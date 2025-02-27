Aviso de privacidad para proveedores de soluciones de mercado de Walmart

California

Si reside en California, puede realizar determinadas solicitudes relativas a su información personal, y cumpliremos cada solicitud en la medida en que lo exija la ley.

Para solicitar ejercer cualquiera de sus derechos de privacidad o apelar el resultado de una solicitud de datos, envíe un correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de California” o llame al 1-800-Walmart (1-800-925-6278) y diga “Privacidad”.

Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación. No ofrecemos la opción de solicitar que dejemos de vender su información personal o compartirla para publicidad conductual de contexto cruzado porque no realizamos dicha venta o divulgación de la información personal de nuestros socios de canal. Puede solicitar:

Acceder a su información personal. Las solicitudes de acceso a su información personal pueden presentarse hasta dos veces en un periodo de doce meses consecutivos. En respuesta, le devolveremos las siguientes categorías de información, en la medida en que lo exija la ley: Las categorías de información personal que hemos recopilado sobre usted. Las categorías de fuentes de las que recopilamos su información personal. El propósito empresarial o comercial para recopilar, vender o compartir su información personal. Las categorías de terceros a los que revelamos información personal. Los datos personales concretos que hemos recopilado sobre usted. Una lista de las categorías de información personal que hemos vendido o compartido para publicidad comportamental de contexto cruzado, junto con las categorías de terceros a los que se la hemos vendido o con los que la hemos compartido para publicidad comportamental de contexto cruzado. Una lista de categorías de información personal que hemos revelado para un fin comercial, junto con las categorías de proveedores para operaciones comerciales y contratistas a los que se la hemos revelado.

Las solicitudes de acceso a su información personal pueden presentarse hasta dos veces en un periodo de doce meses consecutivos. En respuesta, le devolveremos las siguientes categorías de información, en la medida en que lo exija la ley: Corregir su información personal. Usted tiene derecho a solicitar que corrijamos la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted si dicha información es inexacta.

Usted tiene derecho a solicitar que corrijamos la información personal que hayamos podido recopilar sobre usted si dicha información es inexacta. Eliminar su información personal. Usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo exija la ley) que tengamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud y ordenaremos a nuestros proveedores de servicios que hagan lo mismo. La elección de eliminar su información personal puede afectar su capacidad para utilizar los sitios web y funciones en línea de Walmart Marketplace que requieran su información personal, incluido el cierre de su cuenta en línea.

Usted tiene derecho a solicitar que eliminemos su información personal. Una vez recibida la solicitud, eliminaremos de nuestros registros la información personal (en la medida en que lo exija la ley) que tengamos sobre usted a partir de la fecha de su solicitud y ordenaremos a nuestros proveedores de servicios que hagan lo mismo. La elección de eliminar su información personal puede afectar su capacidad para utilizar los sitios web y funciones en línea de Walmart Marketplace que requieran su información personal, incluido el cierre de su cuenta en línea. Limitar el uso o la divulgación de su información personal delicada. Si hemos procesado su solicitud para limitar el uso y la divulgación de su información personal delicada (sensitive personal information, SPI), puede confirmar su preferencia en la misma página en la que realizó la solicitud al seleccionar “Sus opciones de privacidad”.

Si hemos procesado su solicitud para limitar el uso y la divulgación de su información personal delicada (sensitive personal information, SPI), puede confirmar su preferencia en la misma página en la que realizó la solicitud al seleccionar “Sus opciones de privacidad”. Exclusión de la toma de decisiones automatizada.Usted tiene derecho a solicitar que no tomemos decisiones significativas sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones. Cuando empleamos estas tecnologías, puede optar por no participar en cualquier momento al seleccionar “Sus opciones de privacidad” y seguir las indicaciones que se proporcionen.

No tomaremos represalias en su contra por ejercer sus derechos. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que podría recibir un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios de afiliación requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar a esas experiencias.

Cómo verificamos su identidad para completar sus solicitudes de acceso, corrección y eliminación

Si solicita acceso a su información personal, incluidas las decisiones significativas que podamos haber tomado sobre usted con la ayuda de tecnologías automatizadas para la toma de decisiones, o la corrección o eliminación de su información personal, verificaremos su identidad antes de divulgar la información que se solicita. Para ello, es posible que le pidamos que nos proporcione la siguiente información:

Nombre y apellido

Dirección

Dirección de correo electrónico

Número telefónico

Es posible que se le pida que complete una validación de contraseña de un solo uso. En caso de que sea necesaria más documentación para verificar su identidad, se lo notificaremos directamente.

