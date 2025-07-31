Avis de confidentialité à l’intention des vendeurs de Walmart Global Marketplace

Powered by generative AI. Results may not fully be accurate. Use is governed by the Generative AI Guidelines and other applicable Walmart policies.
Les mises à jour comprennent ce qui suit :
Le Marché électronique de Walmart (collectivement appelé « Walmart », « nous », notre ou « nos » dans le présent énoncé) est un marché électronique qui permet aux entreprises de vendre leurs produits sur les différentes plateformes de commerce électronique de Walmart. Le responsable du traitement des données est Walmart Inc., dont l’adresse est 811 Excellence Dr., Bentonville, Arkansas 72716-0160, États-Unis.
Le présent énoncé décrit comment et pourquoi nous recueillons, utilisons, divulguons, conservons, traitons et protégeons les renseignements personnels, ou équivalents, protégés par les lois applicables sur la protection des renseignements personnels, dans le cadre de nos relations avec les détaillants du Marché électronique de Walmart (« vendeurs », « personnes concernées », ou « résidents »), ainsi qu’avec les vendeurs potentiels, en lien avec le Marché électronique de Walmart (« plateforme »). Le présent énoncé précise également les droits dont disposent les personnes susmentionnées en ce qui concerne le traitement que nous faisons de leurs renseignements personnels.
Le présent énoncé concerne les vendeurs, les commerçants indépendants, les personnes qui visitent les sites Web du Marché électronique de Walmart, les personnes mandatées par des vendeurs constitués en société, ainsi qu’aux vendeurs potentiels, notamment lorsque ces personnes accèdent au Marché électronique de Walmart ou l’utilisent au nom d’un vendeur constitué. Sont notamment visées les interactions des vendeurs avec les sites brandportal.walmart.com, advertisinghelp.walmart.com, seller.walmart.com, marketplace.walmart.com, retaillink.login.wal-mart.com, developer.walmart.com et marketplacelearn.walmart.com (« sites Web du Marché électronique de Walmart »).
Si certaines dispositions du présent énoncé sont contradictoires, les dispositions propres au pays concerné prévaudront.
Les termes « vous », « votre » et vos utilisés dans le présent énoncé désignent les personnes décrites ci-dessus.
Qu’est-ce qui n’est pas couvert par le présent énoncé sur la protection des renseignements personnels?
Le présent énoncé ne s’applique pas aux services, sites Web ou applications qui disposent de leur propre énoncé sur la protection des renseignements personnels, tels que Massmart Holdings Limited et Flipkart India Private Limited.
Il est possible que nous recueillions les catégories de renseignements personnels suivantes. Nous ne recueillons pas nécessairement toutes les catégories de renseignements personnels sur chaque personne.
Il est possible que nous traitions vos renseignements personnels aux fins décrites ci-dessous, telles que l’exécution d’un contrat passé avec vous, la prestation de nos services ou la conduite de transactions sur notre plateforme. Ce traitement est effectué notamment aux fins suivantes :
|
Finalité du traitement
|
Fondement du traitement (le cas échéant)
|
Nous pouvons traiter vos renseignements lorsque nous le jugeons approprié dans le cadre de la demande d’adhésion d’un vendeur potentiel à Marché électronique de Walmart, pour nous conformer à la législation en vigueur ou pour effectuer des vérifications en lien avec l’intégration d’un vendeur potentiel. Ces vérifications consistent notamment à déterminer si un vendeur ou un vendeur potentiel figure sur une liste d’entités assujetties à des restrictions ou à des sanctions, ou s’il fait l’objet de restrictions similaires.
