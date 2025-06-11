Todo comenzó en 1975, cuando nuestro fundador Sam Walton abrió el primer Walmart de Texas en la ciudad de Mount Pleasant. Desde entonces, no solo hemos crecido… hemos crecido junto con Texas.

Porque aquí no se trata solo de abrir tiendas. Se trata de creer en nuestra gente, de impulsar sueños y de caminar juntos con nuestros asociados, los fabricantes locales, los rancheros y los pequeños negocios.

De El Paso a Texarkana, de Amarillo a Brownsville, más de 500 ubicaciones y miles de asociados compartimos un solo compromiso: trabajar con las comunidades a las que servimos y construir juntos un futuro más fuerte para Texas.