¿Qué sucede si no pueden verificar mi identidad?

Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que no se tramiten sus solicitudes de acceso, petición o supresión de sus datos personales. Cualquier solicitud podrá ser denegada si tenemos motivos para creer que es fraudulenta.

¿Cómo presento una solicitud utilizando un agente autorizado?

Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted (el residente en California) por la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes. Puede descargar un modelo de carta en el formulario de solicitud. La documentación puede cargarse en el momento de presentar la solicitud en nuestro sitio web o facilitárnosla hasta 10 días hábiles después. Si presenta su solicitud llamando por teléfono, puede enviar sus formularios por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com.

Cantidad de solicitudes que cumplimos el año pasado

Para ver los datos sobre cuántas solicitudes recibimos el año pasado, haga clic en Cuántas solicitudes de la Ley de Privacidad del Consumidor de California atendimos el año pasado.

Divulgaciones adicionales de la Ley de Privacidad del Consumidor de California

Ocasionalmente Walmart puede proporcionar compensación a cambio de su tiempo. Sin embargo, Walmart no proporciona incentivos financieros para la información personal de los proveedores de soluciones.

Walmart no vende ni comparte conscientemente (para publicidad conductual de contexto cruzado) la información personal de consumidores menores de 16 años.

Canadá

Puede solicitarnos que:

le proporcionemos acceso a una copia y a ciertos detalles relativos a la información personal que tenemos sobre usted;

eliminemos su información personal;

corrijamos su información personal inexacta;

dejemos de compartir/divulgar su información personal.

Su solicitud debe ser lo suficientemente detallada como para permitirnos identificar los documentos u otros medios que contengan la información personal a la que desea acceder. Cuando recibamos su solicitud por escrito, es posible que debamos validar su identidad y el motivo de su solicitud. Si desea que un agente autorizado ejerza sus derechos de privacidad en su nombre, puede utilizar los mismos enlaces descritos anteriormente para presentar solicitudes. Necesitamos documentación que demuestre la autoridad de su agente para presentar solicitudes en su nombre. Por ejemplo, un poder notarial válido u otra documentación, incluida una carta, firmada por usted en la que autoriza al agente a presentar sus solicitudes.

Para su protección, solo cumplimos con las solicitudes de información personal asociadas a la dirección de correo electrónico que usted identifica en su solicitud, y es posible que debamos tomar otras medidas para verificar su identidad antes de tomar cualquier medida. Si no podemos verificar su identidad, se lo notificaremos y es posible que su solicitud de privacidad no se procese.

Cuando lo permita la ley, podemos cobrar una tarifa adecuada para cubrir los costos de responder a su solicitud. Estos cargos, si los hubiera, son razonables y generalmente se limitan al costo de transcripción, reproducción o transmisión.

Si realiza una solicitud, confirmaremos que hemos recibido su solicitud y le informaremos si necesitamos más información. Por lo general, cumplimos con su solicitud en el plazo de un mes, a menos que la solicitud sea particularmente compleja o que recibamos múltiples solicitudes de su parte. En estos casos, podemos extender el período de tiempo, pero siempre se lo informaremos. Tenga en cuenta que podemos rechazar su solicitud de privacidad cuando tengamos derecho a hacerlo en virtud de la ley vigente.

No le discriminaremos por ejercer sus derechos de privacidad. No le denegaremos bienes o servicios, ni le cobraremos precios o tarifas diferentes, ni le proporcionaremos un nivel de servicio o una calidad de bienes diferentes, ni le sugeriremos que reciba un precio o un nivel de calidad diferentes por los bienes. Algunos programas o servicios requieren el uso de información personal para funcionar, por lo que el cumplimiento de su solicitud puede afectar esas experiencias.

Si tiene alguna inquietud acerca de la forma en que abordamos su solicitud de privacidad, utilice esta herramienta para encontrar la organización correcta con la que comunicarse o comuníquese con el comisionado de privacidad provincial o federal correspondiente.

Los titulares de datos de Canadá pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Canadá”.

Chile

Cuando rijan las leyes de protección de datos de Chile, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Proporcionarle acceso a una copia y a ciertos detalles relativos a la información personal que tenemos sobre usted.

Corregir su información personal inexacta.

Oponerse a cierto procesamiento de información personal que Walmart lleva a cabo sobre usted.

