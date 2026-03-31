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Privacy & Security
Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart (en ligne et en succursale)

Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart (en ligne et en succursale)

Mis à jour : 31 mars 2026

Cet Avis est offert en espagnol et en anglaise.

Avis concernant les modifications apportées

  • Modification du paragraphe « Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée ».

Que couvre le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels?

Le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels décrit les renseignements personnels que nous recueillons, la manière dont nous recueillons et utilisons vos renseignements personnels, à qui et les raisons pour lesquelles nous les divulguons, les mesures que nous prenons pour protéger vos renseignements personnels, ainsi que les choix qui s’offrent à vous concernant l’utilisation de vos renseignements personnels. Il couvre nos succursales Walmart situées aux États-Unis et à Porto Rico, ainsi que nos sites Web et nos applications et services mobiles où le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels est publié (les « sites »).

 

Qu’est-ce qui n’est pas couvert par le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels?

Les avis relatifs à nos activités spécialisées couvrent l’utilisation et le traitement des renseignements personnels liés à nos activités spécialisées comme les pharmacies Walmart et les centres de l’optique ainsi que les produits et services financiers que nous proposons directement ou en collaboration avec des partenaires commerciaux, de même que la vente à tempérament d’appareils mobiles.

 

Consultez le paragraphe « Quand cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique-t-il aux renseignements liés à VIZIO? » pour obtenir de l’information concernant votre utilisation des produits et services VIZIO OS.

 

Visitez notre site Web Privacy & Security (Confidentialité et sécurité) de l’entreprise pour accéder à des avis supplémentaires relatifs à la protection des renseignements personnels.

Quels renseignements personnels recueillons-nous?

Nous pouvons recueillir ou recevoir les types de renseignements personnels listés ci-dessous, qui peuvent dépendre des produits ou services que vous utilisez ainsi que des paramètres de votre appareil et de votre compte. Nous ne recueillons ou ne recevons pas nécessairement tous ces types de renseignements personnels au sujet d’une personne donnée.

  • Identifiants personnels de base, comme le nom, le numéro de téléphone, l’adresse de courriel, les identifiants délivrés par les gouvernements (numéros d’identité nationaux ou numéros de permis de conduire, par exemple), les signatures ainsi que les adresses physiques, de livraison et de facturation.
  • Identifiants d’appareils et en ligne, comme les renseignements relatifs à la connexion au compte, l’adresse MAC, l’adresse IP, les identifiants de témoins, les identifiants des publicités sur appareils mobiles, les renseignements liés aux médias sociaux et les identifiants des appareils VIZIO OS.
  • Renseignements concernant les activités sur Internet et sur les autres réseaux, comme les renseignements relatifs à vos activités de navigation ou de recherche ainsi qu’à vos interactions avec nos sites Web, nos applications mobiles, nos courriels ou nos publicités (comme vos habitudes de frappe au clavier, qui nous aident à déterminer si vous c’est bien vous, ou simplement un robot, qui interagissez avec nous).
  • Renseignements de nature commerciale, comme les renseignements relatifs à l’historique des achats et des transactions (produits ou services que vous avez achetés, loués ou retournés), les détails relatifs aux produits associés aux services que vous recevez de notre part ou par notre intermédiaire (comme la marque, le modèle, l’année, le kilométrage et le numéro d’identification du véhicule pour les services automobiles), les avis sur les produits, les renseignements relatifs aux voyages, aux vos vacances et aux participations à des concours.
  • Renseignements relatifs aux communications, comme le contenu des courriels, des textos, des messages, des interactions avec nos robots (assistants de clavardage propulsés par l’IA) ou encore des autres communications ainsi que les relevés d’appel et les données calendaires, lorsque Walmart participe à l’échange.
  • Données démographiques, comme l’âge, le sexe ou le genre, la nationalité, l’origine ethnique, la date de naissance, la situation familiale ou matrimoniale, le revenu du ménage, les renseignements relatifs aux études, à la profession et à l’emploi, les antécédents médicaux familiaux, le nombre d’enfants, le nombre de véhicules possédés, ainsi que les logiciels ou les actifs virtuels possédés.
  • Renseignements d’ordre financier, comme les numéros de carte de crédit ou de débit et les numéros de compte bancaire.
  • Données biométriques, comme l’empreinte vocale, les empreintes rétiniennes ou de l’iris, la morphologie faciale et les empreintes digitales ou palmaires.
  • Données de géolocalisation, comme les données relatives à l’emplacement de votre appareil, qui peuvent être imprécises (c’est-à-dire déduites de l’adresse IP de votre appareil), mais qui peuvent être précises si vous consentez à ce qu’elles le soient. Pour en savoir plus sur les données de géolocalisation précises, consultez le paragraphe Comment recueillons-nous les renseignements personnels? > Renseignements personnels recueillis par des moyens automatisés ci-dessous.
  • Renseignements de nature sensorielle, comme les renseignements sonores ou visuels et les autres renseignements de nature sensorielle tels que les photographies (par exemple pour les services d’essayage virtuel), ainsi que les enregistrements audio et vidéo.
  • Renseignements relatifs aux antécédents, comme les renseignements relatifs aux condamnations pénales.
  • Renseignements issus de déductions, concernant par exemple les préférences et caractéristiques individuelles. Cela peut inclure les renseignements déduits des habitudes et comportements d’achat, de l’intelligence et des aptitudes.

Comment utilisons-nous les renseignements personnels?

Nous utilisons les renseignements personnels pour vous fournir des produits et services ainsi que pour exploiter et améliorer notre entreprise. Nous pouvons par exemple utiliser les renseignements personnels aux fins suivantes :

  • La prestation de services, y compris la gestion ou la maintenance de comptes, le service à la clientèle, le traitement ou l’exécution de commandes et de transactions, la vérification des renseignements sur les clients, le traitement des paiements, l’offre de financement ou encore la prestation de services d’analyse, de services de stockage ou de services similaires.
  • La prestation de services publicitaires et de marketing, y compris la proposition de publicités ciblées.
  • La fourniture de renseignements et recommandations concernant les produits, en facilitant l’essayage virtuel grâce à la réalité augmentée.
  • La vérification et la surveillance des transactions et des engagements, y compris la conduite de vérifications concernant le nombre d’expositions à la publicité par visiteur unique, le positionnement et de la qualité des expositions à la publicité, ainsi que la conformité.
  • Des utilisations temporaires de courte durée liées, par exemple, à la publicité non personnalisée affichée dans le cadre de vos interactions avec nous.
  • La garantie de la sécurité et de l’intégrité, ainsi que la prévention de la fraude.
  • La conduite d’activités visant à vérifier ou à maintenir la qualité ou la sécurité de nos services ou appareils et à les améliorer, les mettre à niveau ou les perfectionner (entraînement de notre IA, par exemple).
  • Le débogage visant l’identification et la correction d’erreurs.
  • L’exécution d’analyses commerciales visant, par exemple, à établir des prévisions et à déterminer les points à améliorer sur le plan opérationnel.
  • La conduite d’activités de recherche et de développement, y compris d’activités de recherche interne visant le développement et la démonstration de technologies.
  • Le respect de nos obligations légales et la prise de mesures sur le plan judiciaire.
  • Nous ne procédons à aucun profilage aux fins des décisions ayant des effets juridiques ou similaires importants concernant les consommateurs.

