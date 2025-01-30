Avis sur les témoins à l’intention des vendeurs du Marché électronique de Walmart

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Pour les utilisateurs de l’Union européenne, du Royaume-Uni, du Canada et de Hong Kong, notre avis sur les témoins comprend de l’information sur la façon dont Walmart utilise les témoins sur les sites Web (les « sites ») que nous exploitons pour les vendeurs du Marché électronique de Walmart et sur la façon dont ils sont liés à votre utilisation de notre site Web. Cet avis est destiné à compléter l’avis de confidentialité à l’intention des vendeurs du Marché électronique de Walmart, qui explique comment et pourquoi nous recueillons, stockons, utilisons et partageons des renseignements personnels de manière plus générale.
Cet avis sur les témoins s’applique aux sites suivants :
Un témoin est un petit fichier texte qui est placé sur votre ordinateur ou votre appareil lorsque vous visitez nos sites afin d’identifier votre ordinateur et votre navigateur Web. Les témoins et autres technologies similaires (collectivement appelés « témoins ») sont conservés et utilisés pour envoyer des renseignements au site Web sur vos préférences et vos actions passées afin de faciliter le fonctionnement du site et vous offrir une expérience personnalisée. Les données recueillies peuvent vous concerner ou concerner vos préférences ou votre appareil. Walmart utilise les types de témoins suivants sur ses sites :
Vous pouvez choisir de ne pas autoriser les témoins de performance, fonctionnels et de ciblage ou de publicité. Sachez toutefois que cela pourrait avoir une incidence sur votre expérience des sites et des services que nous sommes en mesure d’offrir.
Pour en savoir plus sur notre utilisation des témoins et obtenir une liste détaillée des renseignements qui vous concernent et qui peuvent être recueillis par le biais des témoins, consultez la section intitulée « Quels témoins utilisons-nous et pourquoi? ».
Pour en savoir plus sur les témoins en général, y compris sur la manière de les contrôler et de les gérer, consultez le guide sur les témoins publié par le bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni pour les utilisateurs situés dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
Alors que les témoins strictement nécessaires ne requièrent pas votre consentement et sont essentiels au fonctionnement des sites, nous vous demanderons votre consentement pour installer d’autres témoins ou technologies similaires sur votre appareil par le biais d’un bandeau de consentement aux témoins, présenté lorsque vous visitez un site.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à l’utilisation de témoins ou gérer vos préférences en matière de témoins en cliquant sur « Privacy Center » (centre des renseignements personnels) dans le pied de page des sites.
Vous pouvez ensuite régler les curseurs pour retirer votre consentement. Vous pourriez devoir actualiser la page pour que les paramètres mis à jour s’appliquent.
Si vous préférez ne pas autoriser les témoins, vous avez la possibilité de modifier les paramètres de votre navigateur pour rejeter tous les témoins, y compris ceux qui sont essentiels. Toutefois, veuillez noter que vous risqueriez alors de perdre l’accès à certaines des fonctionnalités disponibles sur nos sites. Pour en savoir plus sur les témoins et sur la façon de les désactiver, consultez le guide sur les témoins publié par le bureau du commissaire à l’information du Royaume-Uni pour les utilisateurs situés dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.
En plus des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus, voici une liste des témoins utilisés sur le site brandportal.walmart.com :
|
Nom du témoin
|
Durée de vie
|
Classification
|
Objectif
|
Tiers ou Walmart?
|
mp_*_mixpanel
|
1 an
|
Performance
|
Ce témoin est configuré par Mixpanel pour suivre les événements d’interaction de l’utilisateur.
|
Tiers
En plus des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus, voici une liste des témoins utilisés sur le site marketplacelearn.walmart.com :
|
Nom du témoin
|
Durée de vie
|
Classification
|
Objectif
|
Tiers ou Walmart?
|
mp_636daec7f1bb5d642f18978887ea1a2d_mixpanel
|
1 an
|
Performance
|
Ce témoin est configuré par Mixpanel pour suivre les événements d’interaction de l’utilisateur.