Il s’agit, par exemple, de vérifier si les vendeurs potentiels figurent sur la liste du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control – OFAC) des pays, régions, organisations et particuliers sanctionnés par le gouvernement fédéral des États-Unis, ainsi que de consulter les communiqués de presse relatifs aux vendeurs potentiels et d’autres bases de données contenant des listes de vendeurs assujettis à des restrictions.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Créer et administrer le compte de vendeur correspondant et permettre et maintenir l’accès de ce dernier au Marché électronique de Walmart; faciliter les transactions avec d’autres utilisateurs de notre plateforme; vous fournir un historique de vos transactions, des services d’authentification, le traitement des paiements ou d’autres services que vous pouvez demander; et d’une façon générale, gérer nos relations avec vous.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Traiter les réclamations, les plaintes et autres communications des vendeurs.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Régler les paiements des vendeurs.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Informer les vendeurs et leur offrir de la formation et des occasions de développement.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Exécuter les commandes ou les demandes de services des clients, et leur fournir des services.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Fournir des services et un soutien informatiques et administratifs.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Effectuer la vérification et le suivi des transactions et de l’engagement.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Effectuer des analyses commerciales, telles que des analyses de données, des projections ou la détermination des domaines potentiels d’amélioration opérationnelle, et développer notre activité, notamment en repérant des vendeurs potentiels.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Orienter les améliorations à apporter à nos services, systèmes et processus.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Maintenir et mettre à jour nos fonctionnalités opérationnelles et techniques.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Exécuter nos fonctions ou obligations en matière juridique et de conformité, notamment concernant les exigences et politiques externes et internes liées à la gestion des affaires, à la sécurité, aux vérifications, à la comptabilité et à l’assurance.
|
Le traitement est nécessaire aux fins de :
|
Faire valoir les droits légaux ou défendre ou entreprendre des procédures judiciaires.
|
Le traitement est nécessaire aux fins de :
|
Assurer l’exécution et la prestation de services de publicité et de marketing à votre intention ou celle du vendeur concerné notamment la publicité ciblée. Nous gérons nos campagnes de marketing et de publicité menées dans le cadre du Marché électronique de Walmart dans le but d’obtenir des données de marketing et de personnaliser notre offre de services.
|
L’autorisation, l’engagement contractuel ou le consentement (lorsque la loi applicable l’exige) de votre part (ou de celle de l’organisation du vendeur concerné, selon le cas) à recevoir nos services de marketing ou de personnalisation, notamment la publicité ciblée, constitue notre fondement juridique pour le traitement de vos renseignements.
|
Analyser comment les vendeurs et les utilisateurs se servent du Marché électronique de Walmart.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Transmettre aux vendeurs des avis de services pertinents en lien avec le Marché électronique de Walmart.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Prévenir et détecter les fraudes et les tromperies, notamment en comparant les renseignements personnels à ceux conservés dans des bases de données de détection des fraudes et en conservant les éventuels résultats.
|
Ce traitement est nécessaire aux fins de nos intérêts légitimes à :
|
Conformément à la règle fédérale des États-Unis CFPB 1071 du Bureau de protection des consommateurs en matière financière (Consumer Financial Protection Bureau – CFPB), nous pouvons traiter des renseignements relatifs à l’origine ethnique, à la race et au genre des propriétaires d’entreprises vendeuses américaines.
|
Le traitement est nécessaire aux fins de conformité à une obligation légale à laquelle nous sommes soumis.
|
Effectuer les calculs fiscaux et dans le cadre du programme d’exonération fiscale.
|
Le traitement est nécessaire aux fins de conformité à une obligation légale à laquelle nous sommes soumis.
|
Effectuer des vérifications de solvabilité afin de déterminer l’admissibilité des marchands aux avances de trésorerie.
|
Le traitement est nécessaire pour protéger nos intérêts légitimes à s’assurer que nos vendeurs sont en mesure de respecter les modalités de remboursement d’une avance de trésorerie accordée à un marchand.
Données de vérification d’identité : Avec votre consentement écrit et explicite, nous recueillons et utilisons (a) vos données personnelles et vos données personnelles sensibles et biométriques, à savoir les empreintes digitales, les données de géométrie faciale numérisées, les empreintes vocales et les captures de l’iris; et (b) les images numérisées ou les données extraites des documents d’identité délivrés par le gouvernement, comme les cartes d’identité, passeports ou permis de conduire (collectivement appelés « Données de vérification »), seulement aux fins de vérification de votre identité, de validation de votre admissibilité à participer aux services de Walmart, de prévention des fraudes liée à votre identité et de respect des obligations légales et réglementaires de Walmart (collectivement appelées « Fins »). Nous pouvons partager, transférer ou rendre accessibles les données de vérification à des fournisseurs de services tiers, à des organismes gouvernementaux ou publics, ainsi qu’à d’autres tiers affiliés ou non, situés au pays ou à l’étranger, dans la mesure nécessaire pour permettre et faciliter les services de Walmart ou pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires. Nous ne vendons, ne louons, ne publions, ni n’échangeons les données de vérification. Tout transfert de données de vérification à des tiers situés en dehors de votre juridiction sera effectué conformément aux mesures de sécurité appropriées prévues par les lois applicables.