Nous pouvons combiner et associer les renseignements personnels recueillis ou obtenus par déduction à votre sujet à partir de plusieurs sources en ligne et en succursale (y compris d’autres entreprises et services de la famille d’entreprises Walmart) afin de contribuer à l’atteinte des fins précitées.

 

Dans la mesure où nous traitons des renseignements anonymisés, nous nous engageons à les conserver et à les utiliser sous cette forme anonymisée et à ne pas tenter de les désanonymiser, sauf si le droit applicable le permet.

 

Nous utilisons à chacune des fins indiquées ci-dessus des renseignements susceptibles d’être considérés comme des renseignements personnels sensibles en vertu du droit applicable et pouvons en tirer des déductions au sujet des clients, que nous pouvons utiliser pour promouvoir certains produits ou services. Lorsque le droit applicable l’exige, Walmart ne traite ces renseignements personnels sensibles qu’avec votre consentement.

Comment recueillons-nous les renseignements personnels?

Nous pouvons obtenir et combiner des renseignements personnels issus de diverses sources ainsi que de différents types de technologies et appareils. Ces renseignements peuvent être recueillis à divers endroits, y compris dans nos succursales et en ligne, ainsi qu’auprès de tiers.

 

Renseignements personnels fournis directement par vous ou un membre de votre foyer

Quand vous nous rendez visite en succursale ou en ligne, vous pouvez nous communiquer divers types de renseignements personnels lorsque vous vous livrez aux activités suivantes :

  • Lorsque vous effectuez ou cherchez à effectuer une transaction en succursale ou en ligne, ou lorsque vous demandez à bénéficier d’un service pour lequel nous recueillons des renseignements (y compris lorsque nous y sommes tenus par le droit applicable, comme dans le cas de la vente d’alcool ou de la délivrance de permis de chasse ou de pêche).
  • Lorsque vous créez un compte sur l’un de nos sites Web ou dans le cadre de l’un de nos services mobiles.
  • Lorsque vous utilisez une liste de cadeaux ou créez une liste d’achats dans nos applications mobiles.
  • Lorsque vous participez à nos programmes, comme Walmart Pay ou Walmart+.
  • Lorsque vous faites appel au service à la clientèle ou communiquez avec nous.
  • Lorsque vous interagissez avec divers types de technologies, d’applications et de fonctionnalités, notamment nos robots de clavardage et notre fonctionnalité d’essayage virtuel.
  • Lorsque vous publiez une note, un avis ou tout autre contenu généré par l’utilisateur sur l’un de nos sites Web ou dans le cadre de l’un de nos services mobiles, ou encore publiez un avis ou un commentaire sur l’une de nos pages dans les médias sociaux.
  • Lorsque vous participez à un concours, à une promotion ou à un sondage.
  • Lorsque vous utilisez des fonctionnalités de nos sites Web ou de nos services mobiles qui nous permettent, avec votre consentement, d’accéder à la caméra, au microphone ou aux contacts de votre ordinateur ou de votre appareil mobile afin de vous fournir des fonctionnalités telles que la recherche vocale, la lecture de codes-barres pour la recherche en ligne ou l’exécution d’achats avec numérisation au moyen d’un appareil mobile, ou encore l’importation des contacts présents sur votre appareil mobile. Vous devez nous donner votre autorisation avant que nous puissions accéder à ces fonctionnalités, et vous pouvez à tout moment refuser de nous donner accès à celles-ci en modifiant les paramètres de votre appareil.
  • En plus de ce qui précède, et si cette fonctionnalité est offerte dans votre région, nous pouvons utiliser l’appareil photo de votre appareil pour vous fournir des services tels que l’essayage virtuel de vêtements, de lunettes et de maquillage. Vous avez la possibilité de consentir à la collecte et à l’utilisation de vos données biométriques lorsque l’expérience d’essayage virtuel l’exige, ou de refuser l’utilisation de ce service, avant que nous utilisions l’appareil photo de votre appareil aux fins suivantes :
    • Essai virtuel de vêtements. Votre photo sera traitée dans le but de vous montrer virtuellement ce que donne tel ou tel produit sur vous et de vous fournir des informations personnalisées sur les produits, et pourra également être utilisée pour améliorer et perfectionner cet outil.
    • Essai virtuel de lunettes. L’appareil photo de votre appareil utilise une technologie de reconnaissance faciale pour déterminer vos traits afin que nous puissions placer virtuellement des montures de lunettes sur l’image de votre visage. Pour ce faire, nous recueillons vos données biométriques. Toutes les données biométriques que nous recueillons auprès de vous sont supprimées dans les 48 heures suivant leur collecte et sont utilisées pour vous permettre de voir ce que donne sur vous telle ou telle monture de lunettes virtuelle. Nous ne vendons ni ne partageons aucune donnée biométrique recueillie par l’intermédiaire de notre service d’essayage virtuel de lunettes.
    • Essai virtuel de maquillage. L’appareil photo de votre appareil utilise une technologie de reconnaissance faciale pour déterminer vos traits afin que nous puissions virtuellement appliquer du maquillage sur l’image de votre visage. Les images créées grâce à l’essayage virtuel de maquillage ne sont pas enregistrées. Cette expérience nécessite le partage de vos mesures et images avec notre prestataire de services tiers, Perfect Corp.
  • Si vous utilisez l’assistant vocal de magasinage de Walmart présent dans l’application Walmart et que vous consentez à l’utilisation du microphone de votre appareil et de la reconnaissance vocale, Walmart a accès à votre microphone lorsque l’application Walmart est ouverte et procède à une écoute constante jusqu’à ce que vous prononciez les mots « Hey, Walmart » pour activer votre assistant. Walmart ne conserve aucun renseignement avant d’avoir entendu les mots « Hey, Walmart » et n’utilise les renseignements recueillis après les avoir entendus qu’à des fins limitées, telles que la fourniture du service concerné, le maintien de la qualité ou de la sécurité de celui-ci, l’atteinte d’autres fins commerciales internes, ou encore le respect de nos obligations légales ou en matière de conformité.

