Avis de confidentialité à l’intention des vendeurs de Walmart Global Marketplace

Californie

Si vous résidez en Californie, vous pouvez effectuer certaines demandes concernant vos renseignements personnels, auquel cas nous y répondrons dans la mesure exigée par la loi.

Si nous ne sommes pas en mesure d’accéder à votre demande en tout ou en partie, nous vous en aviserons en précisant les raisons du refus. Vous pouvez faire les demandes suivantes :

Accès à vos renseignements personnels. Vous pouvez présenter jusqu’à deux demandes d’accès à vos renseignements personnels au cours d’une période continue de douze mois. En réponse, nous vous renverrons les catégories de renseignements suivantes, dans la mesure exigée par la loi : Les catégories de renseignements personnels que nous avons recueillis à votre sujet. Les catégories de nos sources de collecte de vos renseignements personnels. L’utilisation commerciale des renseignements personnels que nous recueillons, vendons ou partageons. Les catégories de tiers auxquels nous divulguons vos renseignements personnels. Les renseignements personnels spécifiques que nous avons recueillis à votre sujet. Une liste des catégories de renseignements personnels que nous avons vendus ou partagés aux fins de publicité comportementale intercontextuelle, ainsi que des catégories de tiers auxquels nous les avons vendus ou partagés aux fins susmentionnées. Une liste des catégories de renseignements personnels que nous avons divulgués à des fins commerciales, ainsi que des catégories de fournisseurs de services relatifs aux activités commerciales et d’entrepreneurs auxquels nous les avons divulgués.

Vous pouvez présenter jusqu’à deux demandes d’accès à vos renseignements personnels au cours d’une période continue de douze mois. En réponse, nous vous renverrons les catégories de renseignements suivantes, dans la mesure exigée par la loi : Correction de vos renseignements personnels. Vous avez le droit de demander la correction de renseignements personnels inexacts que nous avons recueillis à votre sujet.

Vous avez le droit de demander la correction de renseignements personnels inexacts que nous avons recueillis à votre sujet. Suppression de vos renseignements personnels. Vous avez le droit de demander la suppression de vos renseignements supplémentaires. Dès que nous recevrons votre demande, nous supprimerons de nos dossiers les renseignements personnels (dans la mesure exigée par la loi) que nous détenons à votre sujet à la date de votre demande et ordonnerons à nos fournisseurs de services de faire de même. Le choix de supprimer vos renseignements personnels peut avoir une incidence sur votre capacité à utiliser les sites Web et les fonctionnalités en ligne du Marché électronique de Walmart qui exigent la saisie de vos renseignements personnels, voire entraîner la fermeture de votre compte en ligne.

Vous avez le droit de demander la suppression de vos renseignements supplémentaires. Dès que nous recevrons votre demande, nous supprimerons de nos dossiers les renseignements personnels (dans la mesure exigée par la loi) que nous détenons à votre sujet à la date de votre demande et ordonnerons à nos fournisseurs de services de faire de même. Le choix de supprimer vos renseignements personnels peut avoir une incidence sur votre capacité à utiliser les sites Web et les fonctionnalités en ligne du Marché électronique de Walmart qui exigent la saisie de vos renseignements personnels, voire entraîner la fermeture de votre compte en ligne. Refus de vente ou de partage de vos renseignements personnels aux fins de publicité ciblée.

Vous pouvez également utiliser l’ensemble de technologies Global Privacy Control (GPC) pour refuser le traitement de vos renseignements personnels aux fins de publicité ciblée ou de vente de vos renseignements par l’utilisation de l’outil GPC. Si vous nous informez de vos préférences en matière de refus par l’intermédiaire de GPC, nous respecterons votre demande pour le navigateur ou l’appareil qui nous transmet son signal. Nos sites ne répondent pas aux autres signaux de type « ne pas faire de suivi ».

Lorsque nous recevons un signal de GPC ou une demande de refus de vente/partage, nous affichons une notification en bas de page pour vous indiquer que votre demande de refus a été prise en compte. Cette désinscription prendra effet immédiatement sur les données collectées lors de cette interaction. Pour les autres données que nous conservons dans notre système, le traitement de votre demande de refus peut prendre jusqu’à 15 jours à compter de la réception de celle-ci.

Après avoir exercé votre droit de refus de vente ou de partage de vos renseignements personnels aux fins de publicité comportementale intercontextuelle, vous pourriez continuer à recevoir des annonces du Marché électronique de Walmart, mais elles ne seront pas personnalisées.

