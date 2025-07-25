Aviso de Privacidad de Diligencia Debida Anticorrupción Global de Walmart

Antes de hacer ciertas donaciones o de utilizar los servicios de cualquier contratista o proveedor que se defina como tercero intermediario, Walmart realiza la diligencia debida, incluida la recopilación de información, cuyo propósito específico es:





1. evaluar los riesgos anticorrupción asociados con cada posible destinatario de la donación, contratista o proveedor (conocidos en conjunto como “Candidato”) para el cumplimiento de nuestras obligaciones legales, específicamente para determinar si un Candidato representa un riesgo de incumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) la Ley Antisoborno del Reino Unido de 2010 y la Ley de Prácticas Financieras Criminales del Reino Unido, cuando corresponda;

2. evaluar, seleccionar y aprobar o rechazar al Candidato;

3. comunicarse con los Candidatos;

4. donde se requiera, evaluar la idoneidad de los proveedores que brindan servicios especializados;

5. controlar el cumplimiento con el proceso anticorrupción del grupo Walmart; y

6. obtener consejo legal de asesores legales externos (cuando corresponda).





Para los Candidatos exitosos, estas verificaciones se actualizarán cada 2 años.





Esta diligencia debida incluirá:





1. Completar un cuestionario del Candidato que, cuando corresponde, requiere información como:

Información personal y comercial del Candidato (información que identifica personalmente al Candidato, su negocio y sus calificaciones).

Información de contacto de los individuos responsables de la relación comercial entre el Candidato y Walmart, lo que incluye nombre, año de nacimiento, país de residencia, número telefónico y dirección de correo electrónico.

Información relacionada con los servicios provistos o la donación propuesta.

Información relacionada con todo subcontratista, subsidiaria o parte relacionada (por ejemplo, asociaciones, empresas afiliadas, empresas conjuntas), terceros, intermediarios u otras personas o entidades que el Candidato contratará para brindar los servicios, lo que incluye nombre, año de nacimiento, país de residencia, número telefónico y dirección de correo electrónico.

Información relacionada con los propietarios, socios o accionistas de compañías que el Candidato contratará para brindar los servicios, lo que incluye nombre, año de nacimiento, país de residencia, ciudadanía, porcentaje de propiedad e indicar si están asociados con una entidad gubernamental o un partido político o una campaña política.

Información de referencia (información de contacto individual y de la compañía para las referencias del Candidato).

Información relacionada con cargos formales o condenas contra el Candidato, sus fiduciarios, funcionarios o ejecutivos, lo que incluye infracciones relacionadas con la corrupción o el soborno.

2. Búsquedas en Internet u otras fuentes públicas de información (como registros públicos de datos) y de una base de datos de terceros (Deloitte Financial Advisory Services LLP, [“Deloitte”] con domicilio en 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10112-0015, Estados Unidos de América).





En la medida en que se proporcione información personal sobre otro individuo en relación con este cuestionario, deberá asegurar que obtuvo el consentimiento por escrito de esa persona para que Walmart procese su información como se describe en este Aviso de Privacidad y acuerda mantener un registro de todos estos consentimientos y entregarlos según se soliciten.





La información recopilada de usted y otras fuentes se almacenará en nombre de Walmart en una base de datos electrónica provista por Deloitte. Esta base de datos está alojada en los Estados Unidos. También es posible que Deloitte utilice la información de contacto y comercial recopilada de usted para actualizar su base de datos de negocios global. La información que mantiene Deloitte como parte de su base de datos de negocios global es responsabilidad de Deloitte como controlador de datos y está sujeta a su Aviso de Privacidad.





3. Fundamentos Legales para el Procesamiento de Información Personal