Lorsque vous effectuez un achat ou utilisez nos services en succursale, comme ceux fournis par nos centres d’entretien automobile ou nos boulangeries, nous pouvons également vous demander votre numéro de téléphone et recueillir d’autres renseignements liés à votre transaction. Si vous choisissez de nous communiquer votre numéro de téléphone, nous pouvons l’associer et l’intégrer à votre compte Walmart ou aux autres renseignements personnels que nous détenons déjà à votre sujet, ainsi qu’aux renseignements liés à votre transaction. En plus d’utiliser ces renseignements de la manière décrite au paragraphe Comment utilisons-nous les renseignements personnels? ci-dessus, nous pouvons également les utiliser pour vous offrir une expérience Walmart encore plus personnalisée, y compris pour proposer des publicités en ligne, des recommandations de produits et des promotions sur mesure ainsi que pour améliorer celles-ci.

 

Renseignements personnels recueillis par des moyens automatisés

Nous recueillons des renseignements personnels vous concernant, comme les identifiants de vos appareils et vos identifiants en ligne, ainsi que des renseignements concernant vos activités sur Internet ou sur d’autres réseaux dans nos succursales ou en ligne, par exemple lorsque vous visitez nos sites Web, utilisez nos applications ou services mobiles (y compris l’activité sur des sites tiers lors de séances dans un navigateur intégré à l’application), ou encore lorsque vous cliquez sur des publicités ou des liens dans les courriels que vous recevez de notre part.

 

De plus, en fonction des paramètres de votre appareil et avec votre consentement, nous pouvons recueillir des données de géolocalisation précises. Vous pouvez contrôler notre capacité à faire ce qui précède en rajustant à tout moment les paramètres de partage de localisation sur votre appareil mobile. Vous pouvez également régler les paramètres Bluetooth de votre appareil mobile pour désactiver le partage des données de localisation par Bluetooth.

  • Le signal GPS de votre appareil mobile nous permet de vous indiquer les succursales Walmart les plus proches de vous. Il nous permet également de savoir quand vous êtes sur le point d’arriver pour récupérer votre commande d’épicerie en ligne après votre enregistrement.
  • Nous pouvons être en mesure de connaître l’emplacement de votre appareil mobile dans nos succursales lorsque vous vous trouvez dans une succursale où nous fournissons un accès Wi-Fi gratuit, ou grâce à l’utilisation de la technologie Bluetooth. Nous pouvons utiliser la technologie Bluetooth dans nos succursales pour que nos services mobiles puissent vous présenter les produits offerts à proximité susceptibles de vous intéresser, pour vous aider à localiser plus facilement les produits dans nos succursales et pour vous guider dans nos succursales. 

Nous recueillons vos renseignements personnels au moyen des technologies que nous utilisons dans nos succursales et à l’extérieur de ceux-ci. Par exemple, nos terminaux de point de vente traitent les renseignements relatifs à votre carte de crédit lorsque vous effectuez un achat, et nous utilisons des caméras et des technologies automatisées dans nos succursales et sur les propriétés Walmart situées à l’extérieur de nos succursales à des fins de sécurité et opérationnelles. Ces caméras et technologies automatisées peuvent vous filmer quand vous passez à la caisse afin de contribuer à éviter les vols ou d’améliorer l’agencement de la succursale afin de mieux servir nos clients.

 

Des lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation peuvent également être utilisés sur nos propriétés, si le droit applicable le permet. Des renseignements personnels sont recueillis à partir des lecteurs en question afin d’assurer la sécurité, de prévenir les vols et les fraudes, d’aider au respect des règles concernant le stationnement et de contribuer à la sécurité des personnes et des biens. Consultez notre énoncé relatif à la protection des renseignements personnels issus des lecteurs automatiques de plaques d’immatriculation pour en savoir plus.

 

Lorsque vous échangez avec le service à la clientèle, nous recueillons vos renseignements personnels à l’aide d’une technologie d’enregistrement des appels, conformément au droit applicable.

 

Nous recueillons également vos renseignements personnels à partir des produits et services VIZIO OS que vous connectez à votre compte Walmart, comme décrit dans le paragraphe « Quand cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique-t-il aux renseignements liés à VIZIO? » ci-dessous.

 

Renseignements personnels obtenus auprès d’autres entreprises membres de notre famille d’entreprises

Nous pouvons obtenir des renseignements personnels à votre sujet auprès des autres entreprises membres de notre famille d’entreprises, comme Sam’s Club.

 

Renseignements personnels obtenus auprès de sources tierces externes

Nous pouvons obtenir des renseignements personnels à votre sujet auprès d’autres sources pour nous aider à corriger ou à compléter nos dossiers, à améliorer la qualité ou la personnalisation de nos services, à rendre les publicités plus attrayantes et pertinentes, ainsi qu’à prévenir ou à déceler les fraudes. Nous pouvons également obtenir des renseignements sur vos appareils et votre navigation auprès de tiers, à des fins de marketing.

À qui et pourquoi divulguons-nous les renseignements personnels?

Nous pouvons divulguer tous les types de renseignements personnels décrits ci-dessus à certaines catégories de tiers, comme cela est précisé ci-dessous. Tous les types de renseignements personnels que nous recueillons peuvent être transmis à d’autres entreprises, y compris aux entreprises membres de notre famille d’entreprises, à des fins commerciales. Nous pouvons également divulguer vos renseignements personnels :

 

Aux entreprises membres de notre famille d’entreprises

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à d’autres entreprises de vente au détail ou non (comme Sam’s Club et One Finance) membres de votre famille d’entreprises afin qu’elles les utilisent conformément au présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels.

 

À d’autres entreprises 

Nous pouvons divulguer des renseignements personnels aux entités indiquées ci-dessous, pour les raisons précisées ci-après. Dans les circonstances autres que celles décrites ci-dessous, lorsque le droit applicable l’exige, nous vous communiquerons un avis distinct ou demanderons votre consentement explicite.

 

Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales : Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à votre sujet aux fournisseurs chargés de fournir des services en notre nom. Ces fournisseurs comprennent, non exclusivement, les fournisseurs de services d’expédition, de facturation, de remboursement et de traitement des cartes de crédit, ainsi que les entreprises qui nous aident à améliorer nos produits et services.

 

Marché électronique de Walmart et autres entreprises en relation directe avec les clients : Nous travaillons avec un certain nombre d’entreprises qui vous fournissent directement des services, que ce soit par l’intermédiaire de notre Marché électronique ou dans le cadre de promotions comarquées ou autres. Dans le cas des programmes comarqués, nous pouvons recevoir une rémunération pour les activités comarquées. Lorsque nous partageons vos renseignements personnels avec ces entreprises, celles-ci n’ont pas le droit de les utiliser à d’autres fins que pour vous offrir leurs produits ou services.

