s Club et One Finance) membres de votre famille d’entreprises afin qu’elles les utilisent conformément au présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels.
À d’autres entreprises
Nous pouvons divulguer des renseignements personnels aux entités indiquées ci-dessous, pour les raisons précisées ci-après. Dans les circonstances autres que celles décrites ci-dessous, lorsque le droit applicable l’exige, nous vous communiquerons un avis distinct ou demanderons votre consentement explicite.
Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales : Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à votre sujet aux fournisseurs chargés de fournir des services en notre nom. Ces fournisseurs comprennent, non exclusivement, les fournisseurs de services d’expédition, de facturation, de remboursement et de traitement des cartes de crédit, ainsi que les entreprises qui nous aident à améliorer nos produits et services.
Marché électronique de Walmart et autres entreprises en relation directe avec les clients : Nous travaillons avec un certain nombre d’entreprises qui vous fournissent directement des services, que ce soit par l’intermédiaire de notre Marché électronique ou dans le cadre de promotions comarquées ou autres. Dans le cas des programmes comarqués, nous pouvons recevoir une rémunération pour les activités comarquées. Lorsque nous partageons vos renseignements personnels avec ces entreprises, celles-ci n’ont pas le droit de les utiliser à d’autres fins que pour vous offrir leurs produits ou services.
Partenaires publicitaires, de marketing et technologiques associés : Nous travaillons avec divers partenaires publicitaires, de marketing et technologiques connexes afin de promouvoir nos produits auprès de vous et de fournir des services publicitaires à d’autres entreprises.
Remarque : Nous nous engageons à ne jamais divulguer à des tiers, aux fins de leurs activités de marketing, quelque donnée que ce soit relative au consentement à l’envoi de textos.
Fournisseurs de Walmart et autres tiers : Afin d’améliorer la pertinence et la fluidité de l’expérience de magasinage de nos clients, nous pouvons offrir des renseignements et des services connexes à des entreprises, y compris à celles qui nous fournissent des produits et services destinés à être proposés directement à nos clients tant en ligne que dans nos succursales. Ces renseignements ne permettent pas de vous identifier directement et sont obtenus en combinant des renseignements concernant les historiques d’achat de multiples clients. Walmart peut recevoir une rémunération pour ces renseignements.
Pour assurer le respect des exigences légales applicables ainsi que la protection de notre entreprise et d’autres entités
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels lorsque le droit applicable ou une procédure judiciaire l’exige, ou lorsque nous estimons que cela contribuera à protéger la sécurité, les biens ou les droits des personnes ou de Walmart. Voici des exemples :
En cas de transfert d’entreprise
Si nous prévoyons de procéder à une fusion ou encore à la vente ou à la restructuration de notre entreprise, nous pouvons divulguer vos renseignements personnels et ceux d’autres clients de Walmart dans le cadre d’un arrangement commercial. (Cela peut inclure le transfert de renseignements personnels dans le cadre de procédures d’insolvabilité ou de faillite.) Nous nous engageons à prendre des mesures raisonnables pour garantir le traitement de vos renseignements conformément au présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels.
Avec communication d’un avis distinct ou avec votre consentement
Dans les circonstances autres que celles décrites ci-dessus, nous nous engageons à vous communiquer un avis distinct ou à demander votre consentement explicite, comme l’exige le droit applicable, avant de divulguer vos renseignements personnels à l’extérieur de notre famille d’entreprises.
Les résidents canadiens doivent consulter l’alinéa relatif au Canada du paragraphe Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée pour obtenir de l’information sur la manière dont le marketing et les publicités ciblées par centres d’intérêt sont diffusés dans leur région.
Marketing
Pour les communications liées au marketing, nous respectons les normes suivantes :
Vous pouvez retirer votre consentement pour ne plus recevoir de communications liées au marketing. Veuillez nous communiquer directement vos préférences en matière de marketing :
Le traitement des demandes soumises par courriel peut prendre jusqu’à 10 jours. Le traitement des demandes relatives aux appels téléphoniques, aux textos, aux notifications poussées et à la divulgation de renseignements avec votre consentement peut prendre jusqu’à 30 jours. Si vous modifiez vos préférences en matière d’envois par la poste, cela peut prendre de 6 à 10 semaines avant que vous cessiez de recevoir de tels envois, car ceux-ci sont préparés plusieurs semaines à l’avance.