|
Tiers
En plus des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus, voici une liste des témoins utilisés sur le site advertisinghelp.walmart.com :
|
Nom du témoin
|
Durée de vie
|
Classification
|
Objectif
|
Tiers ou Walmart?
|
_ga_<string>, _ga
|
2 ans
|
Performance
|
Ces témoins sont associés à Google Universal Analytics et utilisés pour distinguer les utilisateurs uniques en leur attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. Cet identifiant est inclus dans chaque requête de page sur un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d’analyse de site.
|
Tiers
|
_gat_UA-<string>
|
1 minute 12 secondes
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour ralentir le taux de requêtes adressées au service Google Analytics (limiter le nombre de requêtes adressées à Google).
|
Tiers
|
_gat_gtag_UA_
|
1 minute 18 secondes
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour distinguer de manière anonyme les utilisateurs uniques du site Web.
|
Tiers
|
_gid
|
1 jour
|
Performance
|
Ce témoin de Google Analytics enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web.
|
Tiers
En plus des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus, voici une liste des témoins utilisés sur le site seller.walmart.com :
|
Nom du témoin
|
Durée de vie
|
Classification
|
Objectif
|
Tiers ou Walmart?
|
_ga_<string>, _ga
|
2 ans
|
Performance
|
Ces témoins sont associés à Google Universal Analytics et utilisés pour distinguer les utilisateurs uniques en leur attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. Cet identifiant est inclus dans chaque requête de page sur un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d’analyse de site.
|
Tiers
|
_gat_UA-<string>
|
1 minute 12 secondes
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour ralentir le taux de requêtes adressées au service Google Analytics (limiter le nombre de requêtes adressées à Google).
|
Tiers
|
_gid
|
1 jour
|
Performance
|
Ce témoin de Google Analytics enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web.
|
Tiers
|
Mp_*_mixpanel
|
1 an
|
Performance
|
Ce témoin est défini par Mixpanel pour suivre les événements d’interaction de l’utilisateur.
|
Tiers
|
_gcl_au
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Utilisé pour mesurer le rendement des annonces et des campagnes ainsi que les taux de conversion des annonces Google sur un site visité.
|
Tiers
|
__hssrc
|
Session
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Hubspot est mis en place lorsque le témoin de session est modifié afin de déterminer si l’utilisateur a réinitialisé son navigateur.
|
Tiers
|
__hstc
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de suivi de session analytique de HubSpot sert à suivre les visiteurs du site Web.
|
Tiers
|
hubspotutk
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Hubspot garde la trace de l’identité d’un visiteur. Il est transmis à HubSpot lors d’une soumission de formulaire et est utilisé lors de la déduplication des contacts.
|
Tiers
|
__hssc
|
30 minutes 12 secondes
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Hubspot assure le suivi des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit augmenter le numéro de la session et les données d’horodatage dans le témoin __hstc.
|
Tiers
|
personalization_id
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Twitter et est utilisé à des fins de suivi et de personnalisation, notamment pour cibler les publicités en fonction des intérêts et de l’activité de l’utilisateur.
|
Tiers
|
guest_id_ads
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par Twitter à des fins publicitaires lorsque l’utilisateur est déconnecté.
|
Tiers
|
guest_id_marketing
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par Twitter à des fins de marketing lorsque l’utilisateur est déconnecté.
|
Tiers
|
guest_id
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Twitter pour identifier et suivre le visiteur du site Web.
|
Tiers
|
UserMatchHistory
|
2 jours et 12 heures
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de leur présenter des publicités pertinentes basées sur leurs préférences.
|
Tiers
|
bscookie
|
1 an
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par LinkedIn et sert à se souvenir qu’un utilisateur connecté est vérifié par l’authentification à deux facteurs et qu’il s’est déjà connecté.
|
Tiers
|
ln_or
|
1 jour
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de LinkedIn est utilisé pour déterminer si l’analyse Oribi peut être effectuée sur un domaine spécifique, ce qui facilite la collecte de données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web et ses sous-domaines.
