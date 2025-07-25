Avis de confidentialité mondial relatif à la diligence raisonnable en matière de conformité aux lois anticorruptions de Walmart

Avant de faire certains dons ou de faire appel à un entrepreneur ou à un fournisseur qui correspond à la définition d’un tiers intermédiaire, Walmart exerce une diligence raisonnable, comprenant notamment la collecte de renseignements dans le but express





1. d’évaluer les risques de corruption qui se posent pour chaque bénéficiaire, entrepreneur ou fournisseur (regroupés sous le terme « candidat »), se conformant ainsi à ses obligations juridiques et déterminant en particulier si le candidat en question pose un risque de violation de la loi dite Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), des lois britanniques dites Bribery Act de 2010 ou Criminal Finances Act, s’il y a lieu;

2. d’approuver le candidat ou de le rejeter après l’avoir évalué;

3. de communiquer avec les candidats;

4. d’évaluer, le cas échéant, l’aptitude des fournisseurs de services spécialisés;

5. de surveiller le respect des règles de lutte contre la corruption du groupe Walmart et

6. d’obtenir des conseils juridiques auprès de conseillers juridiques externes (s’il y a lieu).





Pour les candidats retenus, cette diligence raisonnable est renouvelée tous les deux ans.





Cette vérification préalable comprend les tâches suivantes :





1. Remplir un questionnaire du candidat qui, s’il y a lieu, exige les renseignements suivants :

Les données personnelles et commerciales du candidat (permettant d’identifier le candidat sans ambiguïté, de connaître son activité professionnelle et ses compétences);

Les coordonnées des personnes responsables de la relation commerciale entre le candidat et Walmart, notamment leurs nom, année de naissance, pays de résidence, numéro de téléphone et adresse courriel;

Des précisions sur les services fournis ou le don proposé;

Des renseignements sur les sous-traitants, les filiales ou les entités connexes (p. ex., partenariats, sociétés sœurs, coentreprises), les tiers, les intermédiaires ou les personnes et entités auxquels le candidat fait appel dans la prestation de ses services, notamment leurs nom, année de naissance, pays de résidence, numéro de téléphone et adresse courriel;

Des renseignements relatifs aux propriétaires, partenaires ou actionnaires des sociétés auxquelles le candidat fait appel dans la prestation de ses services, notamment leurs nom, année de naissance, pays de résidence, citoyenneté, leur part dans la société, et s’ils sont liés à une entité gouvernementale, un parti ou une campagne politiques;

Des coordonnées (de l’entreprise et des personnes à contacter pour s’enquérir des références du candidat);

Des renseignements sur d’éventuelles accusations ou condamnations formelles dont le candidat, ses administrateurs ou ses dirigeants auraient fait l’objet, notamment pour des actes de corruption.

2. Effectuer des recherches sur Internet, sur des sources publiques d’information (p. ex., registres de données publics) ou sur une base de données fournie par un tiers (Conseils financiers de Deloitte, ou « Deloitte », ayant pour adresse le 30 Rockefeller Plaza, New York, New York 10112-0015, États-Unis).





Si vous avez fourni dans ce questionnaire des renseignements personnels sur un tiers, vous devez prouver que vous avez obtenu son consentement par écrit autorisant Walmart à traiter ces renseignements conformément au présent avis de confidentialité, et vous devez conserver ce consentement et le présenter sur demande.





Les renseignements recueillis auprès de vous-même et auprès d’autres sources seront conservés pour le compte de Walmart dans une base de données électronique fournie par Deloitte. Cette base de données est hébergée aux États-Unis. Deloitte peut également utiliser les renseignements commerciaux et les coordonnées que vous avez fournis pour mettre à jour sa base de données internationale sur les entreprises. L’information conservée par Deloitte dans sa base de données mondiale est la responsabilité de Deloitte, qui agit comme contrôleur des données, et est assujettie à son avis de confidentialité.





3. Fondements juridiques au traitement des renseignements personnels