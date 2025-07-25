Aviso de Privacidad de Diligencia Debida Anticorrupción Global de Walmart

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Las actualizaciones incluyen lo siguiente:
Walmart debe garantizar el cumplimiento de las leyes anticorrupción aplicables. Este Aviso de Privacidad describe los tipos de información personal y comercial que Walmart Inc. y las compañías de su grupo, subsidiarias y afiliadas (de aquí en adelante “Walmart”) recopilan como parte del proceso de diligencia debida anticorrupción, cómo podemos usar la información, protegerla y con quién podemos compartirla. Las divulgaciones de este Aviso de Privacidad complementan nuestros otros avisos de privacidad que pueden aplicarse a usted.
Walmart actuará como controlador de datos en relación con sus actividades de cumplimiento y recopilará la información requerida para los fines descritos en este Aviso, a menos que se indique lo contrario.
Antes de hacer ciertas donaciones o de utilizar los servicios de cualquier contratista o proveedor que se defina como tercero intermediario, Walmart realiza la diligencia debida, incluida la recopilación de información, cuyo propósito específico es:
1. evaluar los riesgos anticorrupción asociados con cada posible destinatario de la donación, contratista o proveedor (conocidos en conjunto como “Candidato”) para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, específicamente para determinar si un Candidato representa un riesgo de incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010 y la Ley de Prácticas Financieras Criminales del Reino Unido, cuando corresponda;
2. evaluar, seleccionar y aprobar o rechazar al Candidato;
3. comunicarse con los Candidatos;
4. donde se requiera, evaluar la idoneidad de los proveedores que brindan servicios especializados;
5. controlar el cumplimiento con el proceso anticorrupción del grupo Walmart; y
6. obtener consejo legal de asesores legales externos (cuando corresponda).
Para los Candidatos exitosos, estas verificaciones se actualizarán cada 2 años.
Esta diligencia debida incluirá:
1. Completar un cuestionario del Candidato que, cuando corresponde, requiere información como:
2. Búsquedas en Internet u otras fuentes públicas de información (como registros públicos de datos) y de una base de datos de terceros (Deloitte Financial Advisory Services LLP, [“Deloitte”] con domicilio en 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10112-0015, Estados Unidos de América).
En la medida en que se proporcione información personal sobre otro individuo en relación con este cuestionario, deberá asegurar que obtuvo el consentimiento por escrito de esa persona para que Walmart procese su información como se describe en este Aviso de Privacidad y acuerda mantener un registro de todos estos consentimientos y entregarlos según se soliciten.
La información recopilada de usted y otras fuentes se almacenará en nombre de Walmart en una base de datos electrónica provista por Deloitte. Esta base de datos está alojada en los Estados Unidos. También es posible que Deloitte utilice la información de contacto y comercial recopilada de usted para actualizar su base de datos de negocios global. La información que mantiene Deloitte como parte de su base de datos de negocios global es responsabilidad de Deloitte como controlador de datos y está sujeta a su Aviso de Privacidad.
3. Fundamentos Legales para el Procesamiento de Información Personal
Es posible que compartamos la información que nos proporciona con nuestras afiliadas de Walmart nacionales e internacionales para los fines que se describen más arriba. También compartimos esta información con Deloitte para que puedan proporcionar datos comerciales sobre las organizaciones a los equipos anticorrupción de Walmart para informar la evaluación de diligencia debida. Walmart contratará a Deloitte para completar las búsquedas de Candidatos mediante el uso de su base de datos de negocios global.
Además de Deloitte, es posible que también compartamos la información que proporcione con terceros que realizan servicios para nosotros o a quienes contratamos para los propósitos que se describen en este Aviso de Privacidad. Estos terceros proveedores de servicios reciben la información que necesitan para realizar sus funciones designadas y tienen prohibido usar o divulgar su información personal o comercial para fines comerciales no relacionados. Estos proveedores de servicios tienen instrucciones de procesar los datos de acuerdo con todos los requisitos legales correspondientes en relación con la protección y la seguridad los datos.
Podemos divulgar su información en otras circunstancias especiales. Entre ellas, cuando compartirla sea necesario para proteger la seguridad, propiedad o demás derechos de Walmart, nuestros clientes, asociados o cualquier otra persona, o cuando así lo exija la ley. Por ejemplo, se nos puede exigir que divulguemos su información debido a una petición legal, como una citación, una orden judicial o cuando creamos que divulgarla es necesario o adecuado en relación con una investigación de actividad criminal real o sobre la que existen sospechas razonables.
Es posible que transfiramos información comercial y personal que recopilamos a otros países en los que tenemos negocios, que podrían no tener las mismas leyes de protección de datos que el país en el que usted reside. Hemos tomado medidas para proporcionar un nivel de protección adecuado de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables en los países en donde operamos.
Podríamos transferir información suya en relación con una fusión o venta (lo que incluye transferencias hechas como parte de procesos de bancarrota o insolvencia) relacionadas con la totalidad o parte de Walmart o como parte de una reorganización corporativa o venta de acciones u otro cambio de control corporativo.
Requerimos que nuestros proveedores de servicios mantengan mecanismos de seguridad técnicos y administrativos razonables para brindar protección contra la destrucción accidental o ilegal, pérdida accidental, alteración, divulgación o acceso no autorizados, uso u otras formas de procesamiento no autorizadas o ilegales de la información que nos proporcione.
Conservamos la información del Candidato durante el tiempo que sea necesario para los propósitos descritos en este Aviso. La Información Personal relacionada con las verificaciones de diligencia debida, ya sea en forma impresa o electrónica, se conserva durante cinco (5) años o el plazo que fuera exigido por ley o la política de la Compañía, desde la fecha en la que tuvo lugar la última acción relacionada.
Según dónde resida, puede ejercer diversos derechos de protección de datos, como los siguientes:
Para obtener más información sobre sus derechos de privacidad individuales, comuníquese con nosotros como se describe a continuación.
Los residentes de California deben consultar el Aviso de Privacidad para Proveedores de Walmart para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad y sus derechos de privacidad en California.
Consulte este Aviso de Privacidad periódicamente para conocer los cambios. Publicaremos la fecha de la última actualización en la parte superior del Aviso.
Para contactarse con cualquier otra locación de Walmart no mencionada anteriormente o si tiene preguntas o comentarios sobre este Aviso de Privacidad, comuníquese con la Oficina de Privacidad:
Por correo electrónico: globalprivacy@wal-mart.com
Por correo postal:
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