Limitation de l’utilisation ou de la divulgation de vos renseignements personnels sensibles. Si nous avons traité votre demande visant à limiter l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sensibles, vous pouvez confirmer votre préférence sur la même page que celle où vous avez effectué la demande en cliquant sur « Your Privacy Choices » (vos choix en matière de protection des renseignements personnels).

Si nous avons traité votre demande visant à limiter l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels sensibles, vous pouvez confirmer votre préférence sur la même page que celle où vous avez effectué la demande en cliquant sur « Your Privacy Choices » (vos choix en matière de protection des renseignements personnels). Refus de la prise de décision automatisée. Vous avez le droit de demander que nous ne prenions pas de décisions importantes vous concernant à l’aide de technologies de prise de décision automatisée. Lorsque nous utilisons ces technologies, vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur « Your Privacy Choices » (vos choix en matière de protection des renseignements personnels) et en suivant les instructions fournies.

Vous pouvez exercer vos droits sans risquer de faire l’objet de représailles. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, nous ne vous facturerons pas des prix ou des tarifs différents, nous ne vous fournirons pas un niveau de service ou une qualité de biens différents, et nous n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différents pour les biens. Certains programmes ou services nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner. Donner suite à votre demande pourrait donc avoir une incidence sur ces expériences.

Comment exercer vos droits en matière de protection de la vie privée en Californie : Les personnes concernées en Californie peuvent demander à exercer leurs droits en matière de protection de leur vie privée en cliquant sur le lien « Your Privacy Choice » (vos choix en matière de protection des renseignements personnels) figurant dans le pied de page du ou des sites des vendeurs pertinents. Elles peuvent également composer le 1-800-Walmart (1 800 925-6278), puis appuyer sur la touche 1 et dire « Privacy » (confidentialité).

Comment vérifions-nous votre identité pour traiter vos demandes d’accès, de correction et de suppression : Si vous demandez à accéder à vos renseignements personnels, y compris aux décisions importantes que nous avons pu prendre à votre sujet à l’aide de technologies de prise de décision automatisée, ou à corriger ou supprimer ces renseignements, nous vérifierons votre identité avant de divulguer les informations demandées. À cette fin, nous pouvons vous demander de nous communiquer les renseignements suivants :

Prénom et nom de famille

Adresse

Adresse de courriel

Numéro de téléphone

Un code de vérification à usage unique vous sera peut-être demandé. Nous vous informerons directement si d’autres documents sont nécessaires pour vérifier votre identité.

Qu’advient-il si vous ne pouvez pas vérifier mon identité? Si nous ne pouvons pas vérifier votre identité, nous vous en informerons. Il est possible que nous ne puissions pas traiter votre demande relative à l’accès à vos renseignements personnels ou à la correction ou à la suppression de ceux-ci. Toute demande peut être refusée si nous avons des motifs de croire à son caractère frauduleux.

Comment puis-je soumettre une demande par l’intermédiaire d’un mandataire autorisé? Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en votre nom, ce dernier peut soumettre une demande à l’aide des mêmes liens que ceux fournis ci-dessus. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à présenter des demandes en votre nom. Par exemple, une procuration valide ou d’autres documents, y compris une lettre, portant votre signature (en tant que résident de Californie) et autorisant le mandataire à présenter vos demandes. Vous pouvez télécharger un modèle de lettre à partir du formulaire de demande. Les documents requis peuvent être téléversés au moment où vous soumettez votre demande sur notre site Web, ou nous être fournis jusqu’à dix (10) jours ouvrables par la suite. Si vous soumettez votre demande par téléphone, vous pouvez nous faire parvenir vos formulaires par courriel à globalprivacy@wal-mart.com.

Nombre de demandes auxquelles nous avons donné suite l’an dernier : Pour consulter les données relatives au nombre de demandes que nous avons reçues l’an dernier, consultez le lien How Many California Consumer Privacy Act Requests Did We Fulfill Last Year? (à combien de demandes relevant de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs avons-nous donné suite l’an dernier?).

Autres divulgations en vertu de la loi californienne sur la protection de la vie privée des consommateurs (California Consumer Privacy Act)

Il peut arriver que Walmart vous rémunère en échange de votre temps. En revanche, Walmart n’offre pas d’incitatifs financiers pour les renseignements personnels des vendeurs du Marché électronique.