 

Partenaires publicitaires, de marketing et technologiques associés : Nous travaillons avec divers partenaires publicitaires, de marketing et technologiques connexes afin de promouvoir nos produits auprès de vous et de fournir des services publicitaires à d’autres entreprises.

  • Annonceurs. Il s’agit d’entreprises qui publient des annonces par l’intermédiaire de nos services publicitaires. Les annonceurs peuvent utiliser des pixels, des scripts et/ou des témoins dans leurs publicités et sur leurs sites Web qui recueillent des renseignements vous concernant afin de les aider et de nous aider à comprendre comment vous réagissez à leurs publicités et quelles actions vous effectuez sur leurs sites Web après avoir cliqué sur leurs publicités. 
  • Éditeurs. Il s’agit d’entreprises qui exploitent les sites Web que vous visitez (journaux en ligne ou sites Web de divertissement, par exemple). Nous partageons des renseignements personnels avec les éditeurs pour nous aider à vous proposer des publicités sur leurs sites Web et à déterminer l’efficacité de ces publicités. 
  • Plateformes de médias sociaux. Nous partageons des renseignements personnels avec les plateformes de médias sociaux qui nous aident à vous proposer des publicités sur ces plateformes.
  • Fournisseurs de technologies publicitaires. Nous travaillons avec des entreprises qui utilisent des témoins, des pixels, des balises et des technologies similaires pour personnaliser les publicités que vous voyez au moyen des renseignements recueillis à votre sujet au fil du temps sur nos sites, ainsi que sur d’autres sites Web et dans le cadre d’autres services mobiles participants. Les fournisseurs de technologies publicitaires comprennent les serveurs publicitaires, les agences de publicité, les fournisseurs de technologies qui gèrent l’achat et la vente de médias, ainsi que les cabinets d’études. Pour en savoir plus sur vos choix en matière de publicités ciblées par centres d’intérêt, consultez l’alinéa « Préférences en matière de publicités ciblées par centres d’intérêt » du paragraphe Comment définir vos préférences? ci-dessous.
  • Fournisseurs de technologies de données. Nous travaillons avec des fournisseurs de technologies qui nous aident à gérer et à automatiser l’utilisation des données que nous recueillons (y compris les renseignements personnels). Ces entreprises comprennent, par exemple, les fournisseurs de technologies qui nous aident à automatiser nos services publicitaires et les entreprises de gestion des identités.
  • Fournisseurs de solutions de mesure et d’analyse. Ces fournisseurs comprennent, par exemple, les entreprises qui produisent des rapports agrégés sur le rendement de nos sites Web et sur l’efficacité de nos campagnes et services publicitaires. Pour en savoir plus sur Google Analytics, consultez https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr-CA.

Remarque : Nous nous engageons à ne jamais divulguer à des tiers, aux fins de leurs activités de marketing, quelque donnée que ce soit relative au consentement à l’envoi de textos.

 

Fournisseurs de Walmart et autres tiers : Afin d’améliorer la pertinence et la fluidité de l’expérience de magasinage de nos clients, nous pouvons offrir des renseignements et des services connexes à des entreprises, y compris à celles qui nous fournissent des produits et services destinés à être proposés directement à nos clients tant en ligne que dans nos succursales. Ces renseignements ne permettent pas de vous identifier directement et sont obtenus en combinant des renseignements concernant les historiques d’achat de multiples clients. Walmart peut recevoir une rémunération pour ces renseignements.

 

Pour assurer le respect des exigences légales applicables ainsi que la protection de notre entreprise et d’autres entités

Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels lorsque le droit applicable ou une procédure judiciaire l’exige, ou lorsque nous estimons que cela contribuera à protéger la sécurité, les biens ou les droits des personnes ou de Walmart. Voici des exemples :

  • protéger la santé ou de la sécurité des clients;
  • lutter contre la commission de crimes sur les propriétés de Walmart;
  • déceler et traiter les fraudes ou les risques financiers;
  • nous plier à une demande des forces de l’ordre, à un mandat de perquisition ou à toute autre demande légale;
  • nous plier aux exigences d’un tribunal ou d’un organisme d’enquête en cas de violation alléguée d’une entente ou du droit applicable;
  • contribuer à prévenir les fraudes et les activités criminelles.

En cas de transfert d’entreprise

Si nous prévoyons de procéder à une fusion ou encore à la vente ou à la restructuration de notre entreprise, nous pouvons divulguer vos renseignements personnels et ceux d’autres clients de Walmart dans le cadre d’un arrangement commercial. (Cela peut inclure le transfert de renseignements personnels dans le cadre de procédures d’insolvabilité ou de faillite.) Nous nous engageons à prendre des mesures raisonnables pour garantir le traitement de vos renseignements conformément au présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels.

 

Avec communication d’un avis distinct ou avec votre consentement

Dans les circonstances autres que celles décrites ci-dessus, nous nous engageons à vous communiquer un avis distinct ou à demander votre consentement explicite, comme l’exige le droit applicable, avant de divulguer vos renseignements personnels à l’extérieur de notre famille d’entreprises.

Comment définir vos préférences?

Les résidents canadiens doivent consulter l’alinéa relatif au Canada du paragraphe Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée pour obtenir de l’information sur la manière dont le marketing et les publicités ciblées par centres d’intérêt sont diffusés dans leur région.

 

Marketing

Pour les communications liées au marketing, nous respectons les normes suivantes :

  • Norme concernant l’acceptation des appels téléphoniques et textos automatisés, ainsi que la divulgation de renseignements personnels à des entreprises non membres de notre famille d’entreprises pour promouvoir leurs produits et services par du marketing direct. Cette norme exige que nous obtenions votre consentement préalable. 
  • Norme concernant le refus des courriels, des notifications poussées et des envois par la poste.

Vous pouvez retirer votre consentement pour ne plus recevoir de communications liées au marketing. Veuillez nous communiquer directement vos préférences en matière de marketing :

  • en visitant la page Préférences en matière de communications et alertes pour préciser vos préférences;
  • en accédant au paragraphe Nous joindre ci-dessous afin de nous indiquer les types de communications que vous souhaitez recevoir ou ne souhaitez pas recevoir, ainsi que vos coordonnées.

Le traitement des demandes soumises par courriel peut prendre jusqu’à 10 jours. Le traitement des demandes relatives aux appels téléphoniques, aux textos, aux notifications poussées et à la divulgation de renseignements avec votre consentement peut prendre jusqu’à 30 jours. Si vous modifiez vos préférences en matière d’envois par la poste, cela peut prendre de 6 à 10 semaines avant que vous cessiez de recevoir de tels envois, car ceux-ci sont préparés plusieurs semaines à l’avance.

 

Quelles que soient vos préférences en matière de communications de marketing, nous pouvons toujours vous contacter à des fins transactionnelles ou informatives – par exemple à des fins de service à la clientèle, pour vous communiquer des rappels ou des avis concernant nos services, pour vous informer de rappels ou pour vous communiquer de l’information sur vos commandes.