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement à la collecte des données de vérification d’identité en envoyant un courriel à globalprivacy@wal-mart.com. Le retrait de votre consentement n’aura pas aucune incidence sur la légalité de notre utilisation de ces données de vérification avant qu’il ne prenne effet.
Avis préalable à l’utilisation de technologies de prise de décision automatisée : Nous pouvons utiliser des technologies de prise de décision automatisée pour nous aider à prendre des décisions susceptibles d’avoir une incidence importante vous concernant. Si nous mettons en œuvre ces technologies, nous vous en informerons et vous pourrez exercer tous les droits dont vous disposez en vertu de la loi applicable.
Nous recueillons des renseignements personnels auprès de vous de diverses façons. Ils peuvent être :
Fournis directement par vous ou par le vendeur du Marché électronique
Vous, ou le vendeur du Marché électronique, pouvez nous fournir des renseignements personnels de diverses façons, notamment dans le cadre du processus d’intégration, de la gestion du compte ou de l’utilisation du Marché électronique de Walmart.
Recueillis par des moyens automatisés
Nous pouvons recueillir automatiquement des renseignements personnels à partir des appareils que vous (ou une personne de votre foyer) utilisez pour interagir avec le Marché électronique de Walmart, ainsi que dans le cadre de vos interactions avec les courriels que nous vous envoyons. Les renseignements personnels que nous recueillons automatiquement peuvent inclure les identifiants des appareils et d’accès en ligne.
En visitant ou en interagissant avec un site Web du Marché électronique de Walmart, nous pouvons obtenir certains renseignements personnels par des moyens automatisés, comme les témoins. Pour plus de renseignements sur notre utilisation des témoins, veuillez consulter l’Avis sur les témoins à l’intention des vendeurs du Marché électronique de Walmart.
Obtenus auprès d’autres sociétés de notre famille d’entreprises
Nous pouvons obtenir vos renseignements personnels auprès d’une autre organisation au sein de notre famille d’entreprises.
Obtenus auprès de sources tierces externes
Dans le cadre de notre processus standard d’intégration des vendeurs au Marché électronique de Walmart, et afin d’évaluer et de gérer les risques liés à ces derniers tout au long de leur cycle de vie, nous pouvons recevoir des renseignements personnels provenant de sources tierces, telles que :
Au sein de notre famille d’entreprises
Les catégories de renseignements personnels que nous recueillons peuvent être transmises à d’autres sociétés, dont celles appartenant à notre famille d’entreprises, aux fins décrites ci-dessus.
Autres sociétés
Fournisseurs de services relatifs aux activités commerciales : Nous pouvons également divulguer des renseignements personnels aux fournisseurs de services qui nous assistent dans le cadre de nos activités commerciales. Nous pouvons également divulguer des renseignements personnels à nos banques, aux agences d’évaluation du crédit, ainsi qu’aux assureurs et courtiers. Nous exigeons de nos fournisseurs de services relatifs aux activités commerciales qu’ils protègent vos renseignements personnels et nous ne leur permettons pas d’utiliser ou de divulguer vos renseignements personnels à d’autres fins que la prestation de services en notre nom.
Partenaires en publicité, marketing et technologies connexes : nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à des partenaires spécialisés dans les technologiques publicitaires, soit des entreprises qui utilisent des témoins, pixels, balises et technologies similaires afin de personnaliser les annonces que vous voyez, à partir des données recueillies sur vous au fil du temps, sur les sites Web du Marché électronique de Walmart et sur d’autres sites Web et services mobiles participants. Les fournisseurs de technologies publicitaires comprennent les serveurs publicitaires, les agences de publicité, les fournisseurs de technologies qui gèrent l’achat et la vente de médias, ainsi que les cabinets spécialisés en recherches. Pour en savoir plus sur vos choix en matière de publicité basée sur les centres d’intérêt, consultez l’Avis sur les témoins du Marché électronique de Walmart.
Nous pouvons communiquer vos renseignements personnels à des fournisseurs de mesure et d’analytique. Ces fournisseurs comprennent, par exemple, des entreprises qui produisent des rapports agrégés sur le rendement des sites Web du Marché électronique de Walmart, et sur l’efficacité de nos campagnes et services publicitaires. Pour en savoir plus sur Google Analytics, consultez la page https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=fr-CA.
