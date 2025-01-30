Avis sur les témoins à l’intention des vendeurs du Marché électronique de Walmart

Nom du témoin Durée de vie Classification Objectif Tiers ou Walmart?

_ga_<string>, _ga 2 ans Performance Ces témoins sont associés à Google Universal Analytics et utilisés pour distinguer les utilisateurs uniques en leur attribuant un numéro généré de manière aléatoire comme identifiant client. Cet identifiant est inclus dans chaque requête de page sur un site et utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes pour les rapports d’analyse de site. Tiers

_gat_UA-<string> 1 minute 12 secondes Performance Ce témoin est utilisé par Google Analytics pour ralentir le taux de requêtes adressées au service Google Analytics (limiter le nombre de requêtes adressées à Google). Tiers

_gid 1 jour Performance Ce témoin de Google Analytics enregistre un identifiant unique qui est utilisé pour générer des données statistiques sur la façon dont le visiteur utilise le site Web. Tiers

_gcl_au 3 mois Ciblage/publicité Utilisé pour mesurer le rendement des annonces et des campagnes ainsi que les taux de conversion des annonces Google sur un site visité. Tiers

__hssc 30 minutes 12 secondes Ciblage/publicité Ce témoin de Hubspot assure le suivi des sessions. Il est utilisé pour déterminer si HubSpot doit augmenter le numéro de la session et les données d’horodatage dans le témoin __hstc. Tiers

hubspotutk 6 mois Ciblage/publicité Ce témoin de Hubspot garde la trace de l’identité d’un visiteur. Il est transmis à HubSpot lors d’une soumission de formulaire et est utilisé lors de la déduplication des contacts. Tiers

__hstc 6 mois Ciblage/publicité Ce témoin de suivi de session analytique de HubSpot sert à suivre les visiteurs du site Web. Tiers

__hssrc Session Ciblage/publicité Ce témoin de Hubspot est mis en place lorsque le témoin de session est modifié afin de déterminer si l’utilisateur a réinitialisé son navigateur. Tiers

CONSENT 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin de Google fournit de l’information sur la façon dont l’utilisateur final consulte le site Web et sur la publicité qu’il a pu voir avant de visiter le site Web. Tiers

test_cookie 15 minutes 6 secondes Ciblage/publicité Ce témoin est défini par DoubleClick (qui appartient à Google) pour déterminer si le navigateur du visiteur du site Web prend en charge les témoins. Tiers

IDE 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin est utilisé par Google DoubleClick pour enregistrer et rapporter les actions de l’utilisateur du site Web après qu’il a regardé une des publicités de l’annonceur ou cliqué sur l’une d’elles. Tiers

li_sugr 3 mois Ciblage/publicité Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à suivre l’utilisation des services intégrés. Tiers

_rdt_uuid 3 mois Ciblage/publicité Ce témoin est défini par Reddit pour aider à établir le profil des intérêts de l’utilisateur et à lui montrer des publicités pertinentes. Tiers

guest_id 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin est défini par Twitter pour identifier et suivre le visiteur du site Web. Tiers

personalization_id 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin est défini par Twitter pour permettre au visiteur de partager le contenu du site Web sur son profil Twitter. Tiers

VISITOR_INFO1_LIVE 6 mois Fonctionnel Ce témoin est défini par YouTube pour garder une trace des préférences de l’utilisateur pour les vidéos YouTube intégrées dans les sites. Il peut également déterminer si le visiteur du site Web utilise la nouvelle ou l’ancienne version de l’interface YouTube. Tiers

YSC Session Performance Ce témoin est défini par YouTube pour assurer le suivi des visionnements des vidéos intégrées. Tiers

guest_id_ads 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin est installé en raison de l’intégration de Twitter et des capacités de partage pour les médias sociaux. Tiers

_fbp 3 mois Ciblage/publicité Ce témoin est utilisé par Facebook pour proposer une série de produits publicitaires, comme des enchères en temps réel d’annonceurs tiers. Tiers