Quelles que soient vos préférences en matière de communications de marketing, nous pouvons toujours vous contacter à des fins transactionnelles ou informatives – par exemple à des fins de service à la clientèle, pour vous communiquer des rappels ou des avis concernant nos services, pour vous informer de rappels ou pour vous communiquer de l’information sur vos commandes.
De plus, les normes en matière de consentement décrites au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux offres de cartes de crédit Walmart comarquées fournies par l’intermédiaire d’institutions financières associées. Pour ne plus recevoir certaines offres de crédit présélectionnées provenant des agences d’évaluation du crédit participantes à l’échelle nationale, communiquez avec l’organisation Consumer Credit Reporting Industry au 1-888-567-8688 ou consultez le site www.optoutprescreen.com.
Publicités ciblées par centres d’intérêt
Les publicités ciblées par centres d’intérêt sont optimisées pour être plus efficaces grâce à des déductions à votre sujet. Walmart adhère aux principes d’autorégulation de la Digital Advertising Alliance (DAA) en matière de publicités ciblées par centres d’intérêt. Pour en savoir plus sur les publicités ciblées par centres d’intérêt, consultez le paragraphe Partenaires publicitaires, de marketing et technologiques associés ci-dessus. Pour rajuster vos préférences en matière de publicités ciblées par centres d’intérêt, suivez les instructions ci-dessous :
Pour refuser avec succès les publicités ciblées par centres d’intérêt, vous devez activer les témoins dans votre navigateur Web (consultez les instructions de votre navigateur pour obtenir de l’information sur les témoins et leur activation). Le refus de ces publicités ne s’applique qu’au navigateur Web alors utilisé sur votre ordinateur. Si vous utilisez plusieurs ordinateurs ou navigateurs Web, vous devez refuser ces publicités sur chacun d’eux. Si vous supprimez les témoins présents sur votre navigateur, vous devrez refuser à nouveau de recevoir des publicités ciblées par centres d’intérêt. Si vous avez choisi de ne plus voir de publicités basées sur vos centres d’intérêt sur Walmart.com et que vous souhaitez ne plus voir de publicités basées sur vos centres d’intérêt proposées par Walmart sur des sites autres que ceux de celle-ci, veuillez soumettre une nouvelle demande pour ne plus voir de telles publicités sur la page relative aux préférences en matière de publicité.
Vous pouvez utiliser l’outil Global Privacy Control (GPC) pour refuser la vente/le partage de vos renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées). Consultez le paragraphe Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée ci-dessous pour en savoir plus.
Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou les mettre à jour en procédant de la manière indiquée ci-dessous.
Vous pouvez également consulter ou mettre à jour tous les renseignements décrits dans la liste à puces ci-dessus en accédant au paragraphe Nous joindre ci-dessous et en indiquant, avec vos coordonnées, les renseignements que vous souhaitez consulter ou mettre à jour ainsi que les modifications que vous souhaitez voir apportées. Les consommateurs de certaines régions bénéficient de droits additionnels, indiqués au paragraphe Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée.
Que vous utilisiez nos sites Web ou nos services mobiles ou que vous vous rendiez dans nos succursales, nous mettons en œuvre des mesures de sécurité raisonnables en ce qui concerne vos renseignements personnels, notamment des mesures de protection physiques, administratives et techniques. Apprenez-en plus sur les mesures que vous pouvez prendre pour contribuer à préserver la sécurité de vos renseignements personnels.
Nous conservons vos renseignements personnels aussi longtemps que l’exige l’atteinte des fins indiquées dans le présent Énoncé sur la protection des renseignements personnels ou dans tout autre avis communiqué lors de leur collecte, et jamais plus longtemps que le temps maximal imposé ou autorisé par le droit applicable ou les politiques internes de Walmart. Nous disposons des renseignements personnels que nous recueillons conformément aux politiques et procédures de conservation de Walmart.