Nous pouvons anonymiser vos renseignements personnels de sorte qu’ils ne permettent pas de vous identifier ou d’identifier un ménage (directement ou indirectement) (« données dépersonnalisées ») et les divulguer à des tiers, notamment pour la réalisation d’analyses sectorielles et démographiques.
Organismes d’application de la loi, tribunaux et autres organismes juridiques ou gouvernementaux
Nous pouvons aussi communiquer vos renseignements personnels à des tiers, tels que des organismes d’application de la loi, des tribunaux et autres organismes juridiques ou gouvernementaux, lorsque la loi l’exige et que nous estimons que cela est nécessaire pour protéger la sécurité, la propriété ou les droits de Walmart, de nos clients, de nos associés ou d’autres personnes. Nous pouvons aussi communiquer ces renseignements en réponse à une demande émanant d’un organisme d’application de la loi, à un mandat de perquisition ou à toute autre enquête judiciaire valide, ou en réponse à un tribunal ou autre organisme d’enquête en cas de prétendue violation d’une entente ou de la loi.
Vos renseignements personnels peuvent également être divulgués à des autorités réglementaires, par exemple, en réponse à des enquêtes liées à la protection des consommateurs.
Transferts d’entreprises
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels dans le cadre d’une entente commerciale liée à un projet de fusion, de vente ou de restructuration de notre entreprise. (Cela peut aussi inclure les transferts de renseignements personnels effectués dans le cadre de procédures d’insolvabilité ou de faillite.) Nous prendrons des mesures raisonnables pour garantir le traitement de vos renseignements conformément aux exigences du présent énoncé sur la protection des renseignements personnels.
Catégories de renseignements personnels que nous divulguons à des tiers
Nous pouvons divulguer vos renseignements personnels à certaines catégories de tiers, selon les modalités décrites ci-dessous ou ailleurs dans le présent énoncé.
|
Catégorie de tiers
|
Catégorie de renseignements personnels divulgués
|
Raison
|
Fournisseurs de services relatifs aux activités commerciales
|
|
|
Conseillers en recherche
|
|
|
Vérificateurs
|
|
|
Conseillers professionnels
|
|
|
Banques, agences d’évaluation du crédit, assureurs et courtiers
|
|
|
Personnes qui ont acquis ou pourraient acquérir le contrôle ou la propriété de notre entreprise
|
|
|
Autres vendeurs du Marché électronique et vendeurs potentiels accédant au Forum des vendeurs
|
|
Nous prenons des mesures pour nous assurer que les renseignements personnels que nous recueillons sont traités conformément aux dispositions du présent énoncé et aux exigences des lois applicables en matière de protection des données des personnes concernées. Il est possible que nous traitions vos renseignements personnels dans d’autres juridictions, entre autres aux États-Unis, au Canada, au Mexique, au Chili et en Inde.
Nous conservons vos renseignements personnels aussi longtemps que cela est raisonnablement nécessaire aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis, comme l’indique le présent énoncé sur la protection des renseignements personnels ou tout autre énoncé communiqué au moment de leur collecte, y compris pour satisfaire à des exigences légales, réglementaires, fiscales, comptables ou d’établissement de rapports. Il se peut que nous conservions vos renseignements personnels pendant une plus longue période dans le cas d’une plainte, d’une enquête ou d’un éventuel litige dans le cadre de notre relation avec vous ou avec l’organisation pour laquelle vous travaillez. Cependant, nous ne conserverons pas vos renseignements plus longtemps que ne l’exige ou ne l’autorise la loi applicable ou la politique interne de Walmart. Nous disposons des renseignements personnels que nous recueillons conformément aux politiques et procédures de conservation de Walmart.
Calendrier de conservation des données biométriques : nous ne conservons les identifiants et renseignements biométriques que jusqu’à ce que le but initial de la collecte soit atteint ou pendant un maximum de trois ans suivant votre dernière interaction avec nous (selon la première éventualité), conformément aux lois applicables, après quoi ils sont supprimés de manière sécurisée. Nous supprimons de manière sécuritaire les images numérisées ou les données extraites de pièces d’identité officielles dès que le but initial de la collecte est atteint, sauf si une conservation plus longue est exigée par la législation en vigueur.
Conformément aux lois sur la protection des données, nous utilisons des mesures raisonnables de sécurité de l’information, y compris des mesures de protection matérielles, administratives et techniques. Découvrez les mesures que vous pouvez prendre pour protéger la sécurité de vos renseignements personnels (en anglais uniquement).