Revocar su consentimiento para el procesamiento de su información personal. Los proveedores de soluciones deben enviar esta solicitud por escrito a globalprivacy@wal-mart.com.

Solicitar que su información personal se elimine o no se procese para comunicaciones comerciales, ya sea de forma permanente o temporal.

Los titulares de datos de Chile pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Chile”.

Hong Kong

Cuando rijan las leyes de protección de datos de Hong Kong, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Acceso: Puede solicitar acceso a la información personal sobre usted que tenemos en nuestro poder y obtener una copia de esos datos.

Corrección: Si descubre que su información personal es inexacta, tiene derecho a solicitar la corrección de dicha información.

Borrado: Puede solicitar la eliminación de sus datos personales cuando ya no sean necesarios para el propósito para el cual se recopilaron.

Objeción: Tiene derecho a oponerse al uso de su información personal con fines de mercadotecnia directa.

Los titulares de datos de Hong Kong pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Hong Kong”.

India

Cuando rijan las leyes de protección de datos de India, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Solicitar información sobre cómo se procesan sus datos.

Pedir que se corrijan los datos inexactos o incompletos que proporcionó.

Solicitar que se eliminen sus datos si ya no son necesarios o si retira su consentimiento sujeto al cumplimiento de los requisitos clave en virtud de cualquier acuerdo que pueda tener con nosotros.

Retirar el consentimiento para el procesamiento de sus datos en cualquier momento.

Buscar una reparación por problemas relacionados con sus derechos y las obligaciones que nos puedan imponer en virtud de la ley vigente.

Nominar a alguien para que ejerza sus derechos si usted queda incapacitado.

Solicitar una copia de sus datos en un formato acordado con nosotros.

Objetar el procesamiento de sus datos para propósitos determinados o específicos sujetos al cumplimiento de los requisitos en virtud de cualquier acuerdo que pueda tener con nosotros.

También conserva ciertas responsabilidades por la información que usted proporciona y son las siguientes:

Debe proporcionar información personal auténtica y precisa al compartirla con nosotros.

Ha leído y comprendido con precisión el contenido de nuestro Aviso de privacidad y también el propósito para el cual se recopilan sus datos, y ha otorgado su consentimiento informado antes de compartir su información personal.

Si cree que sus datos se están procesando incorrectamente, puede presentar una queja ante nosotros o la Junta de Protección de Datos a través del mecanismo de reparación de quejas informado y establecido.

Al ejercer sus derechos, es posible que deba proporcionar una prueba de identidad adecuada para verificar su reclamación.

Los titulares de datos de India pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de India”.

México

Cuando rijan las leyes de protección de datos de México, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Acceder a la información personal que Walmart tiene sobre usted.

Corregir información personal inexacta en los sistemas de Walmart.

Solicitar la eliminación de parte de su información personal de los sistemas de Walmart.

Oponerse a cierto procesamiento de información personal que Walmart lleva a cabo sobre usted.

Retirar su consentimiento (esto puede afectar su relación con nosotros).

Limitar el consentimiento que ha proporcionado para el procesamiento de su información personal de acuerdo con la reglamentación de privacidad mexicana.

Cuando envíe su solicitud, recibirá una respuesta en 20 días hábiles. Si se la aprueba, se la procesará en un plazo de 15 días hábiles.

Cuando envíe su solicitud, debe adjuntar: copia de su identificación oficial; si actúa mediante su representante legal, debe adjuntar una copia del poder notarial en el que se lo designe a usted como representante legal y una copia de la identificación oficial.

Los titulares de datos de México pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de México”.

Turquía

Cuando rijan las leyes de protección de datos de Turquía, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Saber si su información personal se ha procesado.

Solicitar información sobre el procesamiento si su información personal se ha procesado.

Conocer el propósito del procesamiento de la información personal y si la información personal se utiliza de acuerdo con ese propósito.

Conocer a los terceros a los que se transfiere su información personal.

Solicitar la rectificación de información personal incompleta o inexacta.

Solicitar la eliminación de su información personal.

Solicitar informes sobre la corrección o eliminación de información personal transferida a terceros.

Objetar la ocurrencia de un resultado perjudicial para usted cuando se realiza a través del procesamiento automatizado exclusivo de información personal.

Solicitar compensación por los daños y perjuicios incurridos debido al procesamiento ilícito de información personal.

Los titulares de datos de Turquía pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Turquía”.

Reino Unido y EEE

Cuando rijan las leyes de protección de datos del Reino Unido o la UE, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Acceso: derecho a recibir una copia de su información personal.