Calendrier de conservation des données biométriques : Walmart s’engage à détruire définitivement vos identifiants biométriques et vos données biométriques : (i) lors de l’atteinte de la fin à laquelle vos données biométriques ont été recueillies ou obtenues, (ii) une fois que 3 ans se sont écoulés depuis votre dernière interaction avec nous ou (iii) dès le moment où le droit applicable l’exige, selon la première de ces éventualités.
En règle générale, nos sites sont conçus pour le grand public et ne s’adressent pas aux enfants. Le terme « enfants » désigne les personnes âgées de moins de 13 ou 14 ans (selon la région). Nous ne recueillons pas sciemment de renseignements personnels auprès des enfants en ligne. Tout site Web ou service mobile de Walmart destiné aux enfants indique expressément qu’il recueille des renseignements auprès des enfants. Dans ces cas, un énoncé relatif à la protection des renseignements personnels distinct précisant les pratiques applicables à ces sites Web ou à ces services mobiles est affiché.
Veuillez communiquer avec nous si vous avez des inquiétudes concernant la collecte potentielle de renseignements relatifs à votre enfant.
VIZIO appartient à Walmart. Ce paragraphe explique quel énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique à votre utilisation des sites Web, applications mobiles, téléviseurs intelligents et autres appareils VIZIO qui exécutent le système d’exploitation VIZIO (« produits VIZIO OS ») et des services tels que WatchFree+, comptes VIZIO et VIZIOgram (« services VIZIO »), et décrit comment les données peuvent être échangées entre VIZIO et Walmart.
Vous pouvez également lier et combiner les données de visualisation, les données d’activité, les données des applications mobiles et les données de diffusion en continu (« données VIZIO OS ») de vos produits VIZIO OS avec l’information de votre compte Walmart. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée à tout moment en vous connectant à VIZIO.com/account avec votre compte Walmart. VIZIO conserve vos données VIZIO OS séparément de l’information sur votre compte Walmart, à moins et jusqu’à ce que vous choisissiez de les lier et de les combiner. Walmart mettra en place des mesures de protection administratives et techniques, y compris le chiffrement ou le hachage des identifiants, et limitera l’accès à vos données VIZIO OS au sein de Walmart uniquement au personnel raisonnablement nécessaire et dans la mesure nécessaire pour mener les activités décrites dans le Consentement à la combinaison des données VIZIO OS avec les données de votre compte Walmart.
Nous souhaitons améliorer votre expérience en ligne et vous permettre de découvrir plus facilement de nouveaux produits et services par l’intermédiaire de nos sites. Nous pouvons vous fournir des liens vers d’autres services en ligne (tels que des sites Web ou des plateformes de médias sociaux) ainsi que mettre à votre disposition des fonctionnalités de tiers comme des applications, des outils, des widgets et des plugiciels. Il se peut que nous possédions ou ne contrôlions pas ces services en ligne ou fonctionnalités de tiers, et nous ne sommes pas responsables des pratiques en matière de renseignements mises en œuvre par les tiers qui possèdent ou contrôlent ces services en ligne ou fonctionnalités. Dans certains cas, ces tiers exercent leurs activités indépendamment de nous, ce qui signifie que leurs pratiques en matière de protection des renseignements personnels ne sont pas couvertes par le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels. Nous vous recommandons de consulter les énoncés relatifs à la protection des renseignements personnels de ces tiers pour prendre connaissance de leurs pratiques en la matière, y compris de celles relatives aux renseignements personnels qu’ils peuvent recueillir à votre sujet.
En cas de contradiction entre les dispositions du présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels et les dispositions propres à telle ou telle des régions indiquées ci-dessus, les dispositions propres à la région en question prévalent.
La Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, l’Oregon, le Rhode Island, le Texas, le Tennessee, l’Utah et la Virginie se sont dotés d’une législation complète en matière de confidentialité des données. Selon l’État où vous résidez, vous pouvez exercer certains droits en matière de protection des renseignements personnels en accédant au pied de page de notre site Web ou à la section « Paramètres » de notre application et en sélectionnant « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».