 

De plus, les normes en matière de consentement décrites au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux offres de cartes de crédit Walmart comarquées fournies par l’intermédiaire d’institutions financières associées. Pour ne plus recevoir certaines offres de crédit présélectionnées provenant des agences d’évaluation du crédit participantes à l’échelle nationale, communiquez avec l’organisation Consumer Credit Reporting Industry au 1-888-567-8688 ou consultez le site www.optoutprescreen.com.

 

Publicités ciblées par centres d’intérêt

Les publicités ciblées par centres d’intérêt sont optimisées pour être plus efficaces grâce à des déductions à votre sujet. Walmart adhère aux principes d’autorégulation de la Digital Advertising Alliance (DAA) en matière de publicités ciblées par centres d’intérêt. Pour en savoir plus sur les publicités ciblées par centres d’intérêt, consultez le paragraphe Partenaires publicitaires, de marketing et technologiques associés ci-dessus. Pour rajuster vos préférences en matière de publicités ciblées par centres d’intérêt, suivez les instructions ci-dessous :

  • Refus des publicités ciblées par centres d’intérêt proposées par l’intermédiaire de votre compte Walmart.com. Lorsque vous naviguez sur Walmart.com au moyen de votre navigateur Web ou que vous consultez des sites sur lesquels Walmart dispose d’espace publicitaire, il se peut que vous voyiez des publicités ciblées en fonction de vos centres d’intérêt. Vous pouvez choisir de ne plus voir ces publicités en modifiant vos paramètres relatifs à la publicité. Si vous choisissez de ne plus voir ces publicités, vous continuerez à voir des publicités sur Walmart.com, mais elles ne seront pas forcément axées sur vos centres d’intérêt.
  • Refus des publicités ciblées par centres d’intérêt sur votre appareil mobile. Les appareils mobiles offrent des options permettant d’accepter ou de refuser les publicités ciblées par centres d’intérêt. Pour en savoir plus, veuillez consulter les paramètres de votre mobile et les instructions fournies.
  • Refus des publicités ciblées par centres d’intérêt proposées par les groupes publicitaires. Vous pouvez refuser les publicités ciblées par centres d’intérêt proposées par les annonceurs membres de la National Advertising Initiative ou qui adhèrent aux principes d’autorégulation de la publicité comportementale en ligne de la Digital Advertising Alliance en cliquant sur les liens fournis.

Pour refuser avec succès les publicités ciblées par centres d’intérêt, vous devez activer les témoins dans votre navigateur Web (consultez les instructions de votre navigateur pour obtenir de l’information sur les témoins et leur activation). Le refus de ces publicités ne s’applique qu’au navigateur Web alors utilisé sur votre ordinateur. Si vous utilisez plusieurs ordinateurs ou navigateurs Web, vous devez refuser ces publicités sur chacun d’eux. Si vous supprimez les témoins présents sur votre navigateur, vous devrez refuser à nouveau de recevoir des publicités ciblées par centres d’intérêt. Si vous avez choisi de ne plus voir de publicités basées sur vos centres d’intérêt sur Walmart.com et que vous souhaitez ne plus voir de publicités basées sur vos centres d’intérêt proposées par Walmart sur des sites autres que ceux de celle-ci, veuillez soumettre une nouvelle demande pour ne plus voir de telles publicités sur la page relative aux préférences en matière de publicité.

 

Vous pouvez utiliser l’outil Global Privacy Control (GPC) pour refuser la vente/le partage de vos renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées). Consultez le paragraphe Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée ci-dessous pour en savoir plus.

Comment pouvez-vous accéder à vos renseignements personnels et les mettre à jour?

Vous pouvez accéder à vos renseignements personnels ou les mettre à jour en procédant de la manière indiquée ci-dessous.

  • Entrez et mettez à jour vos coordonnées et vos informations de paiement, ainsi que les coordonnées des destinataires de vos livraisons, en vous connectant à votre compte Walmart.
  • Pour modifier vos renseignements personnels liés à des services en particulier fournis par les partenaires commerciaux de Walmart ou les fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, accédez au paragraphe Nous joindre ci-dessous, et nous vous dirigerons vers le partenaire approprié.
  • Pour supprimer votre compte Walmart, accédez au paragraphe Nous joindre ci-dessous ou, dans nos applications mobiles, accédez à la section « Compte » de l’application Walmart et cliquez sur le lien « Supprimer le compte ».

Vous pouvez également consulter ou mettre à jour tous les renseignements décrits dans la liste à puces ci-dessus en accédant au paragraphe Nous joindre ci-dessous et en indiquant, avec vos coordonnées, les renseignements que vous souhaitez consulter ou mettre à jour ainsi que les modifications que vous souhaitez voir apportées. Les consommateurs de certaines régions bénéficient de droits additionnels, indiqués au paragraphe Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée.

Comment protégeons-nous vos renseignements personnels?

Que vous utilisiez nos sites Web ou nos services mobiles ou que vous vous rendiez dans nos succursales, nous mettons en œuvre des mesures de sécurité raisonnables en ce qui concerne vos renseignements personnels, notamment des mesures de protection physiques, administratives et techniques. Apprenez-en plus sur les mesures que vous pouvez prendre pour contribuer à préserver la sécurité de vos renseignements personnels.

Pendant combien de temps conservons-nous vos renseignements personnels?

Nous conservons vos renseignements personnels aussi longtemps que l’exige l’atteinte des fins indiquées dans le présent Énoncé sur la protection des renseignements personnels ou dans tout autre avis communiqué lors de leur collecte, et jamais plus longtemps que le temps maximal imposé ou autorisé par le droit applicable ou les politiques internes de Walmart. Nous disposons des renseignements personnels que nous recueillons conformément aux politiques et procédures de conservation de Walmart.

 

Calendrier de conservation des données biométriques : Walmart s’engage à détruire définitivement vos identifiants biométriques et vos données biométriques : (i) lors de l’atteinte de la fin à laquelle vos données biométriques ont été recueillies ou obtenues, (ii) une fois que 3 ans se sont écoulés depuis votre dernière interaction avec nous ou (iii) dès le moment où le droit applicable l’exige, selon la première de ces éventualités.

Comment Walmart protège-t-elle la vie privée des enfants en ligne?

En règle générale, nos sites sont conçus pour le grand public et ne s’adressent pas aux enfants. Le terme « enfants » désigne les personnes âgées de moins de 13 ou 14 ans (selon la région). Nous ne recueillons pas sciemment de renseignements personnels auprès des enfants en ligne. Tout site Web ou service mobile de Walmart destiné aux enfants indique expressément qu’il recueille des renseignements auprès des enfants. Dans ces cas, un énoncé relatif à la protection des renseignements personnels distinct précisant les pratiques applicables à ces sites Web ou à ces services mobiles est affiché.

