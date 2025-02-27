Aviso de privacidad para proveedores de soluciones de mercado de Walmart

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Última actualización: 16 de febrero de 2026
Este Aviso está disponible en inglés.
Las actualizaciones incluyen lo siguiente:
En este Aviso, se describe cómo y por qué Walmart (denominado colectivamente “Walmart”, “nosotros”, “nos” o “nuestro” en este Aviso) recopila, usa, divulga, retiene y procesa de otro modo, y protege, información personal o información equivalente, que está protegida por las leyes de privacidad correspondientes, en relación con las negociaciones de Walmart con agencias proveedoras de soluciones, también denominadas socios de canal, y sus representantes que interactúan con las plataformas de comercio electrónico de Walmart (“Walmart Marketplace”). Este Aviso también explica los derechos que tienen las personas mencionadas anteriormente con respecto a nuestro procesamiento de su información personal. El controlador de datos es Walmart Inc., con domicilio en 811 Excellence Dr., Bentonville, Arkansas 72716-0160, Estados Unidos de América.
En caso de contradicciones entre las disposiciones descritas en este Aviso, prevalecerán las disposiciones de la sección pertinente específica del país.
La referencia a “usted” o “su” en este Aviso se refiere a las personas descritas anteriormente.
¿Qué No se Trata en Este Aviso de Privacidad?
Este Aviso no se aplica a ningún servicio, sitio web o aplicación que tenga su propio aviso de privacidad, como el Aviso de privacidad del vendedor del mercado global.
Podemos recopilar las siguientes categorías de información personal. No todas las categorías pueden ser recopiladas sobre cada persona:
Podemos procesar sus datos personales para los fines identificados a continuación, como cumplir con el contrato que hemos celebrado con usted y proporcionarle nuestros servicios, así como para llevar a cabo las transacciones en nuestra plataforma. Este procesamiento incluye los siguientes propósitos:
|
Propósito del procesamiento
|
Base para el procesamiento (cuando corresponda)
|
Podemos procesar su información cuando se postula como proveedor de soluciones o se convierte en un proveedor de soluciones verificado en Walmart Marketplace.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Crear y mantener la cuenta del proveedor de soluciones relevante y permitir y mantener el acceso del proveedor de soluciones a Walmart Marketplace, facilitar las transacciones con otros usuarios de nuestra plataforma, proporcionarle un historial de sus transacciones, servicios de autenticación, procesamiento de pagos u otros servicios que pueda solicitar y, en general, gestionar nuestra relación con usted.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Gestionar sus reclamaciones, quejas y otra comunicación.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Liquidar los pagos del proveedor de soluciones.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Informar y brindar capacitación y desarrollo al proveedor de soluciones.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Cumplir con solicitudes de servicios y proporcionar servicio al cliente.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Brindar servicios de administración y soporte de TI.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Realizar auditorías y supervisar transacciones y compromisos.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Llevar a cabo análisis comerciales, como análisis, proyecciones e identificación de áreas de mejora operativa, y desarrollar nuestro negocio.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Informar de mejoras en nuestros servicios, sistemas y procesos.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Mantener y actualizar nuestra funcionalidad operativa y técnica.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Responder a nuestras funciones u obligaciones legales y de cumplimiento, incluidos los requisitos y políticas externos e internos en relación con la gestión comercial, la seguridad, la auditoría, la contabilidad y el seguro.
|
El procesamiento es necesario para lo siguiente:
|
Hacer cumplir los derechos legales o defender o llevar a cabo procedimientos legales.
|
El procesamiento es necesario para lo siguiente:
|
Prestar servicios de publicidad y mercadotecnia a usted o al vendedor correspondiente. Administramos nuestras campañas de mercadotecnia y publicidad en relación con Walmart Marketplace, para obtener información de mercadotecnia y personalizar nuestra oferta de servicios.
|
Nuestro fundamento legal para el procesamiento es que usted (o la organización de vendedores pertinente, según corresponda) ha autorizado, contratado o dado su consentimiento (cuando se requiera según la ley vigente) para recibir comunicados de marketing o personalizados de nuestra parte.
|
Analizar cómo los proveedores de soluciones utilizan el Walmart Marketplace.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Enviar notificaciones de servicio relevantes a los proveedores de soluciones en relación con Walmart Marketplace.
|
El procesamiento es necesario para nuestros intereses legítimos en relación con lo siguiente:
|
Hacer cálculos de impuestos y cálculos relacionados con el programa de exención de impuestos.
|
El procesamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal a la que estamos sujetos.