Walmart ne vend pas ou ne partage pas sciemment (aux fins de publicité comportementale intercontextuelle) les renseignements personnels de consommateurs de moins de 16 ans.

Canada

Vous pouvez nous demander :

de vous donner accès à une copie et à certains détails concernant les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet;

de supprimer vos renseignements personnels;

de corriger des renseignements personnels erronés;

de cesser de partager ou diffuser vos renseignements personnels.

Votre demande doit être suffisamment détaillée pour que nous puissions trouver les documents ou les autres supports contenant les renseignements personnels auxquels vous souhaitez accéder. Une fois que nous avons reçu votre demande écrite, il se peut que nous devions vérifier votre identité et la raison de votre demande. Si vous souhaitez qu’un mandataire autorisé exerce vos droits en matière de protection des renseignements personnels, il peut utiliser les mêmes liens que ceux décrits ci-dessus pour soumettre une demande. Nous exigeons des documents attestant que votre mandataire est habilité à présenter des demandes en votre nom. Par exemple, une procuration notariée ou d’autres documents, y compris une lettre, signés par vous et autorisant le mandataire à présenter vos demandes.

Pour votre protection, nous ne donnons suite aux demandes que pour les renseignements personnels associés à l’adresse courriel que vous avez indiquée dans votre demande, et nous pourrions devoir prendre d’autres mesures pour vérifier votre identité avant de prendre une décision. Si nous ne pouvons pas confirmer votre identité, nous vous en informerons et votre demande pourrait ne pas être traitée.

Lorsque la loi le permet, nous pouvons exiger des frais appropriés pour couvrir les coûts de réponse à votre demande. Ces frais, le cas échéant, sont raisonnables et se limitent généralement aux coûts de transcription, de reproduction ou de transmission.

Si vous faites une demande, nous confirmerons sa réception et vous indiquerons si nous avons besoin de plus amples renseignements. Nous traitons habituellement une demande dans un délai d’un mois, à moins qu’elle ne soit particulièrement complexe, ou que nous recevions plusieurs demandes de votre part. Dans ce cas, nous pouvons prolonger la période de traitement, mais nous vous en ferons toujours part. Veuillez noter que nous pouvons refuser votre demande relative à la protection des renseignements personnels si nous sommes habilités à le faire en vertu de la loi applicable.

Nous ne ferons aucune discrimination envers vous pour l’exercice de vos droits en matière de protection des renseignements personnels. Nous ne vous refuserons aucun bien ou service, nous ne vous facturerons pas des prix ou des tarifs différents, nous ne vous fournirons pas un niveau de service ou une qualité de biens différents, et nous n’insinuerons pas que vous risquez de bénéficier d’un prix ou d’un niveau de qualité différents pour les biens. Certains programmes ou services nécessitent l’utilisation de renseignements personnels pour fonctionner. Donner suite à votre demande pourrait donc avoir une incidence sur ces expériences.

Si vous avez des doutes sur la façon dont nous avons traité votre demande relative à la protection des renseignements personnels, utilisez cet outil pour trouver le bon organisme à contacter ou adressez-vous au commissaire à la protection de la vie privée compétent.

Les personnes concernées au Canada peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Canada Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Canada) dans la ligne d’objet.

Chili

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Chili en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

vous donner accès à une copie et à certains détails concernant les renseignements personnels que nous détenons à votre sujet;

corriger vos renseignements personnels inexacts;

vous opposer à certains traitements des renseignements personnels que Walmart détient à votre sujet;

retirer votre consentement au traitement de vos renseignements personnels. Les vendeurs doivent soumettre leur demande par écrit à globalprivacy@wal-mart.com;

demander la suppression de vos renseignements personnels ou à ce qu’ils ne soient pas utilisés aux fins de communication commerciale à titre permanent ou temporaire.

Les personnes concernées au Chili peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Chile Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Chili) dans la ligne d’objet.

Hong Kong

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois sur la protection des données de la région administrative spéciale de Hong Kong (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

Accès : Vous pouvez demander l’accès aux renseignements personnels que nous détenons à votre sujet et en obtenir une copie.

Correction : Si vous constatez que vos renseignements personnels sont inexacts, vous avez le droit d’en demander la correction.

Suppression : Vous pouvez demander la suppression de vos renseignements personnels lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis.

Opposition : vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos renseignements personnels aux fins de marketing direct.

Les personnes concernées à Hong Kong peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Hong Kong Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Hong Kong) dans la ligne d’objet.