 

Veuillez communiquer avec nous si vous avez des inquiétudes concernant la collecte potentielle de renseignements relatifs à votre enfant.

Quand cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique-t-il aux renseignements liés à VIZIO?

VIZIO appartient à Walmart. Ce paragraphe explique quel énoncé relatif à la protection des renseignements personnels s’applique à votre utilisation des sites Web, applications mobiles, téléviseurs intelligents et autres appareils VIZIO qui exécutent le système d’exploitation VIZIO (« produits VIZIO OS ») et des services tels que WatchFree+, comptes VIZIO et VIZIOgram (« services VIZIO »), et décrit comment les données peuvent être échangées entre VIZIO et Walmart.

 

  • Champ d’application de l’énoncé relatif à la protection des renseignements personnels de VIZIO : L’Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels de VIZIO régit les renseignements recueillis lors de votre utilisation des produits VIZIO OS et des services VIZIO et tout autre renseignement que VIZIO recueille à votre sujet comme décrit au début de cet énoncé.
    • Si vous ne vous connectez pas à votre produit VIZIO OS avec un compte Walmart ou si vous ne fusionnez pas votre compte VIZIO avec un compte Walmart, vos données seront conservées par VIZIO et traitées uniquement dans le cadre de l’énoncé relatif à la protection des renseignements personnels de VIZIO. (Elles ne seront pas associées à un compte Walmart).
    • Si vous vous connectez à votre produit VIZIO OS avec un compte Walmart, l’énoncé relatif à la protection des renseignements personnels de VIZIO continue de s’appliquer aux données que VIZIO détient à votre sujet. En outre, cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart s’applique également à certaines données que VIZIO fournit à Walmart, comme décrit ci-dessous.
  • Champ d’application de l’énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart : Si vous vous connectez à vos produits VIZIO OS avec un compte Walmart ou si vous fusionnez votre compte VIZIO avec un compte Walmart, VIZIO fournira à Walmart les données nécessaires pour permettre la connexion et l’utilisation des téléviseurs intelligents. Cela comprend des renseignements tels que vos coordonnées, vos informations de paiement, les détails de votre abonnement et l’information relative à l’authentification et à la sécurité de votre compte. Toutes les données fournies par VIZIO à Walmart seront utilisées de la façon décrite dans cet énoncé relatif à la protection des renseignements personnels des clients de Walmart.

Vous pouvez également lier et combiner les données de visualisation, les données d’activité, les données des applications mobiles et les données de diffusion en continu (« données VIZIO OS ») de vos produits VIZIO OS avec l’information de votre compte Walmart. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée à tout moment en vous connectant à VIZIO.com/account avec votre compte Walmart. VIZIO conserve vos données VIZIO OS séparément de l’information sur votre compte Walmart, à moins et jusqu’à ce que vous choisissiez de les lier et de les combiner. Walmart mettra en place des mesures de protection administratives et techniques, y compris le chiffrement ou le hachage des identifiants, et limitera l’accès à vos données VIZIO OS au sein de Walmart uniquement au personnel raisonnablement nécessaire et dans la mesure nécessaire pour mener les activités décrites dans le Consentement à la combinaison des données VIZIO OS avec les données de votre compte Walmart.

Liens vers des services et fonctionnalités de tiers

Nous souhaitons améliorer votre expérience en ligne et vous permettre de découvrir plus facilement de nouveaux produits et services par l’intermédiaire de nos sites. Nous pouvons vous fournir des liens vers d’autres services en ligne (tels que des sites Web ou des plateformes de médias sociaux) ainsi que mettre à votre disposition des fonctionnalités de tiers comme des applications, des outils, des widgets et des plugiciels. Il se peut que nous possédions ou ne contrôlions pas ces services en ligne ou fonctionnalités de tiers, et nous ne sommes pas responsables des pratiques en matière de renseignements mises en œuvre par les tiers qui possèdent ou contrôlent ces services en ligne ou fonctionnalités. Dans certains cas, ces tiers exercent leurs activités indépendamment de nous, ce qui signifie que leurs pratiques en matière de protection des renseignements personnels ne sont pas couvertes par le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels. Nous vous recommandons de consulter les énoncés relatifs à la protection des renseignements personnels de ces tiers pour prendre connaissance de leurs pratiques en la matière, y compris de celles relatives aux renseignements personnels qu’ils peuvent recueillir à votre sujet.

Divulgations et droits en matière de protection des renseignements personnels propres à une région donnée

En cas de contradiction entre les dispositions du présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels et les dispositions propres à telle ou telle des régions indiquées ci-dessus, les dispositions propres à la région en question prévalent.

États-Unis

La Californie, le Colorado, le Connecticut, le Delaware, l’Indiana, l’Iowa, le Kentucky, le Maryland, le Minnesota, le Montana, le Nebraska, le New Hampshire, le New Jersey, l’Oregon, le Rhode Island, le Texas, le Tennessee, l’Utah et la Virginie se sont dotés d’une législation complète en matière de confidentialité des données. Selon l’État où vous résidez, vous pouvez exercer certains droits en matière de protection des renseignements personnels en accédant au pied de page de notre site Web ou à la section « Paramètres » de notre application et en sélectionnant « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».

 

Pour en savoir plus sur les droits en matière de protection des renseignements personnels qui vous sont conférés par votre État, consultez notre FAQ.

 

Les clients résidant dans les États qui exigent que les clients disposent d’un second moyen d’exercer les droits en matière de protection des renseignements personnels qui leur sont conférés par leur État peuvent le faire en appelant le 1-800-Walmart (1-800-925-6278) et en prononçant le mot « Privacy » (protection des renseignements personnels).

 

En fonction de votre lieu de résidence, vous pouvez demander à :

  • Accéder à vos renseignements personnels. Vous pouvez être en droit d’obtenir vos renseignements personnels dans un format qui vous permet de transmettre ces données personnelles à une autre entité. Si vous résidez dans l’Oregon ou au Minnesota, vous pouvez recevoir un complément d’information concernant certaines divulgations que nous faisons à des tiers. Nous vous fournirons ce complément d’information dans notre réponse à votre demande d’accès.
  • Corriger vos renseignements personnels.
  • Supprimer vos renseignements personnels. Les demandes de suppression de renseignements personnels sont soumises à certaines exceptions, établies par le droit applicable.
  • Refuser le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicités ciblées.
  • Refuser la vente ou le partage de vos renseignements personnels.