Aviso previo al uso de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones: es posible que usemos tecnologías automatizadas que nos ayuden a tomar decisiones que podrían tener un impacto significativo en usted. Si implementamos esas tecnologías, se lo notificaremos y podrá ejercer cualquier derecho disponible para usted en virtud de la ley vigente.
Recopilamos información personal sobre usted de diversas formas. Puede ser:
Proporcionada directamente por usted
Puede proporcionarnos información personal de diversas maneras, como cuando se relaciona con nosotros para la verificación de proveedores de soluciones, la gestión de cuentas y la participación en encuestas o entrevistas voluntarias.
Recopilada a través de Medios Automatizados
Podemos recopilar automáticamente información personal de los dispositivos que usted (o un miembro de su hogar) utiliza para interactuar con Walmart Marketplace y de su interacción con los correos electrónicos que le enviamos. La información personal que recopilamos automáticamente puede incluir identificadores de dispositivos y en línea.
Cuando visita o interactúa con los sitios web de Walmart Marketplace, podemos obtener cierta información personal por medios automatizados, como cookies.
Obtenida de Otras Compañías Dentro de Nuestra Familia Corporativa
Podemos obtener su información personal de otra organización dentro de nuestra familia corporativa de empresas.
Obtenida de Fuentes Externas de Terceros
Como parte de nuestro proceso estándar de incorporación de proveedores de soluciones y con el fin de ayudar a controlar los riesgos de los proveedores de soluciones durante todo su ciclo de vida, podemos recibir información personal de fuentes externas, que incluyen lo siguiente:
Dentro de Nuestra Familia Corporativas de Compañías
Las categorías de información personal que recopilamos se pueden compartir con otras empresas, incluidas las de nuestra familia corporativa, para los fines descritos anteriormente.
Otras Compañías
Proveedores para operaciones comerciales: También podemos divulgar información personal a proveedores para operaciones comerciales con el fin de que nos presten servicios o nos ayuden con nuestras actividades comerciales. También podemos divulgar información personal a nuestros bancos, agencias de referencia de crédito, aseguradoras y corredores. Exigimos a nuestros proveedores de operaciones comerciales que mantengan segura su información personal, y no permitimos que nuestros proveedores de operaciones comerciales utilicen o divulguen su información personal para ningún otro fin que no sea la prestación de servicios en nuestro nombre.
Podemos anonimizar su información personal y divulgar la información agregada resultante que no lo identifique a usted o a un miembro de su hogar (directa o indirectamente) (“datos anonimizados”) a terceros para cualquier propósito, incluido el análisis de la industria y el análisis demográfico.
Organismos de Cumplimiento de la Ley, Tribunales y otros Organismos Jurídicos o Gubernamentales
También podemos proporcionar su información personal a terceros, como las fuerzas del orden público, tribunales u otros organismos legales o gubernamentales cuando la ley así lo exija cuando creamos que esto ayudará a proteger la seguridad, la propiedad o los derechos de Walmart, nuestros clientes, nuestros asociados u otras personas. También podemos compartir para responder a una solicitud de las fuerzas del orden público, una orden de registro u otra investigación legal válida, o para responder a un tribunal u otro organismo de investigación en el caso de un supuesto incumplimiento de un acuerdo o violación de la ley.
Además, su información personal puede divulgarse a autoridades reguladoras, por ejemplo, en respuesta a consultas sobre protección del consumidor.
Transferencias Comerciales
Si planeamos fusionar, vender o reorganizar nuestro negocio, podemos divulgar su información personal como parte del acuerdo comercial. (Esto también puede incluir transferencias de información personal realizadas en el marco de procedimientos de insolvencia o quiebra). Adoptaremos medidas razonables para ayudar a garantizar que su información personal se gestione de conformidad con el presente Aviso de Privacidad.
Categorías de información personal que divulgamos a terceros
Podemos divulgar su información personal a ciertas categorías de terceros, como se describe a continuación o como se indica de otro modo en este Aviso.
|
Categoría de tercero
|
Categorías de información personal divulgada
|
Motivo
|
Proveedores para operaciones comerciales
|
|
|
Consultores de investigación
|
|
|
Auditores
|
|
|
Asesores profesionales
|
|
|
Los que tienen o pueden adquirir el control o la propiedad de nuestro negocio
|
|
|
Proveedores potenciales y verificados del mercado y proveedores de soluciones que acceden al Foro de Proveedores
|
|
Tomamos medidas para asegurar que la información personal que recopilamos se procese de acuerdo con las disposiciones de este Aviso y los requisitos de las leyes de protección de datos vigentes para el sujeto de datos. Podemos procesar su información personal en otras jurisdicciones, incluidas, entre otras, Estados Unidos, Canadá, México, Chile e India.