Pour en savoir plus sur les droits en matière de protection des renseignements personnels qui vous sont conférés par votre État, consultez notre FAQ.
Les clients résidant dans les États qui exigent que les clients disposent d’un second moyen d’exercer les droits en matière de protection des renseignements personnels qui leur sont conférés par leur État peuvent le faire en appelant le 1-800-Walmart (1-800-925-6278) et en prononçant le mot « Privacy » (protection des renseignements personnels).
En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez demander à :
Vous pouvez également utiliser l’outil Global Privacy Control (GPC) pour refuser le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicité ciblée ou encore de vente ou de partage de vos renseignements personnels. Si vous nous informez de vos préférences en matière de refus par l’intermédiaire de GPC, nous respecterons votre demande pour le navigateur qui nous transmet son signal. Si vous vous connectez à votre compte Walmart puis envoyez une demande de refus via GPC, ce refus s’appliquera à votre compte Walmart, y compris aux produits VIZIO OS liés à votre compte Walmart. Nos sites ne répondent pas aux autres signaux de type « ne pas effectuer de suivi ».
Lorsque nous recevrons un signal de GPC ou une demande de refus de vente ou de partage des renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées), nous affichons une notification pour vous indiquer que votre demande de refus a été acceptée. Le refus en question prend effet immédiatement et s’applique aux données recueillies lors de cette interaction. Pour les autres données conservées dans notre système, le traitement de votre demande de refus peut prendre jusqu’à 15 jours à compter de la réception de celle-ci.
Si vous vous connectez à vos produits VIZIO OS avec un compte Walmart pour lequel vous avez refusé la vente ou le partage de vos renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées), nous respecterons ce refus sur les appareils VIZIO OS associés à votre compte, à condition qu’ils disposent de la dernière version du micrologiciel prenant en charge cette fonctionnalité. Si nous détectons des produits VIZIO OS associés à votre compte qui ne permettent pas de respecter automatiquement votre choix de refus, vous recevrez une notification par courriel avec des instructions supplémentaires.
Si nous refusons de donner suite à une demande relative à la protection des renseignements personnels, selon votre lieu de résidence, vous pouvez faire appel de notre décision en vous rendant sur notre page consacrée aux demandes relatives à la protection des renseignements personnels, en entrant l’identifiant de votre demande de protection des renseignements personnels et votre code postal, ainsi qu’en sélectionnant l’option qui permet de faire appel de notre décision.
Vous pouvez exercer vos droits sans craindre de faire l’objet de représailles ou d’une quelconque discrimination. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, ne vous facturerons jamais de prix ou tarifs différents, ne vous fournirons pas un niveau de service ou qualité de biens différents, et n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différent pour les biens. Certains services ou programmes sur abonnement nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner, de sorte que le fait de donner suite à votre demande pourrait avoir une incidence sur les expériences liées à ces programmes ou services.
Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à des tiers ou traiter vos renseignements personnels à diverses fins, y compris à des fins de publicité ciblée. Ce type de divulgation peut être considéré comme une vente en vertu des lois de certains États relatives à la protection des renseignements personnels. Vous êtes en droit de refuser la vente ou le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicité ciblée, comme cela est indiqué ci-dessus.
Divulgations et avis supplémentaires relatifs à la protection des renseignements personnels – Californie :
Comment vérifions-nous votre identité pour traiter vos demandes d’accès, de correction et de suppression?
Dans le cas où vous soumettez une demande de consultation, de correction ou de suppression de vos renseignements personnels, nous vérifions votre identité avant de divulguer les renseignements demandés. Pour ce faire, nous pouvons vous demander de vous connecter à votre compte ou de nous indiquer :
Prénom*, initiale du deuxième prénom, nom de famille*
Adresse*
Adresse électronique
Numéro de téléphone
* Champ obligatoire
Lorsque vous soumettez une demande, vous devez répondre à quelques questions vous concernant afin de nous aider à vérifier votre identité. Des services d’identification tiers peuvent nous aider à vérifier l’identité des utilisateurs afin de prévenir la divulgation de vos renseignements personnels à la suite de demandes frauduleuses. Il se peut que l’on vous demande de vous connecter à votre compte en ligne et d’effectuer une validation à l’aide d’un code d’accès. Si d’autres documents sont nécessaires pour vérifier votre identité, nous vous en informons directement.