Vous pouvez également utiliser l’outil Global Privacy Control (GPC) pour refuser le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicité ciblée ou encore de vente ou de partage de vos renseignements personnels. Si vous nous informez de vos préférences en matière de refus par l’intermédiaire de GPC, nous respecterons votre demande pour le navigateur qui nous transmet son signal. Si vous vous connectez à votre compte Walmart puis envoyez une demande de refus via GPC, ce refus s’appliquera à votre compte Walmart, y compris aux produits VIZIO OS liés à votre compte Walmart. Nos sites ne répondent pas aux autres signaux de type « ne pas effectuer de suivi ».

 

Lorsque nous recevrons un signal de GPC ou une demande de refus de vente ou de partage des renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées), nous affichons une notification pour vous indiquer que votre demande de refus a été acceptée. Le refus en question prend effet immédiatement et s’applique aux données recueillies lors de cette interaction. Pour les autres données conservées dans notre système, le traitement de votre demande de refus peut prendre jusqu’à 15 jours à compter de la réception de celle-ci.

 

Si vous vous connectez à vos produits VIZIO OS avec un compte Walmart pour lequel vous avez refusé la vente ou le partage de vos renseignements personnels (y compris à des fins de publicités ciblées), nous respecterons ce refus sur les appareils VIZIO OS associés à votre compte, à condition qu’ils disposent de la dernière version du micrologiciel prenant en charge cette fonctionnalité. Si nous détectons des produits VIZIO OS associés à votre compte qui ne permettent pas de respecter automatiquement votre choix de refus, vous recevrez une notification par courriel avec des instructions supplémentaires.

 

Si nous refusons de donner suite à une demande relative à la protection des renseignements personnels, selon votre lieu de résidence, vous pouvez faire appel de notre décision en vous rendant sur notre page consacrée aux demandes relatives à la protection des renseignements personnels, en entrant l’identifiant de votre demande de protection des renseignements personnels et votre code postal, ainsi qu’en sélectionnant l’option qui permet de faire appel de notre décision.

 

Vous pouvez exercer vos droits sans craindre de faire l’objet de représailles ou d’une quelconque discrimination. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, ne vous facturerons jamais de prix ou tarifs différents, ne vous fournirons pas un niveau de service ou qualité de biens différents, et n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différent pour les biens. Certains services ou programmes sur abonnement nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner, de sorte que le fait de donner suite à votre demande pourrait avoir une incidence sur les expériences liées à ces programmes ou services.

 

Nous pouvons divulguer des renseignements personnels à des tiers ou traiter vos renseignements personnels à diverses fins, y compris à des fins de publicité ciblée. Ce type de divulgation peut être considéré comme une vente en vertu des lois de certains États relatives à la protection des renseignements personnels. Vous êtes en droit de refuser la vente ou le traitement de vos renseignements personnels à des fins de publicité ciblée, comme cela est indiqué ci-dessus.

 

Divulgations et avis supplémentaires relatifs à la protection des renseignements personnels – Californie :

Comment vérifions-nous votre identité pour traiter vos demandes d’accès, de correction et de suppression?

Dans le cas où vous soumettez une demande de consultation, de correction ou de suppression de vos renseignements personnels, nous vérifions votre identité avant de divulguer les renseignements demandés. Pour ce faire, nous pouvons vous demander de vous connecter à votre compte ou de nous indiquer :

 

Prénom*, initiale du deuxième prénom, nom de famille*
Adresse*
Adresse électronique
Numéro de téléphone
* Champ obligatoire

 

Lorsque vous soumettez une demande, vous devez répondre à quelques questions vous concernant afin de nous aider à vérifier votre identité. Des services d’identification tiers peuvent nous aider à vérifier l’identité des utilisateurs afin de prévenir la divulgation de vos renseignements personnels à la suite de demandes frauduleuses. Il se peut que l’on vous demande de vous connecter à votre compte en ligne et d’effectuer une validation à l’aide d’un code d’accès. Si d’autres documents sont nécessaires pour vérifier votre identité, nous vous en informons directement.

 

Que passe-t-il si vous ne pouvez pas vérifier mon identité?

Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous vous en informons, et votre demande de consultation, de correction ou de suppression de vos renseignements personnels ne sera pas traitée. Toute demande peut être refusée si nous avons des motifs de croire qu’elle est frauduleuse.

 

Comment puis-je soumettre une demande par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé?

Dans certains États, vous pouvez demander à des mandataires autorisés d’exercer certains de vos droits à votre place. Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en votre nom, ce dernier peut soumettre des demandes à l’aide des mêmes liens que ceux indiqués ci-dessus. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à soumettre des demandes en votre nom. Il peut s’agir, par exemple, d’une procuration valide ou d’autres documents, y compris une lettre, portant votre signature (en tant que personne résidente de la Californie) et autorisant votre mandataire à soumettre des demandes en votre nom. Si cela est possible dans votre État, vous pouvez télécharger un modèle de lettre pour demander l’exercice d’un droit relatif à la protection des renseignements personnels. Les documents requis peuvent être téléversés au moment où vous soumettez votre demande sur notre site Web, ou nous être fournis dans les 10 jours ouvrables suivant ce moment. Si vous soumettez votre demande par téléphone, vous pouvez envoyer vos formulaires par courriel à globalprivacy@wal-mart.com avec pour objet « Agent autorisé ».

Canada

Énoncé relatif au marketing et à la publicité : Lorsque nous disposons des consentements appropriés ou conformément aux lois locales, nous et nos partenaires tiers de confiance chargés de l’analyse ou de la publicité utilisons des témoins, des pixels-espions, des outils d’analyse mobile, des identifiants publicitaires et d’autres mécanismes de suivi, pour suivre l’utilisation que vous faites de nos services. Là où c’est permis, lorsque vous utilisez nos sites Web ou nos applications, ces mécanismes de suivi peuvent automatiquement recueillir des renseignements tels que votre adresse IP, le type de navigateur et votre système d’exploitation, les pages Web que vous consultez, les liens sur lesquels vous cliquez; les produits et services que vous ajoutez au panier ou que vous achetez; la façon dont vous parcourez les services et la durée d’utilisation des services, ou des fonctions ou pages particulières des services; et l’adresse URL de référence, ou la page Web qui vous a conduit à notre site Web ou à notre application.

 

Vous pouvez désactiver les témoins non essentiels et les technologies de suivi similaires ou modifier vos préférences à tout moment en sélectionnant « Gérer les paramètres des témoins », accessible dans le pied de page de notre page d’accueil.

 

Lieu de traitement et transferts internationaux de renseignements personnels : Vos renseignements sont généralement stockés aux États-Unis, mais nous pouvons faire appel à des fournisseurs ou partenaires situés en dehors du pays. Par exemple, certains de nos systèmes informatiques, y compris nos sites Web, sont exploités par d’autres entreprises sous contrat qui exercent leurs activités dans d’autres territoires. 