Conservaremos su información personal el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con los fines para los que la recopilamos, según se establece en este Aviso de privacidad o en cualquier otro aviso proporcionado al momento de la recopilación, incluso con el fin de cumplir requisitos legales, normativos, fiscales, contables o de presentación de informes. Podemos conservar su información personal por un período más prolongado en caso de una queja, investigación o si creemos razonablemente que hay una posibilidad de litigio con respecto a nuestra relación con usted o la organización para la que trabaja. Sin embargo, no conservaremos su información durante más tiempo del requerido o permitido por la ley vigente o la política interna de Walmart. Disponemos de la información personal que recopilamos de conformidad con las políticas y procedimientos de retención de Walmart.
Utilizamos medidas razonables de seguridad de la información que cumplen con las leyes de protección de datos, incluidas salvaguardas físicas, administrativas y técnicas. Obtenga más información sobre las medidas que puede tomar para proteger la seguridad de su información personal.
Durante su interacción con Walmart Marketplace, es posible que se le presenten enlaces a sitios web, complementos y aplicaciones de terceros. Hacer clic en esos enlaces o habilitar esas conexiones puede permitir que terceros recopilen o divulguen información personal sobre usted. Es posible que no seamos propietarios ni controlemos los servicios en línea enlazados o las funciones de terceros, y no somos responsables de las prácticas de información de los terceros que tienen propiedad o control sobre ellos. En algunos casos, dichos terceros operan independientemente de nosotros, lo que significa que sus prácticas de privacidad no están contempladas en este Aviso. Le recomendamos que revise sus declaraciones de privacidad para conocer las prácticas de privacidad de terceros, incluidos los detalles sobre la información personal que pueden recopilar sobre usted.
Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley.
Para solicitar ejercer cualquiera de sus derechos de privacidad o apelar el resultado de una solicitud de datos, envíe un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de California” o llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278) y diga “Privacidad”.
Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación. No ofrecemos la opción de solicitar que dejemos de vender su información personal o compartirla para publicidad conductual de contexto cruzado porque no realizamos dicha venta o divulgación de la información personal de nuestros socios de canal. Puede solicitar:
No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.
Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación
Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que nos proporcione la siguiente información:
Nombre y apellido
Dirección
Dirección de correo electrónico
Número telefónico
Es posible que se le pida que complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.
¿Qué sucede si no pueden verificar mi identidad?
Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que no se tramiten sus solicitudes de acceso, petición o supresión de sus datos personales. Cualquier solicitud podrá ser denegada si tenemos motivos para creer que es fraudulenta.
¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado?
Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com.
Cantidad de solicitudes que cumplimos el año pasado
Para ver los datos sobre cuántas solicitudes recibimos el año pasado, haga clic en Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado.
Divulgaciones adicionales de la Ley de Privacidad del Consumidor de California
Ocasionalmente Walmart puede proporcionar compensación a cambio de su tiempo. Sin embargo, Walmart no proporciona incentivos financieros para la información personal de los proveedores de soluciones.
Walmart no vende ni comparte conscientemente (para publicidad conductual de contexto cruzado) la información personal de consumidores menores de 16 años.
Puede solicitarnos que:
Su solicitud debe ser lo suficientemente detallada como para permitirnos identificar los documentos u otros medios que contengan la información personal a la que desea acceder. Cuando recibamos su solicitud por escrito, es posible que debamos validar su identidad y el motivo de su solicitud. Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos de privacidad en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted en la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes.
Para su protección, solo cumplimos con las solicitudes de información personal asociadas a la dirección de correo electrónico que usted identifica en su solicitud, y es posible que debamos tomar otras medidas para verificar su identidad antes de tomar cualquier medida. Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que su solicitud de privacidad no se procese.
Cuando lo permita la ley, podemos cobrar una tarifa adecuada para cubrir los costos de responder a su solicitud. Estos cargos, si los hubiera, son razonables y generalmente se limitan al costo de transcripción, reproducción o transmisión.