|
Tiers
|
lidc
|
1 jour
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à acheminer du contenu à partir des boutons de partage et des balises publicitaires.
|
Tiers
|
li_sugr
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à faire une correspondance probabiliste de l’identité d’un utilisateur en dehors des pays désignés.
|
Tiers
|
li_gc
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de LinkedIn est utilisé pour conserver le consentement des visiteurs concernant l’utilisation de témoins à des fins non essentielles.
|
Tiers
|
AnalyticsSyncHistory
|
2 jours et 12 heures
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à conserver de l’information sur la synchronisation des données analytiques entre les différents domaines LinkedIn.
|
Tiers
|
bcookie
|
1 an
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à identifier de manière unique les appareils qui accèdent à LinkedIn afin de détecter les abus sur la plateforme.
|
Tiers
|
_fbp
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Facebook et est utilisé à des fins publicitaires, notamment pour suivre certains utilisateurs et leur proposer des publicités ciblées.
|
Tiers
|
_rdt_uuid
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Reddit et est utilisé pour le marketing de relance sur reddit.com.
|
Tiers
|
test_cookie
|
15 minutes 6 secondes
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par DoubleClick (qui appartient à Google) pour déterminer si le navigateur du visiteur du site Web prend en charge les témoins.
|
Tiers
|
__cf_bm
|
30 minutes 12 secondes
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par le fournisseur de réseau de diffusion de contenu de HubSpots (Cloudflare) et est nécessaire pour assurer une protection contre les robots logiciels.
|
Tiers
En plus des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus, voici une liste des témoins utilisés sur le site marketplace.walmart.com :
|
Nom du témoin
|
Durée de vie
|
Classification
|
Objectif
|
Tiers ou Walmart?
|
_ga_<string>, _ga
|
2 ans
|
Performance
|
Ces témoins sont associés à Google Universal Analytics et utilisés pour distinguer les utilisateurs uniques en leur attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. Cet identifiant est inclus dans chaque requête de page sur un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d’analyse de site.
|
Tiers
|
_gat_UA-<string>
|
1 minute 12 secondes
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour ralentir le taux de requêtes adressées au service Google Analytics (limiter le nombre de requêtes adressées à Google).
|
Tiers
|
_gid
|
1 jour
|
Performance
|
Ce témoin de Google Analytics enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web.
|
Tiers
|
_gcl_au
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Utilisé pour mesurer le rendement des annonces et des campagnes ainsi que les taux de conversion des annonces Google sur un site visité.
|
Tiers
|
__hssc
|
30 minutes 12 secondes
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Hubspot assure le suivi des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit augmenter le numéro de la session et les données d’horodatage dans le témoin __hstc.
|
Tiers
|
hubspotutk
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Hubspot garde la trace de l’identité d’un visiteur. Il est transmis à HubSpot lors d’une soumission de formulaire et est utilisé lors de la déduplication des contacts.
|
Tiers
|
__hstc
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de suivi de session analytique de HubSpot sert à suivre les visiteurs du site Web.
|
Tiers
|
__hssrc
|
Session
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Hubspot est mis en place lorsque le témoin de session est modifié afin de déterminer si l’utilisateur a réinitialisé son navigateur.
|
Tiers
|
CONSENT
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Google fournit de l’information sur la façon dont l’utilisateur final consulte le site Web et sur la publicité qu’il a pu voir avant de visiter le site Web.
|
Tiers
|
test_cookie
|
15 minutes 6 secondes
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par DoubleClick (qui appartient à Google) pour déterminer si le navigateur du visiteur du site Web prend en charge les témoins.
|
Tiers
|
IDE
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et rapporter les actions de l’utilisateur du site Web après qu’il a regardé une des publicités de l’annonceur ou cliqué sur l’une d’elles.
|
Tiers
|
li_sugr
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à suivre l’utilisation des services intégrés.