Inde

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois de l’Inde en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

demander des renseignements sur le traitement de vos données;

demander la rectification des données inexactes ou incomplètes que vous avez fournies;

demander la suppression de vos données si elles ne sont plus nécessaires ou si vous retirez votre consentement, sous réserve du respect des principales obligations prévues à toute entente conclue avec nous;

retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données;

demander réparation pour des problèmes liés à vos droits et aux obligations qui peuvent nous être imposées en vertu de la législation en vigueur;

désigner une personne pour exercer vos droits en cas d’incapacité.

demander une copie de vos données dans un format convenu avec nous.

vous opposer au traitement de vos données pour certains usages ou à des fins particulières, sous réserve du respect des exigences prévues dans toute entente conclue avec nous.

Vous conservez également certaines responsabilités en ce qui concerne les renseignements que vous avez fournis, notamment :

vous devez fournir des renseignements personnels authentiques et exacts lorsque vous les partagez avec nous;

vous devez avoir lu intégralement et compris le contenu de notre Énoncé sur la protection des renseignements personnels ainsi que la finalité pour laquelle vos données sont recueillies, et avoir donné un consentement éclairé avant de nous les fournir;

si vous estimez que vos données sont traitées de façon inadéquate, vous pouvez déposer une plainte auprès de nous ou du Data Protection Board (Conseil pour la protection des données) par le mécanisme de traitement des griefs prévu à cet effet;

lors de l’exercice de vos droits, vous pourriez devoir fournir une preuve d’identité suffisante afin de vérifier votre demande.

Les personnes concernées en Inde peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller India Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée en Inde) dans la ligne d’objet.

Mexique

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Mexique en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

Accès aux renseignements personnels que Walmart détient à votre sujet;

Correction des renseignements personnels inexacts dans les systèmes de Walmart;

Demande de suppression de certains de vos renseignements personnels dans les systèmes de Walmart;

Opposition à certains traitements des renseignements personnels que Walmart détient à votre sujet;

Retrait de votre consentement (ce qui peut avoir une incidence sur notre relation);

Limitation de votre consentement au traitement de vos renseignements personnels conformément à la législation mexicaine en matière de protection des renseignements personnels.

Lorsque vous soumettez votre demande, veuillez joindre : une copie de votre pièce d’identité officielle; si vous faites appel à un mandataire pour présenter votre demande, vous devez joindre une copie de la procuration et une copie de la pièce d’identité officielle.

Les personnes concernées au Mexique peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en envoyant un courriel à l’équipe responsable de la protection des renseignements personnels de Walmart en indiquant « Marketplace Seller Mexico Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Mexique) dans la ligne d’objet.

Turquie

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois de la Turquie en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

savoir si vos renseignements personnels ont été traités;

obtenir des renseignements sur le traitement si vos renseignements personnels ont fait l’objet d’un traitement;

connaître la finalité du traitement des renseignements personnels et savoir si vos renseignements personnels sont utilisés conformément à cette finalité;

prendre connaissance des tiers auxquels vos renseignements personnels sont transmis;

demander la rectification de renseignements personnels incomplets ou inexacts;

demander la suppression de vos renseignements personnels;

demander un rapport concernant la correction ou la suppression des renseignements personnels transmis à des tiers;

contester une décision préjudiciable rendue à votre encontre par le biais d’un traitement exclusivement automatisé de renseignements personnels;

réclamer une indemnisation pour les dommages subis suite au traitement illégal de renseignements personnels.

Les personnes concernées en Turquie peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Turkey Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée en Turquie) dans la ligne d’objet.

Royaume-Uni et Espace économique européen (EEE)

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Royaume-Uni ou de l’Union européenne (UE) en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

Accès : le droit d’obtenir un exemplaire de vos renseignements personnels.

Rectification : le droit de demander la correction de toute erreur touchant vos renseignements personnels.

Effacement des données (ou droit à l’oubli) : le droit de demander la suppression de vos renseignements personnels dans certaines situations.

Restriction en matière de traitement : le droit de demander que le traitement de vos renseignements personnels soit restreint dans certaines circonstances, p. ex. si vous contestez l’exactitude des données.

Portabilité des données : le droit de recevoir les renseignements personnels que vous avez fournis, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine ou de transmettre ces données à un tiers, dans certaines situations.