Le Marché électronique de Walmart peut contenir des liens vers des sites Web, des modules d’extension et des applications de tiers. La consultation de ces liens ou l’activation de ces connexions peut permettre à des tiers de recueillir ou de divulguer des renseignements personnels à votre sujet. Il se peut que nous n’exercions pas la propriété ou le contrôle de ces services en ligne ou fonctionnalités de tiers liés, et nous ne sommes pas responsables des pratiques en matière de renseignements mises en œuvre par les tiers qui en exercent la propriété ou le contrôle. Dans certains cas, ces tiers exercent leurs activités de manière indépendante, ce qui signifie que leurs pratiques en matière de protection des renseignements personnels ne sont pas couvertes par le présent énoncé. Nous vous recommandons de consulter les déclarations de confidentialité de ces tiers pour prendre connaissance de leurs pratiques en matière de protection des renseignements personnels, y compris de ceux qu’ils sont susceptibles de recueillir à votre sujet.
Californie
Si vous résidez en Californie, vous pouvez effectuer certaines demandes concernant vos renseignements personnels, auquel cas nous y répondrons dans la mesure exigée par la loi.
Si nous ne sommes pas en mesure d’accéder à votre demande en tout ou en partie, nous vous en aviserons en précisant les raisons du refus. Vous pouvez faire les demandes suivantes :
Vous pouvez également utiliser l’ensemble de technologies Global Privacy Control (GPC) pour refuser le traitement de vos renseignements personnels aux fins de publicité ciblée ou de vente de vos renseignements par l’utilisation de l’outil GPC. Si vous nous informez de vos préférences en matière de refus par l’intermédiaire de GPC, nous respecterons votre demande pour le navigateur ou l’appareil qui nous transmet son signal. Nos sites ne répondent pas aux autres signaux de type « ne pas faire de suivi ».
Lorsque nous recevons un signal de GPC ou une demande de refus de vente/partage, nous affichons une notification en bas de page pour vous indiquer que votre demande de refus a été prise en compte. Cette désinscription prendra effet immédiatement sur les données collectées lors de cette interaction. Pour les autres données que nous conservons dans notre système, le traitement de votre demande de refus peut prendre jusqu’à 15 jours à compter de la réception de celle-ci.
Après avoir exercé votre droit de refus de vente ou de partage de vos renseignements personnels aux fins de publicité comportementale intercontextuelle, vous pourriez continuer à recevoir des annonces du Marché électronique de Walmart, mais elles ne seront pas personnalisées.
Vous pouvez exercer vos droits sans risquer de faire l’objet de représailles. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, nous ne vous facturerons pas des prix ou des tarifs différents, nous ne vous fournirons pas un niveau de service ou une qualité de biens différents, et nous n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différents pour les biens. Certains programmes ou services nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner. Donner suite à votre demande pourrait donc avoir une incidence sur ces expériences.
Comment exercer vos droits en matière de protection de la vie privée en Californie : Les personnes concernées en Californie peuvent demander à exercer leurs droits en matière de protection de leur vie privée en cliquant sur le lien « Your Privacy Choice » (vos choix en matière de protection des renseignements personnels) figurant dans le pied de page du ou des sites des vendeurs pertinents. Elles peuvent également composer le 1-800-Walmart (1 800 925-6278), puis appuyer sur la touche 1 et dire « Privacy » (confidentialité).
Comment vérifions-nous votre identité pour traiter vos demandes d’accès, de correction et de suppression : Si vous demandez à accéder à vos renseignements personnels, y compris aux décisions importantes que nous avons pu prendre à votre sujet à l’aide de technologies de prise de décision automatisée, ou à corriger ou supprimer ces renseignements, nous vérifierons votre identité avant de divulguer les informations demandées. À cette fin, nous pouvons vous demander de nous communiquer les renseignements suivants :
Prénom et nom de famille
Adresse
Adresse de courriel
Numéro de téléphone
Un code de vérification à usage unique vous sera peut-être demandé. Nous vous informerons directement si d’autres documents sont nécessaires pour vérifier votre identité.
Qu’advient-il si vous ne pouvez pas vérifier mon identité? Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous vous en informerons. Il est possible que nous ne puissions pas traiter votre demande relative à l’accès à vos renseignements personnels ou à la correction ou à la suppression de ceux-ci. Toute demande peut être refusée si nous avons des motifs de croire à son caractère frauduleux.