|
Tiers
|
_rdt_uuid
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Reddit pour aider à établir le profil des intérêts de l’utilisateur et à lui montrer des publicités pertinentes.
|
Tiers
|
guest_id
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Twitter pour identifier et suivre le visiteur du site Web.
|
Tiers
|
personalization_id
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Twitter pour permettre au visiteur de partager le contenu du site Web sur son profil Twitter.
|
Tiers
|
VISITOR_INFO1_LIVE
|
6 mois
|
Fonctionnel
|
Ce témoin est défini par YouTube pour garder une trace des préférences de l’utilisateur pour les vidéos YouTube intégrées dans les sites. Il peut également déterminer si le visiteur du site Web utilise la nouvelle ou l’ancienne version de l’interface YouTube.
|
Tiers
|
YSC
|
Session
|
Performance
|
Ce témoin est défini par YouTube pour assurer le suivi des visionnements des vidéos intégrées.
|
Tiers
|
guest_id_ads
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est installé en raison de l’intégration de Twitter et des capacités de partage pour les médias sociaux.
|
Tiers
|
_fbp
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par Facebook pour proposer une série de produits publicitaires, comme des enchères en temps réel d’annonceurs tiers.
|
Tiers
|
CONSENT
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par Google pour enregistrer l’état d’un utilisateur concernant ses choix en matière de témoins.
|
Tiers
|
fr
|
3 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de Facebook est utilisé pour diffuser des publicités ainsi que pour évaluer et améliorer leur pertinence.
|
Tiers
|
guest_id_marketing
|
2 ans
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par Twitter à des fins publicitaires lorsque l’utilisateur est déconnecté. Ce témoin recueille de l’information sur le comportement de l’utilisateur sur plusieurs sites Web. Ces données servent à optimiser la pertinence de la publicité sur le site Web.
|
Tiers
|
NID
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par Google pour enregistrer les préférences et d’autres renseignements sur l’utilisateur, comme sa langue préférée.
|
Tiers
|
bscookie
|
1 an
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est utilisé par LinkedIn et sert à se souvenir qu’un utilisateur connecté est vérifié par l’authentification à deux facteurs et qu’il s’est déjà connecté.
|
Tiers
|
li_gc
|
6 mois
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de LinkedIn est utilisé pour conserver le consentement des visiteurs concernant l’utilisation de témoins à des fins non essentielles.
|
Tiers
|
AnalyticsSyncHistory
|
2 jours et 12 heures
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à conserver de l’information sur la synchronisation des données analytiques entre les différents domaines LinkedIn.
|
Tiers
|
ln_or
|
1 jour
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin de LinkedIn est utilisé pour déterminer si l’analyse Oribi peut être effectuée sur un domaine spécifique, ce qui facilite la collecte de données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web et ses sous-domaines.
|
Tiers
|
UserMatchHistory
|
2 jours et 12 heures
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de leur présenter des publicités pertinentes basées sur leurs préférences.
|
Tiers
|
bcookie
|
1 an
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à identifier de manière unique les appareils qui accèdent à LinkedIn afin de détecter les abus sur la plateforme.
|
Tiers
|
lidc
|
1 jour
|
Ciblage/publicité
|
Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à acheminer du contenu à partir des boutons de partage et des balises publicitaires.
|
Tiers
|
_an_uid
|
1 semaine
|
Ciblage
|
Présente à l’utilisateur du contenu et des publicités pertinents et facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs.
|
Tiers
|
_gd_session
|
4 heures
|
Ciblage
|
Recueille des données relatives à la visite de l’utilisateur sur le site Web pour lui proposer des publicités ciblées.
|
Tiers
|
_gd_visitor
|
2 ans
|
Ciblage
|
Ce témoin recueille des données relatives à la visite de l’utilisateur sur le site Web pour lui proposer des publicités ciblées.
|
Tiers
|
mp_706c95f0b1efdbcfcce0f666821c2237_mixpanel
|
1 an
|
Performance
|
Ce témoin recueille de l’information sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web.