Que passe-t-il si vous ne pouvez pas vérifier mon identité?
Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous vous en informons, et votre demande de consultation, de correction ou de suppression de vos renseignements personnels ne sera pas traitée. Toute demande peut être refusée si nous avons des motifs de croire qu’elle est frauduleuse.
Comment puis-je soumettre une demande par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé?
Dans certains États, vous pouvez demander à des mandataires autorisés d’exercer certains de vos droits à votre place. Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en votre nom, ce dernier peut soumettre des demandes à l’aide des mêmes liens que ceux indiqués ci-dessus. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à soumettre des demandes en votre nom. Il peut s’agir, par exemple, d’une procuration valide ou d’autres documents, y compris une lettre, portant votre signature (en tant que personne résidente de la Californie) et autorisant votre mandataire à soumettre des demandes en votre nom. Si cela est possible dans votre État, vous pouvez télécharger un modèle de lettre pour demander l’exercice d’un droit relatif à la protection des renseignements personnels. Les documents requis peuvent être téléversés au moment où vous soumettez votre demande sur notre site Web, ou nous être fournis dans les 10 jours ouvrables suivant ce moment. Si vous soumettez votre demande par téléphone, vous pouvez envoyer vos formulaires par courriel à globalprivacy@wal-mart.com avec pour objet « Agent autorisé ».
Énoncé relatif au marketing et à la publicité : Lorsque nous disposons des consentements appropriés ou conformément aux lois locales, nous et nos partenaires tiers de confiance chargés de l’analyse ou de la publicité utilisons des témoins, des pixels-espions, des outils d’analyse mobile, des identifiants publicitaires et d’autres mécanismes de suivi, pour suivre l’utilisation que vous faites de nos services. Là où c’est permis, lorsque vous utilisez nos sites Web ou nos applications, ces mécanismes de suivi peuvent automatiquement recueillir des renseignements tels que votre adresse IP, le type de navigateur et votre système d’exploitation, les pages Web que vous consultez, les liens sur lesquels vous cliquez; les produits et services que vous ajoutez au panier ou que vous achetez; la façon dont vous parcourez les services et la durée d’utilisation des services, ou des fonctions ou pages particulières des services; et l’adresse URL de référence, ou la page Web qui vous a conduit à notre site Web ou à notre application.
Vous pouvez désactiver les témoins non essentiels et les technologies de suivi similaires ou modifier vos préférences à tout moment en sélectionnant « Gérer les paramètres des témoins », accessible dans le pied de page de notre page d’accueil.
Lieu de traitement et transferts internationaux de renseignements personnels : Vos renseignements sont généralement stockés aux États-Unis, mais nous pouvons faire appel à des fournisseurs ou partenaires situés en dehors du pays. Par exemple, certains de nos systèmes informatiques, y compris nos sites Web, sont exploités par d’autres entreprises sous contrat qui exercent leurs activités dans d’autres territoires.
Il peut donc arriver que nous transférions des renseignements personnels au-delà des frontières internationales pour qu’ils soient traités par des sociétés affiliées de Walmart ou des tiers responsables de traiter des données en notre nom dans des pays et des territoires où le niveau de protection des données n’est pas le même que dans votre pays. Il est possible que nous traitions vos renseignements personnels dans d’autres juridictions, entre autres aux États-Unis et en Inde. C’est pourquoi nous avons mis en place des ententes de gestion des renseignements avec chaque société responsable du traitement de renseignements personnels pour Walmart. Ces ententes exigent que, lorsque vos renseignements personnels sont conservés ou traités, ils soient protégés selon les mêmes normes élevées que celles prévues dans votre pays.