Si realiza una solicitud, confirmaremos que hemos recibido su solicitud y le informaremos si necesitamos más información. Por lo general, cumplimos con su solicitud en el plazo de un mes, a menos que la solicitud sea particularmente compleja o que recibamos múltiples solicitudes de su parte. En estos casos, podemos extender el período de tiempo, pero siempre se lo informaremos. Tenga en cuenta que podemos rechazar su solicitud de privacidad cuando tengamos derecho a hacerlo en virtud de la ley vigente.
No le discriminaremos por ejercer sus derechos de privacidad. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que reciba un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar esas experiencias.
Si tiene alguna inquietud acerca de la forma en que abordamos su solicitud de privacidad, utilice esta herramienta para encontrar la organización correcta con la que comunicarse o comuníquese con el comisionado de privacidad provincial o federal correspondiente.
Los titulares de datos de Canadá pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Canadá”.
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Chile, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Los titulares de datos de Chile pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Chile”.
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Hong Kong, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Los titulares de datos de Hong Kong pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Hong Kong”.
Cuando rijan las leyes de protección de datos de India, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
También conserva ciertas responsabilidades por la información que usted proporciona y son las siguientes:
Los titulares de datos de India pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de India”.
Cuando rijan las leyes de protección de datos de México, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Cuando envíe su solicitud, recibirá una respuesta en 20 días hábiles. Si se la aprueba, se la procesará en un plazo de 15 días hábiles.
Cuando envíe su solicitud, debe adjuntar: copia de su identificación oficial; si actúa mediante su representante legal, debe adjuntar una copia del poder notarial en el que se lo designe a usted como representante legal y una copia de la identificación oficial.
Los titulares de datos de México pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de México”.
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Turquía, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Los titulares de datos de Turquía pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Turquía”.
Cuando rijan las leyes de protección de datos del Reino Unido o la UE, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Según se apliquen las leyes de protección de datos del Reino Unido o la UE, puede tener derecho a presentar una queja ante la Oficina del Comisario de Información (Information Commissioner’s Office, ICO), el regulador del Reino Unido para asuntos de protección de datos, o ante la autoridad supervisora de protección de datos en su jurisdicción. Sin embargo, siempre agradeceríamos tener la oportunidad de abordar sus inquietudes antes de que recurra a una autoridad supervisora. Los datos de contacto de la ICO están disponibles aquí. Para obtener una lista de las autoridades supervisoras de protección de datos del EEE y sus datos de contacto, consulte aquí.
Los titulares de datos del Reino Unido y del EEE pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones del Reino Unido y del EEE.
Cuando rijan las leyes de protección de datos de Vietnam, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):
Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación cuando debamos hacerlo por ley.
En virtud del Decreto, los ciudadanos vietnamitas también tienen ciertas obligaciones que se aplican a la información personal. Estas obligaciones incluyen:
¿Cuáles son los posibles daños que puede causar el procesamiento de datos? Respetamos la confianza que deposita en nosotros y la privacidad de la información que comparte, y utilizamos medidas razonables de seguridad de la información para proteger su información personal. Sin embargo, el procesamiento de datos personales supone riesgos, como la destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a datos personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo, que pueden provocar daños físicos, materiales o no materiales.
Los sujetos de datos de Vietnam pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Vietnam”.
Todos los demás sujetos de datos fuera de EE. UU. pueden comunicarse con nosotros a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones” o a la dirección que figura a continuación para ejercer sus derechos de privacidad correspondientes.
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Póngase en contacto con nuestro Equipo de Atención al Cliente o escriba a la Oficina de Privacidad de Walmart si tiene alguna pregunta o comentario sobre este Aviso o sobre cómo tratamos su información personal. La dirección de la Oficina de Privacidad es:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Solo para los sujetos de datos de la UE:
Nuestro representante local es CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB. Su dirección es la siguiente:
Walmart EU Privacy (MRN)
c/o CMS Hasche Sigle
Nymphenburger Strasse 12
80335 Múnich
Alemania
GDPR-Representative@cms-hs.com
Solo para los sujetos de datos de México:
Si tiene preguntas sobre este Aviso o nuestras prácticas de privacidad de datos, puede comunicarse con nosotros por correo postal a:
Nueva Walmart de México
S. de R.L. de C.V. Av. Nextengo No. 78
Colonia Santa Cruz Acayucan
Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02770, Ciudad de México
Solo para los sujetos de datos del Reino Unido:
Nuestro representante local es CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Puede comunicarse con esta persona por correo electrónico a WMTUKrep@cms-cmno.com.