Comment puis-je soumettre une demande par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé? Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en votre nom, ce dernier peut soumettre une demande à l’aide des mêmes liens que ceux fournis ci-dessus. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à présenter des demandes en votre nom. Par exemple, une procuration valide ou d’autres documents, y compris une lettre, portant votre signature (en tant que résident de Californie) et autorisant le mandataire à présenter vos demandes. Vous pouvez télécharger un modèle de lettre à partir du formulaire de demande. Les documents requis peuvent être téléversés au moment où vous soumettez votre demande sur notre site Web, ou nous être fournis jusqu’à dix (10) jours ouvrables par la suite. Si vous soumettez votre demande par téléphone, vous pouvez nous faire parvenir vos formulaires par courriel à globalprivacy@wal-mart.com.
Nombre de demandes auxquelles nous avons donné suite l’an dernier : Pour consulter les données relatives au nombre de demandes que nous avons reçues l’an dernier, consultez le lien How Many California Consumer Privacy Act Requests Did We Fulfill Last Year? (à combien de demandes relevant de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs avons-nous donné suite l’an dernier?).
Autres divulgations en vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act)
Il peut arriver que Walmart vous rémunère en échange de votre temps. En revanche, Walmart n’offre pas d’incitatifs financiers pour les renseignements personnels des vendeurs du Marché électronique.
Walmart ne vend pas ou ne partage pas sciemment (aux fins de publicité comportementale intercontextuelle) les renseignements personnels de consommateurs de moins de 16 ans.
Canada
Vous pouvez nous demander :
Votre demande doit être suffisamment détaillée pour que nous puissions trouver les documents ou les autres supports contenant les renseignements personnels auxquels vous souhaitez accéder. Une fois que nous avons reçu votre demande écrite, il se peut que nous devions vérifier votre identité et la raison de votre demande. Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en matière de protection des renseignements personnels, il peut utiliser les mêmes liens que ceux décrits ci-dessus pour soumettre une demande. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à présenter des demandes en votre nom. Par exemple, une procuration notariée ou d’autres documents, y compris une lettre, signés par vous et autorisant le mandataire à présenter vos demandes.
Pour votre protection, nous ne donnons suite aux demandes que pour les renseignements personnels associés à l’adresse courriel que vous avez indiquée dans votre demande, et nous pourrions devoir prendre d’autres mesures pour vérifier votre identité avant de prendre une décision. Si nous ne pouvons pas confirmer votre identité, nous vous en informerons et votre demande pourrait ne pas être traitée.
Lorsque la loi le permet, nous pouvons exiger des frais appropriés pour couvrir les coûts de réponse à votre demande. Ces frais, le cas échéant, sont raisonnables et se limitent généralement aux coûts de transcription, de reproduction ou de transmission.
Si vous faites une demande, nous confirmerons sa réception et vous indiquerons si nous avons besoin de plus amples renseignements. Nous traitons habituellement une demande dans un délai d’un mois, à moins qu’elle ne soit particulièrement complexe, ou que nous recevions plusieurs demandes de votre part. Dans ce cas, nous pouvons prolonger la période de traitement, mais nous vous en ferons toujours part. Veuillez noter que nous pouvons refuser votre demande relative à la protection des renseignements personnels si nous sommes habilités à le faire en vertu de la loi applicable.
Nous ne ferons aucune discrimination envers vous pour l’exercice de vos droits en matière de protection des renseignements personnels. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, nous ne vous facturerons pas des prix ou des tarifs différents, nous ne vous fournirons pas un niveau de service ou une qualité de biens différents, et nous n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différents pour les biens. Certains programmes ou services nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner. Donner suite à votre demande pourrait donc avoir une incidence sur ces expériences.
Si vous avez des doutes sur la façon dont nous avons traité votre demande relative à la protection des renseignements personnels, utilisez cet outil pour trouver le bon organisme à contacter ou adressez-vous au commissaire à la protection de la vie privée compétent.
Les personnes concernées au Canada peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Canada Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Canada) dans la ligne d’objet.
Chili
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Chili en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Les personnes concernées au Chili peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Chile Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Chili) dans la ligne d’objet.
