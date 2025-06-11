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Nuestro Compromiso Está en Cada Rincón de Texas 

A Walmart store decorated with Texas-themed visuals, including flags and signage promoting low prices. The setting features a variety of products such as fresh mangoes and canned beverages. Visible text includes 'Texans come here for low prices' and 'Los texanos vienen aquí por los precios bajos.' The canned beverages display the brand name 'Jumex' and vibrant Day of the Dead-inspired designs.

Todo comenzó en 1975, cuando nuestro fundador Sam Walton abrió el primer Walmart de Texas en la ciudad de Mount Pleasant. Desde entonces, no solo hemos crecido… hemos crecido junto con Texas.

 

Porque aquí no se trata solo de abrir tiendas. Se trata de creer en nuestra gente, de impulsar sueños y de caminar juntos con nuestros asociados, los fabricantes locales, los rancheros y los pequeños negocios.

 

De El Paso a Texarkana, de Amarillo a Brownsville, más de 500 ubicaciones y miles de asociados compartimos un solo compromiso: trabajar con las comunidades a las que servimos y construir juntos un futuro más fuerte para Texas.

Nuestros Asociados Hacen la Diferencia

 

Con más de 178,000 tejanos que forman parte de nuestra familia laboral, nuestros asociados son el motor de todo lo que hacemos. En Walmart encuentran oportunidades reales de crecimiento, acceso a recursos profesionales, una comunidad que los respalda y una empresa comprometida con servir a nuestros clientes de la mejor manera.

 

Hoy, el salario promedio de nuestros asociados en Texas es de $18.92 por hora. Además, el año pasado, solo en Texas, 11,500 asociados fueron promovidos a puestos con mayor responsabilidad.

 

Te invitamos a conocer algunas historias y trayectorias personales de nuestros asociados, donde celebramos su esfuerzo, su dedicación y el impacto que generan cada día.

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Jalyssa Está Mirando Hacia Arriba y Avanzando en su Carrera

Cuando Unlock Potential contactó a la joven con sede en Dallas con Sam's Club, su carrera y su confianza florecieron.

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Pasión por la Atención al Paciente

La mánager de farmacia de Walmart, Tania Cantin, está haciendo la diferencia en su comunidad de New Braunfels, Texas, todos los días.

Marcas Nacionales con Raíces de Texas

 

Con orgullo nos abastecemos con productos fabricados, cultivados o ensamblados en comunidades de todo Texas, y apoyamos decenas de miles de trabajos en el Estado de la Estrella Solitaria. Echa un vistazo a algunos.

Olé Mexican Foods
Verónica Moreno es una historia real de éxito estadounidense. Comenzó Olé Mexican Foods en su casa con solo una máquina de tortillas, y hoy este proveedor de Walmart emplea a cientos de personas en varias comunidades. Mira a Verónica compartir la increíble historia de Olé Mexican Foods en sus propias palabras.
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Freshpet
Freshpet se asoció con Walmart en 2007. Ahora se encuentran en miles de tiendas y crean más de 900 trabajos en comunidades como Ennis, Texas, y más allá.
Pholicious video screenshot
PhoLicious
Anh y Joseph Trousdale transformaron el Pho tradicional hecho desde cero en un producto que es rápido, fácil de hacer y delicioso. Ahora, están en más de 133 Sam's Club y están reinvirtiendo su éxito en su compañía con sede en Texas, ¡y en las personas que emplean!
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Igloo
El enfriador favorito de Estados Unidos, Igloo, mantiene el compromiso de fabricar localmente y crear más oportunidades para las personas en Katy, TX.

Texas ha sido una parte clave del recorrido de Walmart, desde la tienda de comestibles de una pequeña ciudad hasta el minorista global. Para obtener más información sobre nuestras inversiones en Texas, consulta nuestros datos de ubicaciones de Walmart en Texas (en inglés)

Historias Para Nuestra Comunidad de Texas

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Walmart Abre un Supercenter de Próxima Generación como parte de una Estrategia de Crecimiento Nacional más Amplia

El nuevo Supercenter de Próxima Generación en Cypress, Texas, reafirma el compromiso de Walmart con la innovación, la inversión en la comunidad y el futuro del comercio minorista.

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Nueva Instalación de Procesamiento de Leche en Robinson, Texas

Se espera que la instalación cree casi 400 nuevos trabajos locales y promueva el compromiso de Walmart con la calidad.

A bold graphic featuring the text 'LaLiga El Clásico Walmart' prominently displayed on a black background. The design includes a small circular EA Sports logo next to 'LaLiga'. The overall layout is clean and modern, emphasizing the event branding.

Walmart y LALIGA Establecen una Asociación Única para Atraer a la Creciente Base Multicultural de Aficionados del Fútbol en EE. UU.

Walmart es el primer socio presentador de ElClásico en EE. UU., y acerca la rivalidad de fútbol más vista del mundo a los aficionados estadounidenses.

Associates at Walmart on Stage

¿Cómo se Dice?

Las compras deben funcionar para cada cliente, en cualquier idioma. Descubre cómo la Plataforma de Traducción de Walmart combina la precisión de la IA con los matices humanos para ofrecer una búsqueda culturalmente fluida a escala.

A close-up view of a stack of corn tortillas placed on a white cloth. The setting is minimal with a dark background, emphasizing the texture and natural appearance of the tortillas. The image highlights the rustic and homemade style of the food.

Masa con un propósito (en inglés)

La harina de masa de maíz, corazón de las tortillas y muchos otros productos, ahora está fortificada con ácido fólico, un movimiento de la FDA que cambia el juego para ayudar a prevenir defectos de nacimiento como la espina bífida en los niños. Así es como un alimento cultural básico se convierte en un catalizador para futuros más saludables. Lee todo sobre esta iniciativa de Fortificación con Ácido Fólico.

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