 

Il peut donc arriver que nous transférions des renseignements personnels au-delà des frontières internationales pour qu’ils soient traités par des sociétés affiliées de Walmart ou des tiers responsables de traiter des données en notre nom dans des pays et des territoires où le niveau de protection des données n’est pas le même que dans votre pays. Il est possible que nous traitions vos renseignements personnels dans d’autres juridictions, entre autres aux États-Unis et en Inde. C’est pourquoi nous avons mis en place des ententes de gestion des renseignements avec chaque société responsable du traitement de renseignements personnels pour Walmart.  Ces ententes exigent que, lorsque vos renseignements personnels sont conservés ou traités, ils soient protégés selon les mêmes normes élevées que celles prévues dans votre pays. 

 

Si la loi applicable l’exige, nous ne partagerons, ne transférerons et ne stockerons vos renseignements personnels en dehors de votre territoire que si nous avons obtenu votre consentement au préalable.  

 

Exercice de vos droits à la protection des renseignements personnels au Canada : Selon votre juridiction, vous pourriez avoir le droit d’accéder à vos renseignements personnels recueillis ou utilisés par Walmart.com, de les mettre à jour et d’en corriger les inexactitudes. Vous pourriez également avoir le droit de retirer votre consentement à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de vos renseignements personnels par Walmart.com (sous réserve de restrictions légales et contractuelles).

 

Ces demandes seront traitées sous réserve des exceptions prévues par la législation applicable en matière de protection des renseignements personnels.

  • Accédez à vos renseignements personnels, corrigez-les ou supprimez-les, ou retirez votre consentement au traitement des données en vous rendant dans le pied de page de notre site Web ou dans la section des paramètres de notre application, puis en sélectionnant le lien « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».
  • Mettez à jour vos renseignements personnels qui se trouvent dans votre profil Walmart.com en vous connectant à Mon compte. Veuillez vous reporter à Gérer mon profil pour obtenir des conseils sur la manière de gérer votre profil Walmart.
  • Obtenez de l’information sur le traitement automatisé des renseignements personnels servant à rendre une décision en envoyant un courriel à globalprivacy@wal-mart.com.

Pour contribuer au respect de notre engagement envers vous, nous avons nommé un vice-président principal, Services financiers et conformité des technologies, qui supervise nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels, ainsi que notre programme de conformité en matière de protection des renseignements personnels. Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos politiques et nos pratiques relatives à vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec notre responsable de la protection de la vie privée au globalprivacy@wal-mart.com en indiquant comme objet « Demande relative aux renseignements personnels (Canada) » ou par la poste tel que décrit dans le paragraphe « Nous joindre ».

 

Responsable du traitement des données : Wal-Mart.com USA, LLC, dont l’adresse est la suivante : 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Mexique

Responsable du traitement des données : Le responsable du traitement des données est Wal-Mart.com USA, LLC, dont l’adresse est la suivante : 850 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Si vous avez des questions concernant le présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels ou nos pratiques en matière de confidentialité des données, vous pouvez nous envoyer un courriel à globalprivacy@wal-mart.com en indiquant comme objet « Demande relative aux données personnelles – Mexique » (Mexico Data Subject Request), ou nous écrire comme en suivant les consignes indiquées au paragraphe « Nous joindre ».

 

Droits en matière de protection des renseignements personnels : Vous pouvez bénéficier de droits en vertu de la législation applicable en matière de protection des données, y compris :

  • du droit d’accéder aux renseignements personnels que Walmart détient à votre sujet;
  • du droit d’obtenir la correction des renseignements personnels inexacts figurant dans les systèmes de Walmart;
  • du droit de demander la suppression de certains de vos renseignements personnels présents dans les systèmes de Walmart.

Vous pouvez exercer certains droits en matière de protection des renseignements personnels en accédant au pied de page de notre site Web ou à la section « Paramètres » de notre application et en sélectionnant « Vos choix en matière de protection des renseignements personnels ».

Comment va-t-on m’informer de la modification du présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels, le cas échéant?

Nous vous informerons des mises à jour importantes de celui-ci, mais veuillez consulter régulièrement notre Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels pour prendre connaissance des modifications apportées à celui-ci le cas échéant. La date de la dernière mise à jour de notre Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels sera toujours indiquée au début de celui-ci.

Nous joindre

Pour communiquer avec l’équipe du service clientèle au sujet du présent Énoncé relatif à la protection des renseignements personnels ou de la manière dont nous traitons vos renseignements personnels, rendez-vous sur notre page consacrée à la formulation de commentaires concernant nos succursales et notre entreprise, puis sélectionnez « Commentaires et questions concernant l’entreprise » (Company Feedback and Questions). Vous pouvez également nous écrire à l’adresse suivante :

 

Protection des renseignements personnels – Compagnie Walmart

Bureau de la protection des renseignements personnels, boîte postale 0160

811 Excellence Dr

Bentonville, AR 72716-0160

Annexe 1

Les types de renseignements personnels indiqués au paragraphe « Quels renseignements personnels recueillons-nous? » sont utilisés à toutes les fins indiquées au paragraphe « Comment utilisons-nous les renseignements personnels? ». Pour en savoir plus, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

 

Type de renseignements personnels

Utilisés à des fins de publicité ciblée?

Vendus à ou partagés avec

Identifiants personnels de base

Oui
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Identifiants d’appareils et en ligne

Oui
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Renseignements relatifs à l’utilisation d’Internet et d’autres réseaux

Oui
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Renseignements de nature commerciale

Oui
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent de données pour fournir des services à une entité Walmart (fournisseurs de services d’analyse, réseaux publicitaires, fournisseurs de services de stockage infonuagique, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Communications

Non
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Données démographiques

(Si vous consentez au traitement de vos renseignements personnels sensibles, conformément au droit applicable en matière de protection des renseignements personnels, vos renseignements personnels sensibles peuvent être traités aux fins indiquées lors de leur collecte, mais ne seront pas utilisés à des fins de publicité ciblée.)

Oui
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Renseignements d’ordre financier

Non
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Données biométriques

Non
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).

Données de géolocalisation

Non
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Renseignements de nature sensorielle

Non
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent des données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Renseignements relatifs aux antécédents

Non
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent de données pour fournir des services à une entité Walmart (réseaux publicitaires, vendeurs du Marché électronique, fournisseurs de services d’analyse, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.

Renseignements issus de déductions

Oui
  • Fournisseurs de services aux fins des activités commerciales, qui reçoivent de données pour fournir des services à une entité Walmart (fournisseurs de services d’analyse, fournisseurs de services de stockage infonuagique, etc.).
  • Partenaires commerciaux qui reçoivent des données pour leur propre usage en toute indépendance et non pour fournir des services à une entité Walmart.
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