Hong Kong
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois sur la protection des données de la région administrative spéciale de Hong Kong (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Les personnes concernées à Hong Kong peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Hong Kong Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Hong Kong) dans la ligne d’objet.
Inde
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois de l’Inde en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Vous conservez également certaines responsabilités en ce qui concerne les renseignements que vous avez fournis, notamment :
Les personnes concernées en Inde peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller India Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée en Inde) dans la ligne d’objet.
Mexique
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Mexique en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Lorsque vous soumettez votre demande, veuillez joindre : une copie de votre pièce d’identité officielle; si vous faites appel à un mandataire pour présenter votre demande, vous devez joindre une copie de la procuration et une copie de la pièce d’identité officielle.
Les personnes concernées au Mexique peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en envoyant un courriel à l’équipe responsable de la protection des renseignements personnels de Walmart en indiquant « Marketplace Seller Mexico Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Mexique) dans la ligne d’objet.
Turquie
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois de la Turquie en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Les personnes concernées en Turquie peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Turkey Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée en Turquie) dans la ligne d’objet.
Royaume-Uni et Espace économique européen (EEE)
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Royaume-Uni ou de l’Union européenne (UE) en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Conformément aux lois du Royaume-Uni ou de l’UE en matière de protection des données, vous pouvez avoir le droit de déposer une plainte auprès de l’Information Commissioner’s Office (ICO), l’organisme de réglementation du Royaume-Uni pour les questions de protection des renseignements personnels, ou auprès de l’autorité de contrôle chargée de la protection des données de votre juridiction. Néanmoins, nous serions heureux de pouvoir répondre à vos préoccupations avant que vous ne vous adressiez à une autorité de contrôle. Vous trouverez les coordonnées de l’ICO sur son site Web. Vous trouverez la liste des autorités de contrôle chargées de la protection des données dans l’EEE et leurs coordonnées sur ce site Web.
Les personnes concernées au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen (EEE) peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller UK and EEA Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Royaume-Uni et dans l’EEE) dans la ligne d’objet.
Vietnam
Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Vietnam en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :
Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de donner suite à votre demande, en tout ou en partie, nous vous notifierons les motifs justifiant ce refus, lorsque la loi l’exige.
Les citoyens vietnamiens sont également assujettis à certaines obligations en ce qui concerne les renseignements personnels. Parmi ces obligations figurent :
Quels sont les préjudices potentiels liés au traitement des données? Nous respectons la confiance que vous nous accordez et le caractère confidentiel des renseignements que vous nous communiquez. Nous prenons toutes les mesures de sécurité raisonnables pour protéger vos renseignements personnels. Néanmoins, le traitement des renseignements personnels présente certains risques, tels que la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé à ces renseignements transmis, conservés ou traités d’une autre manière, ce qui peut entraîner des dommages physiques, matériels ou moraux.
Les personnes concernées au Vietnam peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Vietnam Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée en Vietnam) dans la ligne d’objet.
Autres régions
Toutes les autres personnes concernées en dehors des États-Unis peuvent nous écrire par courriel à globalprivacy@wal-mart.com ou par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous.
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
USA
Vous pouvez communiquer avec notre équipe de service à la clientèle ou écrire au Bureau de la protection des renseignements personnels de Walmart si vous avez des questions ou des commentaires sur le présent énoncé ou sur la façon dont nous traitons vos renseignements personnels. L’adresse du Bureau de la protection des renseignements personnels est la suivante :
Walmart Corporate
Privacy Office, MS #0160
811 Excellence Dr
Bentonville, AR 72716-0160
USA
Personnes concernées résidant au sein de l’UE
Notre représentant local est le cabinet d’avocats CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB. Son adresse est la suivante :
Walmart EU Privacy (MRN)
c/o CMS Hasche Sigle
Nymphenburger Strasse 12
80335 Munich
Allemagne
GDPR-Representative@cms-hs.com
Personnes concernées résidant au Mexique
Si vous avez des questions concernant le présent énoncé ou nos pratiques en matière de confidentialité des données, vous pouvez nous contacter par courrier à l’adresse suivante :
Nueva Walmart de México
S. de R.L. de C.V. Av. Nextengo No 78
Colonia Santa Cruz Acayucan
Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02770, Mexico City
Personnes concernées résidant au Royaume-Uni
Notre représentant local est le cabinet d’avocats CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang. Vous pouvez envoyer un courriel à WMTUKrep@cms-cmno.com.