CONSENT 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin est utilisé par Google pour enregistrer l’état d’un utilisateur concernant ses choix en matière de témoins. Tiers

fr 3 mois Ciblage/publicité Ce témoin de Facebook est utilisé pour diffuser des publicités ainsi que pour évaluer et améliorer leur pertinence. Tiers

guest_id_marketing 2 ans Ciblage/publicité Ce témoin est défini par Twitter à des fins publicitaires lorsque l’utilisateur est déconnecté. Ce témoin recueille de l’information sur le comportement de l’utilisateur sur plusieurs sites Web. Ces données servent à optimiser la pertinence de la publicité sur le site Web. Tiers

NID 6 mois Ciblage/publicité Ce témoin est utilisé par Google pour enregistrer les préférences et d’autres renseignements sur l’utilisateur, comme sa langue préférée. Tiers

bscookie 1 an Ciblage/publicité Ce témoin est utilisé par LinkedIn et sert à se souvenir qu’un utilisateur connecté est vérifié par l’authentification à deux facteurs et qu’il s’est déjà connecté. Tiers

li_gc 6 mois Ciblage/publicité Ce témoin de LinkedIn est utilisé pour conserver le consentement des visiteurs concernant l’utilisation de témoins à des fins non essentielles. Tiers

AnalyticsSyncHistory 2 jours et 12 heures Ciblage/publicité Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à conserver de l’information sur la synchronisation des données analytiques entre les différents domaines LinkedIn. Tiers

ln_or 1 jour Ciblage/publicité Ce témoin de LinkedIn est utilisé pour déterminer si l’analyse Oribi peut être effectuée sur un domaine spécifique, ce qui facilite la collecte de données statistiques sur le comportement des utilisateurs sur le site Web et ses sous-domaines. Tiers

UserMatchHistory 2 jours et 12 heures Ciblage/publicité Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à suivre les visiteurs sur plusieurs sites Web afin de leur présenter des publicités pertinentes basées sur leurs préférences. Tiers

bcookie 1 an Ciblage/publicité Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à identifier de manière unique les appareils qui accèdent à LinkedIn afin de détecter les abus sur la plateforme. Tiers

lidc 1 jour Ciblage/publicité Ce témoin est défini par LinkedIn et sert à acheminer du contenu à partir des boutons de partage et des balises publicitaires. Tiers

_an_uid 1 semaine Ciblage Présente à l’utilisateur du contenu et des publicités pertinents et facilite les enchères en temps réel pour les annonceurs. Tiers

_gd_session 4 heures Ciblage Recueille des données relatives à la visite de l’utilisateur sur le site Web pour lui proposer des publicités ciblées. Tiers

_gd_visitor 2 ans Ciblage Ce témoin recueille des données relatives à la visite de l’utilisateur sur le site Web pour lui proposer des publicités ciblées. Tiers

mp_706c95f0b1efdbcfcce0f666821c2237_mixpanel 1 an Performance Ce témoin recueille de l’information sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web. Tiers

muc_ads 730 jours Ciblage Ce témoin recueille des données sur le comportement et les interactions de l’utilisateur afin d’optimiser le site Web et de rendre la publicité sur le site plus pertinente. Tiers

receive-cookie-deprecation 3 640 jours Ciblage Ce témoin recueille de l’information sur le comportement de l’utilisateur sur plusieurs sites Web. Ces données servent à optimiser la pertinence de la publicité sur le site Web. Tiers

XANDR_PANID 3 mois Ciblage Ce témoin enregistre des données sur le visiteur. Cette information est utilisée pour optimiser la pertinence des publicités. Tiers

qm-rc, qm-ssc Session Performance Ce témoin est utilisé par Quantum Metric pour comprendre et améliorer la façon dont le visiteur consulte le site Web. Tiers

QuantumMetricSessionID 30 minutes 18 secondes Performance Ce témoin est utilisé par Quantum Metric pour comprendre et améliorer la façon dont le visiteur consulte le site Web. Tiers

QuantumMetricUserID 1 an Performance Ce témoin est utilisé par Quantum Metric pour comprendre et améliorer la façon dont le visiteur consulte le site Web. Tiers