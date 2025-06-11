Todo comenzó en 1975, cuando nuestro fundador Sam Walton abrió el primer Walmart de Texas en la ciudad de Mount Pleasant. Desde entonces, no solo hemos crecido… hemos crecido junto con Texas.
Porque aquí no se trata solo de abrir tiendas. Se trata de creer en nuestra gente, de impulsar sueños y de caminar juntos con nuestros asociados, los fabricantes locales, los rancheros y los pequeños negocios.
De El Paso a Texarkana, de Amarillo a Brownsville, más de 500 ubicaciones y miles de asociados compartimos un solo compromiso: trabajar con las comunidades a las que servimos y construir juntos un futuro más fuerte para Texas.
"Si podemos crear grandes trabajos locales, vamos a tener mejores tiendas y comunidades mejores y más fuertes... Queremos que todos los que tengan algo que ver con Walmart, ya sean clientes, asociados o proveedores nuestros, se beneficien."
Doug McMillon, Presidente y CEO, Walmart
Con más de 178,000 tejanos que forman parte de nuestra familia laboral, nuestros asociados son el motor de todo lo que hacemos. En Walmart encuentran oportunidades reales de crecimiento, acceso a recursos profesionales, una comunidad que los respalda y una empresa comprometida con servir a nuestros clientes de la mejor manera.
Hoy, el salario promedio de nuestros asociados en Texas es de $18.92 por hora. Además, el año pasado, solo en Texas, 11,500 asociados fueron promovidos a puestos con mayor responsabilidad.
Te invitamos a conocer algunas historias y trayectorias personales de nuestros asociados, donde celebramos su esfuerzo, su dedicación y el impacto que generan cada día.
Cuando Unlock Potential contactó a la joven con sede en Dallas con Sam's Club, su carrera y su confianza florecieron.
La mánager de farmacia de Walmart, Tania Cantin, está haciendo la diferencia en su comunidad de New Braunfels, Texas, todos los días.
Con orgullo nos abastecemos con productos fabricados, cultivados o ensamblados en comunidades de todo Texas, y apoyamos decenas de miles de trabajos en el Estado de la Estrella Solitaria. Echa un vistazo a algunos.
Texas ha sido una parte clave del recorrido de Walmart, desde la tienda de comestibles de una pequeña ciudad hasta el minorista global. Para obtener más información sobre nuestras inversiones en Texas, consulta nuestros datos de ubicaciones de Walmart en Texas (en inglés)
El nuevo Supercenter de Próxima Generación en Cypress, Texas, reafirma el compromiso de Walmart con la innovación, la inversión en la comunidad y el futuro del comercio minorista.
Se espera que la instalación cree casi 400 nuevos trabajos locales y promueva el compromiso de Walmart con la calidad.
Walmart es el primer socio presentador de ElClásico en EE. UU., y acerca la rivalidad de fútbol más vista del mundo a los aficionados estadounidenses.
Las compras deben funcionar para cada cliente, en cualquier idioma. Descubre cómo la Plataforma de Traducción de Walmart combina la precisión de la IA con los matices humanos para ofrecer una búsqueda culturalmente fluida a escala.
La harina de masa de maíz, corazón de las tortillas y muchos otros productos, ahora está fortificada con ácido fólico, un movimiento de la FDA que cambia el juego para ayudar a prevenir defectos de nacimiento como la espina bífida en los niños. Así es como un alimento cultural básico se convierte en un catalizador para futuros más saludables. Lee todo sobre esta iniciativa de Fortificación con Ácido Fólico.