|
Tiers
|
muc_ads
|
730 jours
|
Ciblage
|
Ce témoin recueille des données sur le comportement et les interactions de l’utilisateur afin d’optimiser le site Web et de rendre la publicité sur le site plus pertinente.
|
Tiers
|
receive-cookie-deprecation
|
3 640 jours
|
Ciblage
|
Ce témoin recueille de l’information sur le comportement de l’utilisateur sur plusieurs sites Web. Ces données servent à optimiser la pertinence de la publicité sur le site Web.
|
Tiers
|
XANDR_PANID
|
3 mois
|
Ciblage
|
Ce témoin enregistre des données sur le visiteur. Cette information est utilisée pour optimiser la pertinence des publicités.
|
Tiers
|
qm-rc, qm-ssc
|
Session
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Quantum Metric pour comprendre et améliorer la façon dont le visiteur consulte le site Web.
|
Tiers
|
QuantumMetricSessionID
|
30 minutes 18 secondes
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Quantum Metric pour comprendre et améliorer la façon dont le visiteur consulte le site Web.
|
Tiers
|
QuantumMetricUserID
|
1 an
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Quantum Metric pour comprendre et améliorer la façon dont le visiteur consulte le site Web.
|
Tiers
|
icegram_campaign_shown_16415, icegram_campaign_shown_16418, icegram_campaign_shown_16428, icegram_campaign_shown_19357, icegram_campaign_shown_18336, icegram_campaign_shown_20604, icegram_campaign_shown_20222
|
Session
|
Ciblage
|
Le site Web utilise Icegram pour créer des banderoles pour la zone située au-dessus de la ligne de flottaison sur les pages de destination du site Web, ce qui aide à générer des pistes pour l’entreprise.
|
Tiers
En plus des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus, voici une liste des témoins utilisés sur le site developer.walmart.com :
|
Nom du témoin
|
Durée de vie
|
Classification
|
Objectif
|
Tiers ou Walmart?
|
_ga_<string>, _ga
|
2 ans
|
Performance
|
Ces témoins sont associés à Google Universal Analytics et utilisés pour distinguer les utilisateurs uniques en leur attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. Cet identifiant est inclus dans chaque requête de page sur un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d’analyse de site.
|
Tiers
|
_gat_gtag_UA_*, _gat_gtag_UA_
|
1 minute 18 secondes
|
Performance
|
Ces témoins sont définis par Google Analytics pour distinguer les utilisateurs uniques du site Web de manière anonyme.
|
Tiers
|
_gat
|
1 minute 36 secondes
|
Performance
|
Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour ralentir le taux de requêtes adressées au service Google Analytics (limiter le nombre de requêtes adressées à Google).
|
Tiers
|
_gid
|
1 jour
|
Performance
|
Ce témoin de Google Analytics enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web.
|
Tiers
Le site cvent.me utilise uniquement des témoins strictement nécessaires décrits dans la section « Qu’est-ce qu’un témoin? » ci-dessus.
Nos sites contiennent des liens vers les sites Web de tiers de confiance. Ces sites Web de tiers peuvent également utiliser des témoins ou des technologies similaires conformément à leurs propres politiques. Veuillez consulter leurs politiques, le cas échéant.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires sur nos pratiques en matière de protection des renseignements personnels ou sur le présent avis sur les témoins. Vous pouvez nous joindre en ligne à globalprivacy@wal-mart.com ou nous écrire à l’adresse suivante :
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
Veuillez consulter régulièrement notre avis sur les témoins et notre avis sur la protection des renseignements personnels pour prendre connaissance d’éventuels changements. Nous pouvons modifier le présent avis à tout moment et à notre seule discrétion. Si nous apportons des changements importants au présent avis concernant des utilisations nouvelles ou élargies des renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet, nous vous en informerons soit par courriel, à l’adresse que vous avez fournie, soit par une publication bien visible sur le ou les sites et, le cas échéant, nous obtiendrons votre consentement par courriel ou sur le ou les sites.