Si la loi applicable l’exige, nous ne partagerons, ne transférerons et ne stockerons vos renseignements personnels en dehors de votre territoire que si nous avons obtenu votre consentement au préalable.
Exercice de vos droits à la protection des renseignements personnels au Canada : Selon votre juridiction, vous pourriez avoir le droit d’accéder à vos renseignements personnels recueillis ou utilisés par Walmart.com, de les mettre à jour et d’en corriger les inexactitudes. Vous pourriez également avoir le droit de retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par Walmart.com (sous réserve de restrictions légales et contractuelles).
Ces demandes seront traitées sous réserve des exceptions prévues par la législation applicable en matière de protection des renseignements personnels.
Pour contribuer au respect de notre engagement envers vous, nous avons nommé un vice-président principal, Services financiers et conformité des technologies, qui supervise nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, ainsi que notre programme de conformité en matière de protection des renseignements personnels. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos politiques et nos pratiques relatives à vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection de la vie privée au globalprivacy@wal-mart.com en indiquant comme objet « Demande relative aux renseignements personnels (Canada) » ou par la poste tel que décrit dans le paragraphe « Nous joindre ».
Responsable du traitement des données : Wal-Mart.com USA, LLC, dont l’adresse est la suivante : 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Responsable du traitement des données : Le responsable du traitement des données est Wal-Mart.com USA, LLC, dont l’adresse est la suivante : 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Si vous avez des questions concernant le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels ou nos pratiques en matière de confidentialité des données, vous pouvez nous envoyer un courriel à globalprivacy@wal-mart.com en indiquant comme objet « Demande relative aux données personnelles – Mexique » (Mexico Data Subject Request), ou nous écrire comme en suivant les consignes indiquées au paragraphe « Nous joindre ».
Droits en matière de protection des renseignements personnels : Vous pouvez bénéficier de droits en vertu de la législation applicable en matière de protection des données, y compris :
Vous pouvez exercer certains droits en matière de protection des renseignements personnels en accédant au pied de page de notre site Web ou à la section « Paramètres » de notre application et en sélectionnant « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».
Nous vous informerons des mises à jour importantes de celui-ci, mais veuillez consulter régulièrement notre Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels pour prendre connaissance des modifications apportées à celui-ci le cas échéant. La date de la dernière mise à jour de notre Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels sera toujours indiquée au début de celui-ci.
Pour communiquer avec l’équipe du service clientèle au sujet du présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels ou de la manière dont nous traitons vos renseignements personnels, rendez-vous sur notre page consacrée à la formulation de commentaires concernant nos succursales et notre entreprise, puis sélectionnez « Commentaires et questions concernant l’entreprise » (Company Feedback and Questions). Vous pouvez également nous écrire à l’adresse suivante :
Protection des renseignements personnels – Compagnie Walmart
Bureau de la protection des renseignements personnels, boîte postale 0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Les types de renseignements personnels indiqués au paragraphe « Quels renseignements personnels recueillons-nous? » sont utilisés à toutes les fins indiquées au paragraphe « Comment utilisons-nous les renseignements personnels? ». Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.
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Type de renseignements personnels
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Utilisés à des fins de publicité ciblée?
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Vendus à ou partagés avec
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Identifiants personnels de base
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Oui
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Identifiants d’appareils et en ligne
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Oui
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Renseignements relatifs à l’utilisation d’Internet et d’autres réseaux
|
Oui
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Renseignements de nature commerciale
|
Oui
|
|
Communications
|
Non
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Données démographiques
(Si vous consentez au traitement de vos renseignements personnels sensibles, conformément au droit applicable en matière de protection des renseignements personnels, vos renseignements personnels sensibles peuvent être traités aux fins indiquées lors de leur collecte, mais ne seront pas utilisés à des fins de publicité ciblée.)
|
Oui
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Renseignements d’ordre financier
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Non
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Données biométriques
|
Non
|
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Données de géolocalisation
|
Non
|
|
Renseignements de nature sensorielle
|
Non
|
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Renseignements relatifs aux antécédents
|
Non
|
|
Renseignements issus de déductions
|
Oui
|
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