Opposition : (i) à tout moment, au traitement de vos renseignements personnels aux fins de marketing direct (y compris le profilage); (ii) à la poursuite du traitement de vos renseignements personnels dans certains autres cas, par exemple le traitement réalisé dans le cadre de nos intérêts légitimes, à moins qu’il existe des motifs légitimes impérieux justifiant la poursuite du traitement ou que le traitement soit nécessaire pour étayer, exercer ou défendre une action en justice.

Refuser toute prise de décision individuelle automatisée : le droit de ne pas se voir imposer une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé (y compris le profilage) ayant des effets juridiques à votre égard ou vous affectant de manière significative par analogie.

Retirer votre consentement : vous avez le droit de retirer facilement en tout temps le consentement que vous nous avez donné pour l’utilisation de vos renseignements personnels. Le retrait de ce consentement n’affectera pas la légalité de l’utilisation que nous faisons de vos renseignements personnels sur la base de ce consentement avant qu’il ne soit révoqué.

Conformément aux lois du Royaume-Uni ou de l’UE en matière de protection des données, vous pouvez avoir le droit de déposer une plainte auprès de l’Information Commissioner’s Office (ICO), l’organisme de réglementation du Royaume-Uni pour les questions de protection des renseignements personnels, ou auprès de l’autorité de contrôle chargée de la protection des données de votre juridiction. Néanmoins, nous serions heureux de pouvoir répondre à vos préoccupations avant que vous ne vous adressiez à une autorité de contrôle. Vous trouverez les coordonnées de l’ICO sur son site Web. Vous trouverez la liste des autorités de contrôle chargées de la protection des données dans l’EEE et leurs coordonnées sur ce site Web.

Les personnes concernées au Royaume-Uni et dans l’Espace économique européen (EEE) peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller UK and EEA Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée au Royaume-Uni et dans l’EEE) dans la ligne d’objet.

Vietnam

Vous disposez des droits suivants partout où s’appliquent les lois du Vietnam en matière de protection des données (sous réserve de certaines conditions et limitations) :

accéder à vos renseignements personnels et les corriger;

retirer votre consentement;

demander la suppression de vos renseignements personnels;

limiter le traitement de vos renseignements personnels;

obtenir vos renseignements personnels;

vous opposer au traitement de vos renseignements personnels;

déposer une plainte, dénoncer une pratique ou engager des poursuites;

demander des dommages-intérêts;

faire valoir votre droit à la légitime défense.

Dans le cas où nous ne serions pas en mesure de donner suite à votre demande, en tout ou en partie, nous vous notifierons les motifs justifiant ce refus, lorsque la loi l’exige.

Les citoyens vietnamiens sont également assujettis à certaines obligations en ce qui concerne les renseignements personnels. Parmi ces obligations figurent :

l’obligation de protéger eux-mêmes leurs renseignements personnels et de demander à d’autres organismes et personnes concernés de protéger leurs renseignements personnels;

l’obligation de respecter et de protéger les renseignements personnels d’autrui;

l’obligation de transmettre des renseignements personnels complets et exacts après avoir consenti au traitement de ces renseignements;

l’obligation de contribuer à la promotion et à la diffusion des connaissances en matière de protection des renseignements personnels;

l’obligation de se conformer à la loi relative à la protection des renseignements personnels et de contribuer à la prévention des violations de la réglementation relative à la protection des renseignements personnels.

Quels sont les préjudices potentiels liés au traitement des données? Nous respectons la confiance que vous nous accordez et le caractère confidentiel des renseignements que vous nous communiquez. Nous prenons toutes les mesures de sécurité raisonnables pour protéger vos renseignements personnels. Néanmoins, le traitement des renseignements personnels présente certains risques, tels que la destruction accidentelle ou illicite, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée ou l’accès non autorisé à ces renseignements transmis, conservés ou traités d’une autre manière, ce qui peut entraîner des dommages physiques, matériels ou moraux.

Les personnes concernées au Vietnam peuvent soumettre leur demande d’exercice de leurs droits en matière de protection des renseignements personnels en écrivant à globalprivacy@wal-mart.com et en indiquant « Marketplace Seller Vietnam Data Subject » (Vendeurs du Marché électronique – Personne concernée en Vietnam) dans la ligne d’objet.

Autres régions

Toutes les autres personnes concernées en dehors des États-Unis peuvent nous écrire par courriel à globalprivacy@wal-mart.com ou par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous.

Walmart Corporate

Privacy Office, MS #0160

811 Excellence Dr

Bentonville, AR 72716-0160

USA