Rectificación: derecho a solicitarnos que corrijamos cualquier error en su información personal.

Borrado (también conocido como derecho a ser olvidado): derecho a exigirnos que eliminemos su información personal en ciertas situaciones.

Restricción de procesamiento: derecho a exigirnos que restrinjamos el procesamiento de su información personal en determinadas circunstancias; p. ej., si cuestiona la precisión de los datos.

Portabilidad de datos: derecho a recibir la información personal que nos proporcionó, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina, o transmitir esos datos a un tercero, en ciertas situaciones.

Objeción: i) en cualquier momento durante el procesamiento de su información personal para mercadotecnia directa (incluida la elaboración de perfiles), y ii) en otras situaciones determinadas durante nuestro procesamiento continuo de su información personal; p. ej., el procesamiento realizado para los fines de nuestros intereses legítimos, a menos que haya motivos legítimos convincentes para que el procesamiento continúe o el procesamiento sea necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales.

No estar sujeto a la toma de decisiones individual automatizada: derecho a no estar sujeto a una decisión basada únicamente en el procesamiento automatizado (incluida la elaboración de perfiles) que tenga efectos legales sobre usted o efectos significativamente similares para usted.

Retiro del consentimiento: si nos ha otorgado un consentimiento para usar su información personal, tiene derecho a retirar ese consentimiento fácilmente en cualquier momento. Retirar el consentimiento no afectará la legalidad de nuestro uso de su información personal en función de ese consentimiento antes de que se retirara.

Según se apliquen las leyes de protección de datos del Reino Unido o la UE, puede tener derecho a presentar una queja ante la Oficina del Comisario de Información (Information Commissioner’s Office, ICO), el regulador del Reino Unido para asuntos de protección de datos, o ante la autoridad supervisora de protección de datos en su jurisdicción. Sin embargo, siempre agradeceríamos tener la oportunidad de abordar sus inquietudes antes de que recurra a una autoridad supervisora. Los datos de contacto de la ICO están disponibles aquí. Para obtener una lista de las autoridades supervisoras de protección de datos del EEE y sus datos de contacto, consulte aquí.

Los titulares de datos del Reino Unido y del EEE pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones del Reino Unido y del EEE.

Vietnam

Cuando rijan las leyes de protección de datos de Vietnam, usted tiene los siguientes derechos (sujetos a ciertas condiciones y limitaciones):

Acceder y corregir su información personal.

Retirar su consentimiento.

Solicitar la eliminación de su información personal.

Limitar el procesamiento de su información personal.

Recibir su información personal.

Objetar el procesamiento de su información personal.

Quejarse, denunciar o iniciar demandas.

Reclamar daños.

Ejercer la autodefensa.

Si no podemos satisfacer su solicitud total o parcialmente, le notificaremos los motivos de la denegación cuando debamos hacerlo por ley.

En virtud del Decreto, los ciudadanos vietnamitas también tienen ciertas obligaciones que se aplican a la información personal. Estas obligaciones incluyen:

La obligación de autoproteger su propia información personal y solicitar a otras organizaciones y personas relevantes que la protejan.

La obligación de respetar y proteger la información personal de los demás.

La obligación de proporcionar información personal de manera completa y precisa al otorgar su consentimiento para el procesamiento de información personal.

La obligación de participar en la propaganda y difusión de habilidades para la protección de la información personal.

La obligación de cumplir con la ley de protección de la información personal y participar en la prevención de violaciones de las regulaciones sobre protección de la información personal.

¿Cuáles son los posibles daños que puede causar el procesamiento de datos? Respetamos la confianza que deposita en nosotros y la privacidad de la información que comparte, y utilizamos medidas razonables de seguridad de la información para proteger su información personal. Sin embargo, el procesamiento de datos personales supone riesgos, como la destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, divulgación no autorizada o acceso a datos personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo, que pueden provocar daños físicos, materiales o no materiales.

Los sujetos de datos de Vietnam pueden enviar su solicitud para ejercer sus derechos de privacidad de datos por correo electrónico a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones de Vietnam”.

Otras regiones

Todos los demás sujetos de datos fuera de EE. UU. pueden comunicarse con nosotros a globalprivacy@wal-mart.com con el asunto “Solicitud de derechos de privacidad del proveedor de soluciones” o a la dirección que figura a continuación para ejercer sus derechos de privacidad correspondientes.

Walmart Corporate

Privacy Office, MS #0160

811 Excellence Dr

Bentonville, AR 72716-0160